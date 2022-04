ОНЛАЙН. Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН, Генпрокуратура заявила о расстреле 12 человек в Николаеве

Боевые действия в Украине продолжаются. Delfi ведет текстовую трансляцию и рассказывает о ситуации в стране и за ее пределами.

Война в Украине: 5 апреля

Алексей Навальный о том, как узнал о событиях в Буче View this post on Instagram A post shared by Алексей Навальный (@navalny)

Постпред РФ при ООН: с начала войны в Россию было вывезено более 620 тысяч украинцевВасилий Небензя заявил на заседании Совбеза, что с начала того, что российские власти называют "специальной военной операцией" в Украине, в Россию было вывезено более 620 тысяч украинцев.По его словам, только из Мариуполя в восточном направлении российские силы вывезли более 120 тысяч человек."Речь не идет о каком-либо принуждении или похищении, как это любят представлять наши западные партнеры", – заявил постпред.Ранее Украина неоднократно обвиняла российские власти в том, что они насильно вывозят жителей страны в Россию. Как сообщали украинские власти, в некоторых случаях детей вывозят без согласиях родителей.Во вторник уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в своем телеграм-канале, что российские войска насильно вывозят в том числе жителей оккупированного Изюма. "Враг создает фильтрационные лагеря и коридоры, через которые депортирует украинских граждан в Россию", - пишет Денисова.

BBC рассказал, как редактируются статьи "Википедии" о войне в Украине и грозит ли ей блокировкаВо вторник Роскомнадзор потребовал от онлайн-энциклопедии "Википедия" удалить материалы о войне в Украине, которые российская Генпрокуратура сочла недостоверными.

"Медиазона" разобрала все российские версии произошедшего в БучеОб этом пишет Meduza.Первая версия: никаких трупов нет — их играют актеры, они шевелятся в кадре.Вторая версия: фото и видео трупов появились на четвертый день, после того, как оттуда ушли российские войска.Третья версия: трупы на фото свежие.Четвертая версия: трупы есть, но их убили ВСУ/нацполиция/территориальная оборона/нацисты Боцмана из-за белых повязок, приняв за коллаборантов.Полный текст здесь.

Евросоюз высылает 19 российских сотрудников из постредства РФ при ЕС в Брюсселе.В МИД РФ уже сообщили, что не оставят это без ответа.

Зеленский выступил в ООН. Вот его речь:"В Буче нет ни одного преступления, которые бы они не совершили. Они убивали целые семьи - взрослых и детей, пытались сжечь людей.Некоторых застрелили на улицах, некоторых убивали в домах, на них наезжали танки, пока они были в авто, женщин насиловали и убивали на глазах детей.Они оставляют страну в руинах.Агрессор спровоцировал продовольственный кризис, который может привести к голоду в Африке и Азии и политический хаос, в странах, которые сталкиваются с тем, что исчезает их система безопасностиМир видел, что происходило в Буче, миру предстоит увидеть, что они сделали в других городах и регионах страны.Вы знаете, что скажет РФ на такие действия. После того, как они сбили Боинг над Донбассом, что они говорили в Сирии - они ссылаются на самые разные версии произошедшего, даже заявляют, что это все постановочные кадры.Цель ООН - поддержание мира, чтобы не допускать нарушения. Но нарушена уже первая статья устава. Если нарушена первая статья, в чем смысл других статьей? Сейчас результат действий РФ - самые ужасающие преступления всех времен. Российское руководство ведет себя как колонизатор в древние времена - они намерены превратить украинцев в молчаливых рабов, грабят деревни, крадут продовольствие, вырывают золотые сережки из ушей, пользуются вето в Совбезе. Мы не должны позволить, чтобы это осталось безнаказанным.Если ситуация продолжится, то страны будут полагаться только на силу оружия, чтобы обеспечивать свою безопасность, ООН можно просто закрывать.Дамы и Господа, вы готовы закрыть ООН? Если нет, нужно действовать безотлагательно. Нужно провести реформу, чтобы право на Вето не было правом на смерть.Все кто дает преступные приказы предстанут перед трибуналом, наверное, таким же как Нюрнбергский.Сейчас главное преобразовать систему ООН. Я предлагаю провести конференцию в Киеве и обсудить, как реформировать систему безопасности в мире, как подкрепить международное право.На конференции мы поговорим как гарантировать границы и неприкосновенность государств, как подкрепить международное право.Но если вы не знаете как принять решение, у вас есть 2 пути - либо устранить Россию как источник войны, чтобы Россия не блокировала решения, связанные с ее собственной агрессией, и тогда мы сделаем все, чтобы установился мир. Второй вариант - самоустранитесь. Если кроме разговоров вы ни на что не способны, то другого варианта не остается. Украине нужен мир, Европе нужен мир, всему миру нужен мир".

