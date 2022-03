ОНЛАЙН. Завершился третий раунд переговоров России и Украины: на сегодня существенных результатов нет

Война в Украине: 7 марта

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не ожидает урегулирования ситуации на Украине в ближайшее время.

Москва обеспокоена заявлениями Запада об отказе от российской нефти, но имеет возможность перенаправить экспорт с европейского рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Житомир, авиаудар пришелся по нефтебазе и резервуарам. Вспыхнули пожары. Жителей домов рядом эвакуировали.

Украинские сухопутные силы сообщают на своей страничке в "Фейсбуке", что первые бойцы-добровольцы из разных стран, приехавшие на помощь Украине, уже заняли позиции на окраинах Киева.

Одна из крупнейших финансовых корпораций мира Morgan Stanley предсказывает дефолт России. Он ожидается в середине апреля - Bloomberg.

FIFA разрешила иностранным игрокам Российской Премьер-Лиги разорвать контракты с клубами в одностороннем порядке.

Делегация РФ покидает Беловежскую Пущу после третьего раунда переговоров с Украиной, сообщает ТАСС.

Жители Житомира говорят, что у них слышны взрывы.

В Николаеве во время обстрела ракета попала в казарму, где спали солдаты. Восемь человек погибли, восемь пропали, 19 получили ранения, сообщил губернатор Николаевской ОГА Виталий Ким.

Администрация Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в США без участия союзников в Европе, - источники Reuters.

В Риге состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича ("Новое Единство"). Стороны обсудили поддержку журналистов, отказ от российского газа и укрепление НАТО. Более подробно ЗДЕСЬ.

Сообщается о том, что самолёт Януковича покинул Беларусь сразу после окончания переговоров.

Россия задействовала почти 100% боевой мощи, которую накопила возле границы с Украиной и в Беларуси для вторжения, сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

Ожидания РФ от переговоров с Украиной не оправдались, заявил Мединский. "Мы долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров. Украинские силы на местах не выполняют приказы своего командования. Мы поставили вопрос ребром. Надеемся, что с завтрашнего дня коридоры заработают. Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, подписаны они не были. К сожалению, наши ожидания от переговоров не оправдались, но процесс будет продолжен". Полное заявление Мединского по результатам 3-го раунда переговоров.

Советник главы Офиса президента, Михаил Подоляк, заявил о результатах третьего этапа переговоров. Приводим текст полностью: «Третий раунд переговоров завершился, мы получили некоторые положительные результаты с точки зрения логистики гуманитарных коридоров - в них будут внесены изменения, и получим более эффективную помощь людям, которые сегодня страдают от агрессии РФ. С точки зрения ключевого политического трека, в который входит и прекращение огня, и перемирие, и, вообще, окончание боевых действий, - интенсивные консультации будут продолжены. На сегодня результатов, которые существенно улучшили бы ситуацию, пока нет - тем не менее, консультации будут продолжены, и мы получим результат».

Украинская делегация покинула Беловежскую пущу на вертолетах после третьего раунда переговоров с Россией.

Третий раунд переговоров между РФ и Украиной завершился. Об этом сообщили в посольстве РФ в Беларуси.

Пентагон не видит признаков того, что Россия готовится направлять на Украину силы в дополнение к тем, что уже задействованы в войне, сообщают в Минобороны США

Канцлер Германии Шольц заявил, что его страна поставила Украине исключительно оборонительное вооружение. Возможные последующие поставки он комментировать не стал.

В Киеве слышны сильные разрывы.

Областным военным администрациям Украины разрешили контролировать цены на продукты, лекарства и топливо. Такое решение принял Кабмин. Оно должно стабилизировать цены на товары первой необходимости.

Херсону угрожает экологическая катастрофа Россияне заблокировали работу Чернобаевской птицефабрики, на которой находятся 3 млн птиц, 6 марта они обстреляли рабочих, которые везли корм. В понедельник-вторник куры начнут умирать от голода."Это – 3 млн кур. Это глобальная экологическая проблема. Может произойти огромная экологическая катастрофа – фабрика находится в 10 км от Херсона", - заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

В ЕС отказываются принимать российские грузы, а в Россию везти уже нечегоБольшинство компаний Европейского союза отказываются принимать предварительно заказанные грузы из России, а возить из ЕС в Россию уже нечего, заявил LETA председатель правления ассоциации грузовых перевозчиков Latvijas auto Александр Поцилуйко.По его словам, ситуация в латвийском секторе грузовых перевозок очень плохая. В результате санкций ЕС обозначился список товаров, которые нельзя перевозить из ЕС в Россию, при этом большинство европейских компаний отказываются принимать грузы из России.Поцилуйко пояснил, что большая часть перевозчиков находится в ситуации, когда груз обработан и уже доставлен из России в Европу, а здесь отказывается принимать его взамен.Подробнее ЗДЕСЬ.

На одной из окраин Киева.

Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдавии — сообщает AFP

Продолжается третий раунд переговоров Украины и России. По словам близких к переговорам источников расследователя проекта Bellingcat Христо Грозева, среди требований, которые выдвинули власти России: признание Украиной Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, отказ от вступления в НАТО и назначение депутата Верховной рады, бывшего украинского вице-премьера Юрия Бойко главой правительства Украины.Президент Украины Владимир Зеленский, по данным Грозева, ответил на эти предложения категорическим отказом.

В апреле цена природного газа достигнет 250-300 евро за MWh, предупреждает Latvijas gāze С учетом геополитической ситуации и ее значительного влияния на рынок энергоресурсов цена на природный газ в Европе в апреле, согласно текущим прогнозам, будет колебаться в пределах 250-300 евро за мегаватт-час (МВтч), говорится в сообщении АО Latvijas gāze для биржи Nasdaq Riga.Учитывая прогнозы такого уровня цен на природный газ в апреле 2022 года, Latvijas gāze призывает пользователям природного газа ответственно оценить объем своего потребления в контексте экономической выгоды и способности оплачивать счета.

Вооруженные силы Украины контролируют 70% территории расположенного под Киевом Ирпеня.Об этом сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин в эфире канала "Украина 24"."Была информация, что Ирпень полностью находится под контролем российских войск. Я официально это отрицаю. В 30% нашего города вошли российские войска. Но вся остальная часть находится под контролем наших Вооруженных Сил", - сказал Маркушин.Он напомнил, что каждое утро в 10 часов регулярно происходит эвакуация жителей города автобусом через Романовский мост.

BBC cоставила карту-схему потоков украинских беженцев. Вот как она выглядят сейчас, на 12-й день войны.

Партия "Единая Россия" предлагает национализировать имущество компаний, которые объявляют о закрытии производств в России из-за войны в Украине. Об этом заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак. Представитель правящей партии квалифицировал действия компаний как "предумышленное банкротство".

Компания "Яндекс" объявила, что свои посты в составе совета директоров покидают основатель Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев.

В Польше запретили вещание белорусского канала «Беларусь 24» и российского «Первого канала» Программы удалены из реестра разрешённых из-за «содержания, угрожающего безопасности и обороне Польши».

Российский миллиардер Дерипаска снова выступил за прекращение военных действий на Украине«Нам нужен мир как можно скорее, потому что мы уже давно прошли точку невозврата. Весь мир после этих событий будет другим, и Россия будет другой», - заявил Олег Дерипаска.

“Важно, чтобы хватило всем”. Российские магазины вводят ограничения на продажу товаровВ “Магните” введено ограничение на сахар, гречку и тушку курицы – можно купить не более пяти единиц за раз. В магазине это решение объясняется “спекулятивным спросом” и необходимостью обеспечить “наличие важных продуктов и непродовольственных товаров на полке”.В “Перекрестке” тоже введены ограничения на продажу товаров. Какие-то полки пусты, но, как рассказали нашему подписчику сотрудники магазина, это связано с тем, что покупатели “все уносят, работники не успевают выносить [товары] в зал”.

Deloitte заявил, что отказывается от компаний-членов РФ и Беларуси, став последней из аудиторских компаний "Большой четверки", объявившей о уходе из России после вторжения РФ в Украину. Об этом пишет Financial News. Аудиторские компании PwC и KPMG разорвали связи со своими предприятиями в России и Беларуси, став первыми из "большой четверки", покинувшей страны после вторжения Кремля в Украину. Следом о выходе заявила аудиторская компания Ernst & Young.

Украинские СМИ сообщают, что под Прилуками (Черниговская область) ВСУ полностью разбили большую колонну бензовозов российской армии.

Минсвязи России уверяет, что отключение страны от всемирной паутины не планируется"В телеграмме для госорганов изложен набор простейших рекомендаций по кибергигиене, которые помогут более эффективно организовать работу по защите наших ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами. В России не планируется отключение интернета изнутри", - цитирует ТАСС разосланное утром в понедельник сообщение пресс-службы министерства.В понедельник в прессе и социальных сетях появилась эта телеграмма министерства, в которой чиновникам и ведомствам предписывалось сделать определенные манипуляции со своими кабинетами и страницами в интернете. Из-за этого и на фоне общей ситуации начались пересуды о том, что российские власти собираются в ближайшие дни отключить страну от внешнего интернета.

В Москве полиция пришла домой к шестикласснику, который задавал вопросы о войне с Украиной на уроке и выкрикнул "Слава Украине" на перемене. Ему отключили электричество и вызывают родителей в отделение.

