ОНЛАЙН. Вторжение России в Украину. Была обстреляна крупнейшая в Европе Запорожская АЭС

Война в Украине продолжается больше недели. Боевые действия по-прежнему идут в различных регионах страны. Delfi собирает свежую информацию в текстовом онлайне.

Война в Украине: 4 марта

На Запорожской атомной электростанции оборудование и энергоблоки сохраняют целостность, бои прекратились."Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность, имеющиеся повреждения обустройства реакторного отделения энергоблока №1 не влияют на безопасность энергоблока", - сообщает Госатомрегулирование Украины. "Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в трудоспособном состоянии. Изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано. Основное оборудование и энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность", - отмечает ведомство.Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире телеканала "Рада" отметил, что "ни в городе, ни на станции" бои не идут, а после трех часов ночи обстрелы прекратились.

Южная Корея добилась исключения из санкций США против РФВзамен страна введёт собственные меры экспортного контроля такого же уровня, заявило министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

МАГАТЭ приводит свой Центр по инцидентам и аварийным ситуациям в состояние круглосуточной готовности из-за серьезной ситуации на Запорожской АЭС в Украине. В пятницу ночью после обстрела на ЗАЭС возник пожар. Центр по инцидентам и аварийным ситуациям (ЦИАС) – глобальный координационный центр по вопросам обеспечения международной аварийной готовности, взаимодействия и реагирования в случае ядерных или радиационных инцидентов и аварийных ситуаций, независимо от того, произошли ли они в результате аварии, халатности или злоумышленных действий. Это глобальный центр, позволяющий осуществлять координацию вопросов обеспечения аварийной готовности и содействия осуществлению мер реагирования на международном уровне.https://twitter.com/iaeaorg/status/1499582507653681186?ref_src=twsrc%5Etfw

Заблокированное вчера в России СМИ Meduza публикует обновленный стоп-лист компаний, прекративших работу в РФТовары- ASOS — не обрабатывают заказы клиентов- Apple Store — закрытие онлайн-магазина- Burberry — прекращение доставки онлайн-магазина- Dell — приостановка продаж устройств- Diageo (Smirnoff, Guinness и др.) — остановка поставок- iHerb — остановка работы- IKEA — остановка работы- Farfetch — прекращение доставки- HP — приостановка продаж устройств- H&M (COS, Monk и др.) — приостановка продаж- LEGO — прекращение поставок- Mango — приостановка продаж- Mytheresa — прекращение доставки- Nike — закрытие онлайн-магазина- Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson и др.) — остановка поставок- Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar — остановка поставокДосуг- BBCOne — отзыв лицензии на телепродукцию- Cannes Festival — отказ принимать делегацию- MEGOGO — прекращение работы- Netflix — остановка работы над российскими проектами- Paramount — отмена выхода фильмов в прокат - Sony — отмена выхода фильмов в прокат - Spotify — закрытие офиса- Warner Bros — отмена выхода фильмов в прокат - Walt Disney Company — отмена выхода фильмов в прокат Сервисы- Ableton — приостановка продаж- Cinema 4D — отмена лицензий- Jooble — прекращение работы- Nintendo eShop — не проходит оплата с рублевых карт- Paysera — прекращение работы- PlayStation Store — не проходит оплата с рублевых карт- Steam — не проходит оплата с рублевых карт- Twitter — запрет на регистрацию аккаунтовАвтомобили и самолеты- Airbus — приостановка продаж и технического обслуживания- BMW — закрытие заводов и отмена поставок- Boeing — приостановка продаж и технического обслуживания- Ford — остановка бизнеса- General Motors (Chevrolet, Nexia, Cadillac, Escalade) — приостановка экспорта- Harley Davidson — прекращение поставок- Honda — прекращение поставок- Hyundai — остановка производства- Jaguar Land Rover — прекращение поставок- Mazda — прекращение поставок- Mercedes-Benz — остановка производства и поставок- Porsche — прекращение поставок- Renault — остановка производства- Scania — остановка бизнеса- Toyota (в том числе Lexus) — остановка производства и поставок- Volkswagen (Audi, Bentley, Ducati, Lamborghini, Skoda, Volkswagen)— прекращение поставок- Volvo Cars — остановка бизнесаПлатежные системы- American Express — остановка работы- Apple Pay — заблокирован в банках, попавших под санкции- Google Pay — заблокирован в банках, попавших под санкции- MasterCard — запрет на выпуск новых карт банкам, попавшим под санкции- PayPal — запрет на регистрацию новых пользователей- Samsung pay — заблокирован в банках, попавших под санкции- SWIFT — 12 марта отключит попавшие под европейские санкции банки- Visa — запрет на выпуск новых карт банкам, попавшим под санкции- Western Union — прекращение работы с банками, попавшими под санкции