Генсек ООН: я никогда не забуду фотографии мертвых тел в БучеГенсек ООН Антониу Гутерриш во время заседания Совета Безопасности заявил, что никогда не забудет снимки с изображением погибших жителей Бучи. Он добавил, что был шокирован доказательствами других военных преступлений, предположительно, совершенных Россией.Гутерриш отметил, что считает своим долгом привлечь внимание Совета Безопасности ООН к серьезным последствиям войны в Украине для мировой экономики.По его словам, более 70 развивающихся стран особенно уязвимы к скачкам цен на продукты питания, энергию и удобрения: государства-члены Совбеза ООН должны сделать все возможное, чтобы защитить людей."Сейчас не время для протекционизма", - сказал Антониу Гутерриш.

Началось заседание Совета Безопасности ООН, на котором выступит ЗеленскийСовет Безопасности ООН начал заседание, на котором обсуждается ситуация в Украине, в том числе обвинения в убийстве мирных жителей российскими войсками в городе Буча под Киевом.К участникам заседания по видеосвязи в ближайшее время должен обратиться президент Украины Владимир Зеленский.Первым на заседании Совета Безопасности выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Чехия отправила Украине танки и бронемашиныЧешское новостное издание Echo24.cz пишет, что Чехия отправила несколько десятков старых, не модернизированных танков Т-72 и бронемашины БМП-1.Это первая поставка танков в Украину с начала войны, пишет Wall Street Journal со ссылкой на представителей минобороны Чехии и Словакии.Министр обороны Чехии Яна Чернохова косвенно подтвердила факт отправки вооружений, но без подробностей — чтобы не помогать российской армии."Поверьте, мы отправляем необходимое военное оборудование украинским друзьям. И продолжим это делать, — написала она в "Твиттере". — Я понимаю простое человеческое любопытство, но не могу сказать вам больше".https://twitter.com/jana_cernochova/status/1511317702928912390?ref_src=twsrc%5Etfw

ООН: Украину с начала военный действий покинуло 4,2 млн человек.

Генсек НАТО: Россия готовит новый ударРоссия после перегруппировки сосредоточит удар на востоке и юге Украины, заявляют в НАТО. "В ближайшие недели мы ожидаем попыток российских войск продвинуться в восточных и южных частях Украины с целью завоевать весь Донбасс и создать наземный коридор до оккупированного Крыма. Так что война вошла в критическую фазу", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции. По словам Столтенберга, трагедия Бучи вряд ли является одиночным фактом военного преступления. "Когда и если они отступят, а украинские войска вернут территорию, я боюсь, они найдут там массовые захоронения, новые свидетельства зверств и военных преступлений", — сказал Столтенберг.

Вопрос с эвакуацией животных с Экопарка Фельдмана в Харькове решен.Об этом сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.Ранее бизнесмен Александр Фельдман заявил, что экопарк не спасти, а животных, вероятно, придется усыпить.

Вот как сейчас выглядит Бородянка (Киевская область).

Эстония закрывает генконсульство РоссииЭстония вслед за другими европейскими странами высылает из страны 14 консульских сотрудников и закрывает российское консульство в Нарве и консульский отдел в Тарту.В эстонском МИДе заявили, что в нынешней ситуации нельзя говорить о нормальном возобновлении отношений, "особенно если Россия серьезно нарушает международное право, в том числе свои международные обязательства".РИА "Новости" подсчитали, что с начала войны страны Европы и Америки выслали 250 российских дипломатов. Больше всего дипломатов отозвали Польша, Германия, Франция и Словакия.

