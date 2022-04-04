ОНЛАЙН. Зеленский приехал в Бучу, ЕС отправит в Украину своих следователей

Напоминаем: во время войны любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса.

Война в Украине: 4 апреля

Хуже чем в Буче. Генпрокурор Венедиктова сообщила, что наихудшая ситуация из-за жертв среди мирных жителей в Киевской области - в Бородянке. «Мы можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. И отрабатываем Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле по людям, по жертвам самая плохая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть, о чем говорить», - сказала она в эфире телемарафона.

Россия сегодня представит материалы по ситуации в Буче на специальной пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает БелТа.

Вслед за Conflict Intelligence Team, сообщившей, что Россия перебрасывает войска из Киевской области и резервы на донбасское направление, CNN заявило о выводе из столичного региона около двух третей российских войск, которые были сосредоточены вокруг столицы Украины. Об этом CNN пишет со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/premer-reshenie-o-prekraschenii-avtoperevozok-s-rossiej-dolzhen-sovmestno-prinyat-es.d?id=54213780

Германия высылает несколько десятков российских дипломатов Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон-грата, пишут местные СМИ со ссылкой на МИД страны. Это сделано в ответ на "невероятную жестокость" российских войск в Украине, подчеркнула министр иностранных дел Анналена Бербок. Сообщается, что у российских дипломатов есть пять дней на то, чтобы покинуть страну. В МИД России уже пригрозили Германии ответными мерами.

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel пока продолжит работу в РФ и примет дальнейшие меры в случае необходимости. Об этом заявила председатель наблюдательного совета компании Симона Бажель-Тра на годовом собрании акционеров в понедельник, пишет Reuters.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 4 апреля от Минобороны Британии

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/karinsh-v-koalicii-edinodushie-po-voprosu-bystrejshego-osvobozhdeniya-ot-postavok-gaza-iz-rossii.d?id=54213684

Байден: Путина надо судить за военные преступленияПрезидент США Джо Байден в очередной раз назвал Владимира Путина военным преступником и призвал отдать того под суд за убийства мирных жителей в Буче российскими военными.По словам Байдена, он будет добиваться введения новых санкций в отношении России за ту жестокость, с которой войска РФ расправляются с мирным населением Украины (что Кремль настойчиво отрицает).

Австрия не будет поддерживать любое эмбарго Евросоюза на поставки российского газа, заявил министр иностранных дел Александр Шалленберг. Импорт газа из России составляет 80% поставок газа в Австрию.

Житомирская область полностью освобождена от российских войск. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. «Сегодня я хочу сказать, что российских оккупационных войск в Житомирской области нет. Они ушли из Народицкой территориальной громады, где окапывались. Ушли, частично оставив свою технику, боеприпасы. Но ушли, заминировав частные дома и леса», – заявил Бунечко.

Германия ищет покупателя для подразделения "Газпрома" в стране, предлагая государственные кредиты частным компаниям, желающим приобрести часть или весь бизнес. Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Правительство Германии ведет переговоры с частными покупателями, заинтересованными в Gazprom Germania GmbH или в некоторых ее подразделениях, включая поставщика энергии Wingas GmbH и компании по хранению газа Astora.

ЕС отправит в Украину своих следователей, чтобы задокументировать военные преступленияПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов послать в Украину совместные бригады следователей Европола и Евроюста (агентство Европейского союза, имеющее дело с судебными органами), чтобы задокументировать военные преступления.Она написала об этом в “Твиттере” после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским о “жестоких убийствах мирных жителей в Буче и других местах в Украине”.Следователи будут координировать свою работу с Генпрокурором Украины.Фотографии и видео мертвых тел мирных жителей на улицах Бучи, что недалеко от Киева, вызвали у международного сообщества шок и реакцию возмущения и осуждения действий российских войск, которые обвиняются в этих убийствах. Реакция Кремля была предсказуемой: “фейк”, “постановка”, “провокация”.Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что все тела убитых в Буче должны быть эксгумированы и идентифицированы, чтобы гарантировать надлежащее расследование возможных военных преступлений.

В Испании арестовали 77-метровую яхту российского олигарха Виктора Вексельберга. Её стоимость оценивается в 120 миллионов долларов.

Мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян воздержаться от возвращения домой хотя бы до конца недели (то есть воскресенья, 10 апреля). Эту просьбу он обосновал соображениями безопасности.

США попросит исключить Россию из Совета по правам человека в ООН«Участие России в Совете по правам человека — это фарс. Это неправильно, и именно поэтому мы считаем, что настало время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за их исключение», — заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.В Совете по правам человека при ООН состоят 47 стран

Российский предприниматель Михаил Прохоров на прошлой неделе прибыл в Израиль на частном самолете из Швейцарии и получил израильское гражданство, со ссылкой на газету Yedioth Ahronoth сообщает ТАСС.

В Украине находится около 600 российских военнопленных. Такую информацию озвучила вице премьер-министр Украины Ирина Верещук, передает Reuters.

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/mid-latviya-ne-podderzhivaet-platu-za-gaz-v-rublyah.d?id=54213412

https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/rinkevich-latviya-suzit-diplomaticheskie-otnosheniya-s-rossiej.d?id=54213316

В заблокированном российскими войсками Мариуполе до сих пор находятся около 130 тысяч человек, сообщил мэр города Вадим Бойченко на брифинге в Медиа-центре Украина (Киев)."130 тысяч гражданского населения находятся в Мариуполе. Враг уничтожил все наши коммунальные автобусы. Их сначала было 150, потом 100, потом 50, теперь ноль. Все уничтожено.С 13 марта без режима тишины нам удалось открыть коридор, чтобы люди хотя бы на частных автомобилях могли выехать из города и доехать до Бердянска. И сейчас этот маршрут работает, но с перебоями. Коридор из Бердянска на Запорожье тоже работает, но очень сложно".

Журналистам показали братскую могилу в селе Мотыжин Киевской областиТела, обнаруженные в этой могиле, принадлежали сельской старосте Ольге Суховенко, ее мужу и сыну, сообщили украинские власти. Четвертое тело пока не опознали.10 дней назад семью увезли российские военные, сообщил в "Телеграме" глава поселка Макаров Вадим Токарь. Российские военные якобы пришли в дом Сохненко, провели обыск, забрали автомобиль и уехали. А позже вернулись за старостой. "Хотели забрать только Ольгу, но ее муж настоял, что пойдет с ней - через шесть часов забрали и ее сына", - цитируют украинские СМИ заместителя председателя Киевского облсовета Татьяну Семенову. По ее словам, есть подозрение, что "в селе действовал предатель, который сообщил оккупантам, где проживают староста и активисты села".Корреспондент Рейтер отмечает, что захоронение находится рядом с полностью разрушенной фермой. У одного из погибших мужчин в могиле связаны руки. В колодце рядом со сгоревшим зданием фермы журналист увидел тело еще одного мужчины со связанными руками.Сообщения о захоронении в Мотыжине Россия на момент публикации не комментировала. Ранее Москва отрицала обвинения в адрес своих военных в убийствах мирных жителей в Буче и называла кадры оттуда "постановочными".

Компания Wargaming, разработчик игр World of Tanks, объявила, что уходит из России и Беларуси.

Российские войска готовятся захватить Харьков, заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник."Основные усилия противник сосредоточил на подготовке восстановления наступательных действий, чтобы окружить группировку Объединенных сил и завладеть городом Харьков", - сообщил Мотузяник. Ещё одна цель, по его словам, окружение украинских войск на Донбассе.

