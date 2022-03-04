ОНЛАЙН. Вторжение России в Украину. Нанесен удар по крупнейшей в Европе Запорожской АЭС

Война в Украине продолжается больше недели. Боевые действия по-прежнему идут в различных регионах страны. Delfi собирает свежую информацию в текстовом онлайне.

Война в Украине: 4 марта

Министр энергетики Украины попросил у коллеги из США не допустить ядерной катастрофы и закрыть зону полетов над Украиной

И. о. гендиректора Запорожской АЭС Игорь Мурашов: ядерная безопасность на Запорожской АЭС нарушена. Мы делаем все возможное, но пожар идет, пожарных не допустили. На станции боевые действия. Реакторы в опасности.

Следователи Гаагского трибунала выехали на УкраинуГруппа следователей Международного трибунала в Гааге (ICC) выехала на Украину для расследования по коллективному международному иску против России, которую обвиняют в возможных военных преступлениях.Отвечая на вопросы журналистов в четверг, главный прокурор гаагского трибунала Карим Хан дал понять, что действия российской стороны подпадают под юрисдикцию ICC."Любая сторона, которая напрямую целит в гражданское население и гражданские объекты, совершает преступление, определенное Римским статутом Международного уголовного суда и международными гуманитарными законами", - сказал Хан.

В результате обстрела возник пожар на Запорожской АЭСМэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что по зданиям и блокам находящейся рядом Запорожской АЭС в пятницу ночью велся непрерывный обстрел, в результате чего на крупнейшей в Европе атомной электростанция начался пожар.

Пресс-секретарь Запорожской АЭС Андрей Туз прокомментировал ситуацию:"Разбомбили всё что можно, в том числе и блоки и всё остальное. Сейчас информацию уточняют, сложно всё сказать. К станции выехала белая машина, представители российских военных. Мигает фарами. Сейчас определяется, будут ли к ним выходить на переговоры, или что как дальше действовать".

Главное из обращения Владимира Зеленского по Запорожской АЭС- российские танки "расстреливают ядерные блоки"- Европа должна проснуться и спасти мир от ядерной катастрофы- Зеленский уже звонил по этому поводу Байдену, Шольцу и главе Евросовета Мишелюhttps://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/335142331975971&show_text=true&width=500

На Запорожской АЭС горят помещения учебного и лабораторно-бытового корпусов"Руководством станции было принято решение включить защиту. К счастью, админкорпус поврежден, но не загорелся. Коллектив станции принимает все меры для локализации проблемы", - сообщил глава Запорожской ОГА

Это продолжение нашего он-лайна. Архив за предыдущие дни - здесьhttps://www.delfi.lv/article.php?id=54101428

Представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз в эфире "Украина-24" заявил, что угрозы распространения радиации не зафиксировано, сообщает ТАСС.В ГСЧС Украины подтвердили, что угрозы утечки радиации нет.

Пожар на Запорожской АЭС: пожарные не могут начать тушение из-за обстреловПресс-секретарь Запорожской АЭС сообщает, что пожарные расчеты не могут подъехать к станции и начать тушить пожар из-за непрекращающихся обстрелов со стороны российских позиций.По данным агентства УНИАН, первый энергоблок, на котором возник пожар, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо вывезти из него не успели.

В пресс-службе Запорожской АЭС заявили, что в результате обстрела станции "есть попадание в первый энергоблок".Он находился на ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели.

Факт обстрела Запорожской АЭС подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если он взорвется, то будет в 10 раз больше Чернобыля! Россияне должны НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности!", - Кулеба.https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1499543775240196099?ref_src=twsrc%5Etfw

Видео обстрелов административных блоков Запорожской АЭС.

Сотрудники Запорожской АЭС: по атомной электростанции ведется огоньОдин из сотрудников Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что российские войска ведут огонь по АЭС.Соответствующее обращение опубликовано в телеграмм-канале ЗАЭС."Внимание! Техника Российской Федерации ведет огонь по Запорожской АЭС. Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по Запорожской АЭС!" - подчеркнул он.Агентство УНИАН сообщает, что на АЭС начался пожар.

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