ЕС подтвердил детали новых санкцийГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила предложения, которые предстоит еще утвердить властям всех 27 стран ЕС.- Отказ от импорта российского угля на 4 млрд евро в год- Отказ от импорта икры, алкоголя, древесины, продукции химической промышленности и других товаров на 5,5 млрд евро в год- Запрет на экспорт в Россию чипов, компьютеров и оборудования для газовой промышленности, транспорта и других отраслей на 10 млрд евро в год- Закрытие портов для российских судов (с исключениями для энергоресурсов и продовольствия)- Закрытие границ для грузовиков, российских и белорусских- Санкции против 4 банков, включая ВТБ, уже отключенных от SWIFTВключение еще ряда лиц в санкционные списки.Выступление фон дер Ляйен еще раз подтвердило, что ЕС пока не собирается вводить эмбарго на российскую нефть и газ, за которые он платит России 650 млн евро в день.

Cтраны-члены НАТО могут перевооружить и переоснастить ВСУ за несколько недель, но в тех объёмах, которые не приведут к войне НАТО и России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Мы можем перевооружить и переоснастить украинские силы", — заявил он ввиду угрозхы возможного "крупномасштабного наступления России на Донбассе". Он также заявил, что "союзники привержены оказанию дальнейшей поддержки Украине, в том числе поставкам противотанковых вооружений, систем противовоздушной обороны и другого оборудования". По словам Столтенберга, НАТО оказывает военную поддержку Украине в том объеме, который не приведет к полномасштабной войне между Россией и НАТО. "Ответственность НАТО — предотвратить эскалацию за пределы Украины. Это та причина, по которой НАТО вынуждена принять сложное решение о предоставлении Украине помощи в том виде, который не способствует преобразованию конфликта в полномасштабную войну между Россией, являющейся ядерной державой, и НАТО. Это реальность, которую нужно принять", — заявил Столтенберг.

Беларусь с апреля в расчетах за газ с РФ переходит на российские рубли Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге Министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Видео из Мариуполя. Вид с дрона на разрушенный драмтеатр и дома.

Reuters приводит подробности о том, какие санкции против России обсуждаются в ЕС прямо сейчас: - запрет на импорт угля, древесины, химикатов и другой продукции из России — на 9 млрд евро в год; - запрет на поставки в Россию полупроводников, компьютеров, технологий для газовой промышленности, транспорта и других отраслей — на 10 млрд евро в год; - закрытие границ для российских грузовиков и судов (исключение — для поставок энергетических продуктов, то есть нефти, продовольствия и лекарств); - санкции против ВТБ и еще трех банков, уже отключенных от SWIFT; - дополнительные ограничения в отношении олигархов.

ЕС запретит российским судам заходить в порты Евросоюза, заявил глава Еврокомиссии. До того эта информация курсировала лишь неофициально.

Чешское телевидение сообщает о том, что страна отправила в Украину "несколько танков Т-72 и боевых машин пехоты".

В Павлограде силовики задержали группу мужчин и избили их. На видео, которое с утра публикуют телеграм-каналы, закованных в наручники задержанных избивают, а с одного из них сняли штаны. Позже мэр Днепра Борис Филатов подтвердил, что видео — настоящее. Он также сообщил, что в Павлограде задержали "криминальных авторитетов", которые, как он заявляет, перед задержанием избили военных. Как сказал Филатов в комментарии "Стране", в Павлограде есть смотрящие от трусливого криминального авторитета "Нарика", который сбрил бороду, постригся налысо и убежал из Украины и "Умки", который прячется где-то на Западной Украине. "Они избили терроборонцев на заправке. После этого их задержал спецназ СБУ", — рассказал Филатов.