По меньшей мере двое российских военнослужащих погибли и еще 28 попали в реанимацию после того, как жители Изюмского района Харьковской области Украины приготовили для них отравленные пирожки. С таким утверждением выступило Главное управление разведки министерства обороны Украины.Об этом пишет Meduza.

Шведская компания Tele2 AB отказала в продлении лицензии российского оператора Tele2, которая закончится в 2023-м году. Компания также ищет возможность более раннего прекращения лицензии.

Глава МИД Китая Ван И выразил солидарность с Украиной по теме массовых убийств среди мирных людей. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после телефонной беседы с китайским коллегой. Судя по всему, речь идет о жертвах среди мирных жителей Бучи. "Мы оба разделяем убеждение, что прекращение войны против Украины отвечает интересам мира, продовольственной безопасности и международной торговли", - добавил Кулеба.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении направить в Бучу следователей, которые будут работать во взаимодействии с Генпрокуратурой Украины, "Европолом" и "Евроюстом". Об этом сообщает БелТа.

Зеленский о Мариуполе: Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часыПрезидент Владимир Зеленский признает, что одной из самых сложных ситуаций сейчас в Украине является вопрос Мариуполя, он надеется на посредничество Турции."В Мариуоле одна из самых сложных ситуаций. Боюсь, что обо всех сценариях я вам не имею права говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я и главком в принципе ежедневно.Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Не просто там. Думаю, что ближайшие дни, а может быть, ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос. Зависит все, вы знаете, к сожалению, от кого.https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1510968601712414720?ref_src=twsrc%5Etfw

Россия блокирует эвакуацию из Мариуполя и доставку гуманитарных грузов, сообщает мэр города Ни один автобус для эвакуации жителей Мариуполя не может доехать до города, работает только условный коридор для эвакуации частными автомобилями. Гуманитарные грузы также не попадают жителям Мариуполя. Об этом сообщил глава города Вадим Бойченко.

Мэр Николаева пишет о сильном взрыве. Пишет, что бьют кассетными бомбами. Телеграм-каналы сообщают и о мощных взрывах в Харькове.

Главное из заявления Зеленского из Бучи1. По произошедшему в Буче. То, что случилось в Буче будет расценено как геноцид, уверен Зеленский."Я не рассматриваю вариант, что Европе будет не хватать чего-то чтобы наказать преступников. Люди убиты, доказательств миллион. Мы будем давить, максимально публично, не будем делать пауз, чтобы найти преступников", - заявил он."Если мы не найдем выход цивилизованный, вы знаете наших людей, они найдут выход нецивилизованный", - добавил он.2. По переговорам с РФ. Чем дольше РФ будет затягивать процесс встречи, тем будет хуже и для них и для войны, говорит Зеленский."Очень сложно разговаривать, когда видишь, что они натворили", - заявил Зеленский.Переговоры с Россией он прекращать не намерен.3. Об обращении к Меркель. Зеленский считает, что Германия была среди ведущих стран, от которых зависел вопрос вступления Украины в НАТО в 2008 году, поэтому он вспомнил ее в своем обращении."То, что происходит - игры в поддавки с РФ, дать им возможность укрепиться и почувствовать, что они сильно влияют на мнение ЕС. Вот им нужно приехать и посмотреть, к чему приводит заигрывание с РФ", - говорит Зеленский.4. О будущем. Украину ждет мир. "Мы стремимся к миру, мы достойны его, народ это показал и ВСУ это показали. Мир не может быть без победы", - заявил он.

Литва отзывает посла из РоссииОб этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу МИД Литвы.Также правительство Литвы постановило послу России покинуть страну, и закрывает российское консульство в Клайпеде.

Брифинг Зеленского во время поездки в Бучу.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/putin-podpisal-ukaz-ob-otvetnyh-vizovyh-merah-v-otnoshenii-stran-es-i-esche-pyati-gosudarstv.d?id=54213002

Польский вице-премьер, глава Минкультуры Петр Глиньский заявил, что русская культура должна "исчезнуть из общественного пространства" в связи с войной в Украине. "Сейчас не время для российского балета, уже не говоря о хоре Александрова. Сейчас не сезон для Чехова и даже Пушкина. Русская культура должна исчезнуть из общественного пространства", — заявил Глиньский.

Словакия будет действовать в унисон с Европейским Союзом против требований России в отношении платежей за газ в рублях. Об этом заявил премьер-министр Эдуард Хегер после того, как министр экономики предложил принять вариант оплаты в рублях, если это необходимо для продолжения поставок газа. Словакия сильно зависит от поставок газа из России, и Москва потребовала оплаты в рублях. Однако Европейская комиссия заявила в пятницу, что европейские компании, чьи контракты на поставку предусматривают оплату в евро или долларах, не должны удовлетворять этот спрос. "В этой ситуации ключевое значение имеет единство, и мы настаиваем на соблюдении условий контрактов и выплат в евро", — заявил Хегер Ранее министр экономики Словакии Ричард Сулик заявлял, что страна не может быть отрезана от потоков российского газа, и если ей придется платить в рублях, она будет это делать.

В результате вчерашнего удара РФ по территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе, уничтожены резервуары с топливом, повреждены хозяйственные здания и газовые коммуникации. Об этом говорится в сообщении Одесской областной прокуратуры. Один человек госпитализирован в больницу с ранениями, погибших нет. Из-за ракетных обстрелов подверглись существенным разрушениям объекты гражданской инфраструктуры.

Городской совет Мариуполя опубликовал фото драмтеатра после бомбардировкиГородской совет Мариуполя распространил фотографии городского драмтеатра, разрушенного в результате бомбардировки.Авиаудар по мариупольскому драмтеатру, в подвале которого жители города укрывались от бомбежек, был нанесен 16 марта.Украинская сторона обвинила в ударе по театру российских военных. Минобороны России назвало удар по зданию драматического театра "провокацией", его, считают российские военные, подорвали участники "Азова", удерживающие внутри заложников.25 марта городской совет Мариуполя сообщил, что в результате бомбардировки Мариупольского драмтеатра погибли около 300 человек.В условиях войны невозможно оперативно подтвердить информацию о числе жертв.

Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг предупредил об угрозе рецессии в случае резкой остановки поставок российского газа. "С эмоциональной точки зрения можно понять любое требование ввести эмбарго, — сказал он. — Но если это произойдет, то с высокой долей вероятности германская экономика и, вероятно, европейская окажутся в рецессии с долгосрочными последствиями", — заявил Зевинг. Напомним, после убийств в Бучи в Европе с новой силой заговорили о введении эмбарго на импорт российских энергоносителей.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона из-за частых звонков президенту РФ Владимиру Путину. "Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы добились? Вы остановили какие-либо действия, которые имели место?" — цитирует Моравецкого RFM24 Он заявил, что "с преступниками не договариваются, с преступниками борются". "Никто не вел переговоров с Гитлером. Вы бы договаривались с Гитлером, со Сталиным, с Пол Потом?" — заявил Моравецкий.

Зеленский приехал в БучуПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил Бучу, в которой обнаружены свидетельства массовых убийств мирных жителей.Он осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями.Он заявил, что Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.На вопрос корреспондента Би-би-си, считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией, он сказал: "Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия".Россия отрицает причастность своих военных к массовым убийствам в Буче. Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник назвал опубликованные свидетельства инсценировкой.

