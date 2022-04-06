ОНЛАЙН. Войска РФ перемещаются для продолжения вторжения на восток и юг Украины

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.



Война в Украине: 6 апреля

Над Львовской областью сбили две ракеты, загорелся гражданский объект – глава регионаВечером 5 апреля во Львовской области украинские военные сбили две ракеты, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий."Вчера на территории Львовской области силами Воздушного командования "Запад" были сбиты две ракеты, обломки которых упали на гражданский объект. В результате этого было возгорание гражданского объекта. Силами ГСЧС пожар потушен, жертв нет, пострадавших нет", - рассказал Козицкий на брифинге в среду утром.Накануне вечером Козицкий сообщал о взрывах в районе города Радехов.

Аэропорты центра и юга России закрыты до 13 апреляРосавиация продлила запрет на использование аэропортов центра и юга России до 13 апреля. Речь идет об аэропортах Воронежа, Белгорода, Краснодара, Ростова, Анапы, Геленджика, а также Симферополя в Крыму.Все они закрыты с 24 февраля, и срок снятия ограничений переносится уже в седьмой раз.

Кто поддерживает войну России, кто нейтрален, а кто за Украину: карта от The EconomistВойну РФ против Украины поддержали Венесуэла, Куба, Никарагуа, Эритрея, Беларусь, Сирия, Мьянма и Северная Корея, пишет издание. Украину поддержали почти все страны Европы, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, США, Канада и Колумбия. Остальные страны мира пытаются сохранять нейтралитет."Запад выступил единым фронтом против вторжения в Украину, но много людей живет в странах, симпатизирующих России", - пишет The Economist.

С начала вторжения РФ в Украине погибли 167 детей, 279 – раненыС начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 167 детей, 279 – ранены, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины."По состоянию на утро 6 апреля 2022 года более 446 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. При этом 167 детей погибли и более 279 получили ранения разной степени тяжести. По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской – 78, Донецкой – 81, Харьковской – 64, Черниговской – 49, Николаевской – 39, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале в среду.

Новые данные от британской разведки▫️В осажденном Мариуполе продолжаются тяжелые бои и авиаудары российской авиацией.▫️Гуманитарная ситуация в Мариуполе ухудшается. У более чем 160 тыс. человек нет света, коммуникаций, доступа к медицине, тепла и воды. Этим защитников хотят вынудить сдатьсяhttps://twitter.com/DefenceHQ/status/1511563287057551368

В Бухаресте неизвестный на авто врезался в забор посольства РФ. Машина загорелась, водитель погибВ столице Румынии Бухаресте в забор посольства России врезался неизвестный автомобиль. После столкновения машина загорелась, а водитель погиб. Об этом пишет Hotnews.ro. По некоторым источникам, которые цитирует издание, речь идет о Богдане Драгичи, президенте ассоциации Tata.Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Расследованием этого дела занимается прокуратура при Бухарестском трибунале и Служба расследований полиции. По данным издания, рассматривают все варианты: от аварии до возможной атаки.

Молдова получит почти 660 млн евро на прием украинских беженцевЕвропейские и международные благотворительные фонды договорились выделить Кишиневу финансовую помощь в размере 659,5 млн евро на расходы, связанные с принятием и размещением беженцев из Украины.Журналистам об этом решении сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по итогам встречи финансовых доноров, прошедшей в Берлине.С начала российского вторжения, когда из Украины за рубеж хлынули сотни тысяч вынужденных переселенцев, Молдова - самая бедная страна Европы - уже приняла более 400 тысяч спасающихся от российских обстрелов женщин, стариков и детей (украинцам-мужчинам, способным держать оружие, страну покидать запрещено), из которых около 100 тысяч решили остаться в стране.В пересчете на душу населения - а в Молдове проживает менее 3 млн человек - это больше, чем любая другая страна.И без того непростую ситуацию с беженцами в Молдове дополнительно усложняет тот факт, что неожиданный приток беженцев из Украины по времени совпал с резким ростом цен на энергоносители.

