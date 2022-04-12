ОНЛАЙН. Зеленский: даже после Бучи ЕС не может определиться с эмбарго на российские энергоносители

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 12 апреля

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/nezazhivayuschie-rany-okkupacii-chto-ostavili-posle-sebya-v-sele-andreevka-pod-kievom-rossijskie-vojska.d?id=54237246

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сказал, что украинцы стали читать российские паблики и этим пользуются российские войска, чтобы выявить позиции украинских военных. По его словам, они делают вбросы, что в том или ином здании находятся украинские военные, а затем ждут, когда появится опровержение в комментариях от местных жителей. В связи с этим Ким призвал не оставлять комментариев в российских сообществах.

Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам, выплаты по всем внешним обязательствам остановлены. Одной из причин там назвали влияние на экономику войны в Украине. Об этом сообщает министерство финансов островного государства. Дефолт объявлен по всем облигациям, всем двусторонним кредитам, кроме своповых договоренностей между ЦБ Шри-Ланки и других стран. Также выплаты остановлены по кредитным соглашениям, номинированным в валюте, с коммерческими банками или иными кредитными организациями. В Минфине считают, что объявленный дефолт является последним способом предотвратить ухудшение финансового положения в стране в связи с войной в Украине, и что "дальнейшая задержка может привести к необратимым последствиям для экономики Шри-Ланки и нанести потенциально неисправимый ущерб держателям внешних долговых бумаг государства" Шри-Ланка, с населением в 22 миллиона человек, переживает наихудший кризис с 1948 года. Из-за пандемии государство осталось без туристов, это привело к остановке притока иностранной валюты, которыми Шри-Ланка расплачивалась за импорт. Внешний долг Шри-Ланки — $35 млрд, инфляция в марте — 17%.

Включение нефтяного эмбарго в шестой пакет санкций против РФ может расколоть европейское единство по ситуации в отношении Украины. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на дипломатические источники. По данным источников издания, подготовка к возможному введению новых санкций выявила, что среди стран ЕС, которые наиболее энергетически зависимы, растет страх на фоне решения о введении эмбарго. В частности, риск раскола по этому вопросу встал встрече в Люксембурге 11 апреля, в ходе которой обсуждалась возможность отказа от импорта нефти и газа из РФ. Источники издания прогнозируют,что ЕС может ввести такие санкции, при которых энергозависимые от России страны смогут и дальше продолжать закупать российские энергоносители.

Еще фото из разрушенного Чернигова.

В Черниговской области гражданский автомобиль подорвался на противотанковой мине, погиб водитель. Об этом сообщают в Нацполиции. Инцидент произошел в селе Красное Черниговского района. О нем в полицию сообщили 11 апреля в 15:00. "Полицейские установили, что 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного. В селе он увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину. Там автомобиль наехал на противотанковую мину. К сожалению, в результате взрыва водитель погиб на месте", — говорится в сообщении.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/zachem-kancler-avstrii-ezdil-k-putinu-i-o-chem-s-nim-govoril.d?id=54237238

Путин во время встречи с Лукашенко на космодроме "Восточный" начал делать заявления по Украине.Главное:— "Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, продолжать терпеть геноцид было невозможно";— "Россия не собирается изолироваться и ее изолировать от всего мира невозможно";— "Россия будет развивать свои собственные компетенции взамен тех, что раньше могла покупать за нефтедоллары";— "Цели операции по защите Донбасса будут достигнуты, они благородные - помощь Донбассу";— "Столкновение с выращивавшимися в Украине антироссийскими силами было неизбежно, это был вопрос времени";— "Российские Вооружённые силы действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений".

Зеленский: даже после Бучи ЕС не может определиться с эмбарго на российские энергоносителиВладимир Зеленский продолжает выступать перед парламентами европейских стран. Сегодня по видеосвязи он поговорил с депутатами Литвы о нежелании Евросоюза вводить эмбарго на энергоносители из России."Евросоюз обсуждает уже шестой пакет санкций против России за войну и до сих пор не известно, окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах некоторые страны ЕС никак не могут определиться, когда же они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей, — заявил Зеленский. — Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать из-за своих налогов, из-за своих акцизов военную машину РФ".

В крупнейших экономиках Запада — рекордный рост ценИнфляция в Германии достигла пиковых показателей со времен воссоединения страны. В марте потребительские цены выросли в годовом исчислении на 7,3 процента. Об этом сообщает DW со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства.На территории бывшей Западной Германии такой высокий уровень инфляции в последний раз был зафиксирован осенью 1981 года - из-за сильного удорожания энергоносителей. Теперь же цены на мазут, топливо, природный газ и некоторые продовольственные товары резко растут на фоне российского вторжения в Украину, пишет DW.О рекордной инфляции сообщают и в США. По данным Trading Economics, годовая инфляция в США составил 7,9%, что является наибольшим показателем с 1982 года. В этом году самый значительный рост цен в Штатах наблюдается на бензин, автомобили, еду и жилье.

