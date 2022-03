ОНЛАЙН. Вторжение России в Украину: Зеленский заявил об освобождении Ирпеня; в Турции состоятся переговоры

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.



Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 29 марта

Мэр украинского города опровергает сотрудничество с военными РФИнформация о согласии городских властей украинского города Славутич на сотрудничество с военными РФ, - "фейки", распространяемые российскими СМИ. Такое заявление сделал мэр города Юрий Фомичев в интервью агентству УНИАН. "Славутич - это Украина", - подчеркнул он.

СМИ: Российские военные могли получить радиационное облучение в зоне Чернобыльской АЭСРоссийские военнослужащие могли получить облучение из-за радиоактивной пыли во время захвата ЧАЭС. Об этом заявили сотрудники станции в комментарии агентству Reuters. В свою очередь, украинские СМИ напоминают, что 24 февраля военные РФ, захватившие Чернобыльскую АЭС, проехали на бронетехнике через высокотоксичную зону так называемого "Рыжего леса", подняв при этом облака радиоактивной пыли. Сообщается, что никакого защитного снаряжения при этом на российских солдатах не было.

В Турции считают российские требования по Крыму и Донбассу нереалистичнымиВ Турции считают требования Москвы признать аннексированный РФ в 2014 году Крым российским, а так называемые "ДНР" и "ЛНР" независимыми - "очень максималистскими" и "не реалистичными". Именно такие выражения выбрал официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрахим Калин, давая интервью американскому телеканалу CNN."Крым и Донбасс - это красные линии для украинцев, и по праву, потому что они напрямую связаны с территориальной целостностью и суверенитетом Украины. Мы не признали аннексию Крыма, как и весь остальной мир, даже Китай не признал аннексию Крыма... Они (россияне. - Ред.) должны действительно предложить какие-то другие идеи", - заявил Калин.

Более полумиллиона беженцев вернулись в Украину; половина общего числа беженцев - детиСо дня начала российского вторжения в Украину 510 000 человек, выехавших из-за боевых действий за границу, вернулись на родину, 110 000 из них - за последнюю неделю. Такие данные привел официальный представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко в интервью немецкой газете Welt. По его словам, 80% вернувшихся в Украину из-за границы - мужчины. В свою очередь, польская пограничная служба указывает, что из Польши в Украину въехали 352 000 украинцев. По данным Еврокомиссии, дети составляют половину от общего числа беженцев, покинувших Украину (то есть порядка 1,9 млн человек). По словам еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоханссон, около 800 000 украинцев, спасающихся от войны, уже подали прошение о предоставления им убежища на территории Евросоюза.

Глава энергетического гиганта считает нецелесообразным отказываться от российского газаГлава немецкий энергетический компании E.On Леонхард Бирнбаум не считает целесообразным отказываться от импорта российского газа. "У нас и так нет возможности компенсировать недостаток на международных рынках", - заявил он вечером 28 марта в эфире общественно-правового немецкого телеканала ARD. В этой связи Бирнбаум повторил, что его концерн не намерен отказываться от доли в 15,5% в "Северном потоке - 1", поскольку в противном случае этот проект полностью перешел бы под контроль России.По оценке Бирнбаума, в краткосрочной перспективе отказаться от российского газа не представляется возможным, на это может уйти как миниму три года.

Во время концерта в Лас-Вегасе 27 марта группа Scorpions изменила строчку своего хита Wind of Change, спев вместо "Follow the Moskva down to Gorky Park " ("Идя по берегу Москвы-реки в парк Горького ") фразу "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("А теперь послушай мое сердце - оно говорит: "Украина").

Глава МВД Германии разочарована отсутствием компромисса по распределению беженцевМинистр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер выразила разочарование тем, что на встрече глав МВД стран-членов ЕС 28 марта не был найден компромисс в вопросе распределения украинских беженцев по территории Евросоюза. По мнению Фезер, добровольное решение стран-членов ЕС о принятии беженцев, вряд ли окажется достаточным.

США перебрасывают дополнительный военный контингент в ГерманиюСША переводят в Германию на базу ВВС Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц шесть боевых самолетов, оснащенных средствами радиоэлектронной борьбы, а также 240 солдат. Как сообщил 28 марта представитель Пентагона Джон Кирби, данное перемещение военной техники проводится в рамках усиления восточного фланга НАТО и в Украине ее задействовать не планируется.