Почти 17 миллиардов евро из фонда Евросоюза будут выделены на помощь украинским переселенцам. Об этом сообщается на сайте Евросовета. "Совет ЕС принял законодательные приложения, позволяющие странам-членам перенаправить ресурсы фондов регионального развития и Фонда европейской помощи для наиболее нуждающихся (FEAD) для помощи беженцам, спасающимся от российской военной агрессии против Украины. Быстрое принятие этих приложений к законодательству по использованию фондов ЕС является четким свидетельством солидарности Евросоюза с принимающими беженцами из Украины и со странами-членами, особенно на границах с Украиной", — говорится в сообщении. Отмечается, что этот шаг поможет странам-членам мобилизовать дополнительные ресурсы для обеспечения украинских беженцев базовой социальной защитой, включая место для проживания, доступ к образованию и медицинскому обслуживанию и, в частности, к мерам по борьбе против пандемии Covid-19.

Компания-разработчик игр Wargaming объявила о решении прекратить деятельность в России и БеларусиКомпания Wargaming, разработчик World of Tanks и других популярных игр, объявила об уходе из России и Беларуси."В течение последних недель Wargaming проводил стратегический анализ бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны", - говорится в сообщении.С 31 марта компания передала игровой бизнес в России и Беларуси под управление Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming. "Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", — заявили в компании.В течение переходного периода действующие продукты останутся доступными в России и Беларуси и будут управляться новым владельцем.Отметим, что Wargaming была основана в Минске, а сейчас официально зарегистрирована на Кипре.

ЕС может ввести эмбарго на импорт ряда российских товаров уже 6 апреля. В том числе обсуждается и вопрос о введении эмбарго на импорт энергоносителей.Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.По сообщениям источников, санкционные меры, которые были предложены некоторыми государствами, могут коснуться как индивидуальных ограничений, так и эмбарго на импорт российских товаров."Призывы к введению санкций против российского экспорта энергоносителей, от которого ЕС в значительной степени зависит, становятся все громче", — сообщает издание.Напомним, западные СМИ стали сообщать о подготовке санкций в энергетике на фоне информации о массовых убийствах в городе Буча под Киевом.

Германия не будет немедленно вводить эмбарго на российские энергоносителиБерлин не будет немедленно вводить эмбарго на российские энергоносители, несмотря на массовые убийства в Украине, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек."Мы работаем над эмбарго с помощью мер, которые каждый день вредят Путину. У нас хороший курс, и на этой неделе мы добьемся большего прогресса в этом направлении", — говорит он."Мы работаем над независимостью от российского газа, угля и нефти", — добавил он.По словам Хабека, до вторжения России в Украину 35% нефти Германии поступало из России, сейчас доля приближается к 25%.Ранее он заявлял, что после вторжения зависимость Германии от российского газа упала с 55% до 40%. По его словам, на этой неделе будет принято решение о новых санкциях против России из-за убийств мирных жителей в Буче и других регионах Украины.

Телеграм-каналы сообщают о новых взрывах в Харькове.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало список личных данных военнослужащих РФ, которых обвиняют в участии в массовых убийствах жителей Бучи. В списках перечислены личные номера, воинское звание, ФИО, дата рождения, серия, номер паспорта, дата выдачи и орган, который выдал документ. В списке военнослужащие от полковника до рядового 64 отдельной мотострелковой бригады РФ.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/mid-ukrainy-prizval-mezhdunarodnye-missii-priehat-v-buchu.d?id=54212536

Колонну российской военной техники заметили на пути от Купянска к Изюму. По данным Генштаба ВСУ после отхода с севера Украины российские войска готовятся к наступлению на востоке. В частности, в районе Изюма готовятся к наступлению на Славянск и другие города севера Донецкой области.

В России продолжают отрицать причастность к убийствам мирных жителей в БучеГлава МИД РФ Лавров заявил, что "в Буче была устроена инсценировка, когда российские военные уже вышли из города".Это уже не первое подобное обращение в ответ на обвинения Украины, которая называет это военным преступлением и заявляет, что будет добиваться наказание всех причастных к нему.По мнению украинской стороны, задача России — сделать тему по Буче "неоднозначной" для Запада, чтобы он не отреагировал на нее введением еще более жестких санкций, а также поставками Украине тяжелых вооружений.Сейчас в публичной плоскости позиция Запада выглядит однозначной — в событиях в Буче винят Россию.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает правильным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году, несмотря на критику со стороны президента Владимира Зеленского. Об этом заявила пресс-секретарь Меркель по запросу агентства DPA. "Федеральный канцлер доктор Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО 2008 года в Бухаресте", — сказала пресс-секретарь Меркель Меркель также поддержала международные усилия по прекращению агрессии РФ против Украины, но проигнорировала приглашение Зеленского приехать в Бучу. "Учитывая зверства, которые становятся заметными в Буче и других местах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества быть на стороне Украины и положить конец варварству и войне России против Украины имеют полную поддержку бывшего канцлера", — сообщила пресс-секретарь.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отреагировал на убийства в Буче."Я глубоко потрясен тем фактом, что на окраинах Киева совершаются ужасные зверства против мирных жителей. Убийство невинных гражданских лиц является нарушением международного гуманитарного права. Это абсолютно невыносимо, и Япония самым решительным образом осуждает это. Россия должна понести строгую ответственность за эти действия", — написал он у себя в Facebook.

Журналистам показали братскую могилу в селе Мотыжин Киевской области, которую обнаружили после ухода российских войск.

17 млрд евро из фондов ЕС будут перенаправлены для помощи украинским беженцамЕвропейский совет принял законодательные поправки, позволяющие государствам-членам перенаправлять ресурсы из фондов политики сплочения и Фонда европейской помощи наиболее обездоленным (FEAD) на помощь беженцам, спасающимся от российской военной агрессии против Украины. Общая сумма помощи составит €17 млрд.Как говорится в коммюнике Европейского совета, распространенном в понедельник, быстрое изменение законодательства о фондах ЕС является "четким заявлением о неизменной солидарности ЕС с беженцами из Украины и принимающими их государствами-членами, в частности с теми, которые граничат с Украиной"."Это важный шаг в обеспечении государств-членов достаточными ресурсами для удовлетворения растущих потребностей в жилье, образовании и здравоохранении", - отметили в Евросовете.

Кремль отверг обвинения в причастности России к убийствам в Буче Россия отвергает обвинения в причастности российских военных к убийствам мирных жителей в украинской Буче, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы категорическим образом отвергаем любые обвинения", — заявил он. По словам Пескова, в Кремле не доверяют видеозаписям с убитыми в Буче, потому что в них, как заявил он, присутствуют подлоги и фейки. "Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там нашими специалистами из министерства обороны выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков. Фактология, календарная последовательность событий также не говорит в пользу достоверности этих утверждений.", — сказал он. Песков подчеркнул, что Россия выступает за обсуждение произошедшего в Буче "на максимально высоком уровне". Свидетельства массовых убийств мирных жителей — трупы на улице и братские могилы - в Буче появились после отступления российских военных из Киевской области. Правозащитные организации зафиксировали на освобожденных территориях многочисленные случаи убийств, изнасилований и совершения других тяжких преступлений. Помочь в их расследовании Киеву пообещал британский МИД. Европейские политики уже призвали ввести новый пакет санкций против России в связи с массовыми убийствами. Накануне российское минобороны заявило, что российские военные вышли из Бучи еще 30 марта, а первые свидетельства убийств появились лишь четыре дня спустя. Однако на самом деле еще 1 апреля ведомство отчитывалось о "зачистке" в Киевской области. Днем позже в город вместе с военнослужащими ВСУ и полицейскими прибыли журналисты, в частности, иностранных СМИ, которые зафиксировали большое количество убитых людей на дорогах.