Во Львовской области снесли памятник советскому воинуВ городе Стрый Львовской области демонтировали стелу-памятник советскому воину."Стрый начинает ликвидацию остатков памятников тоталитарного режима, которые остались на территории нашей общины. Первой упала стела на Площади рынок. Не оставим и следа от коммунистического режима", — заявили в городском совете.Накануне в Мукачево демонтировали памятник советскому танку, который был установлен в 1969 году. В городе также демонтировали бюст и мемориальную доску Пушкину.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=293356279636241&id=100068856144787&show_text=true&width=500

Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах с целью еще большего нагнетания антиукраинских настроений в обществе и эмоционально сколыхнуть россиян. Об этом заявляет ГУР Минобороны Украины. Также, по данным ГУР Минобороны, могут быть нанесены ракетные удары по Белгороду и Крыму. "В последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", — заявил начальник ГУР Кирилл Буданов.

Наступление российских войск в Луганской области тормозится из-за затяжного дождя, сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

МИД Великобритании рекомендует своим гражданам выехать из России, а в случае невозможности — ограничить какие-либо путешествия по стране. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Великобритании. "МИД Великобритании рекомендует не путешествовать по всей территории России из-за отсутствия доступных вариантов перелета для возвращения в Британию и повышенной нестабильности российской экономики. Если ваше присутствие в России не является важным, настоятельно рекомендуем рассмотреть возможность выезда". Британский МИД предупреждает граждан об отсутствии прямых рейсов из РФ в Соединенное Королевство и страны ЕС. Покинуть Россию можно стыковочными рейсами через страны Ближнего Востока и Турцию, а также автобусами в страны Балтии с последующим перелетом в Британию.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр предварительно не подтверждает сообщение о химатаке в Мариуполе, заявляя, что, более вероятно, могло иметь место применение фосфорных боеприпасов. При этом она уточнила, что информация о химатаке проверяется, и заявила, что в целом риск применения химоружия против Украины остается высоким.

Появилось фото с места повреждения путей в Шебекино в Белгородской области. Фото опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Данная ветка использовалась для рельсового автобуса Белгород — Нежеголь", — сказал Гладков. Он также сообщил, что на месте работают следователи, жертв и пострадавших нет. По информации в СМИ железнодорожное полотно могли подорвать.

Жители Киевской области смогут вернуться домой в конце маяТакой прогноз сделал глава Киевской ОГА Александр Павлюк."До конца апреля планируем провести первые очереди разминирований наибольших населенных пунктов, не учитывая лесные массивы. Я думаю, что в конце апреля мы сможем дать определенные рекомендации людям относительно возвращения. Также планируем провести восстановление энергоснабжения первой очереди до конца апреля, работы также идут полным ходом, газоснабжения и соответствующих объектов инфраструктуры. Мы пока спланировали две очереди: до конца апреля и до конца мая. До конца мая основные работы мы должны выполнить," — заявил Павлюк.

Глава Минфина: Украина сейчас находится в наихудшем финансовом состоянииГлава Минфина Сергей Марченко заявил, что Украина сейчас находится в "худшем" финансовом положении. Об этом он сказал в интервью Financial Times. "Мы находимся в сильном стрессе, в самом худшем состоянии. Теперь это вопрос выживания нашей страны", - заявил министр. По его словам, за март государственные расходы Украины превысили доходы примерно на 2,7 миллиарда долларов, однако разрыв может увеличиться до 5-7 миллиардов уже в апреле и мае.Министр также указал, что ущерб инфраструктуре Украины оценивается в 270 миллиардов долларов. Около 7 тысяч жилых домов повреждены или разрушены.В связи с этим Сергей Марченко говорит о необходимости финансовой поддержки Украины.

Приложение Сбера исчезло из AppstoreОб этом сообщают сразу несколько российских СМИ. Напомним, ранее банк попал под "блокирующие" санкции США, и специалисты предупреждали, что мобильное приложение перестанет быть доступным. Пользоваться услугами банка можно будет через браузер.

Из ежедневного брифинга министерства обороны РоссииВ ведомстве заявили: "Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода "Ильича" остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города <...> Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана. Уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен".Напомним, что вчера в фейсбуке 36-ой отдельной бригады морской пехоты Украины появилось обращение, где говорится, что у пехотинцев в Мариуполе кончается оружие и потерян контакт с руководством. Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный на это ответил, что контакт с бойцами есть, а все остальные детали "не должны являться предметом общественного обсуждения".