Россия отгрузит не менее 9,6 млн тонн нефтиОтгрузка нефти из европейских портов российской государственной компании "Транснефть" в апреле 2022 года планируется в объеме 9,6 млн тонн, сообщает агентство "Интерфакс". Это на 15% выше графика марта, говорится в сообщении. После начала войны в Украине российские компании стали испытывать сложности с отгрузкой нефти из портов ввиду проблем с открытием аккредитивов, страховок и роста ставок на фрахт танкеров. Однако, как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, Россия не планирует снижать добычу, а намерена диверсифицировать поставки.

Япония запрещает поставки в Россию машин класса люкс, мотоциклов и алкоголяПравительство Японии заявило о расширении экономических санкций против России, введенных из-за вторжения в Украину. По решению Токио, с 5 апреля запрещается экспорт в Россию японских автомобилей класса люкс, мотоциклов и алкоголя.Кроме того, под запретом окажутся поставки японских произведений искусства, меха, ювелирных изделий, табака и косметики.Ранее Япония уже присоединилась к финансовым санкциям, введенным против России странами Запада. В ответ на такую позицию Токио российские власти заявили, что прекращают переговоры о заключении с Японией мирного договора, и отменили безвизовый режим посещения японцами Курильских островов.

Анализ: главная проблема на переговорах – территорииИ еще об очередном раунде переговоров между делегациями Украины и России, которые во вторник начинаются в Турции. Вот что о них пишет дипломатический корреспондент Би-би-си Лиз Дюсет.До тех пор, пока президент Путин не достигнет более значительных территориальных успехов, настоящего прогресса за столом переговоров не будет. Другими словами - пока он не выполнит свою приоритетную задачу, как ее недавно сформулировало российское министерство обороны: Донбасс (то, что в Москве называют "освобождением" восточной Украины), а также земельный коридор, соединяющий эти районы с Крымским полуостровом.Если же говорить о нейтральном статусе Украины, то турецкие и израильские посредники уже некоторое время выражают уверенность в том, что Путин и Зеленский занимают по этому поводу более реалистичные позиции.Самый главный вопрос – это территория. Зеленский заявил, что российские войска должны быть отведены на позиции, которые они занимали до вторжения 24 февраля. И только после этого, как он отметил, можно обсуждать некий компромисс.Но пока не похоже, чтобы Путин был готов к компромиссу. Да и все, с кем мне приходится говорить в Киеве, не хотят соглашаться на какие-либо территориальные компромиссы на фоне этой войны и постоянных сирен воздушной тревоги.

Украинская делегация прибыла на переговоры в Стамбул – что известноВо вторник в Стамбуле состоятся переговоры между представителями Украины и России. Ожидается, что они проведут переговоры по гуманитарным вопросам и попытаются договориться о прекращении огня.Сначала в Турцию прибыла российская делегация, а несколько позже - украинская. От Украины в переговорах примут участие министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, а также парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия. Российскую сторону в числе прочих представляет советник Путина Владимир Мединский.По словам представителей сторон, очная встреча последует за консультациями в видеоформате, которые регулярно проводились в течение последнего времени. Переговоры пройдут в во дворце Долмабахче в Стамбуле, они должны начаться после 10:00 по местному времени.Как заявил в эфире украинских телеканалов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, минимальная задача Киева – "решение гуманитарных проблем". "Программа максимум – прекращение огня, достижение устойчивых договоренностей по этому поводу", - передает слова Кулебы официальный сайт украинского внешнеполитического ведомства. "Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Наша позиция – железобетонная", - сказал при этом Кулеба.В числе прочего Россия требует, чтобы Украина отказалась от намерения вступить в НАТО – и как говорил украинский президент Владимир Зеленский, по этому поводу возможны компромиссы. Относительно некоторых других спорных вопросов, в том числе судьбы сепаратистских образований на Донбассе и статуса Крыма, позиции сторон максимально далеки.25 марта Мединский описал ход переговоров так: "по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим вопросам мы фактически топчемся на месте". Агентство ТАСС также цитирует представителя Путина Дмитрия Пескова, который заявил, что "очный формат позволяет более концентрированно, более насыщенно с точки зрения содержания вести переговоры". "Но пока, к сожалению, мы не можем констатировать каких-либо существенных достижений или прорывов", - сказал при этом Песков.Недавно мы рассказывали о том, как идут переговоры между Украиной и Россией.