Алексей Арестович заявил, что активная фаза войны должна закончиться к середине апреля. Если до этого срока не будет мирного соглашения, то, по его мнению, начнется партизанская война. "Сейчас они пытаются взять Мариуполь и делать козни в зоне ООС. Это означает, что в ближайшие недели они перебросят оставшиеся части с Дальнего востока и они или пойдут на мирный договор, или станут. Активная фаза закончится к середине апреля, а дальше — "партизанка", которая будет доедать остатки их войск. У нас два варианта — или мы добиваем их полностью, ценой жертв, или мирный договор и мы сохраняем жизни. Нужно понимать всегда о цене, которую мы заплатим", — говорит Арестович.

Danone и Ашан опровергли свой уход с российского рынка. Danone заявил, что не планирует останавливать деятельность в России и уходить с рынка. Российский "Ашан" также сообщает, что сообщения об остановке поставок в РФ не соответствуют действительности, он работает в обычном режиме.

Санкции ЕС: что может войти в новый пакет?После трагедии в Буче ЕС решил ужесточить готовящийся пятый пакет санкций против России. И вот постепенно появляются подробности готовящих ограничений. Reuters и Bloomberg пишут со ссылкой на свои источники в Брюсселе, что обсуждается:- Постепенный отказ от импорта российского угля.- Отказ от импорта икры и продукции химической промышленности.- Закрытие границ для российских грузовиков и портов для судов (с исключениями, прежде всего для энергоресурсов).- Запрет на экспорт в Россию чипов, компьютеров и оборудования для газовой промышленности, транспорта и других отраслей.- Санкции против ВТБ и еще трех банков, уже отключенных от SWIFT.Включение еще ряда лиц в санкционные списки.Ограничения могут затронуть экспорт примерно на 10 млрд евро и импорт из России примерно на 9 млрд.Однако основная торговля между 27 странами ЕС и Россией — энергоресурсами, не будет ограничена и на этот раз. На ней Россия зарабатывает более 650 млн евро в день.Европа пока считает, готовится и спорит, как именно можно отказаться от импорта нефти, нефтепродуктов и газа из России. Некоторые страны самостоятельно отказываются, другие ждут, как ЕС на уровне блока собирается координировать и компенсировать эмбарго, если до него дойдет.

Песков: обвинения в адрес России в причастности к трагедии в Буче — "срежиссированное шоу"Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков провел свой ежедневный брифинг, вот главное из его слов:- Обвинения в адрес России об отвественности за массовые убийства в Буче - это "хорошо срежиссированное трагическое шоу".- Высылка российских дипломатов из стран ЕС — это недальновидный шаг, который не останется без ответа.- В Кремле не отвергают возможности для переговоров Зеленского и Путина.- Москва не собирается делиться содержанием переговоров с Киевом.

ЕС пока не планирует вводить санкции в отношении российской нефти или газа из-за глубоких разногласий между государствами-членами. Детали плана, который еще обсуждается, рассказали Bloomberg люди, знакомые с предложениями. При этом, как сообщается, ЕС планирует отказаться от импорта угля из России в ответ на фоне сообщений о массовых убийствах в Буче. Россия поставляет около половины энергетического угля Европы, используемого на электростанциях для выработки электроэнергии. Европейская комиссия также, вероятно, предложит запретить въезд в ЕС большинству российских грузовиков и судов.

Мэр Харькова Терехова — о сообщениях про планы России по захвату Харькова:

США передадут Украине дроны-камикадзе Switchblade 600Об этом пишет Bloomberg.Пентагон планирует заказать и отправить в Украину 10 беспилотников Switchblade новейшей модели, вооруженных противотанковыми боеголовками, в дополнение к ранее объявленным поставкам менее мощной версии, сообщили два человека, знакомые с решением.Когда Белый дом заявил 16 марта, что поставляет 100 беспилотников в рамках пакета оружия и снаряжения стоимостью 800 миллионов долларов, взятых из запасов США, речь шла о "серии 300".Они весят около 25 кг и могут лететь 10 кг.Беспилотник "серии 600", о котором пишет Bloomberg, способен лететь около 40 км и весит 22 кг.