В Николаеве российский снаряд поразил гинекологическое отделение горбольницы. ВидеоВ Николаеве российские войска обстреляли гинекологическое отделение одной из городских больниц. В результате вражеского удара никто не пострадал. Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич. Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева призвала горожан помочь заклеивать окна после бомбардировок больниц.На опубликованном видео из пострадавшего здания видно, что взрывом выбиты окна в кабинетах больницы. Сотрудники учреждения ликвидируют последствия обстрела.https://twitter.com/senkevich_alex/status/1510886498496823298

В результате обстрелов Очакова и Николаева погибли 8 человек, более 30 — получили ранения В результате вчерашних обстрелов Очакова и Николаева погибли 8 человек. Еще 34 - получили ранения. Офис генерального прокурора Украины начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в телеграм-канале. По данным следствия, в воскресенье, 3 апреля, вооруженные силы России атаковали Очаков и Николаев. В результате обстрелов повреждены жилые дома, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов погибли 7 жителей Очакова, еще 20 получили ранения. В Николаеве погиб один человек, еще 14 — ранены, среди них — ребенок.

PKN Orlen постепенно отказывается от российского сырьяПольский концерн PKN Orlen, которому принадлежит и единственный в Балтии нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяе (Литва), сократил долю используемого на нефтеперерабатывающих заводах российского сырья до 30%. О сокращении долу российского сырья сообщил председатель правления компании Даниэль Обайтек.

NYT: после убийств в Буче вероятность введения странами ЕС эмбарго на энергоносители из РФ возрастает После массовых убийств в Буче вероятность введения европейскими странами эмбарго на импорт российских энергоносителей возрастает. Об этом пишет New York Times. Ранее ЕС отклонял призывы, в том числе Байдена, наложить подобные санкции. Теперь же мировые лидеры выражают ужас по поводу изображений, "на которых, по-видимому, показаны мертвые мирные жители, некоторые со связанными за спиной руками, разбросанные по улицам Бучи", — пишет New York Times Президент Украины Владимир Зеленский, а после и премьер Польши Матеуш Моравецкий назвали действия России геноцидом. Макрон заявил, что властям РФ придется ответить за преступления, а генсек ООН призвал к независимому расследованию. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ЕС должен рассмотреть вопрос о прекращении поставок российского топлива, а Шарль Мишель, президент Европейского совета, заявил, что новые санкции против России "готовятся".

https://www.delfi.lv/article.php?id=54212252

Польша предлагает Евросоюзу ввести санкции против 2,3 млн россиян-членов "Единой России"Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов российской провластной партии "Единая Россия". Об этом сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в Варшаве в понедельник, 4 апреля.По состоянию на конец 2021 года, в "Единой России" состояли более 2,3 миллионов россиян."На последнем Европейском совете мы также предложили ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия" - партии Путина. Ответственность несет не только он - ответственность несут все: и те, кто молчит, и те, кто поддерживает Путина", - сказал Моравецкий.

МИД России: Британия не дала согласия на запрос России о созыве заседания СБ ООН по БучеОфициальный представитель российского МИД Мария Захарова пожаловалась, что Британия "в худших английских традициях не дала согласия на проведения заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче". Она заявила, что Россия вновь потребует созыва Совбеза ООН.Накануне и Украина, и Россия потребовали созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения событий в Буче, которые они описывают противоположным образом.Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что "военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и в Совбезе ООН во вторник".Однако позже заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский, написал в "Телеграме", что Россия требует провести это заседание днем раньше, в понедельник. Тему заседания он обозначил как "провокацию украинских радикалов".

Заявление Совета Европы по массовому убийству в БучеЕвропейский союз "самым решительным образом осуждает злодеяния, совершенные, как сообщается, российскими военными в ряде оккупированных [Россией] городов, который сейчас освобождены [от российских войск]", говорится в заявлении Совета Европы.Кадры огромного числа жертв среди мирного населения, а также разрушений гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Массовые убийства в Буче и других украинских городах будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле", - подчеркивается в заявлении."Российские власти несут ответственность за эти зверства, совершенные в то время, когда они контролировали эту территорию", - заявили в Совете Европы."Виновные в военных преступлениях и других серьезных нарушениях, а также ответственные за них государственные чиновники и военные начальники, будут привлечены к ответственности", - также отмечается в заявлении.

Human Rights Watch представило доклад о военных преступлениях россиян в УкраинеМеждународная правозащитная организация Human Rights Watch подготовила доклад о военных преступлениях на территориях Украины, которые находились или находятся под контролем российских военных.Правозащитники задокументировали свидетельства очевидцев об инцидентах, происходивших в Черниговской, Харьковской и Киевской областях с 27 февраля по 14 марта. В рамках подготовки доклада организация опросила 10 человек - очевидцев, потерпевших и жителей территорий, занятых российскими силами.В докладе говорится о двух внесудебных казнях - 27 февраля в селе Старый Быков Черниговской области и 4 марта в Буче Киевской области. В первом случае российские солдаты задержали и казнили не менее шести мужчин. Во втором были задержаны пятеро, их поставили на колени, после чего одному из них выстрелили в затылок. Что случилось с остальными, не уточняется.6 марта в поселке Ворзель в 50 километрах к северо-западу от Киева военные бросили в подвал дымовую шашку, где укрывалась женщина и 14-летний ребенок, а затем выстрелили в них, когда те вышли. Ребенок умер на месте, женщина скончалась от ран через два дня.Жительница села Малая Рогань Харьковской области рассказала правозащитникам, что 13 марта российский военнослужащий избил ее, несколько раз изнасиловал и изрезал ей лицо и шею.Глава отдела HRW в Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон призвал расследовать эти случаи как военные преступления.

Премьер Польши назвал Германию "основным тормозом санкций" против РоссииПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия является главным препятствием, когда речь заходит о введении более жестких санкций в отношении России. Об этом сообщает tvn24.pl. "Главными тормозами являются самые большие и богатые страны Евросоюза. Венгрия не стала вводить санкции... Ситуация в Европе очень простая, это видно по стенограммам заседаний Совета Европы. Германия является основным тормозом санкций", - сказал премьер Польши. Напомним, Польша настаивает на полном эмбарго на импорт энергоносителей из России.Германия против этого и заявляет, что поставки газа из РФ в ближайшее время ограничивать нельзя, так как его нечем заменить.

В Харькове в результате обстрела погибли 4 мирных жителя. 30 человек пострадали, среди них есть детиВ Харькове в результате российского обстрела погибли и ранены мирные жители, в том числе - дети. Пострадавших доставили в больницу Харькова. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова. "В результате обстрела российскими оккупантами в Харькове четверо погибших и 30 пострадавших. Среди пострадавших трое детей – 3, 5 и 17 лет. Всех доставили в больницу Харькова", - сказано в сообщении.

Утренний брифинг российского минобороны- Силы самопровозглашенной ДНР заняли село Новобахмутовка под Донецком, силы самопровозглашенной ЛНР блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга.- За ночь российская авиация поразила 14 военных объектов Украины, в том числе две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", а также шесть опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники.- Российские военные ночью в районе Лисичанска авиаударом уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии и склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой.