Утром в пятницу пожар в одном из зданий Запорожской АЭС был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, сообщает ГСЧС Украины.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325786002922629&show_text=true&width=500

Мэр Энергодара: бои у запорожской АЭС прекратилисьКак сообщалось ранее, пожарные получили доступ к Запорожской АЭС, где в административном здании возник пожар, вызванный артобстрелом.Мэр горда Энергодара, где находится АЭС, сообщил, что бои в районе АЭС прекратились.До этого АЭС в течение нескольких часов подвергалась обстрелу.По сообщениям украинских служб, обстрелы вызвали пожар на третьем, четвертом и пятом этажах административного учебно-тренировочного корпуса.К утру спасатели ГСЧС Украины остановили распространение огня. Как сообщается, к семи утра пожар был локализован.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил ядерную опасность на Запорожской АЭС и объяснил, в чем суть. "Есть попадание в первый блок. Но кроме шести блоков есть хранилище отработанного ядерного топлива. Это около 150 контейнеров. Если эти варвары стреляют дальше по станции – попадание в эти контейнеры будет означать ядерную катастрофу. Это может произойти в каждый час или минуту", - заявил он.

Airbnb приостанавливает деятельность в России и Беларуси, заявил глава компании.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд: "Санкции закончатся, если Россия закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны, а также ее право на существование".

Свежая карта о нападении России на Украине от Института изучения войны (США)Американский Институт изучения войны опубликовал свежую карту боевых действий в Украине.

Жителей Энергодара не станут прямо сейчас эвакуировать из-за ситуации на Запорожской АЭС, которая ночью подверглась обстрелам, сообщил глава областной администрации Александр Старух.

Пожар в учебно-тренировочном корпусе (60х40 м) Запорожской АЭС локализован на площади 2 тыс. кв. метров — ГСЧСhttps://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325769692924260&show_text=true&width=500

США активируют Группу аварийной ядерной поддержкиСША приведут в готовность Группу аварийной ядерной поддержки (NEST). Такое решение приняла министр энергетики США Дженифер Гранхолм после экстренного разговора со своим украинским коллегой."Российская военная операция в непосредственной близости от реактора – полное безрассудство, и это надо прекратить, - сказала она, добавив, что реакторы станции защищены прочными конструкциями, и останавливаются в безопасном режиме.

После проведения разведки в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар установлено, что происходит горение помещений на третьем, четвертом и пятом этажах. Предварительно жертв и пострадавших нет - ГСЧС https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325764886258074&show_text=true&width=500

В тушении пожара на Запорожской АЭС задействованы 40 человек и 10 единиц техники, сообщает МЧС Украины.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325758242925405&show_text=true&width=500

Джонсон: "Безрассудные действия Путина угрожают Европе"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что безрассудные действия Владимира Путина представляют прямую угрозу для всей Европы.Это заявление было сделано в свете ночного инцидента на Запорожской атомной электростанции, где в результате обстрелов начался пожар.Правительство Великобритании назвало ситуацию чрезвычайно тревожной.Президент Украины Владимир Зеленский и Борис Джонсон провели экстренный телефонный разговор, и согласились в том, что главный приоритет сейчас – заставить российскую сторону немедленно прекратить боевые действия в зоне АЭС.Ранее Лондон инициировал созыв экстренного заседания Совбеза ООН, и теперь, говорят на Даунинг-стрит, ситуация в Запорожье станет выйдет на первый план в повестке.