Четыре российских независимых СМИ попытаются оспорить блокировку в суде"Медиазона", "Репаблик" (внесены в список СМИ-иноагентов), "Тайга.Инфо" и "Лентачел" обратились в московский суд с требованием признать незаконными решения о блокировке этих изданий, сообщает проект "Сетевые свободы".В первый день войны Роскомнадзор постановил называть происходящее в Украине только "специальной военной операцией". На основании того, что многие СМИ отказались использовать эту формулировку, Роскомнадзор вынес множество решений о блокировке.

Видео, как военные ВСУ из 95 бригады сегодня утром под Изюмом сбили российский вертолет Ка-52 ракетой из украинского противотанкового комплекса "Стугна".

СБУ задержала руководителя Николаевской окружной прокуратуры по подозрению в государственной измене. "У СБУ есть аргументированные доказательства, что он сотрудничал с представителями силовых структур РФ. И использовал посредника, чтобы увести следы от себя", — сообщает СБУ. По данным СБУ, он передавал информацию об оперативной обстановке в Николаеве и области, о погибших военных и гражданских, пленных, местах их содержания, о результатах обстрелов Николаева, суточных паролях на блокпостах области. Его задержали в рамках спецоперации. СБУ через подставное лицо передала ему имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ, а через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым также следила СБУ. Как сообщает СБУ, во время допроса он признал свою преступную деятельность.

Компания "Ашан" больше не будет работать на российском рынке. Главный офис принял решение прекратить поставки и остановить инвестиции сети в Россию. Об этом сообщает украинский офис "Ашана".

Украинская разведка: российских военных, базировавшихся в Буче, снова отправят в Украину"64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будет возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую", — сообщает главное управление разведки Украины.В сообщении ведомства заявляется, что, по данным на 4 апреля, эта бригада была выведена на территорию Беларуси, и на две недели ее военных отправят в Белгород на отдых. После этого бригаду планируют вернуть, предположительно, на харьковское направление — в "одну из самых горячих точек".Разведка полагает, что у возвращения этой бригады в Украины может быть два объяснения. Первое — запугивание мирного населения. Второе — быстрая "утилизация" свидетелей. "То есть, передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах".Российское Минобороны отрицает причастность своих военных к убийствам мирных жителей Бучи и называет многочисленные кадры убитых людей "постановочными" и "провокационными".

Зоопарк под Харьковом разрушен. Львам и медведям грозит гибельОбстрелы российской армии окончательно разрушили крупный частный зоопарк на окраине Харькова. Львам и медведям негде жить, и уже сегодня их могут усыпить."После вчерашнего массированного обстрела ракетами, самолетами, парк практически уничтожен", — сказал в видеообращении Александр Фельдман, на деньги которого содержится экопарк его имени."Еще один обстрел — и обезумевшие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле и пойти в сторону Харькова... Мы этого допустить не можем", — написал он.Фельдман давно пытается вывезти животных, но пристроить получается только небольших. Крупных, возможно, придется усыпить, если до вечера вторника не случится чуда."Может, спасем маленьких ягуаров, маленьких пантер. Но все взрослые животные скорее всего будут уничтожены", — сказал он.

Какие страны заявили о высылке российских дипломатов: Италия — 30 дипломатов "по соображениям безопасности"; Швеция — 3 дипломата; Дания — 15 дипломатов в ответ на массовые убийства в Буче, дипломатов обвинили в шпионаже. С начала войны в Украине российских дипломатов выслали уже несколько стран. США выслали 13 дипломатов, Болгария 11, Черногория одного, Эстония трех, Латвия трех, Литва четырех, Польша 45, Нидерланды 17, Бельгия 21, Ирландия четыре, Чехия одного, Германия 40. В Словакии власти потребовали сократить число сотрудников посольства РФ в Братиславе на 35 человек. Россия, в свою очередь, выслала трех эстонских, трех латвийских и четырех литовских дипломатов. https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/franciya-italiya-i-daniya-vysylayut-rossijskih-diplomatov.d?id=54215870