"Буча - не разовое зверство" - британский экспертМассовые убийства, аналогичные произошедшему в Буче под Киевом, могут быть широко распространены в районах, удерживаемых российскими войсками, заявил Би-би-си Джек Уотлинг из британского аналитического центра по обороне и безопасности.Украина обвинила Россию в умышленном массовом убийстве мирных жителей, после того как журналисты обнаружили на улицах Бучи по меньшей мере 20 тел. Россия назвала эти обвинения военной пропагандой."Это не разовое зверство. Именно так российские войска ведут войну против партизан", - заявил Уотлинг."Я думаю в тех районах, где русские заняли территорию, мы обнаружим значительное количество подобных действий"."Цель у этих убийств будет одна и та же - отомстить населению за то, что оно посмело сопротивляться. Я думаю, это будет очень широко распространено"."То же самое они делали в Афганистане. То же они делали в Чечне и во время Второй мировой войны. Это доктрина антипартизанской войны, которая заключается в коллективном наказании", - заявил эксперт.

Пока мировые СМИ выходят с первыми полосами об убийствах в Буче, у российских газет своя атмосфера, пишет издание "Агентство". Исключения — "Коммерсант", на первой полосе которого есть материал с таким заголовком: "Расхождения в показанном. В кадрах из Бучи Украина с Западом и Россия увидели совершенно разное", а также "Известия" с заголовком: "Под огнем обвинений. Как в Москве ответили на провокацию ВСУ в Буче". Но и в этом случае это не главные материалы выпусков.

Сводка событий за ночь в УкраинеОбластные администрации опубликовали данные о том, что произошло в регионах за ночь. Мы приводим некоторые из их отчетов:Одесская область. В результате ракетного обстрела пострадал инфраструктурный объект, детали произошедшего устанавливаются.Харьков. В результате обстрела российскими войсками Слободского района Харькова погибли семеро человек, еще 34 получили ранения, в том числе трое детей. Продолжаются бои на изюмском направлении.Луганская область. Почти все города области находятся под постоянным минометным огнем, везде пожары. Данные по погибшим, пострадавшим, а также по объемам разрушений устанавливаются. В воскресенье во время артобстрела в Новодружевске погибли двое волонтеров, которые раздавали людям гуманитарную помощь.Херсонская область. Ситуация в области ухудшается. На территории всей области фиксируются взрывы и обстрелы. В селах нет света и воды, 67 населенных пунктов Херсонской области за последние сутки остаются без электричества и водоснабжения. Лекарства отсутствуют полностью, магазины закрыты с начала войны.В условиях войны у СМИ нет возможности оперативно проверить эту информацию.

Макрон призвал ограничить экспорт нефти и угля из России из-за убийств в Буче Прездент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил о необходимости ввести новый пакет санкций против России. По его словам, есть явные признаки того, что российские войска несут ответственность за убийства мирных жителей в украинском городе Буча. "Есть очень четкие улики, указывающие на военные преступления. Более или менее понятно, что российская армия несет ответственность [за убийства в Буче]", - сказал Макрон радио France Inter. Он заявил, что ограничения будут особенно болезненными для России, если коснутся экспорта нефти и угля. По словам Макрона, в ближайшие дни Франция согласует такие шаги со своими партнерами по ЕС - "особенно с Германией". Он также предполагает, что ЕС может ввести дополнительные санкции против россиян. Стоит отметить, что Макрон не упомянул о санкцих, связанных с российским газом, на долю которого приходится около 40% импорта природного газа ЕС.

Войска РФ ударили ракетой по объекту критической инфраструктуры в ТернополеЗападноукраинский город Тернополь вечером в воскресенье, 3 апреля, впервые за время развязанной Россией войны в Украине подвергся вражескому ракетному удару. Около 22:20 российские войска ударили по одному из объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш."Враг попытался разрушить один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники службы ГСЧС и полиции... Прошу не публиковать фото и не распространять неофициальную информацию", - написал Труш.

Глава турецкого Минобороны сообщил о готовности страны принять участие в эвакуации из Мариуполя моремТурция может принять участие в эвакуации своих граждан, а также граждан других стран, включая украинцев, из Мариуполя морским путем, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар. Об этом пишет Интерфакс-Украина. "По этому вопросу продолжается координация с властями Российской Федерации и Украины", - цитируют слова министра турецкие СМИ.Он отметил: "Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь народу Украины. Турция также оказывает поддержку в эвакуации".

В понедельник попытаются эвакуировать людей из Мариуполя и Луганской областиНа 4 апреля запланированы гуманитарные коридоры из Мариуполя в Запорожье на собственном автомобиле, а также из ряда городов Луганщины, сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram.✅ Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте.✅ 15 автобусов для эвакуации наших людей уже выехали из Запорожья в Мариуполь.✅ Делегация Международного Комитета Красного Креста планирует продолжить движение в Мариуполь из города Мангуш вместе с 7 автобусами".Власти продолжают эвакуировать людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и с. Нижнее Луганской области.По словам Верещук, войска РФ постоянно нарушают режим тишины и обстреливают гуманитарные колонны в Луганской области.

161 ребенок погиб в Украине из-за вооруженной агрессии РФ – прокурорыПо состоянию на утро 4 апреля известно, что более 425 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии России: 161 ребенок погиб и 264 ранены. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины со ссылкой на ювенальных прокуроров.Эти данные не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях – в частности, в городе Мариуполь, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.По официально установленным данным, больше всего пострадало детей в Киевской - 75, Донецкой - 78, Харьковской - 59, Черниговской - 49, Николаевской - 34, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15 областях.2 апреля ранен 9-летний ребенок во время обстрелов российскими оккупантами г. Угледар Донецкой области. 3 апреля в результате обстрела г. Николаева ранены 11 человек, один из которых ребенок. Также 3 апреля в результате обстрела Харькова ранения получили трое детей.

Глава британской разведки: казни в Украине были частью плана Путина по вторжениюРуководитель британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что внесудебные казни входили в планы путинского вторжения в Украину. Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Twitter."Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах в стиле казни мирных жителей из освобожденных районов вызывают ужас и холодят кровь" - написал он.Таким образом, Ричард Мур отреагировал на заявление главы МИД Британии Лиз Трасс с осуждением массовых убийств мирных жителей в освобожденных городах и селах Киевщины."Мы должны привлечь к ответственности виновных за ужасающие действия российских войск в Буче, Ирпене и других местах Украины. Режиму Путина не позволят скрыть свою причастность к этим зверствам", - заявила Трасс.https://twitter.com/ChiefMI6/status/1510629183365517326

Шольц анонсировал новый пакет санкций против РФ за смерти в Киевской областиКанцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ближайшие дни Запад согласится на дальнейшие санкции против России в связи с войной и "зверствами, совершенными в Киевской области", в частности в Буче. Об этом пишет DW. Немецкий канцлер пообещал, что "Путин и его сторонники почувствуют на себе последствия" своих действий. По его словам, Германия "продолжит поставлять Украине оружие, чтобы страна могла защитить себя от российского вторжения".В то же время высокопоставленный источник Times сообщил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет Шольца усилить давление на Россию во время его пятничного визита в Лондон.