Глава криворожской администрации: Украина освободила еще несколько населенных пунктов в Херсонской областиГлава криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что украинские войска в регионе остановили наступление армии РФ, пытающейся продвигаться к Кривому Рогу, и отбросили его назад."Назад от дальних подступов к городу. Сегодня освобождены еще несколько населенных пунктов Херсонской области, - сказал Вилкул в своем видеообращении. - И оккупанты уже не находятся на расстоянии ближе 40 км от города, а на некоторых направлениях – и 60 км. То есть линия соприкосновения уже находится не на границе с Днепропетровской областью, это уже Херсонская область".Ранее российская армия заявила, что полностью контролирует Херсонскую область, но позже представители Пентагона говорили, что регион больше не является полностью подконтрольным Москве.Западные эксперты также сообщали, что украинские военные успешно отразили атаку на Николаев и перешли в контрнаступление.

Пентагон: приоритет России - захват ДонбассаПо оценкам Пентагона, последние маневры армии РФ на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал приоритетной задачей российского командования.Наиболее активное продвижение наблюдается в Харьковской области. За минувшие выходные российские подразделения преодолели пять километров вглубь территорий юго-восточнее Изюма.Фокус на Донбассе, говорят американские военные, может иметь три объяснения:- намерение оцепить части ВСУ в этом районе и помешать их передвижению на другие участки боевых действий;- приобретение мощного козыря для будущих переговоров;- общая смена военной стратегии, так как никаких попыток наступать на Киев российскими войсками по-прежнему не предпринимается.По данным Пентагона, российские войска находятся в 15-20 км от центра Киева северо-западнее столицы и в 55 км от центра города на востоке.В Минобороны США также подсчитали, что Россия использовала против Украины уже 1370 ракет.

Зеленский заявил об освобождении ИрпеняПрезидент Украины Владимир Зеленский опубликовал свое новое обращение к народу страны. В понедельник он начал его с сообщения об освобождении города Ирпень под Киевом. Ранее об этом же говорил мэр населенного пункта.При этом Зеленский предупредил: "Пока все же рано говорить о безопасности в этой части нашей области. Боевые действия продолжаются". Президент добавил, что российские войска продолжают контролировать север Киевской области, и "имеют ресурсы и живую силу".Что еще сказал Зеленский:✅По его словам, во время боевых действий погибло 143 ребенка.✅В понедельник не работал ни один гуманитарный коридор для вывоза беженцев и доставки гуманитарной помощи. Как заявил Зеленский, в этом виноваты российские войска, которые "не дали тишину". (В понедельник вечером представители министерства обороны России заявили, что гуманитарные коридоры не подтвердили украинские войска).✅Президент Украины поговорил с несколькими лидерами западных стран, в том числе с итальянским премьер-министром Марио Драги. По словам Зеленского, "Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую мы вырабатываем". (В течение дня появлялись сообщения о возможных договоренностях между Россией и Украиной, в рамках которых Киев может отказаться от намерения вступить в НАТО при условии, что украинскую безопасность гарантируют несколько крупных стран Запада.)✅Зеленский сообщил о создании экспертной группы, которая будет изучать эффективность санкций, введенных против России. "Наша цель – чтобы санкции работали так, как это и задумывалось. И чтобы совершенно не было возможности их обходить", - рассказал президент.✅Он снова выразил недовольство политикой Запада перед началом войны, когда против Москвы не были введены превентивные санкции. "Мы уже прошли эту историю в прошлом году, когда мы говорили, что нужны сильные превентивные санкции против России, чтобы не было вторжения, - сказал Зеленский."Сейчас много намеков и предупреждений о том, что якобы усиление санкций, например, в виде эмбарго на поставки российской нефти в Европу, будет в случае, если Россия применит химическое оружие. Просто нет слов. Только вдумайтесь, до чего это все дошло. Ждать химического оружия… Мы, живые люди, должны ждать… А разве все, что российские военные делают до этого и уже сделали, не заслуживает нефтяного эмбарго?" - заявил президент.