В Пентагоне считают, что угроза большого международного конфликта растетГлава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли считает, что нынешний порядок в мире становится все более нестабильным, и угроза серьезного международного конфликта возрастает. Об этом Милли заявил на слушаниях в комитете по вооруженным силам Палаты представителей США, передает Укринформ."Мы погружаемся в мир, который становится все более нестабильным, и потенциал серьезного международного конфликта растет, а не снижается", - подчеркнул генерал.В этом контексте он отметил, что Соединенным Штатам и в целом западной демократии угрожают Китай и Россия, имеющие большой военный потенциал и стремящиеся "коренным образом изменить правила, основанные на нынешнем глобальном порядке". По словам Милли, вторжение России в Украину является "наибольшей угрозой миру и безопасности Европы и, возможно, всего мира" за последние несколько лет. В то же время он подчеркнул, что рад видеть, как мир сплачивается вокруг Украины.

С начала полномасштабного вторжения России погибли 1480 гражданских украинцев – ООНУправление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1 480 случаев гибели и 2 195 ранений гражданского населения Украины, всего 3 675 жертв российского полномасштабного вторжения. Как передает Укринформ, об этом говорится в ежедневном сообщении УВКПЧ, которое фиксирует жертвы с начала развязанной россией войны, опубликованном 5 апреля.В частности, среди убитых - 331 человек, 211 женщин, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 61 ребенок и 815 взрослых, пол которых пока неизвестен.Ранены 253 мужчины, 194 женщины, 43 девочки и 40 мальчиков, а также 100 детей и 1 565 взрослых, пол которых пока неизвестен.Отмечается, что большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не включены в вышеприведенную статистику.

В результате обстрелов в Рубежном погиб 1 человек, 5 – пострадали – глава Луганской областиВ результате вражеских обстрелов 5 апреля в Рубежном Луганской области Украины погиб 1 человек, ранены – 5, сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. "В Рубежном пятеро пострадавших и один погибший человек, в области разрушены еще 11 домов. Это последствия вчерашних обстрелов российской армией жилых кварталов Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Тошковки. (…) Во время вражеского огня погиб житель Рубежного, еще пятеро местных жителей получили ранения. Семерых удалось живыми достать из-под завалов", - написал Гайдай в телеграм-канале в среду утром.

Свежая сводка Генштаба ВСУ: На Донбассе идут бои, войска РФ создают ударную группу на Изюмском направленииУтром в среду, 6 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что на Изюмском направлении создается ударная группа противника для наступления на Славянск и Барвенково. Сводка опубликована в Facebook Генштаба ВСУ. Сообщается, что на Донбассе, помимо Мариуполя, идут бои за населенные пункты Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое.На севере Херсконской области по пути на Кривой Рог противника выбили из сел Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка.Кроме того, продолжаются бои за Александровку на Южнобугском направлении (напомним, населенных пункта с таким названием там два: к югу и северу от Николаева).

В Днепропетровской области уничтожена нефтебазаОб этом сообщил глава администрации области Валентин Резниченко."Ночь была тревожная и сложная, - написал он. - Враг атаковал нашу область с воздуха и попал в нефтебазу и один из заводов. Нефтебаза с горючим уничтожена".Пожар, написал Резниченко, продолжался всю ночь, его потушили в 8.15 утра по местному времени.Отметим, что базы с горючим являются приоритетными целями для армии России. Они подвергались обстрелам даже в западных регионах Украины, где других боевых действий не было.

Буча: NYT опубликовало видео, как россияне убили велосипедистаОпубликовано видео убийства российскими оккупантами велосипедиста в Буче. За сайте издания можно посмотреть видео с воздуха, снятое украинскими военными в начале марта и независимо проверенное NYT .На видео видно, как велосипедист едет по улице Бучи Вокзальной, поворачивает за угол - на улицу Яблунскую, занятую российскими солдатами. Как только велосипедист выезжает за поворот, российская бронемашина производит несколько крупнокалиберных выстрелов по проезжей части. Вторая бронемашина производит два выстрела в сторону велосипедиста. Поднимается столб пыли и дыма.После того как россияне вышли из Бучи, тело было снято рядом с велосипедом именно в этом месте на втором видео, подтвержденном NYT.На кадрах с воздуха российские бронемашины выглядят как БМД-4, обычно оснащенные 100-миллиметровой пушкой и 30-миллиметровой пушкой.Более 20 российских военных машин расположены рядом с двумя машинами, открывшими огонь, как на той же улице, так и в кварталах вдоль перекрестка. Колонна бронетехники стояла на улице Водопроводной.

