ОНЛАЙН. Замминистра обороны Украины - Киевская область освобождена от российских войск

Боевые действия в Украине продолжаются. Портал Delfi следит за развитием событий в режиме онлайн.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 2 апреля

Украина в январе получила от США информацию, ключевую для защиты Киева – WSJВ середине января разведка США передала высшему руководству Украины детальные планы РФ по наступлению на Киев, что могло сыграть ключевую роль для успешного сдерживания наступления на столицу в критически важные первые дни войны. Как передает "Европейская правда", об этом говорится в большом материале The Wall Street Journal. Издание пишет, что во время тайного визита в Киев в середине января руководитель разведки Уильям Бёрнс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и ознакомил его с новой информацией о планах РФ, полученной США. Тогда американская разведка уже знала о намерениях россиян наступать с территории Беларуси через зону отчуждения, кратчайшим путем, и, в частности, захватить аэропорт в Гостомеле и использовать его как ключевой плацдарм для атаки на Киев.В статье также говорится о взаимодействии между лидерами западных правительств в последний месяц перед полномасштабной войной.По информации журналистов, далеко не все западные союзники верили разведданным США о том, что Путин действительно планирует вторжение.

В Луганской области продолжаются тяжелые обстрелы, многие жители остаются без газа и электричестваАрмия РФ применяет крупнокалиберную артиллерию в Луганской области, некоторые районы остаются без электричества, воды и газа. Об этом сообщил губернатор Луганщины Сергей Гайдай в интервью телеканалу "Украина 24"."Количество обстрелов только увеличивается, причем увеличивается количество обстрелов "большим" калибром и тяжелой артиллерией, что намного более разрушительно для городов. Больше стало погибших. Мы не прекращаем эвакуировать людей", - сказал глава ОГА. По словам Гайдая, обстреливаются все населенные пункты области, остающиеся под контролем ВСУ. Почти вся область осталась без газа и воды, хотя работы по восстановлению коммуникаций ведутся, если есть такая возможность. В Кременной из-за боевых действий вспыхнул масштабный пожар, но он был оперативно локализован.

Кремль отказался считать уехавших из России врагами государстваПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире канала "Беларусь 1" заявил, что не считает врагами государства тех, кто испугался или не понял решение властей о начале военной операции на Украине и покинул Россию. Об этом пишет российское издание РБК. "У нас есть люди, которые испугались, когда все началось, они испугались. Кто-то из них уехал. Сказал, что еду в длительный отпуск. Все поступили по разному. Но есть те, кто испугался, и кто не понял. И они не являются врагами государства. Я убежден", — сказал он (цитата по БелТа).В их числе, по словам пресс-секретаря, — телеведущие Иван Ургант и Ксения Собчак, Регина Тодоренко. "Если ты певец и так далее, ты же не понимаешь ничего в политике. <...> Если ты — ведущий "Первого канала", ты все понимаешь. Но в данном случае... я очень хорошо знаю Урганта, и он большой патриот", — сказал Песков.Пресс-секретарь главы государства отметил, что у Урганта может быть своя точка зрения, но он не имеет права высказывать ее на "Первом канале", чего и не делал. "Не нужно клеветать на роль людей, записывать их в пятую колонну", — призвал он.В то же время, по словам Пескова, есть люди, которые "не просто не поняли, не просто испугались, но которые стали хаять власть и нападать на наших героев военных". Пресс-секретарь президента добавил, что именно их считает "врагами государства". "И с ними мы будем бороться", — добавил он.

В Ирпене за день изъяли около 650 взрывоопасных предметовВ освобожденном украинскими военными Ирпене Киевской области в субботу спасатели изъяли 643 взрывоопасных предмета, сообщает ГСЧС Украины."2 апреля спасателями Киевской области была обследована территория в зоне ведения боевых действий в городе Ирпень Бучанского района. В ходе проверки было изъято 643 единицы взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении. В ГСЧС добавили, что работы по расчистке территории области продолжаются.28 марта стало известно об освобождении Ирпеня от войск РФ. Впрочем, мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что в город нельзя будет возвращаться минимум месяц.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/345440037623892&show_text=true&width=500

"Предстоящие дни будут непростыми": Арестович дал прогноз по возвращению МариуполяСоветник президента Украины Алексей Арестович заявил, что ожесточенные бои все еще ожидаются на востоке Украины, в районе Мариуполя и на юге страны. Он также предупредил, что военные действия в этих регионах "будут непростыми", сообщает CNN."Думаю, мы вернем Мариуполь, восток Украины и юг. Но там будет нелегко", — отметил Арестович.Арестович сообщил, что основными направлениями военных действий за прошедший день были Киевская область, где украинские войска отбили из-под контроля России более 30 населенных пунктов. "Мы изымаем много техники, которая пуста, без топлива, и передаем ее Вооруженным силам Украины", - сказал он. "То есть наступление идет хорошо".Арестович заявил: "В тех районах, которые освобождены от врага, которые не представляют непосредственной угрозы, а тем более в городах центральной и западной Украины или на востоке и в центре Украины, где нет непосредственной угрозы, восстановление экономики имеет решающее значение для восстановления нормальной общественной и политической жизни, даже психологической жизни".

Встреча президентов Украины и России с высокой долей вероятности состоится в Турции – АрахамияПрезиденты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин "с высокой долей вероятности" встретятся в Турции, заявил в ходе телемарафона на украинском телевидении в субботу руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия.По его словам, президент Турции Реджеп Эрдоган "вчера звонил и нам, и Владимиру Путину и вроде бы он подтвердил со своей стороны, что они в ближайшее время готовы организовать встречу"."Неизвестны ни дата, ни место, но мы считаем, что место с высокой долей вероятности будет Стамбул или Анкара", - сказал Арахамия.