В Рижском роддоме у сбежавшей из Украины женщины родилась девочка, которую назвали Злата.Ребенок появился на свет в субботу, 5 марта. Несмотря на длинный и сложный путь, который пришлось преодолеть женщине из Украины, девочка родилась здоровой.Известно, что на учет в Роддом встали еще четыре беременные женщины из Украины, которым вот-вот рожать. Контроль и родовая помощь для украинских женщин бесплатные.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о выделении дополнительной помощи Украине в размере 230 миллионов долларов.

В Латвии Служба госбезопасности задержала четырех человек, оправдывавших военную агрессию России В понедельник СГБ произвела санкционированные судом процессуальные действия на объектах Риги и еще одного населенного пункта в Латвии, задержав четырех человек.Уголовный процесс возбужден по двум статьям Уголовного кодекса, а именно о возможном оправдании и героизации преступлений против мира и военных преступлений, а также возможном разжигании национальной и межнациональной розни, реализуемом должностными лицами организации с использованием автоматизированной системы обработки данных.В ходе расследования СГБ получила информацию о том, что руководители, сотрудники и члены организации организовывали акции в поддержку вторжения России в Украину. Также во время собраний регулярно звучали призывы, обращенные против украинского народа.

МИД Беларуси публикует первые фото с переговоров

Канада ввела санкции против Дмитрия Пескова, Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Константина Эрнста и Олега Дерипаски

Под Киевом съемочная группа международного канала попала под обстрел и прячется в подвале В коттеджном городке Стоянка-2 город Ирпень находится два иностранных журналиста (Adnan Can Atayturkmen, Habip Demirci) с телеканала AlAraby TV (штаб-квартира в Лондоне). Также с ними группа из 20 гражданских людей.

В Мелитополе российские военные контролируют радио и ТВГородская телевышка Мелитополя, а также вышки радиосвязи находятся под контролем российских войск.

Администрация Байдена взвешивает возможность ослабления санкций в отношении Венесуэлы, чтобы страна могла начать добычу большего количества нефти и продавать ее на международном рынке.Этот шаг будет направлен на снижение глобальной зависимости от российской нефти на фоне вторжения России в Украину и на изоляцию России от одного из ее ключевых союзников в Южной Америке.

"Газпром" допустил дальнейший рост цен на газ. В компании отметили, что причины этого лежат не на стороне холдинга.

ЕС планирует частичное торговое эмбарго в отношении РоссииЕвросоюз, возможно, введет в отношении России запрет на импорт некоторых категорий товаров, такой же, какой уже введен в отношении Беларуси."Экспортный контроль в настоящее время введен и для России, и для Беларуси. Для Беларуси введен ряд запретов на ввоз некоторых категорий товаров. Планируется распространить такие же запреты и на Россию", — сказал заместитель предсседателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис.Какие российские товары попадут под эмбарго, Домбровскис не уточнил.Кроме того, по словам зампредседателя Еврокомиссии, "семерка" - США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада - готовится отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и Беларусью, что позволит обложить импорт из этих стран дополнительными таможенными тарифами.

Венгрия - против санкций в отношении российских нефти и газаМинистр финансов Венгрии Михай Варга заявил, что его страна не поддержит никакие санкции в отношении российского энергетического сектора.Как передает агентство Reuter, министр Варга сказал в видеообращении в Фейсбуке, что санкции против России уже сильно ударили по венгерскому форинту, курс которого упал в отношении евро. Венгрия входит в Евросоюз, не не входит в зону евро.Премьер-министр этой страны Виктор Орбан и члены его правительства все годы после аннексии Крыма нередко высказывались против санкций Евросоюза в отношении России, но в итоге всегда голосовали за них.

Nissan приостанавливает работу своего завода в Петербурге и поднимет цены Автопроизводитель Nissan приостановит работу российского завода в Санкт-Петербурге с 10 марта в связи с задержками комплектующих.Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо компании клиентам и партнерам от 3 марта.Представитель компании не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.Nissan в ближайшее время поднимет цены на весь модельный ряд в РФ.

В Херсоне люди пошли толпой на российских военных, несмотря на предупредительный огонь.

Гибель разведчика Киреева не имеет отношения к переговорам Украины и РоссииТак, в интервью российской журналистке Юлии Латыниной советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что во время переговоров украинской и российской делегаций Киреев был консультантом "по ряду вопросов, касающихся настроений в Российской Федерации", а не членом делегации, и его гибель не имеет отношения к работе делегации и переговорному процессу."Что касается [информации о том], что его якобы пристрелил кто-то из другой спецслужбы, — это [информация] одновременно вышло на сотне Telegram-каналов российской направленности и нескольких наших субъектов, которые традиционно поддерживали российскую направленность. Мы с этими ребятами в следственном формате поработаем, откуда они взяли и почему поддержали странную версию Российской Федерации", - подчеркнул он.В ответ на вопрос журналистки Подоляк также уточнил, что Киреев был убит при исполнении обязанностей сотрудника ГУР Министерства обороны, "во время своей основной работы в Киеве", и "не был шпионом России в переговорной группе".

Канада вводит санкции в отношении ещё десяти российских физических лиц, заявил Джастин Трюдо

В Ирландии грузовик протаранил ворота российского посольства в Дублине. Водитель грузовика, который назвал себя «простым работягой» объяснил свои действия протестом против войны в Украине. «Я хочу, чтобы посол и его коллеги покинули эту страну. Эту свободную страну», — заявил он. В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина был задержан полицией.

Подоляк призвал не верить фейкам про БойкоСегодня перед началом переговоров с Россией член украинской делегации, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал не верить фейкам про Бойко.Ранее расследователь Христо Грозев со ссылкой на неназванные источники написал, что Россия якобы требовала сделать сопредседателя украинской "Оппозиционной платформы" Юрия Бойко премьером Украины.Сейчас выступил и сам Бойко, который назвал эти заявления "фейком" и "провокацией".

Михаил Саакашвили выразил поддержку Украине"Я сейчас в путинском плену, у меня есть телевизор и каждое географическое название для меня - не пустой звук. У меня в моей одиночной камере разрывается сердце от каждой бомбы, которая разрывается", - написал Саакашвили.https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/498013405027595&show_text=true&width=500

Третий раунд переговоров Украины и России в Беларуси.

"Единая Россия" предложила национализировать производства компаний, которые отказались от работы в РФ.

Работники Запорожской АЭС "подчиняются российскому командиру"Украина сообщила МАГАТЭ, что работники Запорожской АЭС продолжают осуществлять эксплуатацию станции, но "руководство станции теперь подчиняется приказам командира российских сил, контролирующих площадку".https://twitter.com/iaeaorg/status/1500544684879486985?ref_src=twsrc%5Etfw

Ubisoft приостанавливает продажи игр в РоссииРоссийские геймеры не смогут купить игры Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Anno, Tom Clancy's.

"Три блока вопросов"Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, перед началом переговоров сделал заявление: "Будут обсуждаться все те же самые вопросы, три блока вопросов: вопросы внутриполитического урегулирования, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования".Большую часть времени Мединский рассказывал о том, как "украинская сторона препятствует созданию коридоров" для эвакуации жителей.Россия в понедельник предложила несколько коридоров, в том числе и из Киева, но некоторые коридоры вели на территории Беларуси и России. Киев в ответ заявил, что такой вариант невозможен.Мединский сказал, что будет сновать обсуждать с украинской делегацией гуманитарные коридоры.

Делегации РФ и Украины начали третий раунд переговоров в Беловежской пуще.

ООН: ранено или погибло уже более 1200 мирных жителей По меньшей мере 1 207 гражданских лиц были убиты или ранены в Украине с 24 февраля, сообщили сегодня в ООН.

Делегации России и Украины готовы начать переговорыСообщается, что украинская делегация прилетела в Беловежскую пущу на переговоры с Россией. Представители Москвы уже находятся на месте

Bellingcat: Россия предложила Зеленскому остаться президентом Украины Об этом сообщил журналист издания Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на два источника. По словам источников Грозева, Россия предложила Зеленскому остаться в формальной должности президента, но с некоторыми условиями: 1) Россия назначает лидера пророссийской ОПЗЖ Юрия Бойко премьер-министром; 2) Украина признает ОРДЛО и Крым; 3) Украина закрепляет в конституции внеблоковый статус. По словам Грозева, Зеленский сказал им категорическое "нет". https://twitter.com/christogrozev/status/1500812687009267712?ref_src=twsrc%5Etfw

Британия не будет облегчать визовый режим для УкраиныПремьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон не будет вводить облегченный визовый режим для беженцев из Украины.Он сказал, что Великобритания - "очень щедрая страна", но она хочет продолжать проверять всех, прибывающих в страну людей.

Заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться в ближайшие дниОб этом на своей странице в Twitter сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель.https://twitter.com/eucopresident/status/1500818767777083395?ref_src=twsrc%5Etfw

Турция проведет встречу министров иностранных дел РФ и УкраиныТурция заявила о проведении первых переговоров между РФ и Украиной на правительственном уровне о прекращении военного конфликта. В четверг, 10 марта, в Анталье встретятся главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее выступил с инициативой посредничества на таких переговорах, пишет Deutsche Welle.

Украинцам разрешат жить и работать в Польше до трех летВласти Польши разработали соответствующий законопроект. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Граждане Украины смогут 18 месяцев находиться в Польше легально. Этот период может быть продлен до трех лет, то есть 36 месяцев", - добавил премьер отметив, что это решение предусматривает также возможность работать.

Воздушная тревога в ряде городовВ Киеве, Днепре и Виннице одновременно объявили воздушную тревогу.