Если война в Украине продлится до конца года, то это отбросит страну в развитии на 18 лет назад - ООНЕсли война в Украине продлится до конца 2022 года, это отбросит страну в развитии на 18 лет назад. Об этом заявила 5 апреля на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генсека организации Розмари ДиКарло.Приводя эти цифры, ДиКарло сослалась на расчеты экспертов Программы развития ООН."Это отбросило бы страну - и регион - на десятилетия назад и оставило бы глубокие долгосрочные социальные и экономические трещины", - заявила заместитель генсека.

Войска РФ перемещаются для продолжения вторжения на восток и юг Украины. Новая карта боевых действийАмериканский Институт изучения войны опубликовал в ночь с 5 на 6 апреля новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы продолжили передислоцироваться для продолжения вторжения на восток и юг Украины, отказавшись от наступления на Киев. Об этом говорится в сообщении института в Facebook. "Российские силы будут продолжать укреплять направление Изюм-Славянск и пытаться продвинуться к Славянску и через него, чтобы окружить украинские силы. Битва за Мариуполь продолжается, и непонятно, сколько еще смогут продержаться украинские защитники", - сообщил институт. Сообщается, что вчера украинские силы продолжали вести организованную оборону частей Мариуполя. А войска РФ продолжали операции по захвату Попасной и Рубежного, примерно в 240 км к юго-востоку от Харькова,сосредоточившись в основном на воздушных и артиллерийских атаках, включая, вероятно, ту, которая 5 апреля уничтожила резервуар с азотной кислотой в Рубежном.Также, по данным института, российские силы в течение суток продолжали обстрел населенных пунктов Харьковской области. В целом ситуация вокруг Харькова остается неизменной.Как пишет Институт изучения войны, российские войска продолжили отход из Черниговской области, а украинские - зачистку Роменского района на Сумском направлении.

США дадут Украине "Джавелинов" на 100 млн долларов США предоставят Украине дополнительную военную помощь - противотанковые системы Javelin - на 100 млн долларов. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на Bloomberg, Госдеп США, Голос Америки и Reuters. Госсекретарь США Энтони Блинкен: "Я одобрил сегодня по поручению президента немедленно сократить помощь в области безопасности на сумму до 100 миллионов долларов, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в дополнительных противотанковых системах. Это разрешение является шестым изъятием оружия, оборудования и предметов поставки из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года". "Я одобрил сегодня по поручению президента немедленно сократить помощь в области безопасности на сумму до 100 миллионов долларов, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в дополнительных противотанковых системах. Это разрешение является шестым изъятием оружия, оборудования и предметов поставки из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года". О том, что военная помощь – это именно "Джавелины", сообщил представитель Белого дома в Bloomberg. С 24 февраля США предоставили Украине военную помощь на сумму $1,7 млрд. https://twitter.com/GolosAmeriki/status/1511539033079435268

Представитель США: исключение России из Совета Безопасности ООН невозможноИсключение России из Совета Безопасности ООН невозможно, однако США и их союзники будут делать все, чтобы сделать ее пребывание в этом органе "очень некомфортным". Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Немецкий бизнес поддерживает санкции в отношении РоссииНемецкий бизнес поддерживает курс федерального правительства и Европейского Cоюза на санкции в отношении России. "Зверства в Буче требуют решительной, недвусмысленной реакции Запада", - указал глава Федерального объединения немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм.

Канада расширила санкционные спискиКанада внесла в санкционные списки еще девять физических лиц, среди них известные российские бизнесмены Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Леонид Михельсон и Дмитрий Пумпянский. Попадание в список означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну. Новые ограничения также затронули заместителей министра обороны Беларуси Андрея Жука, Андрея Бурдыко и Сергея Симоненко.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/kazhdyj-pyatyj-oficer-o-chem-govoryat-podtverzhdennye-poteri-rossii-v-vojne-s-ukrainoj.d?id=54218486

Австрия не торопится высылать российских дипломатовАвстрия начнет высылать российских дипломатов, если спецслужбы республики будут иметь свидетельства несоответствия их деятельности Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Александер Шалленберг. По его словам, в Вене находится много международных организаций, при которых работают российские миссии, и он не хочет мешать работе таких организаций необоснованной высылкой дипломатов.