Информация о химоружии в Мариуполе проверяется, могли быть фосфорные боеприпасы - Минобороны УкраиныВоенное руководство Украины проверяет информацию о возможном применении химического оружия российскими оккупантами в Мариуполе. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала в эфире телемарафона украинских телеканалов."По состоянию на сейчас мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что (это было). Можем о предварительных данных говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы, возможно, были. Окончательная официальная информация будет позже", - скащал она.При этом Маляр подчеркнула, что риск применения химического оружия Россией существует и является достаточно высоким.

По сведениям генерального штаба вооруженных сил Украины, Россия стягивает войска к украинской границе и усиливает противовоздушную оборону вблизи Мелитополя (Запорожская область) и Иловайска (Донецкая область). На северском направлении российские войска завершают передислокацию. "Продолжается перемещение подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях. На слобожанском направлении войска противника продолжают частичную блокировку Харькова. В районе города Изюм враг ведет боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии", - говорится в сообщении генштаба ВСУ. Украинское командование полагает, что российские войска будут предпринимать попытки окончательно захватить Мариуполь, завладеть Попасной и вести наступление на Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области.

Информация о применении россиянами химического оружия в Мариуполе пока проверяется. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

О гуманитарных коридорахСегодня в Украине будут работать девять гуманитарных коридоров, говорит Ирина Верещук.Эвакуация автобусами из Мариуполя не запланирована, но, по словам Верещук, люди смогут выехать на собственном транспорте в сторону Запорожья. Мариуполь уже несколько недель в окружении российских войск. В городе идут боевые действия, нет тепла и еды.В Луганской и Донецкой области увеличили число эвакуационных поездов. Именно в этих областях, как ожидается, российская армия сосредоточит наибольшие усилия в ближайшие недели.

"ДНР" требует прекратить работу спецмониторинговой миссии ОБСЕ в регионеВласти самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") потребовали от спецмониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ полностью прекратить свою деятельность в "ДНР" до 30 апреля. "Это постановление уже доведено до местного персонала СММ ОБСЕ, соответственно, до 30 апреля они должны совершить все необходимые действия, чтобы прекратить свою деятельность на территории республики", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД "ДНР".7 марта СММ ОБСЕ сообщала, что ее сотрудники, работавшие на востоке Украины, эвакуировались и приостанавливают публикацию отчетов.

Ночь в регионах Украины: ракетный удар по Хмельниччине, бои на ХерсонщинеЗа ночь на 12 апреля россияне ударили ракетой по Хмельницкой области, а также постоянно обстреливали артиллерией Луганскую область..Хмельницкая область: ночью во время "Воздушной тревоги" произошел ракетный удар в инфраструктурный объект на территории Хмельницкой области. В результате произошел пожар, который уже ликвидирован. Жертв нет.Харьков: войска РФ продолжают обстрелы гражданского населения. Россияне из реактивных систем залпового огня стали разбрасывать по городу мины замедленного действия. Вечером обстреляли 16-этажку. За ночь и день обстрелов в области более 30 пострадавших среди гражданского населения, 8 погибли. Число еще устанавливается.По области продолжаются бои в Изюмском направлении. Также были обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры в Балаклее, Дергачевском, Чугуевском районах.Луганская область: постоянные артобстрелы всей территории. Вчера больше всего пострадали жилищные массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска.В Лисичанске – один погибший мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов. Бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров.В Донецкой области в Очеретинском ВА примерно с 4 утра начались обстрелы почти по всей линии в районе сел Новоселовка-3, Красногоровка, Водяное, Пески.Авдеевка: Обстрелы продолжаются по всей линии вокруг города, единичные прилеты в старую часть города. В настоящее время информации о пострадавших и погибших не поступало.В Херсонской области: продолжаются боевые действия и обстрелы на территориях недалеко от Днепропетровщины и Николаевщины. Есть пострадавшие, информация уточняется. Область находится на грани гуманитарной катастрофы.Без электроэнергии в настоящее время находятся 106 населенных пунктов.

Аэропорты вдоль украинской границы закрыты до 19 апреляРосавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов городов вдоль российско-украинской границы и на юге России - до 19 апреля.Среди них аэропорты Воронежа, Ростова, Краснодара, а также Симферополя в аннексированном Крыму. Все они не работают с 24 февраля.

Замороженные российские активы могут быть использованы для компенсаций компаниям, потерявшим собственность из-за аннексии Крыма11 украинских компаний намерены с помощью американского федерального суда получить доступ к российским активам, замороженным после российского вооруженного вторжения в Украину. Как следует из судебной картотеки, арбитражный суд в Швейцарии в 2019 году присудил этим компаниям компенсацию в размере 34,5 млн долларов за конфискованные автозаправочные станции в аннексированном Россией Крыму. Адвокат украинских компаний Джеймс Бойкин полагает, что заморозка российских активов в рамках санкций США против РФ дает его клиентам шанс получить доступ к присужденным им деньгам. Соответствующее международное соглашение и правовые нормы США позволяют американским судам исполнять решения, вынесенные иностранными арбитражами.