ВИДЕО: Эвакуация из Ирпеня сегодняКак сообщает Госслужба спецсвязи Украины, через разрушенный мост сегодня перевели уже более 2000 человек.Вчера во время эвакуации из города войска РФ открыли огонь по "зеленому" коридору, пишет "Радио Свобода".

Самолет Януковича идет на посадку в МинскеЧерез пару часов в Беларуси должны состояться переговоры российской и украинской сторон.

Мировые лидеры обсуждают в Лондоне новые санкции против России Параллельно Великобритания выделяет еще 74 млн фунтов стерлингов правительству Украины.https://www.delfi.lv/article.php?id=54126782

Украина заявила о контроле аэропорта НиколаеваГлава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил, что аэропорт находится под контролем Украины. Ранее сегодня он говорил, что на территории аэропорты были замечены российские военнослужащие.Утром Ким сообщал, что российские военные обстреливают город."По городу разбросано много снарядов, которые не разорвались", — говорил он.Накануне Украина заявила, что отразила наступление российских военных на Николаев.

Ситуация глазами КремляПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил условия, при которых Россия готова прекратить боевые действия."Им сказали, что все это может остановиться в один момент", — приводит агентство Рейтер слова Пескова. И вот, как это видит Кремль: внесение поправок в Конституцию с прописанным отказом от вступления "в какой-либо блок", а также признание Крыма российским, а так называемые "республики" ДНР и ЛНР — "независимыми государствами".Украинский президент Владимир Зеленский в феврале говорил: Киев "не посягает на чужое", но и не "отдаст своего". Он выражал уверенность, что контроль над Донбассом и Крымом вернется Украине "исключительно дипломатическим путем".

В сеть попало видео с самым большим торговым центром в Херсонской области. Здание ТЦ сильно пострадало от обстрелов и бомбардировок.

Премьер-министр Венгрии Орбан подписал указ, разрешающий размещение войск НАТО на территории страны, сообщает агентство Reuters.

В Латвии запретили телеканалы TNT, KHL TV Channel и Friday InternationalРешение связано с нахождением в санкционных списках Агентства по контролю за иностранными активами США.https://www.delfi.lv/article.php?id=54126772

В Харькове после вторжения российских войск погибли 133 мирных жителя, в том числе 5 детейВ Харьковской области с начала вторжения российских войск погибли 133 мирных жителя, в том числе 5 детей, сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области."По состоянию на 09:00 7 марта от ранений в результате артобстрелов и боевых действий погибли 209 человек, среди которых 133 гражданских, в том числе пятеро детей", – говорится в сообщении.Кроме того, защищая Харьковскую область от нападения вражеских войск, погиб 41 военный Вооруженных сил Украины, 4 полицейских, 8 нацгвардейцев, 4 сотрудника Государственной пограничной службы, 4 – Харьковского национального университета воздушных сил, 1 – Службы безопасности Украины, а также 14 бойцов территориальной обороны."Ранены во время артобстрелов 443 человека, из которых 319 – мирные граждане", – добавили в полиции.https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/4893611970736728&show_text=true&width=500

ЕС готовит новые санкции против РоссииЕвросоюз готовит новые санкции против России. Как сообщает Bloomberg, ограничения могут затронуть порты и суда, военные технологии. Также в санкционный список могут внести фамилии новых людей из России.

В Грузию приехало 20-25 тысяч россиян За последнее время в Грузию въехало 20-25 тысяч российских граждан, заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили. "Это примерно тот же показатель, который был в 2020 году, до введения ограничений в связи с пандемией. [...] Поэтому говорить о том, что большое число граждан приезжает в Грузию и это рискованно, неверно", — сказал министр. В последние несколько дней в Грузии прошло несколько акций с требованиями ввести визовый режим для россиян и запретить работу российских СМИ в Грузии. Но министр отметил, что вопрос введения виз для россиян пока не стоит на повестке дня: "Мы придерживаемся мнения, что в Грузии должно быть разрешено приезжать людям, не имеющим проблем с законодательством, не подпадающими под санкции и не представляющим опасности для нашей страны. МВД и так проводит всевозможные проверки".

Третий раунд переговоров Украины и РФ запланирован на 16:00. Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1500792937013256193?ref_src=twsrc%5Etfw

СМИ: главы МИД России и Украины встретятся 10 мартаРоссийские государственные СМИ со ссылкой на заявления Турции утверждают, что министры иностранных дел России и Украины встретятся на дипломатическом форуме в Анталье 10 марта.Еще 4 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предложил провестри встречу глав МИД двух стран в Анталье. В воскресенье, 6 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил: "Если я увижу, что переговоры с Сергеем Лавровым могут быть содержательными и это будет вписываться в общую рамку переговорного процесса, то, конечно, я не буду отказываться".

Завтра Еврокомиссия представит план, согласно которому ЕС планирует срочно избавиться от зависимости от российской нефти и газа.Об этом в понедельник сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.По ее словам, предложение будет предусматривать диверсификацию поставщиков, переход на СПГ и трубопроводный газ, модернизацию за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности.Еврокомиссия также будет сосредоточена на защите прав потребителей."Во-первых, нам необходимо защитить наиболее уязвимых потребителей и предприятия. И в более структурном плане необходимо подготовиться к массовому увеличению удельного веса возобновляемых источников энергии на рынке электроэнергии", - рассказала фон дер Ляйен в Twitter.Европа остается зависимой от российских нефти и газа, поскольку Россия обеспечивает около 40% газа ЕС и более 25% сырой нефти.Гонка за прекращением этой зависимости потребует в краткосрочной перспективе увеличения импорта из таких стран, как США и Катар, и, вероятно, приведет к увеличению отечественной выработки электроэнергии за счет сжигания угля и производства ископаемого топлива, пока не будут разработаны дополнительные возобновляемые источники, считают обозреватели.

Российские войска сосредоточили силы на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя и НиколаеваОб этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 12:00."Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей", - говорится в сообщении. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/266840212295731&show_text=true&width=500

Nissan в скором времени остановит производство на своем заводе в Санкт-Петербурге.

По оценкам ООН, после того, как Россия начала масштабные боевые действия на территории Украины, более 1,7 миллиона человек покинули Украину. ЕC считает, что беженцами могут стать еще четыре миллиона человек.Основной поток беженцев идет через в Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову. Некоторое (гораздо меньшее) количество людей решило уехать в Россию и Беларусь.

В России утвердили список недружественных стран Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран и территорий, в него вошли: ✅Австралия ✅Албания ✅Андорра ✅Великобритания ✅все страны ЕС ✅Исландия ✅Канада ✅Лихтенштейн ✅Микронезия ✅Монако ✅Новая Зеландия ✅Норвегия ✅Республика Корея ✅Сан-Марино ✅Сингапур ✅США ✅Тайвань ✅Украина ✅Черногория ✅Швейцария ✅Япония. "Все сделки компаний РФ с фирмами из недружественных стран будут одобряться правительственной комиссией", - заявили в правительстве РФ.

Харьков, район Павлово Поле. В ночь на понедельник, 7 марта, Харьков серьезно пострадал от российских авиаударов.

Митинг за Украину в занятом "ЛНР" Старобельске (ранее - подконтрольная Украине территория). Отношение у людей на подконтрольной части Донбасса к "ЛДНР" негативное.

Boeing приостановил закупку титана в России, сообщает The Wall Street Journal.

С момента нападения России на Украину в Словакию прибыло 128 тыс. жителей Украины. 6078 человек попросили временного убежища в стране, сообщает МВД Словакии.

Глава Минфина Франции заявил об обсуждении новых санкций ЕС против России. Евросоюз рассматривает расширение санкций против России, их могут принять после саммита глав государств ЕС.

Курс рубля упал до исторических минимумовКурсы доллара и евро к рублю выросли до исторических максимумов и сейчас торгуются примерно на 20% выше уровня закрытия торгов в пятницу, свидетельствуют данные Bloomberg.В ходе торгов курс евро достигал максимума в 145,869 рубля, доллар — в 140,2547 рубля.Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое по приказу Владимира Путина 24 февраля. Российские власти называют его "специальной военной операцией" для защиты людей "от геноцида". При этом все эти дни Россия ведет обстрелы не только военных объектов, но жилых кварталов в Украине.

Россия прилетела на переговоры с украинской делегациейДелегация России прилетела на переговоры с Украиной — самолет с делегацией (ее состав не изменился) приземлился в аэропорту Бреста, сообщают российские государственные СМИ.По некоторым данным, третий раунд переговоров должен начаться в 15:00 по местному времени. Но ни российская, ни украинская стороны не озвучивали время начала переговоров официально.Это будет уже третья попытка двух сторон договориться. Первые два раунда переговоров привели к тому, что стороны согласились: нужны гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей. Но на практике вышло, что попытки организовать гуманитарные коридоры пока проваливались: режим тишины не соблюдался и жители либо не могли покинуть дома и убежища из-за непрекращающихся обстрелов, либо рисковали погибнуть по дороге.В понедельник утром Москва предложила гуманитарные коридоры, ведущие в Россию или Беларусь. Киев от такого предложения отказался.

Не менее 150 журналистов покинули Россию после начала войны на Украине, пишет "Агентство". Во многих СМИ уехала значительная часть редакции – например, почти все московские сотрудники "Медузы" — около 20 человек. Уехали и журналисты "Дождя", "Эха Москвы" и "Новой Газеты".

Компания Uniqlo - один из крупнейших японских производителей и ритейлеров повседневной одежды - продолжит свою деятельность в России.