Компания Intel полностью остановила бизнес в России, ранее она заявляла лишь о прекращении поставок своей продукции в Россию и БеларусьКорпорация Intel - один из крупнейших производителей микрочипов и компьютерной техники - объявила о полной приостановке своей деятельности на российском рынке."Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси", - сообщается на сайте компании.Русскоязычная версия заявления ограничивается этими двумя предложениями. Причны заморозки бизнеса Intel в России не уточняются, никаких подробностей компания также не приводит.Англоязычная версия заявления значительно более многословна и открывается фразой "Intel, как и все мировое сообщество, осуждает войну России против Украины и призывает к скорейшему восстановлению мира"."Наши мысли со всеми, кого коснулась эта война - в особенности с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми, у кого в этом регионе находятся семьи, друзья и близкие - где бы ни находились они сами", - продолжает английский текст."В сложившейся сложной ситуации мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать всех наших сотрудников - в том числе и 1200 человек, работающих в нашем российском подразделении", - продолжает руководство Intel, заверяя, что приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать ущерб, который временный уход с российского рынка может нанести другим подразделениям компании.

Глава региона: за время российской оккупации в Гостомеле пропали без вести около 400 человекЗа 35 дней оккупации в Гостомеле Киевской области пропали без вести порядка 400 человек. Об этом глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко рассказал в интервью "Общественному радио".

Финляндия резко увеличит оборонные расходыФинляндия объявила, что резко увеличит свои военные расходы, заявив, что это решение было вызвано вторжением России в Украину. "Война в Европе коренным образом изменила нашу среду безопасности", - говорится в заявлении министра обороны Антти Кайкконена. Дополнительные средства на общую сумму 2,2 млрд евро будут распределены на четыре года, при этом в 2023 году на нужды обороны будет добавлено 788 млн евро, а затем по 408 млн евро в год до 2026 года.

Великобритания, США и Австралия разработают гиперзвуковое оружиеВеликобритания, США и Австралия договорились о сотрудничестве в области разработки гиперзвукового оружия в рамках военного блока AUKUS. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании. Как следует из заявления, страны начнут новое трехстороннее сотрудничество в области разработки гиперзвукового оружия и способов противодействия ему, а также расширят обмен информацией и углубят сотрудничество в области оборонных инноваций. “В свете неспровоцированного, неоправданного и незаконного вторжения России в Украину мы подтвердили нашу непоколебимую приверженность международной системе, которая уважает права человека, верховенство закона и мирное разрешение споров без принуждения”, - отмечается в пресс-релизе.

Эстония передала Украине партию оружия и боеприпасовЭстония передала Украине противотанковые ракеты, гаубицы, противотанковые мины, безоткатные противотанковые пушки, автоматическое оружие, боеприпасы, одноразовые гранатометы и ручные гранаты. Об этом говорится в заявлении посольства Эстонии в Украине. Кроме того, эстонские предприниматели в сотрудничестве с государственными учреждениями и ВС Эстонии передали украинским военным шлемы, бронежилеты, средства связи, дроны, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медицинские товары и одежду химзащиты.https://www.facebook.com/estemb.kyiv/posts/346663737503307

Вечером во вторник во Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях произошли взрывы, пишет одновременно ряд СМИ и Telegram-каналов. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил, что произошли взрывы в окрестностях Радехова. Он призвал граждан не фотографировать и не снимать на видео работу ПВО или последствия обстрелов, а также не сообщать информацию о последствиях обстрелов публично в соцсетях. Также сообщается о сильном пожаре в Днепропетровской области.