Израиль осудил военные преступления российских войск в БучеМинистр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что умышленное причинение вреда гражданскому населению Украины, которое было обнаружено в Буче после освобождения города от российских захватчиков, является военным преступлением. Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Twitter."Умышленное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно осуждаю это", - написал Лапид.По его словам, невозможно остаться равнодушным перед ужасающими картинами из города Буча под Киевом после ухода из него российской армии.https://twitter.com/yairlapid/status/1510694167441293314

Минобороны Британии: Россия перебрасывает наемников на восток УкраиныСогласно последним разведданным, которые публикует в "Твиттере" министерство обороны Великобритании, российские войска продолжают консолидацию и перегруппировку своих сил с целью продолжения наступления в Донбасе на востоке Украины.Туда перебрасываются дополнительные войска, включая наемников из "ЧВК Вагнера".https://twitter.com/DefenceHQ/status/1510844313017765888

Главное к утру понедельника✅ЕС готовит новый пакет санкций против Москвы на фоне сообщений об убийстве мирных жителей, совершенных при отступлении российских войск из Киевской области. Среди прочего предлагается полностью отказаться от покупки российских эергоносителей;✅Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу CBS назвал российское вторжение "пыткой для всего народа", который не хочет подчиняться России и в результате уничтожается;✅ООН назвала последние цифры погибших за время войны в Украине мирных жителей – их, по официально подтвержденным данным, больше 1400, но реальное число может быть намного выше;✅Украина и Россия потребовали созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения событий в Буче, которые они описывают противоположным образом;✅Международный комитет Красного Креста заявил, что его гуманитарный конвой все еще не добрался до осажденного Мариуполя;✅Папа римский Франциск рассказал журналистам, что готов поехать в Киев, и папский престол изучает такую возможность, но признался, что пока не знает, осуществится ли в ближайшее время этот замысел.

Утром в понедельник войска РФ нанесли несколько ракетных ударов по НиколаевуУтром в понедельник, 4 апреля, российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Об этом в Telegram-канале сообщает мэр города Александр Сенкевич. По его словам, сбор информации продолжается. Сенкевич просит не публиковать фото и видео последствий ударов до того, как это сделают официальные источники.

Глава региона: в Черниговской области захватчики держали в подвале более 150 заложниковВ подвале школы села Ягодное в Черниговской области, военнослужащие РФ держали в заложниках одновременно более 150 гражданских, в частности женщин и детей. Об этом сообщил председатель Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус в Фейсбуке, передает Укринформ.По его словам, россияне удерживали людей в тесноте, антисанитарии. Тела мертвых они также не разрешали выносить, поэтому люди были вынуждены находиться рядом с трупами."Ягодное. Подвал школы. В этом помещении враг держал более 150 человек одновременно. Выпускал на улицу. Иногда, не часто. Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние. Туалет на ведро. Удушье", - написал он.https://www.facebook.com/viacheslav.chaus/posts/3125948151002852&show_text=true&width=500

Пленарная сессия Европарламента обсудит ситуацию вокруг УкраиныГуманитарные последствия российской агрессии против Украины, а также рекомендации о расходах на Украину в бюджете Евросоюза будут в числе центральных тем пленарной сессии Европарламента (ЕП), которая пройдет с 4 по 7 апреля в Страсбурге.Во вторник в Страсбурге депутаты Европарламента обсудят с Еврокомиссией (ЕК) и Советом ЕС возможности помощи украинским детям, спасающимся от военной операции, в частности защиты их от торговли людьми и эксплуатации.После включения 3 марта для беженцев из Украины механизма временной защиты, дающего им право на временное проживание в ЕС, доступ к образованию и рынку труда, ЕК и французское председательство в Совете ЕС работают над планом из 10 пунктов, который "усилит общий европейский ответ". Он будет включать в себя регистрационную платформу ЕС и координацию транспортных услуг для беженцев, конкретные рекомендации по приему и поддержке детей и подростков из Украины. В четверг ожидается принятие соответствующей резолюции.По данным ЮНИСЕФ, почти половина украинских беженцев - это несовершеннолетние, которые нуждаются в усиленной защите, поскольку подвергаются большему риску стать жертвами торговли людьми и эксплуатации.Украинская тема будет и в парламентской дискуссии о приоритетах бюджета ЕС на 2023 год.Депутаты призовут ЕС "гарантировать значительное финансирование для устранения геополитических последствий нынешнего кризиса, включая поддержку гуманитарных мер и обеспечение готовности к приему беженцев в государствах-членах и в странах Восточного соседства". Во вторник бюджетные рекомендации на 2023 год будут вынесены на голосование.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, Россия начала скрытую мобилизацию и намерена привлечь к войне против Украины около 60 тыс. человек. По данным Генштаба, предпочтение отдают лицам, уже имеющим боевой опыт. При этом мобилизовывают рядовой, сержантский и офицерский состав. В утренней сводке также указывается, что Москва планирует также укомплектовать подразделения устаревшей техникой, которую не использовали десятилетиями.

Войска РФ завершают отход из Киева и могут отступить из окрестностей Харькова. Карта боевых действий в УкраинеАмериканский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. В институте считают, что в ближайшие дни российские войска завершат отход из Киева вдоль сумского направления и, вероятно, после этого покинут свои оставшиеся позиции вокруг Конотопа и Сум. Об этом сказано в сообщении института в Facebook. "Украина выиграла битву за Киев, но война далека от завершения и все еще может изменить направление России, если российские военные смогут начать успешную операцию на востоке Украины", - считают в институте. Сообщается, что сейчас отвод основных сил российских войск по обоим берегам Днепра, вероятно, завершен."Беспорядочный характер отхода, в результате которого, по-видимому, остались многочисленные отдельные российские солдаты и, возможно, небольшие группы российских войск, делает невозможным в настоящее время точную оценку ситуации в Киевской и Черниговской областях", - уточняют в институте. Также в организации считают, что российские войска вокруг Харькова, скорее всего, продолжат перенос основных сил через Изюм на юго-восток и могут отступить из ближайших окрестностей города."Судя по всему, российские силы продолжают усилия по сосредоточению сил для возобновления наступления из Изюма в юго-восточном направлении, но за последние 24 часа не предпринимали никаких крупномасштабных операций. Российские силы к западу от Харькова и вокруг Сум, по-видимому, сосредоточились на прикрытии вывода российских войск из восточного Киева", - сообщили в институте. Также в институте ожидают, что вскоре Россия попытается завершить захват Мариуполя. Кроме того, сообщается, что войска РФ продолжают ограниченные наступательные действия на южном направлении.

Ключевые бои в ближайшее время будут сосредоточены в Мариуполе, Кременной, Рубежном, Попасной и по линии Изюм-Волноваха – советник главы МВД УкраиныКлючевые бои в войне против российских войск в ближайшее время будут сосредоточены в Мариуполе, Кременной, Рубежном, Попасной, по линии Изюм-Волноваха и смогут существенно повлиять на исход войны в целом, считает советник министра внутренних дел Вадим Денисенко."Ключевое задание, которое ставит сейчас перед собой Российская Федерация, – это окружить наши войска на востоке. Поэтому ключевые бои будут происходить, безусловно, – это Мариуполь… это Кременная, Рубежное. На Луганщине – это Попасная, которая является для них (российских войск) одним из ключевых пунктов на данный момент, и это также по линии Изюм–Волноваха", – сказал он в эфире национального телемарафона #UAразом.При этом Денисенко подчеркнул, что по этому направлению сосредотачиваются наибольшие силы россиян и там будут происходить главные бои "ближайших дней или недель этой войны"."От результатов этих боев будет зависеть исход промежуточного этапа, а может, и всей войны, украино-российской, 2022 года", – добавил советник главы МВД.

Ночью по Одессе был нанесен ракетный удар, информация уточняется – глава регионаНочью агрессор нанес ракетный удар по одному из объектов в Одессе, информация уточняется, сообщил глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук."Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов. Последующая информация в дальнейшем уточняется", - говорится в сообщении, опубликованном на Фейсбук в понедельник утром.