Продолжается эвакуация жителей из города Ирпень Киевской области. В этом городе развернулись жесточайшие бои: Вооруженные силы Украины отбивают атаки войск РФ.

Украина ответила на высказывания России о "военно-биологических программах"В воскресенье Минобороны России заявило, что к ним в руки попали документы, якобы свидетельствующие о фактах "экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США". В ведомстве также сообщили, что у них якобы есть свидетельства того, что 24 февраля в лабораториях уничтожили особо опасные патогены возбудителей чумы и сибирской язвы.Министерство здравоохранения Украины сегодня ответило российскому министерству:"В очередной раз подчеркиваем, что на территории Украины нет 'американских лабораторий'. Все существующие в Украине лабораторные способности выполняют единую общую цель — индикация и идентификация возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и/или международное значение и подпадающие под регуляцию международных медико-санитарных правил".В министерстве здравоохранения Украины также обращают внимание, что в обнародованных Минобороны России документах нет ни одного особо опасного штамма, о которых так активно рассказывают государственных российских СМИ.

Больше 5 тысяч человек задержаны в России в воскресеньеПо данным проекта “ОВД-Инфо” на воскресных антивоенных акциях по всей России задержали более 5025 человек. Протесты проходили в 69 городах страны.Больше двух тысяч человек задержаны в Москве.

Зеленский требует новых санкций против РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский выступил сейчас с новым обращением. Он считает, что если вторжение России продолжится, необходим новый пакет санкций."Новые санкционные шаги против войны и ради мира. Бойкот русского экспорта. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России", — предлагает Зеленский.Украинский президент также обратился к Западу с просьбой закрыть небо."Требует закрыть небо или как можно скорее дать самолеты.Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы уберечь небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения. Очистка неба", — заявил Зеленский.Зеленский неоднократно просил западные страны "закрыть небо" над Украиной. По сути это просьба о том, чтобы в воздушном пространстве Украины начали действовать силы ПВО блока НАТО. Зеленский просит, чтобы ПВО западных стран начали отражать российские атаки с воздуха на территории Украины, включая авиаудары, пуск ракет и беспилотников. Сейчас именно российские атаки с воздуха наносят наибольший урон украинским военным.

Международный суд ООН начал рассматривать иск Украины против РоссииВ Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде. Видео-трансляция - по ссылке. Представители России не участвуют в заседании.

СМИ уточнили новость о готовящемся в России отключении от мирового интернетаМинцифры РФ отправило регионам список мер для обеспечения работы российских ресурсов при отсутствии связи с глобальным интернетом. В то же время, как пояснил изданию The Insider источник в органах власти, превентивными мерами по переходу к суверенному интернету и отключению от глобального (как эту новость восприняли многие СМИ) это быть не может."По одной простой причине: учения по отключению проходили в течение ряда лет, это не секрет в принципе, — говорит источник. — Так что отдельно оповещать кого-то просто нет смысла. Возможность отключения я так понимаю проверили ещё тогда. Ну и к вопросу могут ли отключить — могут, если примут такое решение. Вот только по регионам рассылку для этого делать не придется".

Энергодар прощается с погибшими героями, защищавшими Запорожскую АЭС

С 24 февраля в Польшу с территории Украины въехали 1,067 миллиона человек, сообщила Пограничная служба Польши. Только 6 марта их число составило 142,3 тысячи, а по данным на 7 часов 7 марта прибыло 42 тысячи человек, указало ведомство в Twitter.https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1500729033935495168?ref_src=twsrc%5Etfw

Российская делегация отправилась на третий раунд переговоровРоссийская делегация вылетела в Беларусь на третий раунд переговоров с Украиной, сообщают российские государственные СМИ.

Рубль обвалился на новости о возможном эмбарго США на российскую нефтьРубль утром в понедельник на международных торгах обвалился более чем на 10% до 138 рублей за доллар. Это случилось на новостях о том, что США всерьез рассматривают вариант эмбарго на импорт нефти из России. На этой же новости котировки Brent зашкалили за $130 за баррель.По данным Bloomberg, администрация США всерьез рассматривает варианты эмбарго, а также изучает воздействие этой меры на внутренний рынок. Масштаб и срок запрета российской нефти еще не определены, но не исключено, что США пойдут на этот шаг самостоятельно, без намного более зависимой от российской нефти Европы.

Что с гуманитарными коридорами?Российское министерство обороны заявило, что с 10 утра по Москве (9 утра по Киеву) объявило "режим тишины" и открыло шесть гуманитарных коридоров, в том числе из Киева.Правда, очень скоро выяснилось, что все гуманитарные коридоры ведут или в Беларусь (например, киевский ведет в Гомель), или в Россию (из Харькова — в Белгород).Украинский вице-премьер заявила, что Киев получил от России письмо с предложением установить именно такие гуманитарные коридоры, но Украина в ответ направила России свои условия по маршрутам."Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию", — сказала вице-премьер Ирина Верещук.Она попросила президентов США и Франции, а также британского премьера помочь открыть реальные гуманитарные коридоры.https://www.facebook.com/vereshchuk.ukraine/posts/454140299832672&show_text=true&width=500

Газовые котировки в Европе обновили исторический максимум — на открытии торгов на бирже ICE стоимость газа впервые превысила отметку в $3000 за тысячу кубометров и продолжает бить рекорды.По состоянию на 10:00 стоимость апрельского фьючерса по индексу наиболее ликвидного хаба TTF в Нидерландах достигла $3017,5 за тысячу кубометров. Данные торгов свидетельствуют, что рост продолжает ускоряться. Стоимость газа уже превысила $3600 за тысячу кубометров. Рост с начала торгов составил больше 60%.Стоимость газа подскочила вслед за нефтью. Из-за возможного запрета поставок в США из России Brent подорожала почти до $140 за баррель впервые с 2008 года.Стоимость энергоресурсов увеличивается на фоне российского вторжения в Украину. "Газпром" продолжает транзит газа через Украину, но европейские страны опасаются перебоев в поставках из России. Ранее Международное энергетическое агентство изложило десять пунктов по сокращению зависимости ЕС от российского газа. Среди ключевых мер — запрет на новые контракты с "Газпромом", закупка СПГ, введение обязательств по хранению газа, отказ от вывода атомных реакторов, а в радикальном сценарии — замещение газовой генерации угольной.

Финские компании — производитель молочной продукции Valio и производитель кофе Paulig — прекращают работу в России."Мы строго осуждаем нападение России на независимую Украину. С этической точки зрения Valio не может продолжать свою деятельность в России, поэтому мы прекращаем бизнес-операции в России", — заявил гендиректор Valio Анникка Хурме.

Бои за Николаев: обстрелы города продолжаютсяМэр Николаева этим утром сообщил о возобновлении обстрелов города со стороны России. "По городу разбросано много снарядов, которые не разорвались", - отметил мэр. Вчера поступали сообщения, как украинские военные отразили российское наступление на Николаев (население города около 470 тысяч человек) и отбили атаку на местный аэропорт.

Заявление Минобороны РФ о вторжении в Украину:- Подразделения российских ВС взяли под контроль населенные пункты Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное. - Вчера вечером истребительной авиацией и ПВО были сбиты ещё три Су-27 ВВС Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2". - Поражены три зенитных ракетных комплекса "Бук М1" и две радиолокационных станции ВСУ.- Всего за время операции уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 76 радиолокационных станции;- Уничтожены: 827 танков и других боевых бронированных машин, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 беспилотных летательных аппаратов.

США и НАТО менее чем за неделю предоставили Киеву более 17 тыс единиц противотанкового оружия, пишет New York Times.По данным издания, американские киберспециалисты в Восточной Европе противостоят "цифровым атакам" из России.Кроме того, у Зеленского есть "зашифрованное оборудование", предоставленное американцами, которое позволяет ему "безопасно" общаться с Байденом, пишет New York Times.

ГСЧС Украины опубликовала фото последствий российского авиаудара, нанесенного вечером, 6 марта, по городу Малин в Житомирской области Украины. https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/327887689379127&show_text=true&width=500

Украина вернула контроль над аэродромом Чернобаевка27 февраля российское министерство обороны объявило о захвате аэродрома Чернобаевка под Херсоном.Сегодня, 7 марта, украинское командование морской пехоты сообщило, что вернуло аэродром под свой контроль, уничтожив около 30 российских вертолетов.https://www.facebook.com/kmp.vmsu.ua/posts/261197242867521&show_text=true&width=500

Атака россиян на аэропорт Винницы: из-под завалов достали 6 раненых и 9 мертвыхИз-под завалов зданий на территории аэропорта "Винница" достали 6 человек, а также 9 тел погибших. Об этом ГСЧС Украины сообщает в в Facebook. Среди погибших – 5 гражданских и 4 военных. Отмечается, что поиск еще одного человека продолжается. На месте работают 143 спасателя и 23 единицы техники.

Данные по потерям войск РФ на утро 7 марта (от Генштаба Вооруженных сил Украины) Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили: личный состав – более 11 тыс. человек, танков ‒ 290, Боевых бронированных машин – 999, артиллерийских систем –117, РСЗО - 50, средства ПВО - 23, самолетов – 46, вертолетов – 68, автомобильной техники - 454, корабли/катера - 3, цистерн с ППМ - 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 7. Россия лишь однажды — 2 марта — заявила, что потеряла 498 солдат, а ранения получили 1597. На тот момент Генштаб Украины считал, что российская армия потеряла 5840 человек (убитыми и ранеными). А западные СМИ со ссылкой на свои источники оценивали число погибших примерно в 1,5 — 2 тысячи. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/266727035640382&show_text=true&width=500

Гостомель, Буча, Ирпень сегодня становятся вторым донецким аэропортом"Эти города противнику очень важно захватить. Мы отбиваем их. Постоянно ведутся бои в городе. С обеих сторон есть погибшие и раненые. Но мы их держим и не даем подойти к Киеву так, как хотел бы противник еще 5 дней назад", - отметил глава МВД Денис Монастырский во время включения в общеукраинском телемарафоне.