Арахамия: Драфты документов на украинско-российских переговорах готовы к обсуждению президентами Российская сторона в ходе видеоконференции в пятницу подтвердила, что проекты соглашений, которые обсуждались на встрече в Стамбуле на этой неделе, готовы для обсуждения президентами Украины и России, заявил в ходе телемарафона на украинском телевидении в субботу руководитель делегации Украины на переговорах Давид Арахамия."Российская Федерация по всем позициям дала официальный ответ, который состоит в том, что они принимают эту позицию (украинскую – Интерфакс-Украина) за исключением вопроса Крыма. Кулеба (министр иностранных дел Украины – Интерфакс-Украина) сказал, что официального подтверждения нет в письменном виде, но в устном виде по состоянию на вчера в режиме видеоконференции услышали, что российская сторона не возражает против таких позиций и мы дальше двигаемся с точки зрения юридической больше", - сказал он.По его словам, "они (российская сторона – Интерфакс-Украина) также подтвердили наш тезис, что драфты документов достаточно наработаны для того, чтобы проводить непосредственно консультации между двумя лидерами стран"."У нас задача подготовить финальную стадию не самого документа, а тех вопросов, которых мы касались, и готовить будущую встречу президентов", - сказал он.

В Украине запустили онлайн-карту войны: она отображает данные в режиме реального времениУзнать, какие территории Украины временно контролируют Вооруженные силы РФ, а какие украинская армия уже отвоевала, теперь можно в режиме реального времени. Украинские разработчики собрали все актуальные данные на единой карте. DeepStateMap работает в режиме постоянного обновления и предоставляет информацию о реальном положении дел за 5 недель войны.Карта имеет черные, красные и синие зоны:- черными обозначены захваченные Россией территории в 2014 году;- красными – временно оккупированные с начала полномасштабного вторжения 24 февраля, за которые сейчас идет борьба;- синими – освобожденные ВСУ территории, из которых выбиты войска РФ.

ВСУ взяли под контроль всю Киевскую область - Минобороны УкраиныТерритория Киевской области полностью освобождена от противника. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на своей официальной странице в Facebook. "Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область - освобождены от захватчика", - сообщила чиновница.При этом Киевская областная военная администрация ввела усиленный комендантский час в недавно освобожденных населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов. Там ограничение на передвижение будет действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля.

На антивоенных акциях в России задержали больше 200 человек – ОВД-ИнфоВ субботу в 17 российских городах задержали более 200 участников антивоенных акций, сообщает сайт "ОВД-инфо".Как сообщает сайт, в в Москве задержания проходили в парке "Зарядье", где планировалось провести антивоенную акцию. У прохожих проверяли вещи.В Санкт-Петербурге, по информации правозащитников, на двух журналистов, снимавших акцию протеста, "напали курсанты".Также в Петербурге задерживали журналистов — корреспондента ЗАКС.Ру Андрея Окуня и корреспондентку Avtozak LIVE Ангелину Трофименко. Девушка была в жилетке "Пресса" и у нее было редакционное задание.

В Финляндии всерьез обсуждают вступление в НАТО из-за войны в УкраинеНейтральная Финляндия всерьез задумалась о вступлении в НАТО после войны в Украине. Премьер-министр страны Санна Марин уже выступила за такое решение и призвала все стороны к обсуждению. Об этом сообщает Yle. Глава правительства выступила на съезде социал-демократов. Там она заявила о необходимости пересмотреть позицию Финляндии относительно военного нейтралитета и добавила, что заявка на вступление в Североатлантический альянс должна быть подана до лета."Россия оказалась не тем соседом, которого мы себе представляли. Если бы президент или я высказали твердую позицию по этому вопросу, то это стало бы концом ожидаемых дебатов. Я считаю необходимым, чтобы все центральные органы власти присоединились к продолжающемуся обсуждению", – заявила Марин.При этом она призвала учесть все возможные негативные и позитивные следствия такого решения.Между тем еще за четыре дня до войны в Украине президент Финляндии не рассматривал вступления страны в НАТО.

Макрон намерен вместе с ЕС бороться против возращения империйПрезидент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в случае переизбрания одним из его приоритетов станет борьба вместе с ЕС за геополитическую стабильность."Нужно бороться против беспорядка в том, что касается климата, экономики, геополитики", - заявил он в ходе предвыборного митинга в Париже.В частности, по мнению Макрона, Франции и ЕС нужно противостоять "геополитическому беспорядку, возвращению на мировую сцену империй, войнам, которые могут спровоцировать мировой конфликт".Макрон пообещал усилить финансирование обороны, чтобы Франция была "мирной мощью", способной в случае необходимости, эффективно вести боевые действия.Также он заверил, что при нем Франция независима на мировой арене. "Мы не являемся чьими-то вассалами", - сказал он. "Нам нужно быть сильными и независимыми", - добавил президент.Первый тур президентских выборов во Франции состоится в конце следующей недели. Ожидается, что Макрон, являющийся главным фаворитом выборов, сможет пройти во второй тур.

Война в Украине унесла жизни минимум 1325 гражданских, еще 2017 ранено – ООНПотери среди гражданских лиц с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, до 1 апреля 2022 года составили 3342 гражданских (в сводке сутками ранее – 3257), в том числе 1325 погибших (1276), сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека в субботу."УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения", – отмечается в документе.Согласно ему это относится, например, к Мариуполю и Волновахе (Донецкая обл.), Изюму (Харьковская обл.), Попасной (Луганская обл.), Ирпеню (Киевская обл.), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику."Причиной большей части случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", – говорится в сводке.По подтвержденным данным ООН, погибло 268 мужчин, 189 женщин, 36 мальчиков и 20 девочек, тогда как пол 64 детей и 748 взрослых пока не удалось установить.Среди 2017 раненых 39 девочек и 35 мальчиков, а также 94 детей, пол которых пока не удалось установить.По сравнению с предыдущим днем, согласно данным ООН, погибло пятеро детей и еще восемь было ранено.УВКПЧ ООН указывает, что в Донецкой и Луганской областях на полночь 2 апреля было зафиксировано 381 (358) погибший и 793 (772) раненых на территории, контролируемой правительством, и 67 (67) погибших и 246 (246) раненых на территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками".В других регионах Украины под контролем правительства (в Киеве, а также в Житомирской, Запорожской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областях) ООН зафиксировала 877 (851) погибшего и 978 (963) раненых.В сводке также говорится, что, согласно данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 8:00 2 апреля погибло 158 (153) детей и было ранено 254 (245).Рост показателей в указанной сводке по сравнению с цифрами в предыдущей сводке не следует относить только на новые случаи, имевшие место 1 апреля, так как в течение дня УВКПЧ ООН также верифицировало некоторое количество случаев, имевших место в предыдущие дни, уточняется в документе.