Nokia уходит из России"С первых же дней вторжения для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие на российском рынке невозможно", - говорится в официальном заявлении компании.В Nokia сказали, что глобально по ее позициям это решение не ударит - на Россию приходится лишь около 2% ее рынка. Компания обещает позаботиться о своих сотрудниках, а также "по гуманитарным соображениям" будет заниматься сервисным обслуживанием своего оборудования.Вчера об уходе из России объявила компания Ericsson. Наряду с Nokia они - главные поставщики техники для интернет-провайдеров и сотовых операторов.

РФ получила для войны в Украине контрабандное оружие от Ирака - GuardianРоссия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для военных действий в Украине с помощью иранских сетей контрабанды оружия.Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian со ссылкой на информацию членов поддерживаемых Ираном иракских бойцов и региональных разведывательных служб.По данным издания, РПГ и противотанковые ракеты, а также реактивные системы залпового огня бразильской разработки были отправлены в Россию из Ирака после неудачной кампании Москвы в Украине в марте.Ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, похожий на российский С-300, также был подарен Москве властями Тегерана, которые также вернули С-300, по словам источника, помогавшего организовать транспортировку.Использование преступного мира, занимающегося торговлей оружием, будет сигнализировать о резком изменении российской стратегии, поскольку Москва вынуждена опираться на Иран, своего военного союзника в Сирии, после новых санкций, вызванных вторжением в Украину.Ирак принимал американские и западные войска после свержения Саддама Хусейна в 2003 году, а США обучали и снабжали различные подразделения иракской армии и сил специального назначения для защиты багдадского правительства от повстанцев. После двух десятилетий войны страна наводнена оружием.Большая его часть легально перешла в руки поддерживаемых Ираном шиитских групп, которые выступают против присутствия США в стране, но с 2016 года официально включены в состав иракских вооруженных сил в рамках борьбы с "Исламским государством".

Главное к утру✅Великобритания проверяет сообщения о применении химического оружия в Мариуполе. Украинское военное управление стратегических коммуникаций сообщило, что российские войска применили химическое оружие против украинских военных и мирных жителей в Мариуполе. Никаких подробностей управление не приводит и подтверждения этой информации пока нет.✅Мэр блокадного Мариуполя Вадим Бойченко сообщил информационному агентству Ассошиэйтед пресс, что с начала войны в городе погибли не менее 10 тысяч мирных жителей. "Трупы устилают улицы ковром", - сказал мэр в интервью. Сам он находится не в городе, его местонахождение не раскрывается, за исключением того, что оно на территории Украины.✅Президент Украины Владимир Зеленский отменил автоматическую демобилизацию призывников, у которых закончился срок службы.✅Почти две трети украинских детей бежали из своих домов за шесть недель с начала российского вторжения, заявил на заседании Совета Безопасности ООН глава ЮНИСЕФ (детского фонда организации) Мануэль Фонтен. Фонтен, недавно вернувшийся из Украины,сказал, что из 7,5 миллиона украинских детей 4,8 миллиона стали беженцами. По его словам, он не видел ничего подобного за 31 год своей гуманитарной работы.✅В понедельник по гуманитарным коридорам из украинских городов было выведено 4354 человека, в том числе 556 жителей Мариуполя, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук. Гуманитарный коридор из Мариуполя - один из девяти маршрутов, согласованных в ходе переговоров Киева с Москвой в понедельник для эвакуации жителей из восточных регионов Украины.

В результате вторжения РФ в Украине погибли 186 детей, ранены 344 – Офис генпрокурораВ результате полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 186 детей, 344 ребенка ранено, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины."Более 530 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения Российской Федерации в наше государство. При этом по состоянию на утро 12 апреля 2022 года 185 детей погибли и более 344 получили ранения. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 113, Киевской – 99, Харьковской – 76, Черниговской – 54, Николаевской – 40, Луганской – 36, Херсонской – 36, Запорожской – 22, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале во вторник.

Губернатор: в граничащем с Украиной районе Белгородской области РФ разрушили ж/д путиГубернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщает о том, что у границы с Украиной в районе Шебекино разрушены железнодорожные пути. Об этом Гладков пишет в Telegram-канале."В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже", - написал он.