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко и итальянская певица Гайя Гоцци (Gaia Gozzi) открыли футбольный матч "Серии А" Ювентус - Интер песней Джона Леннона. Певицы исполнили лирическую песню "Imagine" из одноименного альбома Леннона 1971 года.Go_A представляла Украину на "Евровидении" в 2021 году, заняв пятое место в финале конкурса.Видео доступно по ссылке.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выразил потрясение сообщениями о "зверствах, совершенных российскими войсками в отношении украинских граждан" в Буче и других городах. "Нападения на ни в чем не повинных гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру являются военными преступлениями, - написал он в Twitter. - Россия должна и будет нести ответственность за действия своих вооруженных сил."Министр иностранных дел Австралии Мариc Пейн заявила, что "суммарные казни, изнасилования, грабежи и другие преступления", совершенные российскими войсками в Буче и Украине в целом "вызывают презрение".https://twitter.com/ScottMorrisonMP/status/1510753536975708164

Президент Польши Анджей Дуда призвал привлечь к ответственности совершивших преступления в городе Буча. "Преступники должны называться преступниками, предстать перед судом и быть осуждены. Фотографии из Бучи опровергают мнение о том, что мы должны искать компромисс любой ценой. На самом деле защитникам Украины нужны три вещи: оружие, оружие и еще раз оружие", - написал он в Twitter.https://twitter.com/AndrzejDuda/status/1510710650867273735

Зеленский призвал зрителей "Грэмми" поддержать Украину Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на церемонии вручения престижной музыкальной премии "Грэмми" в США, призвав зрителей поддержать жителей Украины "любым возможным способом". "Что более противоположно музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей", - заявил Зеленский в видеообращении, транслировавшемся перед выступлением американского певца Джона Роджера Стивенса, известного как Джон Ледженд, и украинской поэтессы Любови Якимчук. "Заполните тишину своей музыкой. Заполните ее сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас любым возможным способом. Любым, но не тишиной", - сказал он по-английски.

МВД Германии: на фоне войны усиливается враждебность к к россиянам и украинцамМинистр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер предупредила об усилении враждебности по отношению к россиянам и украинцам в Германии на фоне войны в Украине. "Этот конфликт не должен распространяться на наше общество", - сказала Фезер в интервью немецкой газете Neue Osnabrücker Zeitung. "Мы всегда напоминаем: это преступная агрессивная война (президента РФ Владимира - Ред.) Путина. Это не война людей с русскими корнями, которые живут у нас здесь в Германии", - подчеркнула она. С момента российского вторжения в Украину в конце февраля немецкие власти, по данным Фезер, зарегистрировали 308 преступлений против лиц российского происхождения, в том числе 15 преступлений насильственного характера. Кроме того, зарегистрировано 109 преступлений против лиц украинского происхождения, из них 13 - насильственного характера. Речь идет как об угрозах и оскорблениях, так и о физическом насилии и порче имущества, сообщила Фезер.

Президент Молдовы Майя Санду считает, что в свете военного вторжения РФ в Украину проблема дезинформации, "всегда являвшаяся большой", стала "еще хуже". "Идет информационная война", - заявила глава государства в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. По ее словам, отдельные небольшие страны, как Молдова, не способны повлиять на соцсети, в частности Telegram, хотя парламент в Кишиневе и разработал закон против дезинформации. "Нам необходима общая политика против подобных источников дезинформации",- сказала Санду.

Глава региона: Российские войска выходят из Сумской областиРоссийские войска начали активно выходить с территории Сумской области, сообщил в видеообращении глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. В то же время он подчеркнул, что об освобождении региона говорить еще рано, поскольку продолжается зачистка территории.

Зампредседателя Европарламента потребовала создать специальный трибунал для наказания виновных в трагедии в БучеПосле обнародования свидетельств предполагаемых военных преступлений, совершенных российскими войсками в Буче, зампредседателя Европарламента и замглавы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер потребовала создать специальный трибунал, подобно трибуналам по Югославии, для наказания виновных. "Для всех нас чудовищность этих деяний непостижима, - заявила она в эфире Bild TV. - Это самые тяжкие преступления против человечности, это военные преступления".

Участники Антивоенного комитета России потребовали провести международное расследование действий войск РФ в УкраинеПредприниматель Михаил Ходорковский, а также 14 его единомышленников из числа ученых, политиков, писателей, юристов и общественных деятелей, объединившихся ранее в так называемый Антивоенный комитет, выступили с призывом провести независимое международное расследование действий российской армии в Украине и признать геноцидом "безрассудные казни и убийства мирных жителей" на занятой российскими войсками территории страны. Полный текст документа опубликован в Telegram-канале Михаила Ходорковского.

Обстрел Харькова в воскресенье: семь погибшихВ результате обстрела Слободского района Харькова 3 апреля, по предварительной информации, погибли семь человек, сообщает в Telegram Харьковская областная прокуратура. Еще 34 человека, в том числе трое детей, получили ранения."Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством", - говорится в сообщении.

Вице-канцлер ФРГ исключил немедленное эмбарго на импорт энергоносителей из РФГлава Минэкономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек поддерживает ужесточение санкций в отношении РФ, но по-прежнему исключает возможность немедленного введения эмбарго на поставки российских энергоносителей в Германию. "Мы придерживаемся стратегии обретения независимости от российских газа, угля и нефти, только не прямо сейчас", - сказал он в эфире немецкого телеканала ZDF.

В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, российские войска пытаются захватить город, следует из сообщения Минобороны Великобритании, опубликованного в Twitter. По данным британской военной разведки, город по-прежнему подвергается "интенсивным неизбирательным" обстрелам, но Вооруженные силы Украины оказывают сопротивление, удерживая контроль над центральными районами. Минобороны отмечает, что Мариуполь почти наверняка является ключевой целью вторжения России, поскольку его захват обеспечит сухопутный коридор в оккупированный ею Крым.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1510721782218690566

Зеленский пригласил Меркель и Саркози посетить БучуПрезидент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози приехать в город Буча в пригороде Киева. "Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть воочию замученных украинцев и украинок", - говорится в заявлении Зеленского, опубликованном на его официальном сайте. Украинский лидер не упомянул в своем приглашении Франсуа Олланда, сменившего Саркози на посту президента Франции и занимавшего эту должность с 2012 по 2017 годы. Олланд наряду с Меркель участвовал в переговорах по Минским соглашениям в феврале 2015 года.

ООН сообщает о гибели 1400 мирных жителей в Украине с 24 февраля1417 мирных жителей, в том числе 121 ребенок, погибли и 2038 человек получили ранения с начала российского вторжения в Украину 24 февраля, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека.Главной причной гибели и ранений ООН называет артиллерийские и ракетные обстрелы и удары с воздуха. Организация подчеркивает, что эти цифры отражают только задокументированные случаи, а реальное число жертв может быть гораздо выше.https://twitter.com/UNHumanRightsUA/status/1510701799614910466

Джонсон призовет Шольца усилить давление на РоссиюБританский премьер-министр Борис Джонсон в ходе предстоящей на этой неделе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем намерен призвать его усилить санкции в отношении России, пишет Times.Шольц в пятницу совершит свой первый визит в Лондон с момента вступления в должность канцлера.Ожидается, что Джонсон призовет его усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию.Сам Шольц накануне заявил, что страны ЕС введут новый пакет санкций против Москвы в ближайшие дни.По его словам, последствия ограничений почувствуют российский президент Владимир Путин и те, кто его поддерживает.