В Украине более 4 тысяч человек эвакуировались в субботу через гумкоридорыВ субботу благодаря гуманитарным коридорам эвакуировались 4 217 человек, сообщила вице-премьер – министр реинтеграции Украины Ирина Верещук.В частности, по гуманитарным коридорам из Бердянска и Мелитополя в субботу на собственном транспорте в Запорожье доехали 1263 человека. Из них 765 человек из Мариуполя и 498 жителей Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Пологи, Орехов и Васильевка.Также уже прошли последний блокпост оккупационных войск в Васильевке 10 автобусов из города Бердянск с мариупольцами. Это более 304 человек. В то же время продолжается движение колонн людей на частном транспорте.В Луганской области 2 апреля удалось эвакуировать 2650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижнее.Кроме того, из города Запорожья в Бердянск доехали еще 17 автобусов, которые в воскресенье утром продолжат эвакуацию мариупольцев из Бердянска и часть из них будет пытаться доехать поближе к Мариуполю.

Украинский омбудсмен: на акции протеста в Энергодаре ранены четыре человека Уполномоченный украинского парламента по правам человека Людмила Денисова сообщила, что при разгоне акции протеста в оккупированном российскими войсками городе Энергодар в Запорожской области пострадали четыре человека. В Энергодаре находится крупнейшая в Украине и всей Европе Запорожская атомная электростанция, она была захвачена Россией еще в начале марта. С тех пор в городе не утихают демонстрации против оккупации, которые разгоняют российские военные. В субботу для разгона людей армия РФ применила светошумовые гранаты. По утверждениям Денисовой, военные "открыли огонь из минометов по жителям". "Четверо человек получили ранения и тяжелые ожоги", - написала омбудсмен в своем"Фейсбуке". На видео с места событий, которое публикует украинская государственная компания "Энергоатом", видны разрывы, на месте которых образуются облака газа. Судя по этим кадрам, площадь, где проходила акция протеста, была обстреляна гранатами со слезоточивым газом. Денисова также пишет, что "часть людей захватчики силой посадили в автозаки и вывезли в неизвестном направлении". Министерство обороны России не комментировало данные об акции протеста в Энергодаре.

"Просто дайте нам ракеты!" Интервью Зеленского Fox News: главные цитатыПрезидент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому консервативному телеканалу Fox News. Вот главные цитаты:✅"Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается". (В ответ на вопрос о перемирии с Россией ценой уступки ей территорий).✅"Победа правды – это победа Украины и украинцев. Вопрос в том, когда это закончится. Это глубокий вопрос. Это болезненный вопрос. Кроме победы, украинский народ не согласится ни с каким результатом".✅"Нам сложно говорить о НАТО, потому что НАТО не хочет нас принимать. Я думаю, что это – ошибка, потому что если мы вступим в НАТО, мы сделаем НАТО намного сильнее. Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО. Мы – дополнение, мы – локомотив. Думаю, что мы являемся одним из важных компонентов европейского континента".✅"Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты. Вы не можете дать нам [истребители] F-18 или F-19 или что там у вас есть. Дайте нам старые советские самолеты. Вот и все".✅"Чем больше вы им дадите, тем больше у них растет аппетит". (В ответ на вопрос о том, чего хочет добиться этой войной Владимир Путин).

https://www.delfi.lv/article.php?id=54209194

https://www.delfi.lv/article.php?id=54209184

Полтавская область Украины: россияне обстреляли Миргород, поврежден аэропорт (дополнено)Российские войска обстреляли объекты инфраструктуры в Миргороде Полтавской области, повреждена взлетная полоса аэропорта. Об этом глава Полтавской областной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин сообщил в Telegram и в эфире Радио НВ."Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет".Позже Лунин сообщил, что удар по Миргороду войска РФ нанесли в 16:50. В результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и произошло возгорание склада горюче-смазочных материалов.Перед этим глава ОВА сообщил, что во время воздушной тревоги в субботу днем Вооруженные силы Украины сбили две ракеты над Полтавской областью.Глава ОВА также рассказал о ночных обстрелах Полтавской области. "После 1 часа была обстреляна Полтава, наши объекты инфраструктуры получили удар от 4 ракет. В настоящее время все последствия этой атаки уже ликвидированы, ни один человек не пострадал.Что касается Кременчуга, там были более мощные удары по городу. Потерпела удары промышленная зона, сейчас идет пожар. По некоторым местам он ликвидирован".Больше деталей: По словам Лунина, в настоящее время в больницу Кременчуга не обратился ни один человек, пострадавший от обстрела. Однако окончательно можно будет говорить о пострадавших после ликвидации пожаров, подчеркнул он.Что предшествовало: В ночь на субботу российские войска нанесли удар по одному из инфраструктурных объектов Полтавы. Утром – удары по Кременчугу по инфраструктурным объектам.

Из-за подрыва дамбы из берегов вышла река в Донецкой областиИз-за подрыва дамбы в Харьковской области река Северский Донец выходит из берегов, сообщает издание "Новости Донбасса". Дамба на Оскольском водохранилище была разрушена на днях. Вода разлилась в южном направлении и уже дошла до Студенка и Святогорска.Депутат Святогорского городского совета Виталий Мороз опубликовал на своей странице в Facebook видео последствий разлива Северского Донца напротив Святогорской Лавры.https://www.facebook.com/100010465777519/videos/396607705243842/&show_text=0&width=560

С базы ВВС США в Германии за март совершено рекордное количество рейсов военных транспортников в ПольшуС военной базы США в Германии в Польшу за март зафиксировано рекордное количество рейсов военно-транспортной авиации. Об этом сообщают данные инфографики ресурса ikarus.flights.Инфографика отображает рейсы только лишь двух самолётов, которые летали 39 раз.