Британская военная разведка: бои на востоке Украины усилятся в ближайшие две-три неделиМинистерство обороны Великобритании, как обычно, разместило в "Твиттере" свой анализ хода войны.1. Усиления боев на востоке Украины британская военная разведка ожидает "в течение двух-трех недель"2.Атаки российских войск сейчас по-прежнему сфокусированы на украинских позициях под Донецком и Луганском; также бои продолжаются в районе Николаева и Херсона и возобновляется наступление на Краматорск.3.Вывод российских войск из Беларуси для передислокации на восток Украины все еще продолжаетсяМожно заметить, что военная разведка пока ничего не говорит о применении химического оружия в Мариуполе. Министр иностранных дел Лиз Трасс ночью твитнула, что эти сообщения срочно проверяются.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1513746649113403397

Силы РФ готовят наступление под Изюмом и планируют завершить захват Мариуполя. Карта боевых действий в УкраинеВ ночь с 11 на 12 апреля американский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы в ближайшие дни планируют возобновить наступательные операции к юго-востоку от Изюма и, возможно, сначала отклонятся на юго-запад, чтобы обойти украинские оборонительные позиции, чтобы достичь и захватить Славянск. Об этом институт сообщает в Facebook. В институте также сообщают, что российские силы разделили украинских защитников в Мариуполе пополам и будут продолжать усилия по завершению захвата оставшихся очагов украинского сопротивления, возможно, в том числе с применением химического оружия."Украинские защитники в Мариуполе поздно вечером 11 апреля заявили, что 11 апреля российские войска применили химическое оружие с беспилотников против украинских войск в Мариуполе. Институт не может независимо подтвердить эти сообщения. Однако официальный представитель обороны "ДНР" Эдуард Басурин заявлял, что российские силы, вероятно, применят химическое оружие неуказанной формы против украинских сил в Мариуполе", - говорится в отчете. Также сообщается, что российские войска не смогли добиться значительного прогресса в продолжающихся штурмах Северодонецка, Попасной и Рубежного 11 апреля."11 апреля российские войска продолжали стягивать войска в Харьковскую область для усиления наступательных операций на Изюмском направлении", - сообщил институт. Также указывается, что российские войска не предпринимали каких-либо значительных наступлений против украинских позиций в Херсонской области и 11 апреля продолжали попытки улучшить свои оборонительные позиции.

Заместитель мэра Мариуполя назвал фейком обращение морпехов о критической ситуации в городеЗаместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов назвал "фейком" обращение 36-й бригады морской пехоты о критической ситуации в городе и отсутствии боеприпасов. Об этом Орлов заявил в комментарии для Би-би-си. "Информация о морских пехотинцах — фейк. Я фейки не комментирую", - заявил Орлов.По его словам, сопротивление продолжается."Украинские воины продолжают оборонять центральную и южную части, а также промышленные зоны и так далее", - сказал вице-мэр.

Глава региона: в результате обстрелов в Луганской области погиб 1 человек, 3 – ранено, разрушено 17 объектовВ результате вражеских обстрелов в Лисичанске Луганской области погиб 1 человек, ранены 3, разрушены объекты в других населенных пунктах, сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай." К сожалению, есть жертвы в Лисичанске – один погибший мужчина, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов", - написал он в телеграм-канале во вторник утром.Гайдай сообщил, что "больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска"."В Рубежном занялись три дома. (…) Два дома пылали ночью в Павлограде под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных построек – в Новодружеске. В Кременной и Щедрищевом после российских обстрелов пламенем охватило хвойную подстилку. Бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров. Огонь россияне открывали по Северодонецкой общине, Лисичанске, Кременной, Новодружеске, Рубежному. Ими повреждены 17 объектов – 12 жилых домов и 4 объекта инфраструктуры, нежилые сооружения", - сообщил глава ОВА.

Верещук: россияне пленили 1700 украинских военных и гражданскихРоссийские оккупанты удерживают в плену примерно 1700 солдат и гражданских лиц, рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук агентству Reuters. В частности, из всех пленников 500 – это женщины.Отмечается, что россияне "заставляют стоять, не дают сесть. Бреют наголо, заставляют ежедневно раздеваться для осмотра. Унижают человеческое достоинство", но "наши девушки и женщины... просят нас продолжать бороться за нашу победу".В то же время Москва заявляет, что обеспечивает украинских военнопленных "всем необходимым" и "высококвалифицированной медицинской помощью" в соответствии с международным правом.

Пентагон в WP: Россия усилила свои позиции вокруг ДонецкаРоссия усилила свои военные позиции вокруг Донецка, пишет издание Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. По его словам, конвой, который сейчас продвигается к югу от российской границы, включает в себя командный элемент, батальон поддержки, вертолетную поддержку и пехотинцев. Представитель США назвал это "явным доказательством" того, что у России уже есть цель захвата Донбасса после неудачной попытки взять Киев. В последние дни Россия сосредоточила большую часть своих авиаударов на Донбассе. Отмечается, что неясно, когда Россия может начать новое наступление.Двумя днями ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российская армия проводит штурм на Донецком направлении и перемещает подразделения на Донбасс.