Папа Франциск вновь заявил о готовности отправиться в КиевПапа римский воздал дань памяти журналистам, погибшим в ходе войны в Украине, и вновь заявил о готовности отправиться в Киев. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции на борту самолета, на котором он возвращался из поездки на Мальту.“Я хотел бы выразить соболезнования по поводу гибели ваших коллег, на чьей бы стороне они ни были, - сказал понтифик. – Они погибли, служа общему доброму делу. Они были храбрыми людьми. Я молюсь за них, я молюсь за то, чтобы Господь вознаградил их по заслугам”.По словам папы римского, он получает информацию о войне в Украине из первых рук от своей знакомой аргентинской журналистки, которая с первого дня войны освещает происходящее.Что касается возможной поездки в Украину, то папа Франциск начал говорить об этом еще по пути на Мальту в минувшую субботу.“Я готов сделать для этого все возможное, Святой престол предприримает все необходимые дипломатические усилия, но исходя из предусмотрительности и конфиденциальности мы не обо всем можем рассказать, - отметил он. – Я пока не знаю, можно ли будет совершить такую поездку, уместно ли ее совершить и принесет ли она пользу. Пока что все подвешено в воздухе”.

ЕС готовит новые санкции в ответ на убийства мирных жителей под КиевомЕС готовится принять дополнительные санкции против Москвы на фоне сообщений о зверствах российских войск, совершенных при отступлении от Киева.Как пишет Financial Times, представители Евросоюза оказывают Украине и ряду неправительственных организаций помощь в сборе улик, чтобы это дело можно было передать в международные суды, и в среду намерены обсудить новые ограничения против России.Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже пообещала "усилить санкции против России и оказать еще большую поддержку защитникам Украины", в то время как ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан призвал оказать на Москву максимальное международное экономическое давление, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости ввести пятый пакет жестких санкций как можно скорее.Уже действующие меры ЕС, напоминает газета, включают отказ семи российским банкам в доступе к системе SWIFT, запрет на экспорт в Россию ключевых технологий в оборонной, энергетической, телекоммуникационной и авиационной сферах, запрет на полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве Евросоюза и замораживание активов сотен российских олигархов и чиновников, в том числе президента Владимира Путина.Новые меры, которые предлагаются некоторыми членами ЕС, включают дополнительные индивидуальные санкции, запрет на вход российских судов в порты стран ЕС, новые экспортные ограничения и запрет на экспорт энергоносителей, чего давно добивается Украина.Как отметил в связи с этим министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, "покупать у России нефть и газ – значит финансировать военные преступления”.Литва стала первой страной ЕС, полностью отказавшейся от импорта российского газа.

Maxar опубликовала снимок Бучи со спутника от 31 марта, на нем видна траншеяАмериканская частная спутниковая компания Maxar опубликовала спутниковый снимок Бучи от 31 марта.На снимке - церковь Святого Апостола Андрея Первозванного и Всех Святых в Буче.В Maxar отмечают, что на фотографии видна траншея длиной около 15 метров. Ранее украинские телеграм-каналы сообщали о том, что в Буче на территории одного из храмов обнаружена "братская могила".В Maxar отмечают, что на съемках церкви от 10 марта видны признаки земляных работ.Об этом сообщает агентство Рейтер. https://twitter.com/BNONews/status/1510732543041191948

Гуманитарный конвой "Красного креста" до сих пор не доехал до МариуполяМеждународный комитет Красного креста заявил, что его гуманитарный конвой все еще не добрался до осажденного Мариуполя, сообщает New York Times. В городе, осажденном российскими войсками, остаются десятки тысяч людей, у них нет пищи, воды и электроэнергии.Конвой “Красного креста” из 54 автобусов для эвакуации впервые выехал в Мариуполь из Запорожья еще в пятницу, после того как в четверг Россия объявила о согласовании соответствующих гуманитарных коридоров. Однако конвой был вынужден повернуть назад из-за “условий, сделавших невозможными продолжение движения”.Во второй раз гумконвой выехал в Мариуполь в субботу утром. Где именно он сейчас находится, в “Красном кресте” не уточнили.

Россия утверждает, что ее войска оставили Бучу еще 30 марта, а тела появились только сейчас. Это неправдаРоссия отрицает преступления своих военных в Буче. Один из ее аргументов в том, что их доказательства появились якобы только через четыре дня после того, как город покинули военные.В воскресенье 3 апреля Россия заявила, что ее военные полностью покинули Бучу еще 30 марта. Однако еще 1 апреля телеканал "Звезда" российского министерства обороны со ссылкой на командира одного из подразделений морской пехоты Алексея Шабулина сообщил, что "российские морпехи осуществляют зачистку населенных пунктов" по направлению Гостомель - Буча - Озера "с дальнейшей задачей закрепиться в них". Сообщение об этом до сих пор доступно на сайте агентства Интерфакс. Российские официальные СМИ обязаны черпать информацию о происходящем в Украине из заявлений министерства обороны; именно на него в тот же день, 1 апреля, ссылалась "Российская газета".Только к вечеру этого дня мэр Бучи Анатолий Федорук заявил , что город освобожден (правда, по ссылке он говорит, что это случилось днем ранее - 31 марта). Корреспонденты Би-би-си смогли попасть в город также 1 апреля.Таким образом уход российских военных из Бучи именно 30 марта не подтверждается независимыми источниками.Кроме того российские военные утверждают, что первые видеокадры с телами на улицах Бучи появились "только на четвертый день" после ухода войск, то есть 3 апреля. Это тоже не так, они появились днем раньше.Первые кадры с телами на улицах города появились 1 апреля. Днем позже в город вместе с военнослужащими ВСУ и полицейскими прибыли журналисты, в частности, иностранных СМИ, которые зафиксировали большое количество убитых людей на дорогах.Корреспонденты Би-би-си, как уже сказано, лично видели и показали примерно 20 тел мирных жителей в Буче и рядом с ней уже 1 апреля, когда корреспонденты впервые побывали в городе.

И Украина, и Россия потребовали созвать Совбез ООН для обсуждения событий в Буче. Но в разные дниИ Украина, и Россия потребовали созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения событий в Буче, которые они описывают противоположным образом.Пока неясно, в какой конкретно день состоится заседание - Киев и Москва запрашивали его на разные дни. На сайте Совбеза расписание еще не обновлялось.Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что "военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и в Совбезе ООН во вторник".Однако позже заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский, написал в "Телеграме", что Россия требует провести это заседание днем раньше, в понедельник. Тему заседания он обозначил как "провокацию украинских радикалов".

Главное по итогам воскресенья, 3 апреля✅Убийство мирных жителей в городе Буча и других освобожденных от российских военных городов Киевской области было главной темой дня. Президент Украины Владимир Зеленский дважды обратился к матерям российских солдат, спросив, как их дети оказались способны совершить такие злодеяния. Зеленский добавил, что произошедшее в Буче - изнасилования и убийства мирных жителей - возможно, сейчас повторяется в оккупированных областях Украины.✅Из освобожденных районов Киевской области, в том числе из Бучи, вывезено 410 тел погибших мирных жителей, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.✅Российское министерство обороны ответило на обвинения в убийствах жителей Бучи, заявив, что кадры "постановочные" и созданы украинскими властями. В реальности аналогичные сцены наблюдали в Буче журналисты Би-би-си и многих других мировых СМИ, они подтверждаются рассказами выживших местных жителей, а никаких признаков постановки, о которых говорила российская пропаганда, при ближайшем рассмотрении на видеокадрах нет.✅Западные страны возмутились свидетельствами резни в Буче и намерены ужесточить санкции против России.✅В Украине будет создан специальный судебный механизм для рассмотрения каждого военного преступления, заявил в обращении к нации президент Владимир Зеленский.✅Российские силы обстреляли несколько городов в разных частях, что привело к жертвам и раненым среди мирного населения. Под огонь попала больница в городе Рубежное Луганской области, Очаков в Николаевской области, Васильков к юго-западу от Киева, и Харьков.