Папа Римский Франциск: с востока Европы пришла тьма войныПапа Римский Франциск в обращении к мальтийским чиновникам резко осудил начатую Россией войну, не называя имен."С самого востока Европы, с Востока, где впервые взошел свет, пришла тьма войны. Мы думали, что вторжения из других стран, жестокие уличные бои и атомные угрозы – это лишь мрачные воспоминания далекого прошлого. Но ледяной ветер войны, приносящий только смерть, разрушение и ненависть, пронесся по жизни многих и затронул всех", - цитирует слова понтифика Русская служба радио Ватикана."И пока в очередной раз некто влиятельный, к сожалению, замкнутый в анахроничных притязаниях националистических интересов, провоцирует и разжигает конфликт, простые люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет совместным, либо не будет вообще", - продолжил Франциск.Папа римский и раньше критиковал развязанную Россией войну. 18 марта он назвал ее "извращенным злоупотреблением властью".

У Изюма все время идут жестокие бои. Советник главы МВД страны рассказал о ситуации на фронтеВойска Российской Федерации пытаются прорваться на Донбасс. Поэтому самые ожесточенные бои сейчас идут в районе Изюма в Харьковской области на границе с Луганской областью. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник МВД Украины Вадим Денисенко."Ключевое направление - это условная ось от Изюма до Волновахи. Это ключевое направление, куда хотят двигаться россияне. Все время идут бои у Изюма, они пробуют прорваться на Донбасс, мы их сдерживаем. Это одни из ключевых боев, которые происходят сейчас. Параллельно это конечно еще Луганская область, Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Мариуполь. Это наиболее тревожная ситуация, тревожные бои", - сказал он.Что касается Херсона и области, то, по словам Денисенко, "мы отбросили вчера на Таврическом направлении россиян, насколько это было возможно"."Сегодня они пробовали обстреливать Кривой Рог из артиллерии. Мы делаем все возможное, чтобы их отодвинуть, чтобы у них не было возможности обстреливать Криворожье", - добавил он.Чиновник рассказал и о ситуации на Киевщине. Несмотря на то, что многие территории освобождены, Денисенко попросил украинцев не спешить домой."Понимаю, что хочется вернуться в свои дома, но пока надо подождать. Потому что огромное количество растяжек, огромное количество мин, мы фиксируем случаи, что минируют даже трупы. Поэтому сейчас это на самом деле опасно, не потому, что кто-то не хочет пустить кого-то домой, не переживайте, все, что сохранилось, все будет сохранено. Полиция, тероборона, нацгвардия, прочесывает квартал за кварталом, подвал за подвалом по всем освобожденным населенным пунктам. Как только можно будет вернуться, сразу будет предоставлено разрешение на это", - сказал Денисенко.

Украина тратит на войну с Россией $10 млрд в месяцРасходы Украины на месяц военных действий составляют $10 млрд. Такие расчеты Минфин озвучил на совещании президента Украины Владимира Зеленского с экономическими блоками Офиса президента и Кабинета министров. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины. На совещании обсудили источники финансирования расходов, перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, которая запланирована на апрель, проведение посевной кампании, в том числе обеспечение аграриев горючим, а также пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок.

Глава региона: российские военные обстреляли Балаклейскую райбольницу, пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуацииВС РФ частично разрушили здание районной больницы в Балаклее, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов."Российские оккупанты попали в районную больницу Балаклеи. Здание частично повреждено. Пациенты и персонал нуждаются в немедленной эвакуации, это около 70 пациентов и медицинский персонал. Делаем все, чтобы это сделать и спасти людей", - написал Синегубов в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что это еще одно военное преступление против мирных жителей Харьковской области и провокация со стороны оккупантов."Балаклея – это временно оккупированная территория Харьковской области, где городской голова (Иван Столбовой) пошел на сотрудничество с оккупантами. Обстрел мирного населения россией – это попытка оккупантов обвинить Вооруженные Силы Украины в нападении на гражданских, это очередная ложная ложь российской пропаганды и военная провокация", - написал Синегубов.

Так теперь выглядит самолет "Мрия" в аэропорту Гостомеля.Украинская "Мрия", самый большой по размерам и грузоподъемности самолет в мире, была уничтожена 27 февраля в результате атаки российских военных на аэропорт в Гостомеле.24-27 февраля за аэропорт шли ожесточенные бои, Россия пыталась высадить в Гостомеле десант и взять аэродром под контроль. Во время атаки самолет был поврежден и в итоге сгорел.АН-225 "Мрия" в разгар пандемии осуществлял гуманитарные рейсы и доставлял медицинские материалы для борьбы с вирусом в странах ЕС.

Папа римский Франциск впервые косвенно осудил Путина за войну и не исключает поездки в Киев"Опять какой-то властитель, к сожалению, попавший в ловушку анахроничных националистических притязаний, провоцирует и разжигает конфликты, тогда как простые люди ощущают необходимость строить будущее, которое либо будет общим, либо его не будет вообще", — заявил Франциск во время выступления на Мальте 2 апреля.Агентство Reuters, расценило слова понтифика как критику президента России Владимира Путина, хоть тот и не назвал президента России по имени.На вопрос журналиста телеканала NBC News Клаудио Лаванга о возможности визита в столицу Украины папа римский Франциск ответил, что это предложение рассматривается. Об этом сообщил сам журналист, который сопровождал Папу в поездке.В начале марта Франциск отказался называть происходящее в Украине "специальной военной операцией", как это называют власти России. "Это не просто военная операция, а война, которая сеет смерть, разрушения и страдания", — заявил он.25 февраля Папа Франциск нанес визит в Посольство Россим, где выразил свою обеспокоенность в связи с войной в Украине.

Ракета попала в железную дорогу в Днепропетровской области, движение поездов остановленоРоссийские военные обстреляли Павлоградский район Днепропетровской области, одна ракета попала в железную дорогу, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко."Вражеские удары по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены пути и контактные сети. Взорвались вагоны. Движение поездов остановлено. Спасатели ликвидируют пожар. Предварительно погибших нет", - написал он в телеграмм-канале в субботу днем.По словам Резниченко, вторая ракета попала на открытую местность. "Возгорание. Один человек ранен", - сообщил он.