Турция объявила о готовности вскоре эвакуировать жителей Мариуполя."Мы можем обеспечить корабельную поддержку для эвакуации мирных жителей и раненых турецких и других граждан в Мариуполе с моря. Мы продолжаем работать в координации с российскими и украинскими властями для обеспечения безопасной эвакуации граждан других стран, особенно граждан Турции, находящихся в Украине, в Турцию", — сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.Отметим, что сегодня Зеленский также говорил о том, что Турция готова организовать эвакуацию из Мариуполя. Но из его слов выходило, что речь идет о раненных и убитых украинских военных.Также он сказал, что это предложение Турции и Украины еще ждет одобрения со стороны Путина.

Во вторник Европейская комиссия намерена предложить новые широкие санкции в отношении России, включая запрет на импорт российского угля, блокирование экспорта новой техники в Россию, меры против российских олигархов и некоторых членов их семей, а также ограничение доступа российских автомобильных и морских перевозчиков в Россию.Об этом пишет The Wall Street Journal.Кроме того, ЕС предложит ввести ограничение на импорт калийной соли из России, а также цемента, древесины, каучука, химикатов, икры и водки.Эти меры нуждаются в поддержке со стороны 27 государств-членов блока.

Глава Луганской ВЦА Сергей Гайдай призвал носить маски, смоченные содовым раствором для облегчения последствий утечки азотной кислоты после попадания снаряда в цистерну в Рубежном, а также следить за направлением тучи, образовавшейся после утечки.

Роман Абрамович вынужден занимать деньги у своих голливудских и американских влиятельных друзей из-за санкций запада.Об этом пишет Page Six.Как сообщается, Абрамовичу нужно 750 тысяч долларов в неделю на оплату труда своих сотрудников."Но хотя у Абрамовича, устроившего ряд звездных вечеринок на своих яхтах и в своем обширном поместье Сен-Барт, много близких друзей в Голливуде, на Уолл-стрит и в мире технологий, нам говорят, что его партнеры опасаются давать ему деньги взаймы. даже когда он принимает участие в мирных переговорах между Россией и Украиной", — пишет Page SixПо данным СМИ, он обратился к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов."Они не согласились дать ему деньги, потому что либо у них их нет в наличными или, более того, неясно, каковы последствия в соответствии с международным правом", — пишет издание.

Европейское начальство едет в КиевК Зеленскому едут самые высокопоставленные гости за время войны - председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.Они собираются побывать в Киеве до конца недели, чтобы успеть вернуться до субботнего мероприятия в Варшаве, которым закончится марафон в поддержку Украины #StandUpforUkraine.Приедут они с пустыми руками и обещаниями или с уже принятым пятым пакетом новых санкций против России, пока неизвестно.ЕС обсуждал новые ограничения и почти согласовал их, однако после трагедии в Буче на минувших выходных многие европейские лидеры выступили за более жесткие санкции, включая эмбарго на нефть, газ или уголь. Но единства в этом пока нет.До фон дер Ляйен и Борреля в Киеве были и другие высокопоставленные европейцы, включая главу Европарламента и премьер-министров Польши, Чехии и Словении, причем последние приезжали еще до того, как украинская армия отогнала российскую из-под Киева.А вот американский президент Джо Байден в Украину не поехал, ограничился Варшавой, где сначала назвал Путина “мясником”, а потом произнес программную речь о том, что Россия никогда не победит Украину, а Путина нужно обуздать.https://twitter.com/MamerEric2/status/1511263942521278468?ref_src=twsrc%5Etfw

Под Севастополем заметили большую колонну российской военной техники, которая движется в сторону Херсонской области.

Минфин США заблокировал выплаты по госдолгу России с российских счетов в американских банках, замороженных в рамках санкций. Об этом сообщает Reuters. 4 апреля Россия должна была провести выплаты по облигациям на 552,4 миллиона и 84 миллиона долларов. Теперь властям РФ нужно либо использовать ли валютные резервы для выплат по госдолгу, либо объявить дефолт. Российская сторона решение Минфина США не комментировала.