Шон Пенн приехал во Львов, чтобы помочь беженцамГолливудский актер Шон Пенн приехал в Украину, чтобы лично помочь организации своих благотворительных программ для беженцев.В понедельник вечером он опубликовал в своем "Твиттере" фотографию с главой Львовской областной государственной администрации Максимом Козицким.В момент начала российского вторжения в Украину Пенн находился в Киеве, где снимал документальный фильм. После этого его благотворительная организация начала предоставлять украинским беженцам в Польше жилье и образование. Он также призывал предоставить слово Владимиру Зеленскому слово на церемонии вручения "Оскаров".https://twitter.com/SeanPenn/status/1508534810293112833

Главные новости по итогам понедельника, 28 мартаЗа 27 дней осады в Мариуполе погибло 5 тысяч жителей, 170 тысяч остаются в городеПо словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко за 27 дней российской осады в городе погибло 5 тысяч жителей, в том числе 210 детей.В Мариуполе остается около 170 тысяч жителей. 140 тысяч успели покинуть город до начала осады, еще 150 тысяч удалось эвакуировать после начала блокады. Только в ходе бомбардировки Драмтеатра 16 марта погибли около 300 человек, укрывавшихся в подвале.90% зданий в городе повреждены, из семи больниц три разрушены полностью, остальные сильно пострадали. Ситуация в городе все больше напоминает гуманитарную катастрофу.Освобождение Ирпеня, окружение Чернигова, новые обстрелы и воздушные тревогиУкраинская армия освободила город Ирпень в Киевской области от российских военных. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.При этом он отметил, что возвращаться в Ирпень мирному населению пока слишком опасно.Ожесточенные бои за Ирпень продолжались с февраля.Между тем из Луцка поступали сообщения о бомбардировках, в Ровенской области был нанесен еще один ракетный удар по нефтехранилищу, а в Харькове, Чернигове и Умани в понедельник объявлялась воздушная тревога.Мэр Чернигова сообщил также, что российские войска полностью окружили город.Россия готова отказаться от большинства требований к УкраинеПо данным газеты Financial Times, Москва готова отказаться от большинства требований, который были предъявлены Киеву в начале войны. Она уже не настаивает на "демилитаризации", "денацификации" и гарантиях статуса русского языка и готова согласиться на вступление Украины в ЕС и на многосторонние гарантии ее безопасности. Об этом газете рассказали четыре человека, проинформированных о ходе российско-украинских переговоров.Однако Россия продолжает настаивать на отказе Украины от планов вступить в НАТО, неразмещении военных баз третьих стран на украинской территории и на гарантиях, что Украина не будет пытаться создать ядерное оружие.Страны G7 отказываются платить за энергоресурсы в рублях"Большая семерка" в понедельник отклонила требование президента России Владимира Путина платить за газ в рублях."Все министры G7 были едины, что это является односторонним и очевидным нарушением контрактов", - сказал министр экономики Германии Роберт Хабек, по словам которого само требование России показало, что Путина "прижали к стене".Нечто похожее на отравление у Абрамовича после переговоров с УкраинойВ понедельник стало известно, что у миллиардера Романа Абрамовича, участвующего с российской стороны в переговорах с Украиной, ранее в этом месяце появились симптомы, похожие на отравление. Действительно ли это было отравление, до сих пор неизвестно, версии имеются разные.Журналисты Wall Street Journal и расследователи Bellingcat предположили что болезненные симптомы, проявившиеся и российского миллиардера, принимающего участие в переговорах с украинской стороной, и нескольких его коллег из украинской делегации после встречи в Киеве могли быть признаком отравления. В американской разведке склоняются к версии о факторах среды, сообщил источник Рейтер.

Министерство обороны Великобритании: "ЧВК Вагнера" уже действует на востоке УкраиныБойцы "ЧВК Вагнера" уже начали действовать на востоке Украины, пишет в своем твиттер-аккаунте министерство обороны Великобритании.Ожидается, что в ближайшее время в военных действиях там примут участие более тысячи наемников, в том числе руководство этой организации.По данным британской разведки, из-за серьезных потерь и захлебнувшегося наступления в Украине российские власти решили перенаправить наемников "ЧВК Вагнера" с сирийского и африканского направлений на украинский театр военных действий.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508542928616108039