Китай опять не определилсяВан И, министр иностранных дел Китая — страны, не поддержавшей ни Украину, ни Россию во время голосования в ООН, — сегодня от имени Пекина выступил с пространным заявлением.С одной стороны, Китай направляет Украине гуманитарную помощь, объявил Ван И. С другой стороны, Пекин опять отказался от резких заявлений: “Необходимо спокойствие. Не надо подливать масло в огонь”, — сказал Ван И.В конце прошлой недели мы поговорили с экспертами о том, как будет вести себя Китай в сложившейся ситуации. Поможет ли он России обойти западные санкции или займет нейтральную сторону, поскольку захочет сохранять торговые отношения и с Москвой, и с Киевом, и со странами ЕС? Большинство экспертов считает, что Китай будет максимально долго сохранять “стратегическую неопределенность”.

Цена газа в Европе впервые в истории превысила $3000 за тысячу кубометров.

За 11 дней войны в Украине разрушены или повреждены 211 школ, сообщил министр образования Украины Сергей Шкарлет.

Члены делегаций на переговорах по ситуации между РФ и Украиной не будут озвучивать предлагаемые условия до согласования "общих позиций", заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Переговоры должны стартовать в понедельник в 15:00 (по латвийскому времени).

Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус о ситуации в городе на утро 7 марта:- военные РФ обстреливали город весь вечер и ночь;- "минус несколько школ и садик";- повреждена инфраструктура;- облэнерго и Чениговгаз восстанавливают повреждения.

В Германии призывают начать расследование в отношении президента РФ Владимира Путина. Бывший министр юстиции Германии Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger) в эфире телеканала ZDF указала, что речь идет о соблюдении международного уголовного права, которое действует и в Германии. "Важно уже сейчас, когда приезжают беженцы, начать расследование и собирать улики, чтобы внести ясность, что ответственные за эту агрессивную войну не останутся безнаказанными", - заявила политик СвДП, входящей в правящую в ФРГ коалицию.

В Киеве заявили об освобождении города Чугуев Харьковской области В ходе боевых действий российские подразделения потерпели "большие потери в личном составе и технике", сообщила украинская Государственная служба специальной связи и защиты информации. В частности, по ее данным, убиты командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск РФ подполковник Денис Глебов". Накануне обстрелу со стороны российских сил подверглась исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, который управляется линейным ускорителем электронов" в Национальном научном центре "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), сообщают "Украинские новины".

Некоторые гуманитарные коридоры, обещанные российскими военными, ведут из Украины в РоссиюВыясняется, что некоторые гуманитарные коридоры, обещанные российскими военными, предполагают выход людей только на территорию Беларуси или России.Маршруты эвакуации, опубликованные российским информационным агентством РИА Новости, показывают, что коридор из Киева предполагает выход людей в Беларусь, а из Харькова - только коридор, ведущий в Россию.Коридоры из Мариуполя и Сум дают возможность выйти как в украинские города, так и в Россию, сообщает информационное агентство AFP.

В Житомирской области вчера около 21:00 российские войска нанесли авиаудары по городам Коростень, Овруч и Малин Коростенского района, сообщает ГСЧС Украины.Малин. Разрушено двухэтажное здание, уничтожено 3 легковых автомобиля. Предварительно погиб 1 человек и пострадали 3 человека. Взрывной волной повреждены окна 13 пожарной части, жертв и пострадавших среди личного состава нет.Овруч. Разрушено двухэтажное здание центра занятости и взрывной волной повреждены окна в трех пятиэтажных многоквартирных жилых домах. Предварительно пострадал 1 человек. От ГСЧС привлечены 11 человек и 2 ед. техники.Коростень. Повреждены окна в здании школы №2. Предварительно пострадал 1 человек. От ГСЧС привлечены 3 человека и 1 единица техники.

Косметическая компания Sephora закрывает магазины в России и приостанавливает онлайн-продажи. Шесть директоров-иностранцев покидают совет директоров Polymetal (ведущий производитель золота и серебра в России), сообщили в компании.

Главные новости к утру 7 марта✅Россия общает открыть новые гуманитарные коридоры из нескольких осажденных украинских городов. Предудыщие подобные объявления заканчивались ничем: люди не могли покинуть дома и убежища из-за непрекращающихся обстрелов.✅Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в убийстве мирных жителей. Это произошло после того, как во время эвакуации из Ирпеня погибла молодая семья. Минобороны России такие обвинения отрицает.✅Представители министерства обороны Украины утверждают, что их войска вновь заняли город Чугуев.✅Возобновился обстрел со стороны России южного портового города Николаева✅Великобритания заявила, что выделит Украине дополнительные 100 миллионов долларов, чтобы помочь правительству работать в условиях российского вторжения✅Цены на нефть взлетели до самого высокого уровня с 2008 года. США со своими союзниками обсуждают потенциальное эмбарго на поставки нефти из России

Министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook заявил о существенном прогрессе в вопросе поставок оружия и боеприпасов. Он не стал вдаваться в подробности, отметив, что Россию ждет "сюрприз""Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это щепетильный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс", - пишет онТакже Резников заявил, что за последние 3 дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тыс. шлемов и бронежилетов.Резников пишет, что "мы работаем над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров"

По состоянию на утро понедельника, 7 марта, в Запорожской области Украины под контролем войск РФ находятся 6 населенных пунктов: Роды, Васильевка, Токмак, Энергодар, Бердянск и Мелитополь, сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух. По его словам, в районе населенных пунктов Гуляйполе, Орехов и на направлении Васильевка - Балабино личный состав ВСУ ведет оборонную операцию.

В воскресенье, 7 марта, Александра Калужских была задержана на антивоенной акции в Москве, ее с другими задержанными отвезли в Отделение МВД России (ОВД) "Братеево". Позже стало известно, что нескольких девушек в этом отделении пытают. Феминистское Антивоенное Сопротивление опубликовало аудиозапись избиения Александры. Российское издание DOXA опубликовало полную расшифровку записи (осторожно, ненормативная лексика).

Местный совет: убит глава Гостомельской общиныГостомельский поселковый совет сообщил, что был убит председатель Гостомельской общины Юрий Ильич Прилипко.В сообщении отмечается, что Прилипко и два его товарища были убиты при раздаче гуманитарной помощи.Российская сторона пока никак не комментирует эти сообщения.О смерти Прилипко один из местных журналистов говорил 3 марта со ссылкой на очевидцев. Но тогда эту информацию опровергли. Оказалось, что тогда Прилипко попал под обстрел, но выжил.Гостомель - это поселок городского типа в пригороде Киева - стал широко известен после того, как там несколько дней шли ожесточенные бои за местный военный аэродром. Вчера президент Зеленский распорядился присвоить ему статусь "город-герой".https://www.facebook.com/hostomelrada.gov.ua/posts/7033026853435840&show_text=true&width=500

Сумская областная военная администрация уже заявила что никаких подтверждённых "зелёных" коридоров по состоянию на 7 марта нет. Как и нет официальных эвакуационных автобусов.

Кремль вновь обещает украинцам "гуманитарные коридоры" для выхода из-под российских обстреловРоссийские военные, осаждающие украинские города, вновь пообещали их жителям "гуманитарные коридоры", по которым им предлагается выйти из-под обстрелов и направиться в Россию.Предыдущие подобные объявления заканчивались ничем: режим тишины не соблюдался и жители либо не могли покинуть дома и убежища из-за непрекращающихся обстрелов, либо рисковали погибнуть по дороге.Российский руководитель Владимир Путин распорядился прекратить огонь по просьбе французского президента Эммануэля Макрона, сообщило российское Минобороны через государственное агентство ТАСС.Режим тишины обещан с 10 утра в окрестностях четырех городов, обстреливаемых российскими войсками: Киева, Харькова, Сум и Мариуполя.Киевлянам предлагают выйти по коридору в Белоруссию "с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию". Беженцев из Мариуполя ждут в Таганроге, из Харькова и Сум - в Белгороде.Однако пока женщины, старики и дети бегут от российской армии в другую сторону - на Запад. Только Польша за 10 дней вторжения приняла почти 1 млн беженцев, а общее их число достигло полутора миллионов, по оценкам ООН.https://twitter.com/lynseyaddario/status/1500469003780771846?ref_src=twsrc%5Etfw

В результате обстрела Харьковской области в ночь на 7 марта погибли по меньшей мере восемь человек, разрушены многоэтажки, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития.Об этом сообщает ГСЧС Украины в Харьковской области."В 19:15 состоялось очередное массированное авиабомбардирование города Харькова, в результате чего были полностью или частично разрушены многоэтажные жилые дома, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития", - сообщили спасатели. Также произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города, информирует ГСЧС."Всего за сутки спасатели совершили более 60 выездов для ликвидации пожаров, а также разбора завалов разрушенных зданий... Спасателями при ликвидации пожаров и разборке завалов было спасено и эвакуировано около 200 человек. Также пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших", - рассказали в ГСЧС.