Европа сильнее всех ощутит экономические последствия войны РФ против УкраиныВойна России против Украины может снизить рост мировой экономики в этом году на 1,3 процентного пункта, говорится в анализе последствий войны для торговли, проведенном Всемирной торговой организацией (ВТО). "Европа как основной покупатель экспортных товаров из России и Украины в наибольшей мере ощутит на себе экономические последствия" войны, отметили в ВТО. В организации предупредили о негативных эффектах в том случае, если мировая экономика распадется на торговые блоки и страны вновь начнут больше полагаться на собственное производство. Это снизит конкуренцию и может привести к особенно негативным последствиям для стран с развивающейся и переходной экономикой, говорится в исследовании.

Япония утвердила новые санкции против 398 граждан и 28 организаций РФВласти Японии утвердили дополнительные санкции, против 398 российских граждан и 28 организаций из РФ, говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИДа. Среди тех, на кого распространяются ограничительные меры, которые предусматривают замораживание активов, 385 депутатов Госдумы РФ, включая Леонида Слуцкого и Ирину Яровую, главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов и главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков. Кроме того, в санкционный список попали предполагаемые дочери президента России Владимира Путина - Катерина Тихонова и Мария Воронцова, а также супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова - Мария Лаврова и Екатерина Винокурова.

Связанная с "Роснефтью" компания тоже страдает от санкцийИндийский банк HDFC и некоторые иностранные банки перестали предоставлять коммерческие кредиты на импорт нефти индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, некоторые поставщики требуют предоплату на случай возможных проблем, связанных с западными санкциями против Москвы. Чтобы избежать необходимости в кредитах для финансирования внешней торговли, компания продает больше переработанного топлива в Индии, отмечают собеседники агентства. Санкции, введенные в рамках международного ответа на вторжение России в Украину, не затрагивают Nayara, но они распространяются на российского энергетического гиганта "Роснефть", которому принадлежит 49 процентов индийского переработчика.

Байден предупредил премьера Индии не наращивать импорт нефти из РФНаращивание импорта российской нефти - не в интересах Индии и может препятствовать санкциям, введенным странами Запада против России в связи с ее военным вторжением в Украину. Об этом, как сообщают в Белом доме, президент США Джо Байден заявил в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прошедших в формате видеоконференции 11 апреля. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден в ходе переговоров "четко дал понять: он не верит, что ускорение или увеличение импорта российских энергоресурсов или других товаров - в интересах Индии". При этом Моди не сделал каких-либо публичных заявлений относительно дальнейших поставок российской нефти. Псаки также не сообщила, взяла ли Индия на себя какие-либо обязательства в связи с импортом энергоносителей, однако заявила, что Вашингтон готов помочь стране диверсифицировать источники энергии.

Представитель ООН: почти пять миллионов украинских детей покинули жилье из-за вторжения РФПочти две трети украинских детей (4,8 миллиона) покинули свои дома за шесть недель с начала российского вторжения, 142 ребенка погибли, еще 229 детей получили ранения, сообщил директор экстренных программ Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Мануэль Фонтэн на заседании Совета Безопасности ООН 11 апреля. По его словам, речь идет только о подтвержденных случаях, фактическое число может быть значительно больше. "Я вернулся на прошлой неделе из миссии в Украину. За 31 год моей работы в качестве гуманитарного сотрудника я редко видел, чтобы за столь короткое время причинялся такой ущерб", - отметил Фонтэн.https://twitter.com/UNICEFmedia/status/1513527388172439559

В ООН потребовали расследовать сообщения о секснасилии, которое войска РФ устроили в УкраинеСтруктура Организации Объединенных Наций, занимающаяся вопросами гендерного равенства и защитой прав женщин, потребовала провести независимое расследование многочисленных сообщений о сексуальном насилии в Украине. "Мы все чаще слышим сообщения об изнасилованиях и сексуальном насилии, все они должны быть изучены в ходе независимого расследования, чтобы обеспечить справедливость и торжество правосудия", - заявила директор "ООН-Женщины" Сима Бахус на заседании Совета Безопасности ООН 11 апреля. Президент правозащитной организации "Ла Страда - Украина" Екатерина Черепаха рассказала, что на горячие линии организации поступают звонки о случаях изнасилования женщин и детей российскими военными. Она отметила, что насилие и изнасилование "в настоящее время используется как оружие российскими захватчиками в Украине". В свою очередь заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что Россия не ведет войны против гражданского населения. По его словам, Украина и ее союзники хотят представить российских солдат как садистов и насильников.

Италия увеличит импорт газа из АлжираПремьер-министр Италии Марио Драги в ходе визита в Алжир договорился об увеличении поставок алжирского газа, чтобы уменьшить энергозависимость от России. Выступая перед журналистами после встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном Драги напомнил, что сразу после вторжения РФ в Украину он объявил о планах по снижению зависимости Италии от российского газа. "Сегодняшние сделки являются существенным ответом в достижении этой стратегической цели. И за ними последуют другие", - сказал премьер.