Главное к этому часу✅Ракетный обстрел Днепропетровской области. Повреждена железная дорога, остановлено движение поездов. Погибших нет, сообщили местные власти.✅Жесткий разгон митинга в Энергодаре. Акция протеста украинцев в оккупированном российской армией городе при Запорожской АЭС была разогнана взрывами и стрельбой.✅Эвакуация Мариуполя морем. Турция предложила свои суда. Ответа российской армии пока нет.Гуманитарные коридоры. На субботу запланированы семь.✅Антивоенные акции в России. Выступающих хватают полицейские, в 14 городах задержали больше 170 человек.✅Макс Левин погиб. Украинский фотограф и документалист пропал три недели назад в районе боев в Киевской области. Полиция нашла его, он погиб.✅"Выйди на работу, помоги фронту". Власти призвали украинцев возвращаться к нормальной жизни там, где это безопасно - ради восстановления экономики, душевного спокойствия и согласия в обществе.

Гендиректор "Яндекса" Елена Бунина покинула свой пост. Она заявила, что "не может жить в стране, которая воюет со своими соседями"Генеральный директор российского "Яндекса" Елена Бунина покидает занимаемую должность, сообщает Meduza со ссылкой на ТАСС и пресс-службу компании.Исполняющим обязанности гендиректора "Яндекса" назначен Артем Савиновский, руководитель медиасервисов компании. "Про дальнейшие изменения мы расскажем позже", — добавили в "Яндексе".Ранее "Яндекс" сообщил, что Елена Бунина покинет пост гендиректора 15 марта, уступив должность одному из топ-менеджеров компании Тиграну Худавердяну. Но когда Евросоюз в тот же день ввел санкции в отношении Худавердяна, тот покинул пост гендиректора. После этого в "Яндексе" сообщили, что Бунина будет исполнять обязанности гендиректора до 15 апреля.The Bell пишет, что Елена Бунина выступила против российского вторжения в Украину. Об этом она сообщила в письме коллегам, опубликованном на внутреннем форуме "Яндекса", которое оказалось в распоряжении издания. Бунина рассказала, что война застала ее за пределами России — она была в отпуске на Кипре. 1 марта Бунина прилетела в Израиль, где весь месяц работала в офисе компании в Тель-Авиве."Я не буду возвращаться [в Россию]: не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями", — написала она. Бунина добавила, что формально будет оставаться гендиректором компании до 15 апреля. "Остальные свои роли буду передавать постепенно. Пока полностью не передам, ронять не буду", — говорится в письме.Елена Бунина с января 2011 года работала HR-директором "Яндекса", а с декабря 2017 года совмещала эту работу с должностью генерального директора "Яндекса".

"Выйди на работу, помоги фронту"Власти зовут украинцев возвращаться к нормальной жизни там, где это безопасноСвежий Арестович о пользе работы для психики и фронта:"Призываем всех возвращаться к нормальной жизни, или близкой к нормальной - там, где это возможно. В районах, освобожденных от противника, где нет непосредственной угрозы. А тем более в городах в центральной части и на западе Украины", - сказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в субботнем телеобращении."Восстановление экономики критически важно для восстановления нормальной социальной и политической жизни. И даже для психики - от себя могу добавить, что возвращение к бытовой рутине, связанной с выходом на работу, очень содействует восстановлению душевного равновесия, здоровья, а также мира и согласия в наших городах"."Девиз дня: Выйди на работу, помоги фронту, помоги Украине", - сказал Арестович своим фирменным умиротворяющим тоном, так что восклицательный знак тут неуместен, пусть это и девиз.

35 человек погибли в результате попадания ракеты в здание Николаевской областной администрацииПо состоянию на 14:00 2 апреля в результате попадания ракеты в здание Николаевской областной государственной администрации и ее разрушения погибли 35 человек."Из-под завалов спасатели освободили 33 тела погибших и 2 человека скончались в больнице", - сообщило управление ГСЧС Украины в Николаевской области на своей странице в соцсети Фейсбук."Работы продолжаются", - отмечено в сообщении.Как сообщалось, 29 марта около 8:45 в ходе обстрела Николаева российскими войсками один из снарядов попал в девятиэтажное админздание обладминистрации. Произошло разрушение центральной секции здания с девятого по первый этаж без последующего горения.https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/281603290815169&show_text=true&width=500

Задержания на антивоенных акциях в РоссииАкции против войны с Украиной прошли в разных городах России.По информации корреспондентов Avtozak LIVE, в Москве и Санкт-Петербурге людей массово задерживают, полицейские не представляются и не объясняют причину задержания. В Парке Зарядье, например, задержали девушку в платье невесты.По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (внесен в реестр "иностранных агентов"), в 14 городах задержали больше 170 человек.

Российский снаряд попал в Черниговский областной центр онкологии: два человека ранены, еще один контуженЧерниговская окружная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)."По данным следствия, 1 апреля 2022 года российский снаряд попал в одно из отделений Коммунального некоммерческого предприятия "Черниговский областной центр современной онкологии" Черниговского областного совета. Осколочные ранения получили двое сотрудников медицинского учреждения. Еще один человек получил контузию", - сообщил Офис генпрокурора Украины. В помещении, куда попал снаряд, находились 22 пациента – паллиативные больные и люди после операции, которые не могли покинуть заведение и нуждались в постоянном наблюдении врачей. "Ни один из них не пострадал", - отмечается в сообщении.Материалы для проведения досудебного расследования переданы УСБУ в Черниговской области.

Войска РФ перебили газопровод под Северодонецком. Почти вся Луганская область осталась без газаГубернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что российско-оккупационные войска перебили газопровод под Северодонецком, из-за практически весь регион остался без газа. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram. "Под Северодонецком россияне перебили газопровод. Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Пока у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания пылал газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет. Без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты – примерно 60 тысяч абонентов", - сказал он.В то же время Гайдай уточнил, что в общей сложности из-за аварии без газоснабжения остались 36 населенных пунктов или 131 944 абонента.