Онлайн-карта радиационного фона. Похоже, утечки радиации на ЗАЭС действительно нет

Сейчас, в полшестого утра 4 марта, обстрелов на Запорожской АЭС нет. Об этом сказал в эфире украинских телеканалов мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечает, что мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества."Это война на уничтожение, уничтожение человечества и нашей планеты. Ядерная и радиационная безопасность врага не беспокоит. Человеческие жизни украинцев, европейцев и собственных граждан ему безразличны", - подчеркнул он.Министр добавил, что Украина также требует не только профессиональной оценки происходящих событий, но и реального вмешательства, принятия самых жестких мер, в том числе со стороны НАТО и стран-обладателей ядерного оружия.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=491024662649499&id=100052259093871&show_text=true&width=500

Обстрелы и пожар на Запорожской АЭС. Главное к этому часу:📍 Около 16:30 "вражеская колонна бронированной техники прорвалась к городу, пошли сразу на Запорожскую атомную станцию, крупнейшую атомную электростанцию в Европе", сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Позже на станции начались бои, по словам Орлова есть тяжело раненые. В ночь на 4 марта российская артиллерия обстреляла ЗАЭС из артиллерии. ЗАЭС обеспечивает около 25% выработки электроэнергии в Украине.📍 Пожар возник на территории учебно-тренировочного блока, был отключен 3-й энергоблок, работает 4-й из шести. К 5 утра (мск) пожар от обстрела не удалось ликвидировать. По данным украинских властей, пожарных не подпускали к очагу возгорания российские военные. Радиационное состояние в пределах нормы.📍 Около 3:00 по местному времени на запорожскую атомную электростанцию пропустили пожарных, об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Однако позже в украинском МЧС сообщили, что доступа к огню снова нет.📍 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае взрыва масштаб катастрофы будет в 10 раз больше, чем вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.📍 Президент Украины выступил с экстренным обращением к жителям и властям европейских стран. Он призвал их проснуться и остановить российских военных. Также Зеленский заявил, что связался с лидерами европейских стран. 📍 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что созовет экстреннее заседание СБ ООН в ближайшие часы. Также Зеленский обсудил ситуацию с Байденом.📍 Международное агентство по атомной энергии: по данным украинских властей, пожар на площадке Запорожской атомной электростанции не затронул основное оборудование, персонал станции принимает все необходимые смягчающие меры.📍 И.о. гендиректора АЭС Игорь Мурашов сообщил, что реакторы в опасности. "Ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена. Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не пустили. Есть огромные риски. На станции — боевые действия. Реакторы в опасности".

Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией войны на Украине, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявляет, что на Запорожской атомной электростанции есть раненые. Как передает УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона."Вчера вечером, где-то около 16.30, вражеская колонна бронированной техники прорвалась к городу, пошли сразу на атомную станцию и начали стрелять почти вплотную к зданиям и сооружениям атомной станции. Произошел пожар. Есть раненые... Информации о количестве раненых у меня нет. Об их состоянии: есть также тяжелые раненые. Вывезти их в больницу нет возможности", - подчеркнул Орлов.Он подчеркнул, что оккупанты не дают пожарным погасить пожар. "Ситуация очень критическая", - подчеркнул мэр.

На Запорожскую АЭС допустили пожарныхПрезидент Украины Владимир Зеленский записал обращение в связи с ночным пожаром на Запорожской АЭС, в котором назвал произошедшее "ядерным террором".Президент Украины напомнил, какая трагедия случилась в мире, когда в Чернобыле взорвался один энергоблок, а на Запорожской АЭС их шесть.Зеленский сказал, что уже связался со своими западными партнерами в виду чрезвычайной ситуации.Тем временем глава областной администрации Запорожья Александр Старух сообщил, что безопасность на атомной электростанции восстановлена."Пропустили пожарных", - коротко написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Во время авиабомбардировки 3 марта россияне уничтожили Ахтырскую ТЭЦ (Сумская область), из-за этого нужно срочно вывезти людей из города."Разбомблено полностью машинное отделение. В городе нет отопления, электроэнергии. Мы пытаемся решить вопрос, как срочно вывезти людей из города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии", - напсиал руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

Оперативная информация об атаке российских войск на Запорожскую АЭС по состоянию на 4:00В результате обстрелов по территории АЭС продолжает гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены третий, четвертый и пятый этажи пятиэтажного здания.Российские военнослужащие не дают возможности для подразделений ГСЧС Украины приступить к ликвидации последствий пожара.В городе Энергодар на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести.Противопожарное состояние АЭС в нормеhttps://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325736319594264&show_text=true&width=500

Белый дом официально сообщил, что президент США Джо Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также после этого разговора Байден поговорил с администратором Национального управления ядерной безопасности и замминистра ядерной безопасности, чтобы получить информацию о ситуации на Запорожской АЭС.

Последствия аварии на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС могут привести к мировой катастрофе."На Чернобыльской АЭС мы видели последствия аварии только на одном энергоблоке. Здесь их 6. И это может быть не просто катастрофа на всю Европу, это может быть мировая катастрофа. Мы должны сделать все, чтобы остановить такие действия, потому что последствия могут быть непредсказуемыми и может пострадать весь мир",- сказал и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец на телеканале "Рада".