Южная Корея вслед за США и ЕС запретила операции с российским ЦБ. Сеул решил присоединиться к санкциям против Банка России. Ранее Сеул приостановил расчеты с семью российскими банками и поддержал отключение некоторых из них от SWIFT

Вокзал в Харькове в воскресенье, 6 марта

Киев считает, что Россия искажает понятие "геноцид". В Гааге заслушают аргументы сторонМеждународный суд ООН в Гааге 7 и 8 марта проведет слушания по иску Украины против России. Иск был подан украинской стороной 27 февраля. В нем Киев просит привлечь Россию к ответственности, в частности, за искажение понятия "геноцид" для оправдания агрессии против Украины.

Под Киевом небольшие города Ирпень и Буча остаются без воды, еды, света и возможности уехать.Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. "Город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, российские войска запретили горожанам выходить из домов", - говорится в сообщении. Подобная ситуация в Буче, которая под обстрелами почти с самого начала войны.

Россия: среди более 4 тысяч задержанных на антивоенных митингах есть несовершеннолетниеВ 56 городах России полиция задержала более 4300 человек на акциях протеста против вторжения в Украину, среди задержанных есть несовершеннолетние.ОВД-Инфо: "6 марта в 56 городах России было задержано не менее 4000 участников антивоенных акций"."Известно много случаев применения чрезмерной силы - полицейские проводили жесткие задержания, избивали дубинками и применяли электрошокеры".Всего с начала протестов против войны с Украиной задержали 12 724 человека в более чем 100 городах. Тысячи протестующих скандировали 6 марта "Нет войне!" и "Позор тебе!" – об этом свидетельствуют видео, опубликованные в соцсетях оппозиционными активистами и блоггерами. В Екатеринбурге показали задержание десятков протестующих. Мурал в городе с изображением Путина был испорчен.

Германия предоставит Украине 38,5 миллиона евро в качестве экстренной гуманитарной помощи, сообщают издания немецкой медиагруппы Funke со ссылкой на министра по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенью Шульце. По ее словам, Украине "угрожает гуманитарная катастрофа". "Война Путина приносит колоссальные страдания женщинам, мужчинам и детям в Украине", - указала министр. Ранее МИД Германии пообещал направить Украине 37 миллионов евро в качестве экстренной помощи.

ГСЧС Украины подтвердила, что российские войска обстреляли жилые кварталы Николаева из установок залпового огня "Смерч" и публикует фото поврежденных домов. В результате обстрела в городе возникло пять пожаров.https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/264926742482824&show_text=true&width=500

Британская разведка сообщила, что за эти выходные Россия продвинулась минимально в войне против Украины"Российские войска, вероятно, достигли минимального наземного продвижения в течение выходных. Маловероятно, что Россия успешно достигла запланированных целей на сегодняшний день. За прошедшие сутки продолжались большие удары российской авиации и артиллерии по военным и гражданским объектам в городах Украины. Недавними целями ударов стали Харьков, Николаев и Чернигов, тяжело били по Мариуполю", - отмечается в сообщении Министерство обороны Великобритании в Twitter.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1500598902042542080?ref_src=twsrc%5Etfw

РФ объявляет режим тишины с 10:00 (по московскому времени) понедельник, открывает гуманитарные коридоры по просьбе президента Франции Эмманюеля Макрона к президенту РФ Владимиру Путину, заявили в Минобороны РФ. В предыдущие дни задействовать гуманитарные коридоры не удавалось. Украина и Россия обвиняют друг друга в нарушении режима тишины и обстрелах маршрутов, по которым предполагается вывозить жителей из украинских городов, блокированных и обстреливаемых войсками РФ.

Последствия удара по жилому дому в Николаеве

Генштаб Вооруженных сил Украины: 12-е сутки войны, россияне создают гуманитарные кризисы и снимают "постановки" Российские войска используют Беларусь для авиаударов по Украине, обстреливают мирных жителей и искусственно создают гуманитарный кризис в городах – среди них и Ирпень. "С начала суток российские войска продолжили нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины.Захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.Действуя коварно, войска РФ нарушают правила Международного гуманитарного права, производят обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах.Так, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, войска РФ запретили горожанам выходить из домов.Группировка Сил обороны Украины осуществляет оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/266624555650630&show_text=true&width=500

ФСБ готовит операции устрашения против населения захваченных украинских городов - FTРоссийской ФСБ поручена подготовка карательных операций в захваченных украинских городах с целью сломить сопротивление населения и оживить увязшее вторжение российской армии в Украину, пишет британская газета FT со ссылкой на европейские спецслужбы и чиновников."Они разрабатывают сценарии агрессивного подавления возможных протестов и сопротивления, включая жесткий разгон толпы, репрессии против организаторов и возможно даже публичные казни для запугивания протестующих украинцев", - цитирует газета неназванного европейского чиновника.Украинцы оказали решительное сопротивление российской армии, которую Владимир Путин отправил "освобождать" их от "шайки наркоманов, неонацистов и бандеровцев". Кремль утверждает, что стремится уничтожить только украинскую армию и избранное украинцами руководство страны, а остальное население убивать не хочет.Безоружные украинцы ложатся под танки, протестуют в захваченных городах и вступают в открытые стычки с вооруженными до зубов российскими военными.Карательные операции позволят Путину подавить это сопротивление и облегчить жизнь армии, полагают аналитики, опрошенные газетой. А главное - недорого, что важно для Кремля в условиях санкций и военных потерь.Оккупация целой страны требует 20 солдат на 1 тысячу населения, согласно исследованиям американской военной академии USAWC, но в Чечне России потребовалось более 150. Это очень затратно, а карательные операции позволяют удешевить военные."С учетом огромной территории Украины, Москве будет тяжело устоять перед искушением прибегнуть к террору. Это дешевый и проверенный метод в условиях нехватки личного состава", - цитирует газета бывшего колумбийского военного, а ныне старшего советника European Institute of Peace Серхио Харамильо.FT вспоминает, что в феврале США написали в ООН, что у них есть "заслуживающая доверия информация" о том, что российские военные "возможно собираются применить летальную силу для разгона мирных протестов" на Украине и уже составили списки тех, кто "должен быть убит или отправлен в лагеря после оккупации" страны.Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда назвал эти утверждения ложью и фейком.

Палата представителей в Конгрессе США изучает возможности для разработки "мощного законопроекта для дальнейшей изоляции России от мировой экономики", говорится в письме спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обращенном к ее соратникам по Демократической партии. В частности, он будет включать запрет на импорт российской нефти и энергетических продуктов в США. Как отмечается в документе, "разрабатываемое законодательство отменит нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью и станет первым шагом на пути к лишению РФ доступа ко Всемирной торговой организации (ВТО)".

Дания значительно увеличит свой оборонный бюджет и откажется от российского газа в ответ на вторжение РФ в Украину, заявила на пресс-конференции в Копенгагене премьер-министр Метте Фредериксен. "Исторические времена требуют исторических решений", - приводит ее слова агентство Reuters.Премьер сообщила, что в соответствии с договоренностью между основными парламентскими партиями, расходы страны на оборону будут постепенно увеличиваться, с тем чтобы к 2033 году достичь 2 процентов ВВП, что эквивалентно росту ежегодных расходов на оборону примерно на 18 млрд датских крон (2,65 млрд долларов). Это будут "крупнейшие инвестиции в датскую оборону за последнее время", отметила Фредериксен.

Российские войска ночью обстреливали жилые кварталы Николаева из РСЗО "Смерч". Об этом сообщил в эфире "Украина 24" советник главы МВД Вадим Денисенко

Ночью российские войска нанесли ракетный удар под ОдессойВ ночь с 6 на 7 марта российские войска нанесли ракетный удар в районе курортного поселка Тузлы в Белгород-Днестровском районе Одесской области.Об этом в Facebook сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук."Есть информация, что враг с моря нанес ракетный удар в районе населенного пункта Тузлы. По другим населенным пунктам, находящимся рядом, информация уточняется", - сообщил он.По предварительной информации, в результате никто не пострадал. "Удар нанесен по объектам критической инфраструктуры. Пока известно, что пострадавших нет", - сказал Братчук.

Последствия обстрела в Николаеве.

Комиссия при Совете по правам человека при президнете РФ призвала прекратить войну в УкраинеЦена использовании армии для решения имеющихся проблем в российско-украинских отношениях слишком велика, военные действия на территории Украины следует остановить как можно скорее и перейти к решению противоречий между двумя странами в рамках переговоров, говорится в заявлении Комиссии по политическим правам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Авторы документа призывают всех участников военных действий в Украине помнить о соблюдении норм гуманитарного права.

Утро в городе Николаев, который находится на юге Украины

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан верит в победу Украины над Россией, несмотря на большие потери. "Я считаю, что Украина победит, - заявил он в эфире телеканала France 5. - То, что уже в течение десяти дней больше всего поражает, это сопротивление Украины в таких масштабах, каких эксперты не могли себе представить". Ле Дриан выразил уверенность в том, что западные санкции против РФ в долгосрочной перспективе будут удерживать российского президента Владимира Путина от дальнейшей агрессии. "Цена войны станет невыносимой, и президент Путин в какой-то момент будет поставлен перед выбором: либо получить существенные последствия для функционирования России, либо начать переговоры", - подчеркнул министр.