Что произошло с Романом Абрамовичем?В понедельник стало известно, что у миллиардера Романа Абрамовича, участвующего с российской стороны в переговорах с Украиной, ранее в этом месяце появились симптомы, похожие на отравление. Действительно ли это было отравление, до сих пор неизвестно, версии имеются разные.✅Первыми о предполагаемом отравлении сообщили Wall Street Journal и Bellingcat (признан в России "иностранным агентом"). По их данным, отравление произошло в начале марта (Bellingcat называл даты 3-4 марта) вскоре после встречи в Киеве. Похожие симптомы появились и у нескольких членов украинской делегации, в частности у Рустема Умерова. Один из источников Би-би-си сообщил, что симптомы Абрамович начал испытывать уже после отъезда из Киева✅Источники, близкие к олигарху, подтвердили, что у него были симптомы, включавшие покраснение глаз, болезненное слезоотделение и отслаивание кожи, некоторые собеседники говорили, что Абрамович на несколько часов потерял зрение. Сейчас все эти симптомы прошли.✅Украинские источники не подтверждали, что у них были подобные симптомы, например, Умеров призвал не верить этим публикациям.✅Bellingcat сообщил, что наиболее вероятным объяснением произошедшего является применение яда, возможно, того же типа, которым был отравлен Алексей Навальный в 2020 году. Но немецкие специалисты не успели вовремя взять необходимые пробы, чтобы подтвердить это. Bellingcat считает, что доза отравляющего вещества была недостаточной, и допускает, что Абрамовича кто-то пытался попугать, а не убить.✅Далеко не все согласны с этой версией. Источник, имеющий доступ к данным американской разведки, сказал агентству Рейтер, что эти данные, напротив, говорят о неких факторах окружающей среды, а не об отравлении.✅О визитах Абрамовича в Украину, и в том числе в Киев, до сих пор не было широко известно, но в понедельник близкие к нему источники рассказывали, что с начала месяца он был там как минимум дважды, второй раз уже после загадочного эпизода.

Байден: "Путин не может оставаться у власти" - это выражение "морального возмущения", а не новая политикаПрезидент США Джо Байден попытался объяснить, что он имел в виду, когда сказал в субботу в конце своего выступления в Варшаве, что "Путин не может оставаться у власти". В подготовленном тексте речи этих слов не было, рассказывали источники американских СМИ, и многие посчитали их неосторожными, учитывая чувствительность Путина к реальной или вымышленной угрозе своему режиму и положение российской военной доктрины о том, что применение ядерного оружия допускается в случае угрозы существованию государства. На этот момент в последние дни указывали российские официальные лица."Ни тогда, ни сейчас я не артикулировал изменение политики. Я выражал моральное возмущение, которое я чувствовал, и за это извиняться не буду", - заявил Байден.На вопрос о том, не вызовут ли его слова негативную реакцию со стороны Путина, Байден ответил: "Мне безразлично, что он думает".

Источники FT: Россия готова отказаться от большинства своих требований к Украине, кроме невступления в НАТОГазета Financial Times пишет со ссылкой на четырех человек, проинформированных о ходе российско-украинских переговоров о прекращении огня, что Россия готова отказаться от большинства требований, с которых она начала войну.Россия продолжает настаивать на отказе Украины от планов вступить в НАТО, неразмещении военных баз третьих стран на украинской территории и на гарантиях, что Украина не будет пытаться создать ядерное оружие.Но Москва, по словам источников FT, готова согласиться на вступление Украины в ЕС и на многосторонние гарантии безопасности Украине со стороны большинства длинного списка мощных в военном отношении держав, включая США и Великобританию. Ни "демилитаризация", ни "денацификация", ни гарантии статуса русского языка в проекте соглашения не значатся, пишет издание.При этом член украинской делегации Давид Арахамия рассказал газете, что гарантии безопасности Украины, которые по мысли авторов соглашения должны ратифицировать Россия, Китай, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция и Израиль, "близки к 5-й статье" Североатлантического договора, по которой все члены альянсы обязуются защищать любую из союзниц, ставшую жертвой агрессии третьей страны.Очередные переговоры российской и украинской делегаций должны пройти во вторник в Стамбуле. При этом украинские и западные дипломаты не доверяют России и допускают, что за готовностью к уступкам скрывается желание выиграть время и перегруппировать и пополнить силы для нового наступления.Вопрос о статусе Крыма и Донбасса предлагается решать путем прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, пишет Financial Times.