В Белгородской области начали рыть окопы В одном из районов Белгородской области начали рыть окопы. Представитель местной власти заявил, что это делается для "перестраховки", сообщает издание Meduza со ссылкой на главу Щебекинского округа Владимира Жданова.

https://www.delfi.lv/article.php?id=54218456

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся на заседание в штаб-квартире альянса в Брюсселе 6-7 апреля для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

В Киев возвращаются эвакуированные дипломатыО своем решении вернуть посольства обратно в украинскую столицу пока заявили Таллин и Анкара.Посольство Турции в Украине, в спешном порядке эвакуированное из Киева в Черновцы после начала российского вторжения, вернется к работе в украинской столице в среду, 6 апреля, сообщает англоязычная газета Kyiv Independent со ссылкой на представителей турецкого дипломатического ведомства.Чуть раньше во вторник украинский МИД заявил и о скором возвращении в Киев посла Эстонии.https://twitter.com/KyivIndependent/status/1511507089985880073

Командование США: конфликт в Украине продлится несколько летСоединенным Штатам следует рассмотреть возможность расширить свое военное присутствие в Восточной Европе для защиты от российской агрессии за счет увеличения числа расположенных там военных баз, заявил один из самых высокопоставленных представителей американского военного командования, генерал армии США Марк Милли.Предложение Милли, занимающего пост главы Объединенного комитета начальников штабов, прозвучало во вторник вечером в ходе выступления генерала перед конгрессменами.После российского вторжения в Украину Пентагон решил пересмотреть численность размещенного в Европе воинского контингента и, возможно, либо усилить американское присутствие в этом регионе, либо передислоцировать часть войск.По мысли генерала, можно обойтись и без развертывания новых постоянных баз, а ограничиться временными, с регулярной ротацией контингента. При этом бремя финансирования такого расширения с радостью возьмут на себя страны Восточной Европы - такие как Польша, Румыния и страны Балтии, уверен Марк Милли.Генерал также высказал мнение, что конфликт в Украине продлится не один год: "Не скажу насчет десятилетий, но по меньшей мере несколько лет - точно".Свою позицию Милли объяснил тем, Москва давно и регулярно требует от США и НАТО в целом сократить свое военное присутствие в Европе - а это, по его словам, свидетельствует о затяжном конфликте в регионе, выходящем далеко за пределы Украины.

Россия отозвала аппеляцию на отстранение от участия в ЧМ-2022Российская футбольная федерация отозвала свою апелляцию на отстранение сборной России от участия в Чемпионате мира по футболу 2022 года. Ранее ФИФА приняла такое решение из-за вторжения армии РФ в Украину.Российский футбольный союз (РФС) опротестовал запрет, однако во вторник стало известно, что РФС отозвал апелляцию – об этом сообщил Спортивный арбитражный суд (CAS).24 марта должен был пройти квалификационный матч на ЧМ-2022 Россия - Польша, но польские футболисты отказались играть с россиянами после начала войны.При этом Россия продолжает добиваться отмены запрета на выступление своих спортсменов в других международных турнирах. В том числе она пытается опротестовать решение УЕФА о недопуске российских команд к европейским клубным турнирам (в частности, исключение из Лиги Европы московского "Спартака").УЕФА также запретила женской сборной России принимать участие в чемпионате Европы в Англии, который состоится этим летом.Финал Лиги Чемпионов, который должен был пройти 28 мая в Санкт-Петербурге, перенесен в Париж.Кроме того, Россия подала апелляции на решение об отстранении от участия в турнирах по гимнастике, регби, гребле и фигурному катанию.

Зеленский: Украина будет бороться, несмотря на попытки России пополнить армиюВладимир Зеленский опубликовал новое обращение к гражданам Украины. Он заявил, что страна будет бороться за победу в войне, несмотря на попытки России пополнить свою армию новыми военнослужащими."Мы понимаем, что оккупанты имеют численное преимущество. Что у них больше техники. Мы знаем о попытках российских руководителей насобирать по всей России новых дураков из числа курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на забой в еще одно наступление", - сказал президент Украины."Но у нас нет никакого другого выбора – решается судьба нашей земли, нашего народа. Мы знаем, за что воюем. И делаем все для победы", - заявил Зеленский.Он также сказал, что самая трудная ситуация на фронте сейчас "на Донбассе и на Харьковском направлении".