Россию требуют исключить из ИнтерполаМинистр внутренних дел Великобритании Прити Пател потребовала принять на этой неделе решение об исключении Российской Федерации из Интерпола. Об этом она сообщила в Twitter. По ее словам, действия России представляют прямую угрозу безопасности людей и международному сотрудничеству правоохранительных органов."Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии написала сегодня письмо с призывом к Интерполу и его Исполнительному комитету принять на этой неделе решение о немедленной приостановке доступа России к ее системам", - написала Пател. https://twitter.com/pritipatel/status/1500585313625948161?ref_src=twsrc%5Etfw

Российская армия в ночь на понедельник продолжила наносить воздушные удары по Харькову, второму по величине городу Украины, сообщает агентство AFP. По его данным, под обстрел, в частности, попали спортивный комплекс одного из университетов и другие гражданские объекты. В украинских соцсетях также распространяются видео взрывов в Харькове и их последствий. Между тем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook предупредил, что войска РФ продолжают наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Кроме того, российская армия накапливает "ресурсы для штурма Киева", говорится в сообщении Генштаба.

11-летний мальчик из Запорожья самостоятельно перешел границу в Словакию. При нем был паспорт и номер телефона, написанный на руке. Его родители были вынуждены остаться в Украине

Из Украины эвакуируют членов последней группы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ). "Процесс временной эвакуации всех членов международной миссии практически завершен. Последняя оставшаяся группа - главный наблюдатель и команда высшего руководства - теперь покинет Украину", - говорится в сообщении на сайте СММ ОБСЕ. 24 февраля генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид объявила о решении временно эвакуировать сотрудников всех международных миссий организации из Украины ввиду "продолжающихся боевых действий и ухудшения ситуации в сфере безопасности" в стране.

СМИ: с самого утра 7 марта войска РФ ударили по Николаеву из реактивных систем залпового огня. Соответствующую информацию "Суспильне" сообщило ориентировочно после 5:15 по Киеву. "По Николаеву ударили из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении. По состоянию на 5:40 никаких деталей относительно атаки врага в Николаеве нет. Жители Николаева сообщают, что взрывы слышны во всех районах города и якобы сразу по двум направлениям, сообщает "Украина 24". Также жители пишут в соцсетях, что в некоторых районах пропал свет. В городе также исчезла связь от оператора Lifecell. Скорее всего, один из ударов пришелся по сотовой башне. Ранее председатель Николаева Александр Сенкевич сообщал, что самая нужная помощь для Николаева - это каски и бронежилеты. По его словам, российские войска окружают город со всех сторон, и сейчас местные власти накапливают резервы, чтобы было что раздавать людям в случае блокады.

Конгресс США рассмотрит запрет на импорт нефти из РоссииПалата представителей изучает возможность запрета на ввоз российской нефти в Соединенные Штаты. Ранее в сенате представили аналогичный законопроект.

Цены на нефть и металлы снова бьют рекордыНовая рабочая неделя началась с очередного скачка цен на всё то, что напавшая на Украину и попавшая за это под санкции Россия активно выкапывает из своих недр и продает за границу, наращивая резервы и военную мощь.На прошлой неделе нефть подорожала на 20%, а с открытием бирж в понедельник подскочила еще почти на столько же до $140 за баррель сорта Brent. Это всего на пригоршню долларов меньше исторического рекорда, установленного в предкризисном июле 2008 года. Через пару часов торгов цена вернулась примерно на уровень 125 долларов, что все равно на 7% больше, чем в пятницу.Цены растут в связи с тем, что Запад стал активнее обсуждать эмбарго на российскую нефть.Россия - третий после Саудовской Аравии и США крупнейший производитель нефти в мире. Она добывает около 11 млн баррелей в день и экспортирует примерно 5 млн из них, плюс еще 2 млн баррелей нефтепродуктов. Примерно половина уходит в Азию.Инициатором обсуждения эмбарго выступают США, однако они покупают немного, а вот Европа серьезно зависит от российской нефти и нефтепродуктов. Она пока не заикается о блокаде.Нефть основного российского сорта Urals дорожает не так быстро, как индикативные мировые сорта, потому что покупатели сторонятся ее после вторжения России в Украину.Война подняла цены на все сырье: на прошлой неделе никель подорожал на 19%, алюминий на 15%, цинк на 12%, а медь - на 8%.Начавшаяся новая неделя обещает очередные рекорды. В понедельник утром никель прибавил еще 10%, а цены на алюминий впервые пробили 4 тысячи долларов за тонну. Россия производит 6% всего алюминия в мире, примерно 7% никеля и 3,5% меди.

Войска РФ продолжают наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, также группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по итогам воскресенья, 6 марта. "Противник продолжает наступательную операцию против Украины, сосредотачивая основные усилия на окружении городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев, выходе на административные границы в Луганской и Донецкой областях, создании сухопутного коридора с ТОТ АР Крым в направлении Мариуполь – Новоазовск. Конечной цели в течение одиннадцати суток оккупационных действий захватчики не достигли. Группировка врага перешла к накоплению ресурсов для штурма Киева", - говорится в сообщении. Одновременно войска РФ не оставляют попыток осуществить подготовку к наступлению на Полесском, Северском, Донецком, Таврическом направлениях. Так, как отметили в Генштабе, на Полесском направлении противник пытается установить полный контроль над городами Буча и Ирпень и приблизиться к столице Украины. В районе города Ирпень враг осуществляет выдвижение танковых и мотострелковых подразделений. "С территории Республики Беларусь через Чернобыльскую зону отчуждения продолжается поставка топлива и других материальных средств для оккупационных войск. На Северском направлении оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество для выхода к восточным окраинам Киева через Броварский и Бориспольский районы, а также установления контроля над городами Чернигов и Сумы", - сообщили в Генштабе. После нанесения подразделениями ВСУ огневого поражения по местам скопления ВВТ противника в районах Новая Басань и Скрипачи, войска РФ понесли значительные потери, осуществляют передислокацию дополнительных сил для пополнения живой силы и техники. На Таврическом направлении войска РФ силами до трех БТГр ведут наступление в направлении города Запорожье. Им удалось восстановить движение поездов по Антоновскому железнодорожному мосту через р. Днепр. Кроме того, продолжается продвижение подразделений противника в северо-восточном направлении вдоль р. Ингул. БТГр форсировала реку и заняла н. п. Кашперо-Николаевку. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/266469205666165&show_text=true&width=500

Папа римский Франциск: "война - это безумие""На Украине текут реки крови и слез. Это не просто военная операция, а война, которая несет смерть, разрушения и нищету", - сказал папа римский Франциск во время еженедельного обращения к верующим в Ватикане в воскресенье.Понтифик призвал к немедленному окончанию военных действий и возобновлению переговоров. "В этой измученной стране с каждым часом растет необходимость в гуманитарной поддержке. Война это безумие. Пожалуйста, остановитесь", - добавил папа Франциск.25 февраля, на следующий день после вторжения России на Украину папа римский лично в обход дипломатического протокола посетил посольство России при Святом Престоле, чтобы выразить свою обеспокоенность.

Военная обстановка в Украине за последние 24 часа существенно не изменилась, потому что войска армии России вошли в оперативную паузу. Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь на 7 марта опубликовал новый отчет о боевых действиях в Украине. "Российские силы продолжают собираться для возобновления наступательных операций к востоку и западу от Киева, западу от Харькова и в направлении Николаев-Одесса, но еще не начали новые крупномасштабные наземные атаки. Россия усилила воздушные и артиллерийско-ракетные обстрелы гражданских позиций и инфраструктуры, включая известные коридоры эвакуации", говорится в сообщении."Украинские силы провели вторую контратаку за два дня, на этот раз под Мариуполем. Украинские ВВС и силы ПВО продолжают действовать, нанося урон наземным войскам России и срывая российские воздушные и ракетные операции", - сообщает Institute for the Study of War.https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1500661536301453313?ref_src=twsrc%5Etfw

Цена нефти марки Brent взлетела почти до 140 долларов за баррель - максимального уровня с 2008 года на фоне беспокойства инвесторов относительно последствий вторжения РФ в Украину. После открытия электронных торгов в ночь на понедельник майские фьючерсы на Brent подорожали до 139,13 за баррель, прежде чем немного отступить. Исторический максимум цены барреля нефти Brent в 147,5 доллара был зафиксирован в июле 2008 года.

Две из четырех крупнейших в мире аудиторских компаний - KPMG и PricewaterhouseCoopers (PwC) - покидают рынок России из-за войны в Украине. KPMG сообщила, что ее российские и белорусские подразделения выйдут из состава глобальной сети. "В KPMG работают более 4500 человек в России и Беларуси, и прекратить наши рабочие отношения с ними, многие из которых на протяжении многих десятилетий были частью KPMG, невероятно сложно", - написала компания в Twitter.В сообщении PwC говорится, что ее российское подразделение, которое насчитывает 3700 сотрудников, также выходит из состава международной сети фирм. Отмечается, что "процесс "расторжения брака" с глобальной сетью будет плавным" и что компания "приложит все усилия для того, чтобы поддержать российских коллег".https://twitter.com/KPMG/status/1500579494431756294?ref_src=twsrc%5Etfw

Польша приняла более миллиона беженцев из УкраиныСо дня российского вторжения в Украину, случившегося 24 февраля, более миллиона человек пересекли украинско-польскую границу, спасаясь от войны, свидетельствуют данные пограничной службы Польши. "Это миллион человеческих трагедий, миллион людей, изгнанных войной из своих домов", - отмечает пресс-служба ведомства на своей странице в Twitter.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила отказ правительства ФРГ обеспечить бесполетную зону над Украиной силами НАТО. В противном случае это означало бы, что самолеты НАТО должны будут сбивать российские самолеты. "А это означалось бы, что мы напрямую вовлечены в эту войну",- аргументировала дипломат, выступая в воскресенье, 6 марта, в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD.