Италия готова стать гарантом по Украине - глава МИДМинистр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о готовности своей страны войти в число гарантов нейтрального статуса Украины."Основным приоритетом для нас является продолжение переговорного процесса. Действия, предпринятые со стороны Турции, высоко оцениваются. Результаты переговоров будут анализироваться. Италия готова выступить гарантом нейтрального статуса Украины", - сказал итальянский министр журналистам в Баку в субботу.Ди Майо также отметил, что в результате санкций против России встал вопрос ускорения расширения энергетического сектора. "В этом контексте со стороны Италии уделяется особое внимание развитию сотрудничества с надёжными партнёрами, обладающими большим потенциалом, в том числе Азербайджаном", - отметил глава МИД.Кроме того, он сказал, что "Италия в рамках составленного плана энергетической безопасности нацелена на отдаление от российского рынка". "С этой целью Рим намерен усилить работу в направлении средиземноморского региона", - добавил глава МИД Италии.

По данным британской разведки, российские войска оставили аэропорт в Гостомеле, бои за который шли с самого начала войны. Украинская армия продолжает наступление в районе Киева, продвигаясь от Ирпеня в направлении Бучи и Гостомеля. Отвоеваны и несколько деревень в восточном направлении. В сообщении британского Минобороны сообщается также, что после тяжелых боев украинские силы взяли под контроль важную дорогу в Харькове.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1510124276891926532

На Чернобыльской АЭС поднят флаг УкраиныНа промплощадке Чернобыльской АЭС снова был поднят флаг Украины и прозвучал украинский государственный гимн, сообщается в Facebook электростанции. "В церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях оккупации все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП "Чернобыльская АЭС", - указывается в сообщении.https://www.facebook.com/ChornobylNPP/posts/276820914638797&show_text=true&width=500

Праздник у друзей ПатронаБоевые украинские собаки и их двуногие помощники сегодня празднуют 28-летие со дня создания Кинологической службы при МВД Украины.Звезда обороны от российской агрессии - пес-сапер Патрон, но о нем уже много написано. Вот тут украинские пограничники к (пока не официальному) празднику собрали фотографии своих героев.https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/309902967915247&show_text=true&width=500

Из-за войны ВВП Украины за год может упасть на 40% Первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин утверждает, что из-за войны падение ВВП в стране может упасть на 16% в первом квартале этого года. Падение в целом за год может достигнуть 40%. Соответствующий пост опубликован в Facebook."Больше всего пострадали те отрасли, в которых невозможна дистанционная работа. Это, в частности, авиационные, морские перевозки, сфера услуг, где бизнес работает непосредственно с потребителями. Хотя значительная часть предприятий приостановила свою деятельность, но в последние 10 дней экономика в целом начала оживать, бизнес в безопасных регионах возвращается к работе. Особенно стоит отметить аграриев, которые уже начали посевную", - говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ: Армия РФ намерена окружить группировку Объединенных силГенеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что российские войска планируют окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Кроме того, по данным украинского командования, армия РФ будет продолжать удерживать отдельные рубежи в Киевской и Черниговской областях для сковывания действий украинских войск - вероятно, в районах вблизи от границы с Беларусью и Россией.

FT подтвердила, что Роман Абрамович встречался с Владимиром ПутинымПервым об этом сообщило издание "Агентство". Как сообщал собеседник "Агентства", Абрамович опоздал на встречу в Кремле с предпринимателями 24 февраля, но позже у него с Путиным состоялся личный разговор, где он предложил свое посредничество в российско-украинских переговорах. Путин согласился. Financial Times сегодня рассказывает подробности этой встречи. Как пишет FT, начало войны 24 февраля застало Абрамовича на его вилле Château de la Croë на Лазурном берегу во Франции. В тот же день он вылетел в Москву на своем частном самолете, но не успел на встречу Путина с бизнесом, которая частично транслировалась по телевидению. Абрамович договорился о личной встрече с президентом. На ней он извинился за опоздание, но, по словам трех осведомленных источников, привел веские доводы в пользу прекращения войны. Путин его выслушал и лично одобрил желание Абрамовича выступить посредником в мирных переговорах.После этого Абрамович летал между Москвой, Израилем и Турцией, помогая в переговорах, и даже как минимум дважды ездил в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорят источники FT. Он также пережил предполагаемое отравление во время переговоров, из-за которого он полностью потерял зрение на несколько часов.О том, что Абрамович в рамках своей челночной дипломатии встречался с Зеленским, первым также сообщило "Агентство". Позднее эту информацию подтвердили источники WSJ. Информация о встрече Абрамовича и принятом Путиным предложении содействовать мирным переговорам в корне меняет имидж миллиардера, который тот кропотливо создавал себе на Западе. В течение двух десятилетий Абрамович отрицал любые предположения о том, что является близким доверенным лицом Путина, иногда даже угрозажая судами, пишет FT. Однако согласие президента на его посредничество в корне меняет картину. Газета приводит цитату одного из крупных бизнесменов, который согласился говорить на условиях анонимности. "Похоже, у них гораздо более близкие отношения, чем я думал. Он всегда был ближе к Путину, чем я, но я не думал, что он был так близок, — говорит человек, которого издание называет олигархом, знакомым и с Путиным, и с Абрамовичем с 1990-х годов. — Никто другой не смог бы сыграть эту роль".

Турция предлагает суда для эвакуации из Мариуполя по морюТурция предложила выделить суда для эвакуации украинцев из осажденного российскими войсками Мариуполя.В портовом городе идут бои, многие смогли выбраться, но более 150 тысяч человек еще остаются под обстрелами. Эвакуация по земле постоянно срывается.Об инициативе Турции рассказал в субботу министр обороны Хулуси Акар, которого цитирует госагентство Анадолу."Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе РФ в Турции", - сказал министр.Сегодня утром украинские власти говорили, что ждут хороших новостей об эвакуации из Мариуполя уже "сегодня-завтра".