Российские войска расстреляли из танка здание благотворительного фонда Caritas в Мариуполе, говорится в сообщении Caritas Ukraine в Twitter. По данным организации, в результате атаки погибли семь человек, включая двух ее сотрудников.https://twitter.com/caritasukraine/status/1513548352947957766

Европол начал охоту активами лиц, подпадающих под антироссийские санкцииЕвропейское полицейское агентство (Европол) начало операцию по выявлению активов российских физических и юридических лиц, подпадающих под санкции из-за войны в Украине, говорится в заявлении организации. Операция, получившая название "Оскар", проводится в сотрудничестве с государствами-членами ЕС, Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) и Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны Frontex. Она продлится не менее года и будет включать в себя ряд отдельных расследований. По заявлению Европола, цель операции заключается в том, чтобы "содействовать обмену информацией и разведывательными данными между партнерами, а также оказывать оперативную поддержку в ряде финансовых расследований, которые касаются преступных активов и обхода экономических санкций ЕС, введенных в связи с военной агрессией России".

В городе Ирпень Киевской области объявлен трехдневный комендантский час, он будет действовать с 6.00 12 апреля до 9.00 15 апреля, сообщил городской голова Александр Маркушин в Telegram-канале. "Въезд в город будет запрещен! Исключение - правоохранительные органы, спасатели, коммунальные службы и волонтеры по предварительно согласованному списку", - написал он.

Украина и РФ сообщили о результатах работы гуманитарных коридоровВ течение 11 апреля по гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 4354 человека, написала в Telegram-канале вице-премьер Украины Ирина Верещук, занимающая должность министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. По ее словам, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3854 человека, в том числе 556 мариупольцев и 3298 жителей городов Роды, Васильевка, Бердянск и Мелитополь в Запорожской области. Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная Луганской области, несмотря на постоянные нарушения режима тишины российскими войсками, удалось эвакуировать более 500 человек, добавила Верещук.По данным российских властей, за минувшие сутки "из Донецкой, Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 17117 человек". Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Помните девочку, у которой мать написала имя на спине? Они обе спаслисьОдин из врезавшихся многим в память образов этой войны - маленькая девочка, у которой на спине ручкой написано ее имя, дата рождения и телефоны родителей: в Вера Маковий, два года. Мать девочки очень боялась потерять ее или погибнуть сама в первые дни войны.Худшего ей удалось избежать. Би-би-си нашла Сашу Маковий с дочерью Верой на юге Франции. 33-летняя женщина рассказала о пережитом ею моменте отчаяния в радиопрограмме Би-би-си The World Tonight. Вирусный снимок она разместила в "Инстаграме", уже когда добралась до Франции.По словам Маковий, сейчас она сама психологически раздавлена и до сих пор не оправилась от долгой дороги через Молдову и Румынию. Но они "окружены любовью и заботой", а ребенок ни о чем не подозревает."С Верой все хорошо. Она слишком маленькая, чтобы понять, что происходит. Она что-то чувствует от меня, но сама слишком маленькая, чтобы понять. Я очень рада, что у нее такой возраст. Очень рада", - подчеркнула Саша.Саша бежала из Киева в первый день войны, когда даже не было понятно, насколько безопасно вообще выходить на улицу. "Самым большим моим страхом было то, что Вера потеряется или что мы погибнем, а она даже никогда не узнает, кто она и из какой семьи", - рассказала украинка.

Великобритания проверяет сообщения о применении химоружия в МариуполеУкраинское военное Управление стратегических коммуникаций сообщило, что российские войска применили химическое оружие против украинских военных и мирных жителей в Мариуполе.Никаких подробностей управление не приводит и подтверждения этой информации пока нет.Накануне заместитель начальника "управления Народной милиции" самопровозглашенной ДНР в эфире российского телевидения говорил о возможности применения средств "химических войск" против украинских защитников Мариуполя.После сообщения Киева о применении химоружия министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс написала в "Твиттере", что применение такого оружия было бы "бессердечной эскалацией этого конфликта". Сообщения об этом "срочно проверяются", написала Трасс.Ранее официальный представитель Пентагона в Вашингтоне заявил, что у них пока нет подтверждения этой информации, но ситуация тщательно отслеживается.В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад сделать все возможное, чтобы удержать Россию от применения химического оружия, однако он не говорил, что оружие уже применено.https://twitter.com/trussliz/status/1513636563405713416

Президент Украины отменил демобилизацию срочниковПрезидент Украины Владимир Зеленский отменил автоматическую демобилизацию призывников, у которых закончился срок службы.Об этом сказано в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства.Согласно документу, отменены ранее определенные сроки увольнения в запас со срочной службы граждан Украины. Военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, могут быть уволены в запас "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".До войны срок службы срочников заканчивался автоматически.При этом сроки призыва новобранцев (например, тех, кому исполняется 18 лет), установленные указом президента еще в 2021 году, сохраняются в силе.Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля. 15 марта Рада продлила его действие с 26 марта еще на 30 суток.