Эвакуация из Мариуполя при поддержке Красного Креста снова сорваласьУкраинский вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что во вторник снова сорвалась эвакуация жителей Мариуполя, которую пытался организовать Международный Комитет Красного Креста.По словам Верещук, колонна из семи автобусов “двигалась в сопровождении Международного Комитета Красного Креста и после блокировки в городе Мангуш была вынуждена вернуться".Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил об освобождении своих сотрудников, ранее задержанных в поселке Мангуш в 20 км от Мариуполя. Этот населенный пункт находится под контролем российской армии."Вчерашний инцидент показывает, насколько нестабильной и сложной стала операция по безопасному вывозу [населения] для нашей команды", - отмечается в заявлении МККК.Сотрудники Красного креста предпринимают попытки добраться до Мариуполя с прошлой пятницы.На брифинге во вторник Верещук также сообщила, что за день по гуманитарным коридорам из Мариуполя и занятого российскими военными Бердянска до Запорожья на собственном транспорте доехали около 2,2 тыс. человек. Из них - примерно 1,5 тыс. - жители Мариуполя и еще 720 человек - других насленных пунктов.

Арестович: мой племянник провел 39 суток в оккупацииСоветник президента Зеленского Алексей Арестович рассказал, что его племянник-врач, который носит такую же фамилию, как у него, провел 39 суток в оккупации, отказавшись покидать больных.“Только что вышел на связь. Фамилию ни разу не спросили. Из больных и местных никто не сдал”, - написал у себя в "Фейсбуке" Арестович.Он не уточнил, в каком именно населенном пункте находился его родственник.Во время войны России против Украины Арестович стал одним из самых узнаваемых спикеров, выступающих с комментариями ситуации от лица украинской власти. https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5353413508056019&show_text=true&width=500

Как сейчас выглядит Бородянка - фотографииЗападные информагентства передают фотографии из Бородянки - еще одного населенного пункта под Киевом, который недавно был освобожден от российских войск. Бородянка находится несколько дальше от украинской столицы, чем Буча, поэтому журналисты смогли зайти в нее только сейчас.

"Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений". Джонсон по-русски рассказал россиянам о событиях в БучеПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон разместил в "Твиттере" новое обращение к россиянам. Он начал и закончил его с фраз на русском языке."Россияне достойны правды. Вы достойны того, чтобы узнать факты", - сказал по-русски Джонсон, а затем перешел на английский (но его выступление сопровождается русскими субтитрами). Премьер говорил о событиях в городах под Киевом, откуда недавно вышли российские войска и где украинские власти и западные журналисты обнаружили десятки убитых мирных жителей."Зверства российских войск Буче, Ирпене и других городах Украины повергли в ужас весь мир, - сказал премьер-министр. – Массовые убийства мирных жителей – им связали руки и расстреляли. Женщины подвергались изнасилованию на глазах своих малолетних детей. Сожженные не до конца трупы свалены в братские могилы или просто брошены гнить на улице"."Свидетельства столь шокирующие, столь жуткие, неудивительно, что ваше правительство скрывает от вас эти факты, - продолжил Джонсон. – Ваш президент знает, что если вы увидите происходящее, вы не будете поддерживать его войну. Он знает, что эти преступления предают доверие каждой российской матери, которая провожает сына на военную службу. И он знает, что они ложатся пятном на честь самой России".Далее Джонсон призвал россиян устанавливать VPN-приложения, которые позволяют обходить введенную российскими властями блокировку независимых новостных ресурсов. "А узнав правду – поделитесь ею с другими. Те, кто за этим стоит, ответят за все. История не забудет и тех, кто отвел глаза", - сказал он.В конце Джонсон снова перешел на русский язык: "Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений. Но я не верю, что он действует от вашего имени".Несмотря на фотографии, видеоролики, свидетельства очевидцев и расследования независимых журналистов, российские власти заявляют, что армия РФ не виновна в гибели мирных граждан в Буче и других украинских городах.Москва также обвиняет Киев в фабрикации свидетельств о зверствах российских военных, не приводя при этом заслуживающих доверия доказательств.https://twitter.com/BorisJohnson/status/1511388515787055115