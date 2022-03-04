ОНЛАЙН. Вторжение России в Украину. Нанесен удар по крупнейшей в Европе Запорожской АЭС

Война в Украине продолжается больше недели. Боевые действия по-прежнему идут в различных регионах страны. Delfi собирает свежую информацию в текстовом онлайне.
Главное по итогам 3 марта:
- По зданиям и блокам находящейся рядом Запорожской АЭС в пятницу ночью велся непрерывный обстрел, в результате чего на крупнейшей в Европе атомной электростанция начался пожар.
- Между Киевом и Москвой завершился второй раунд переговоров. Стороны договорились об обеспечении гуманитарных коридоров и возможном прекращении огня, но только в тех секторах, где будет проводится эвакуация гражданского населения по этим гуманитарным коридорам. При этом украинская делегация не достигла всех желаемых результатов — переговоры продолжатся в ближайшее время в третьем раунде.
- Президент России Владимир Путин провел переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном по ситуации в Украине. Российский глава заявил, что задачи "военной операции" будут в любом случае выполнены, а попытки "выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в российской переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву". Путин также заявил Макрону, что утверждения о ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов "не соответствуют действительности", по его словам, "это элементы антироссийской дезинформационной кампании".
- Верховная рада просит ООН и другие международные организации ввести в Украину миротворцев, а генсека ООН — стать посредником.
- ЕС подписал Меморандум с Украиной о предоставлении €1,2 млрд макрофинансовой помощи.
- Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз в ускоренном порядке. Ее подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Напомним, в понедельник, 28 февраля, президент Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз.
- Сухогруз Helt под флагом Панамы попал потерпел крушение в 32 км от Одессы. Предположительно судно подорвалось на мине.
- О своем уходе с российского рынка заявили IKEA, Jysk, Whirpool, Škoda, Volkswagen, Lego, Diageo (производит алкогольные напитки под брендами Smirnoff, Guinness, Johnnie Walker, Capitan Morgan, Baileys), немецкий производитель программного обеспечения SAP.
- Власти Франции конфисковали яхту, которая может принадлежать Игорю Сечину.
- Совет директоров "Эха Москвы" решил ликвидировать радиоканал и сайт, сообщил главный редактор Алексей Венедиктов.
- Телеканал "Дождь" объявил о временном прекращении работы. Об этом в специальном эфире заявила генеральный директор телеканала Наталья Синдеева.