Зеленский предупреждает о возможности применения Россией химического оружия в МариуполеПрезидент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что к возможности применения Россией химического оружия при осаде Мариуполя следует он относится серьезно."Сегодня со стороны оккупантов прозвучало новое заявление, которое свидетельствует о подготовке ими нового этапа террора против Украины и наших защитников. Один из рупоров оккупантов заявил о том, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя. Рассматриваем это максимально серьезно", - сказал Зеленский.

ЮНИСЕФ: дети в Украине страдают от недоеданияБолее миллиона украинских детей могут страдать от недоедания, заявил директор программы экстренной помощи ЮНИСЕФ Мануель Фонтейн.По его словам, почти половина из более чем трех миллионов детей, находящихся в Украине, рискуют остаться без необходимого количества еды."Ситуация еще хуже в таких городах, как Мариуполь и Херсон, где дети и их семьи на протяжении недель живут без водопровода и канализации, без регулярного снабжения продуктами питания и медицинской помощи", - добавил он.

Киев: за понедельник эвакуировано более 4300 человекВ понедельник по гуманитарным коридорам из украинских городов было выведено 4354 человека, в том числе 556 жителей Мариуполя, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук в своем телеграм-канале https://t.me/vereschuk_iryna/1274 .Гуманитарный коридор из Мариуполя - один из девяти маршрутов, согласованных в ходе переговоров Киева с Москвой в понедельник для эвакуации жителей из восточных регионов Украины.

Володин предложил лишать гражданства россиян, критикующих действия России в УкраинеСпикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил лишать гражданства россиян, критикующих действия российских военных в Украине."Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают "печеньки Госдепа", - заявил он.Так Володин прокомментировал информацию о том, что бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова получила работу в издании Welt. Ранее в прямом эфире Первого канала Овсянникова выступила против войны в Украине, ворвавшись в студию программы "Время" с антивоенным плакатом.По словам Володина, подавляющее большинство россиян поддерживает проведение "специальной военной операции на Украине", но есть, по его словам, те, кто ведет себя "подло, предательски".

Франция высылает россиян, подозреваемых в шпионажеФранция выслала шестерых россиян, заподозренных в шпионаже, сообщил МИД страны.Россияне якобы работали под дипломатическим прикрытием наперекор национальным интересам Франции, говорится в заявлении министерства.Спецслужбы раскрыли "тайную операцию" в воскресенье, однако дополнительной информации пока нет.Ранее Франция выслала 35 российских дипломатов в ответ на российское вторжение в Украину.

Верещук: мы не будем вести себя как жертвыВице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в российских тюрьмах, а также в местах лишения свободы, расположенных в самопровозглашенных ДНР и ЛНР (и на других подконтрольных российской армии территориях Украины), находятся более 700 украинских военнослужащих и более тысячи мирных жителей.Такие цифры Верещук назвала в ходе интервью, которое дала в понедельник агентству Reuters. По ее словам, многие лишенные свбоды мирные украинцы содержатся вместе с уголовными преступниками - притом что Москва готова обмениваться только военнопленными.Больше всего, по словам Верещук, ее беспокоит судьба женщин из числа мирных жителей Украины, которых среди таких заключенных, по ее информации, более 500. В российских тюрьмах, рассказала вице-премьер, их регулярно подвергают унижениям: насильно бреют головы, заставляют раздеваться и т.п.; есть информация и о нескольких случаях изнасилованиях заключенных украинок."Нас хотят напугать, - заявила Верещук, не скрывая своих эмоций по поводу происходящего. - Хотят, чтобы мы плакали и вели себя как жертвы. Но мы не жертвы. Наши женщины и девушки... просят нас продолжать бороться за победу".

Корреспондент Би-би-си: окно возможностей для помощи УкраинеРоссия пытается удвоить, а может даже и утроить боевую силу в Донбассе, говорят западные чиновники, однако на это понадобится время. Кроме того, по-прежнему неясно, насколько наращивание военного присутствия будет эффективным. Об этом пишет Гордон Корера корреспондент Би-би-си.На Западе полагают, что 37-38 батальонных тактических групп, которые были первоначалано выделены для вторжения, находятся в недееспособном состоянии – в резервах России остается чуть больше 90 таких групп.Переоснащение, модернизация сил и перегруппировка займут какое-то время, которое может открыть важнейшее окно возможностей, включающее оказание военной поддержки Украине со стороны Запада.

Под завалами в Бородянке найдены тела семи погибшихВ понедельник под завалами разрушенных домов в Бородянке найдены тела семи погибших мирных жителей, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.Всего с начала работ по разбору завалов обрушившихся зданий найдены тела 19 человек, отмечается в сообщении ГСЧС.