Премьер Польши раскритиковал нежелание Европы вводить более строгие санкции против РФПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал лотереей ситуацию с введением санкций ЕС против России. Об этом сообщает "Европейская правда"."Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются со страхом, или над их домами не летают российские самолеты, а в Европе лотерея... сначала голоса за ужесточение санкций, на следующий день голоса за то, чтобы не преувеличивать. Путин поджег всю Украину, а Европа думает, хватит ли противопожарного одеяла" - написал Моравецкий в Twitter.Ранее Моравецкий призвал ЕС наложить налог на все импортируемые из России энергоносители. Он также подтвердил намерения Польши отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года и заявил, что страна уже прекратила импорт российского угля и рассчитывает прекратить импорт газа с мая.https://twitter.com/MorawieckiM/status/1510153210060849154

Украинский фотограф и документалист Макс Левин погиб под КиевомМакс Левин пропал три недели назад в районе боев в Киевской области, а 1 апреля полиция подтвердила, что он погиб, сообщила в субботу редакция LB.ua, где он работал более 10 лет.Левин уехал документировать российскую агрессию вместе со своим другом и давним соратником Алексеем Чернышевым, судьба которого по-прежнему неизвестна.Большинство документальных проектов Левина были связаны с развязанной Россией войной в Украине."Каждый украинский фотограф мечтает сделать фотографию, которая остановит войну", - вспоминает его слова редакция LB.ua. У Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, жена и пожилые родители.

Папа Римский рассматривает возможность визита в УкраинуПапа Римский Франциск заявил, что рассматривает возможность визита в столицу Украины, несмотря на войну России. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters. На вопрос репортера во время полета на Мальту, рассматривает ли он приглашение, сделанное украинскими политическими и религиозными властями, Франциск ответил: "Да, оно на столе".Папа Франциск больше не сообщил никаких подробностей.В прошлом месяце мэр Киева Виталий Кличко направил письмо Папе Франциску, в котором призвал его посетить столицу, заявив, что его присутствие будет "ключевым для спасения жизней и прокладывания пути к миру".Президент Украины Владимир Зеленский в конце марта также приглашал Папу Римского Франциска приехать с визитом в Украину.Папа Франциск неоднократно осуждал войну, развязанную Россией в Украине, и призвал прекратить убийства.

В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре зафиксированы взрывыВ городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре прозвучала серия мощных взрывов, сообщила украинская госкомпания "Энергоатом"."В Энергодаре серия мощных взрывов", – написала компания в своем телеграмм-канале в субботу. К сообщению добавлено видео, на котором видны и слышны взрывы в городе. "Энергодар прямо сейчас", – уточнил "Энергоатом".

В Киеве с начала полномасштабного вторжения повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школыВ столице с начала полномасштабного вторжения РФ в результате вражеских обстрелов повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы, сообщает Киевская городская военная администрация."В Киеве с начала полномасштабного вторжения врага повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы В столице работает группа экспертов, которые проводят оценку ущерба нанесенного инфраструктуре города, жилым домам и частным усадьбам. В нее входят строители, представители институтов и экономисты", - сказано в сообщении в Telegram-канале. Отмечается, что они предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления повреждений.

РФ уйдет со всех украинских территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться и диктовать условия - ПодолякРФ уйдет со всех территорий Украины, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, снизить потери и диктовать свои условия, "афганизации" и изнуряющего для РФ конфликта не будет, заявил советник главы офиса президента Украины Украины Михаил Подоляк."Афганизации" и длительного, изнуряющего для РФ конфликта, как кто-то ожидает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести россиян подальше", - написал Подоляк в Twitter в субботу утром.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1510153494266880002

ГСЧС сообщила о 33 погибших в результате удара по зданию обладминистрации в НиколаевеЧисло погибших от удара российских войск по Николаевской облгосадминистрации увеличилось до 33 человек, сообщила украинская Госслужба по чрезвыйчайным ситуациям."Спасатели продолжают разбирать конструкции и изымать из-под завалов тела погибших в здании ОГА. В настоящее время известно о 33 погибших и 34 пострадавших", - сообщает ГСЧС в телеграмм-канале.Как сообщалось, 29 марта около 8:45 в ходе обстрела Николаева российскими оккупантами один из снарядов попал в девятиэтажное админздание обладминистрации. Произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж без последующего горения.

Одесский криминалитет доказал патриотизм на полиграфеУкраинские силовики решили проверить оперативную информацию о том, что одесский криминалитет якобы пообещал помощь российским спецслужбам.В ходе профилактических визитов к представителям преступного мира сторонников "русского мира" среди них не обнаружилось. Нашли только патроны, гранаты и ножи - все найденное изъято."Одним из инструментов проверки правдивости показаний указанной категории лиц был опрос с помощью полиграфа. Все исследования проведены с согласия, без какого-либо принуждения или сопротивления", - сообщила полиция."Результаты показали, что информация об их возможном сотрудничестве с врагом - это фейк".https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/302392082030829&show_text=true&width=500

Арестович о надеждах на восточном фронтеАлексей Арестович в субботу утром обратил лучи своего спокойного оптимизма на восток Украины, где с начала войны идут самые ожесточенные бои за Харьков и Мариуполь и куда смещается основной удар российского вторжения после успехов украинской армии под Киевом.Советник главы офиса президента Украины сказал, что взрывы на складах боеприпасов и нефтебазе в российской Белгородской области притормозят российское наступление на Донецкую область через оккупированный накануне Изюм."В Изюме пауза. Как раз туда должны были идти российские войска из Белгорода. Это те, которые вывели у нас с севера. Они в Белгороде снабжались оружием, топливом и деформировались. И должны были перебрасываться через Купянск на Изюм", - сказал Арестович в телеэфире.Нефтебаза была уничтожена накануне. Россия обвинила Украину в вертолетном рейде и обстреле, но Киев заслуг не признает."В Белгороде происходит что-то странное, что мы не можем выяснить. Почему-то они постоянно остаются без топлива и боеприпасов, - сказал Арестович. - Поэтому в Изюме и не наступают".В Мариуполе, по его словам, ситуация тяжелая, но не безнадежная."Наше больное место - Мариуполь, там идут тяжелые уличные бои. Но противник дошел до районов, где наши войска могут очень долго держать оборону. Центральное командование делает определенные шаги, которые должны облегчить положение защитников Мариуполя, и уже облегчают", - сказал он."Возможно, заря надежды взойдет над Мариуполем в военном смысле", - сказал Арестович и не исключил хороших новостей "сегодня-завтра" об эвакуации населения, запертого под обстрелами в осажденном городе.