"Невозможный выбор". Из Большого уволился главный дирижерРоссиянин Туган Сохиев объявил в воскресенье, что покидает пост главного дирижера Большого театра. Он также уйдет с должности музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы.В эмоциональном заявлении на английском языке в "Фейсбуке" Сохиев написал, что всегда будет выступать против конфликтов в любой форме, но сейчас его вынуждают сделать выбор, на который он не способен. При этом Сохиев не дал понять, поддерживает он или нет действия российских военных в Украине."Я всегда очень горжусь тем, что являюсь дирижером из страны с такой богатой культурой, как Россия, и я также очень горжусь тем, что с 2003 года являюсь частью французской музыкальной жизни. В этом сила музыки. Она объединяет публику и музыкантов с разных континентов и противоположных культур, исцеляет души людей и дает надежду на мирное сосуществование на этой планете. (...)За последние несколько дней я стал свидетелем того, что, как я думал, никогда не увижу в своей жизни. В Европе сегодня меня вынуждают сделать выбор и предпочесть одного члена моей музыкальной семьи другому.Меня вынуждают выбрать между двумя культурными традициями.Меня вынуждают предпочесть одного артиста другому.Меня вынуждают выбрать одного певца вместо другого.Скоро меня попросят выбрать между Чайковским, Стравинским, Шостаковичем и Бетховеном, Брамсом, Дебюсси. Это уже происходит в Польше, европейской стране, где запрещена русская музыка.Я не могу видеть, как мои коллеги - дирижеры, актеры, певцы, танцоры, режиссеры - подвергаются угрозам, неуважительному обращению и становятся жертвами "культуры отмены". Нам, музыкантам, дан исключительный шанс, исполняя и интерпретируя этих великих композиторов, помочь сохранить человечество, сохранить его добрым и с уважительным отношением людей друг к другу. Мы, музыканты, призваны через музыку Шостаковича напоминать об ужасах, постигших человечество во Второй мировой войне. Мы, музыканты, являемся послами мира. Вместо того, чтобы использовать нас и нашу музыку для объединения наций и людей, в Европе нас пытаются разделить и подвергают остракизму.Из-за всего того, о чем я сказал выше, и будучи вынужденным столкнуться с невозможным выбором между моими любимыми русскими и любимыми французскими музыкантами, я решил уйти с должности музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра в Москве и покидаю пост музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы", - написал Сохиев в "Фейсбуке" по-английски.Сохиев - очередной российский деятель культуры, который подал в отставку или с которым прекратили сотрудничество из-за нежелания публично заявить о своей позиции по поводу вторжения России в Украину.Ранее Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне отменил гастроли артистов Большого театра, Мюнхенский филармонический оркестр уволил Валерия Гергиева, аБаварская государственная опера разорвала отношения и с Гергиевым, и с оперной певицей Анной Нетребко.

"Шокирующей" выходкой Z-гимнаста из России займется комиссия по этикеМеждународная федерация гимнастики обратилась в комиссию по этике с просьбой дать оценку "шокирующему поведению" российского гимнаста Ивана Куляка на соревнованиях в Дохе.Куляк проиграл украинскому спортсмену Илье Ковтуну на параллельных брусьях и явился за бронзовой медалью с литерой Z на груди. Таким же образом российские войска метят свои танки и прочую технику, отправленную завоевывать Украину. Российская пропаганда продвигает Z как символ вторжения, которое Кремль называет "военной спецоперацией".На ближайших международных турнирах помеченного Z Куляка мы не увидим - с сегодняшнего дня российским и белорусским спортсменам запрещено участвовать в них.

Костромского священника будут судить за антивоенную проповедьНа костромского священника составили протокол по статье о "дискредитации использования Вооруженных сил" за антивоенную проповедь и ссылку на петицию "Нет войне" на сайте прихода.Как пишет проект "Сетевые свободы", полицейские задержали Иерея Иоанна Бурдина, настоятеля церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново, после проповеди в Прощеное Воскресение.В протоколе, как пишет проект "Сетевые свободы", говорится, что отец Иоанн в присутствии 10 прихожан дискредитировал вооруженные силы, "внушая прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины (Киева, Одессы, Харькова и др.), убийствах ... жителей Украины (братьев и сестер во Христе), а также путем размещения информации с агитационными изображениями на сайте".Дело будет рассмотрено 7 марта в понедельник в Красносельском районном суде Костромской области.4 марта российская Госдума приняла законопроекты, которые вводят в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс сразу несколько новых статей о наказаниях за распространение недостоверных сведений о действиях российских военных. Среди них и статья 20.3.3 КоАП, по которой будут судить костромского священника.

Wall Street Journal: в Украину могут отправить воевать сирийцевРоссия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для переброски их в Украину, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на четырех американских чиновников. Сколько именно сирийских наемников планируется отправить, американские официальные лица не уточнили.С другой стороны, как пишут арабские СМИ, многие сирийцы откликнулись на призыв президента Украины Владимира Зеленского приехать воевать добровольно в частном порядке на стороне Украины. Эту информацию подтверждает и базирующаяся во Франции некоммерческая организация "Сирийцы за правду и справедливость" (Syrians for Truth and Justice (STJ)."С момента начала вторжения России в Украину сирийцы разделились на сторонников российской операции, тех, кто выступает против, и тех, кто придерживается нейтральной позиции" - пишет STJ.Украинский конфликт может стать новым центром притяжения для иностранных бойцов, считает эксперт по Сирии аналитического Института по изучению войны (Study of War) Дженнифер Кафарелла."Тот факт, что в Украину едут добровольцы и из других стран, интернационализирует боевые действия, а значит может связать войну в Украине с более широкой межрегиональной динамикой, особенно на Ближнем Востоке", - цитирует эксперта Wall Street Journal.

Харьков продолжают бомбить - попали в высоткуВ Харькове россияне попали снарядом или ракетой в 24-этажное жилое здание на северной окраине города.Местные пользователи пишут, что, кроме этого здания, после авианалетов и обстрелов горит здание Харьковского университета питания и торговли, а также повреждено общежитие Харьковского авиационного института - они оба расположены в северной половине города.Россияне, судя по отрывочным сведениям, наступают на Харьков прежде всего именно с севера.https://twitter.com/prm_ua/status/1500595283134189574?ref_src=twsrc%5Etfw

Пентагон: Россия задействовала 95% группировки вторженияПентагон провел очередной брифинг о ходе войны с высокопоставленным функционером, которого попросили не называть. Такие брифинги проводятся с начала войны почти ежедневно, именно на таких условиях.По оценке американского военного ведомства, Россия задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ Украины до начала вторжения (предыдущая оценка, два дня назад, - 92%). Существенного продвижения российских войск за предшествующие сутки в Пентагоне не заметили. 64-километровая колонна под Киевом по-прежнему стоит на месте (внешние наблюдатели предполагают, что она увязла в грязи и скорее всего сожгла все горючее).Еще несколько наблюдений из Пентагона:- Высадки морского десанта в районе Одессы пока нет и признаков, что таковая скоро начнется, тоже нет- Российские ВКС по-прежнему НЕ контролируют воздушное пространство над Украиной. Украинские боевые самолеты и вертолеты летают, - ПВО действует. При этом обе стороны понесли потери в боевых самолетах, вертолетах и средствах ПВО.- Пентагон не может подтвердить факты применения Россией кассетных и термобарических боеприпасов- Не может подтвердить призыв резервистов в России- Не может подтвердить факт сброса российской авиацией 500-килограммовой бомбы на Чернигов

Хакеры из Anonymous взломали российские госканалыХакеры из группы Anonymous, которые объявили кибервойну российскому государству, в воскресенье взломали онлайн-трансляцию нескольких государственных телеканалов и вывесили антивоенное воззвание.Хакеры объявили, что взломали российские стриминговые сервисы Wink и Ivi и онлайн трансляцию таких каналов как "Первый", "Россия 24" и "Москва 24". Вместо новостей этих каналов они запустили подписчикам кадры бомбежки Харькова и воззвание, текст которого - на фото, сделанном одним из наших читателей.Все это, правда, продолжалось совсем недолго: очень быстро обычная трансляция была восстановлена.https://twitter.com/YourAnonTV/status/1500557635686486023?ref_src=twsrc%5Etfw

Стинг снова спел знаменитую "Russians" и посвятил ее сражающимся украинцамЗвезда британского рока Стинг снова, впервые за много лет, исполнил свою знааменитую песню "Russians" ("русские"), посвятив ее сражающимся украинцам и россиянам, протестующим против войны.Эту песню с рефреном "я надеюсь, что русские тоже любят своих детей" Стинг написал в середине 1980-х, на излете холодной войны и противостояния свободного мира с Советским Союзом."Я очень редко исполнял эту песню за эти многие годы, которые прошли с тех пор, как она была написана, потому что я не думал, что она опять окажется актуальной. Но, в свете принятого одним человеком кровавого, страшно ошибочного решения напасть на мирную, никому не угрожавшую соседку эта песня снова становится воззванием к нашей человечности. Отважным украинцам, которые сражаются против этой жестокой тирании, но и многим россиянам, которые протестуют против этого злодейства, несмотря на угрозу ареста и тюрьмы. Мы все любим наших детей. Остановите войну", - говорит Стинг в видео с новым исполнением старой песни.https://twitter.com/OfficialSting/status/1500234436247535618?ref_src=twsrc%5Etfw