Ситуация остается крайне сложной. Руководство и коллектив Запорожской АЭС прикладывают максимум усилий, чтобы мирный атом оставался мирным, сообщил глава Запорожской областной госадминистрации Александр Старух.

Британский премьер Борис Джонсон в разговоре с Зеленским заявил, что созовет экстренное заседание СБ ООН в ближайшие часы из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС, — Даунинг-стрит

В МАГАТЭ сообщают, что пожар на Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование. Персонал станции принимает все необходимые смягчающие меры.https://twitter.com/iaeaorg/status/1499571709774422017?ref_src=twsrc%5Etfw

Министр энергетики Украины попросил у коллеги из США не допустить ядерной катастрофы и закрыть зону полетов над Украиной

И. о. гендиректора Запорожской АЭС Игорь Мурашов: ядерная безопасность на Запорожской АЭС нарушена. Мы делаем все возможное, но пожар идет, пожарных не допустили. На станции боевые действия. Реакторы в опасности.

Следователи Гаагского трибунала выехали на УкраинуГруппа следователей Международного трибунала в Гааге (ICC) выехала на Украину для расследования по коллективному международному иску против России, которую обвиняют в возможных военных преступлениях.Отвечая на вопросы журналистов в четверг, главный прокурор гаагского трибунала Карим Хан дал понять, что действия российской стороны подпадают под юрисдикцию ICC."Любая сторона, которая напрямую целит в гражданское население и гражданские объекты, совершает преступление, определенное Римским статутом Международного уголовного суда и международными гуманитарными законами", - сказал Хан.

В результате обстрела возник пожар на Запорожской АЭСМэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что по зданиям и блокам находящейся рядом Запорожской АЭС в пятницу ночью велся непрерывный обстрел, в результате чего на крупнейшей в Европе атомной электростанция начался пожар.

Пресс-секретарь Запорожской АЭС Андрей Туз прокомментировал ситуацию:"Разбомбили всё что можно, в том числе и блоки и всё остальное. Сейчас информацию уточняют, сложно всё сказать. К станции выехала белая машина, представители российских военных. Мигает фарами. Сейчас определяется, будут ли к ним выходить на переговоры, или что как дальше действовать".

Главное из обращения Владимира Зеленского по Запорожской АЭС- российские танки "расстреливают ядерные блоки"- Европа должна проснуться и спасти мир от ядерной катастрофы- Зеленский уже звонил по этому поводу Байдену, Шольцу и главе Евросовета Мишелюhttps://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/335142331975971&show_text=true&width=500

На Запорожской АЭС горят помещения учебного и лабораторно-бытового корпусов"Руководством станции было принято решение включить защиту. К счастью, админкорпус поврежден, но не загорелся. Коллектив станции принимает все меры для локализации проблемы", - сообщил глава Запорожской ОГА

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Представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз в эфире "Украина-24" заявил, что угрозы распространения радиации не зафиксировано, сообщает ТАСС.В ГСЧС Украины подтвердили, что угрозы утечки радиации нет.

Пожар на Запорожской АЭС: пожарные не могут начать тушение из-за обстреловПресс-секретарь Запорожской АЭС сообщает, что пожарные расчеты не могут подъехать к станции и начать тушить пожар из-за непрекращающихся обстрелов со стороны российских позиций.По данным агентства УНИАН, первый энергоблок, на котором возник пожар, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо вывезти из него не успели.

В пресс-службе Запорожской АЭС заявили, что в результате обстрела станции "есть попадание в первый энергоблок".Он находился на ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели.

Факт обстрела Запорожской АЭС подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если он взорвется, то будет в 10 раз больше Чернобыля! Россияне должны НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности!", - Кулеба.https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1499543775240196099?ref_src=twsrc%5Etfw

Видео обстрелов административных блоков Запорожской АЭС.

Сотрудники Запорожской АЭС: по атомной электростанции ведется огоньОдин из сотрудников Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что российские войска ведут огонь по АЭС.Соответствующее обращение опубликовано в телеграмм-канале ЗАЭС."Внимание! Техника Российской Федерации ведет огонь по Запорожской АЭС. Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по Запорожской АЭС!" - подчеркнул он.Агентство УНИАН сообщает, что на АЭС начался пожар.

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