Согласованы семь гуманитарных коридоровНа субботу 2 апреля запланирована работа семи гуманитарных коридоров, сказала вице-премьер Украины Ирина Верещук.Людям предлагается на частном транспорте выехать из Мариуполя в сторону Запорожья по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.Из Бердянска людей будут вывозить на автобусах и частном транспорте.Кроме того, вывезти людей предлагается из Луганской области - из населенных пунктов Рубежное и Нижнее и городов Северодонецка, Попасная и Лисичанска.Мариуполь уже пять недель окружен российскими войсками. Город практически полностью разрушен, в нем продолжаются ожесточенные бои; часть кварталов контролируют российские войска, часть - украинская армия.В городе все еще остаются более 150 тыс. человек, которые с трудом выживают без тепла и еды.Российские власти утверждают, что в пятницу открыли гуманитарный коридор из Мариуполя по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Однако эвакуация из самого города так и не началась. Вместо этого из подконтрольного российским войскам Бердянска на автобусах было эвакуировано около 3000 человек, которые ранее сумели выбраться из осажденного города.

С начала войны погибли 158 детей - Генпрокуратура УкраиныЗа время войны с Россией погибли 158 детей. 254 ребенка были ранены, приводит новые данные Генпрокуратура Украины.Больше всего детей пострадали в Киевской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и городе Киев.

Главное к этому часу✅Новые обстрелы территории Украины - в Луганской области, Кривом Роге и Днепре, Полтаве и Кременчуге✅Украинский генштаб сообщает о "подозрительном" передвижении российских войск в Приднестровье.✅Более тысячи сайтов и ссылок заблокированы в России с начала войны.✅Владимир Зеленский пообещал "неотвратимую ответственность" для представителей украинской власти, которые сотрудничают с Россией.✅Он же в своем обращении призвал россиян саботировать призыв в армию, чтобы солдаты не оказались на войне (российские власти настаивают, что призывников в зоне боевых действий не будет).✅Пентагон пообещал Украине оружие и технику на 300 млн долларов.

В Ирпене и Романовке удалось возобновить мобильную связь благодаря Starlink. Это первый подобный случай в Украине и второй - в мире, сообщает "Украина. Сейчас". Starlink — глобальная система спутникового интернета, которой занимается SpaceX Илона Маска. После вторжения России SpaceX решила предоставить Украине доступ к Starlink.

С начала войны в Украине погибли 158 детей, 254 ребенка получили ранения, сообщила утром 2 апреля Генпрокуратура Украины.

По Днепру тоже ударили ракетамиПо Днепру этой ночью тоже был нанесен ракетный удар - об этом утром в субботу сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.По словам Резниченко, в Днепре ракеты попали по некоему "инфраструктурному объекту", ранены два человека.Кроме того, как пишет глава администрации, удар был нанесен и по Кривому Рогу и он пришелся в автозаправку. Пожар уже потушен.Резниченко также утверждает, что украинские зенитчики ночью сбили четыре крылатых ракеты и 1 беспилотник противника.

Более 10 тысяч неразорвавшихся боеприпасов обезвредили в марте саперы в Киевской областиОб этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Она отчиталась о том, что в течение марта на территории Киева и Киевской области были найдены и обезврежены более 10 тысяч мин, снарядов, ракет, бомб, гранат, а также один российский “дрон-камикадзе” в состоянии боевой готовности.

Глава Луганской области пишет об обстрелах семи городов и поселковГлава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщает, что в Лисичанске ночным обстрелом были повреждены пять домов, а всего за последние сутки в семи городах и поселках области было разрушено или повреждено 31 здание, в том числе 27 жилых домов.Большинство этих городов и поселков находятся рядом с линией фронта. Была ли часть домов повреждена непосредственно в ходе боев, а не только обстрелами издалека, Гайдай не уточняет.Точной информации о возможных жертвах и пострадавших у главы администрации пока нет.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/rukovoditelej-the-bell-publicista-ponasenkova-i-zhurnalistku-dozhdya-obyavili-inostrannymi-agentami.d?id=54208644

Администрация США договаривается с союзниками по НАТО о том, чтобы они передали Украины свои танки советского производства - об этом сообщила в пятницу американская газета New York Times, сославшись на неназванного по имени чиновника администрации. Собеседник газеты сообщил, что танки будут переданы "скоро", но не сказал, когда именно, сколько их будет и какая страна или страны отдадут их украинцам. Только у Польши, по официальным данным, есть больше 500 модернизированных и не модернизированных танков Т-72, при этом она давно оснащает свои танковые части немецкими "Леопардами" - их у поляков уже несколько сотен.

Россия нанесла ракетные удары по Полтаве и Кременчугу - глава администрации Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщает, что ночью российская армия нанесла ракетные удары по Полтаве и второму по величине городу области, Кременчугу. Лунин утверждает, что в Полтаве ракетный удар по некоему объекту инфраструктуры, а в Кременчуге ракеты попали по нескольким объектам инфраструктуры и жилым домам. "Информацию о пострадавших уточняем", - пишет глава администрации.

В краткой сводке на утро 38-го дня войны генштаб украинской армии утверждает, что видит подозрительное передвижение российских частей т.н. "миротворческого контингента" в Приднестровье. "Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой Приднестровской молдавской республики с целью подготовки к демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - пишет генштаб. Кроме того, украинские военные снова сообщают, что россияне выводят свои части "на отдельных направлениях" (накануне генштаб писал конкретно о севере Киевской области) - предположительно для укрепления группировок и наступления в Донецкой, Луганской и Харькковской областях.