Российское минобороны заявляет, что фотографии из Бучи постановочные Сегодня утром на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в очередной раз заявил, что произошедшее в Буче является постановкой и провокацией против российских военных. Он заявил, что 4 апреля в населенном пункте Мощун "военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций" была проведена постановочная съемка, которую СМИ преподают, как доказательства убийств мирных жителей в Буче. Также, в ведомстве заявляют, что "подобные мероприятия" проводятся и в других городах — Сумах и Конотопе. При этом, вчера американские СМИ публиковали снимки улиц Бучи в то время, пока город был занят российской армией. На снимках видно, что тела на улицах появились в периоды с 9 по 11 марта и 20 и 21 марта. 72-й центр информационно-психологических операций — существующее в Украине военное подразделение, которое занимается военной психологической диверсией. Тем не менее, именно этот центр часто упоминается в российский государственных и прогосударственных СМИ. Так, например, 2 марта, минобороны отчитывались о том, что нанесли удар по 72-центру, который находится в Киеве. А, 3 марта, бывший сенатор Франц Клинцевич заявил порталу РИА ФАН, что 72-центр создан "по распоряжению американцев". https://twitter.com/adagamov/status/1511077933582102528?ref_src=twsrc%5Etfw

Ночью подверглось обстрелу гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся в порту Мариуполя. Сейчас судно идет под воду. Об этом сообщает МВД Украины. "Попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал "SOS", — говорится в сообщении. Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место. На судне идет пожар, судно постепенно идет под воду, проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно. В МВД Украины заявляют, что судно было обстреляно российскими войсками с моря.

Семь гуманитарных коридоров во вторникЭвакуация сегодня запланирована в Луганской, Запорожской и Донецкой областях, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.Из Мариуполя опять только на личном транспорте, колонны автобусов туда не пускают российские войска."Последний пример — блокирование делегации Красного Креста в городе Мангуше. После ночных переговоров их отпустили и отправили в сторону Запорожья", — сказала Верещук.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем посетят Киев на этой неделе. Об этом сообщил в Twitter премьер Словении Янез Янша. "На этой неделе в Киев также прибудет президент Еврокомиссии и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности", — написал Янша.

Ситуация в Краматорском районе стабилизировалась, железнодорожники уже завершают восстановление поврежденных участков пути. Об этом сообщает Укрзализниця. Ориентировочно в 14:00 в Краматорск прибудут сразу два поезда — в Ужгород и Львов.

В разных районах Киева сообщают о звуках взрывов. Они не похожи на работу ПВО или на прилеты ракет. Вероятно, это идет процесс разминирования территорий, о котором утром предупреждали власти столицы.

Зеленский: произошедшее в Буче — это геноцидПрезидент Украины дал интервью украинским журналистам, вот главное из его речи:- Украина не верит российским гарантиям безопасности в случае подписания мирного соглашения: "Мы понимаем, что даже если мы с вами подпишем самое мощное соглашение, мы понимаем, что через два года Россия может вернуться. Просто понимаем это, и если мы с вами принимаем это, то соответствующим образом и действуем";- Несмотря на произошедшее в Буче Украина должна вести мирные переговоры с Россией;- Произошедшее в Буче — это геноцид: "Мы считаем, что это геноцид, что они должны понести наказание за все. И при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться. И при этой встрече найти выход из этой ситуации, и при этом выходе не утратить свои территории";- Украина бы вступила в НАТО, но альянс на это не готов. К тому же, у Украины пока нет перечня стран, которые могут выступить гарантом безопасности: "Если завтра нам предложат вступить в НАТО, завтра, не играть с нашими жизнями, а серьезно, — будем вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не случилось, к сожалению. Поэтому мы будем строить гарантии безопасности для нас, которые могут защитить жизнь".

В Рубежном российские войска ударили по цистерне с азотной кислотой. Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Он посоветовал людям закрыть окна. "Азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях — отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте влажные маски для лица", — написал он.

Боррель заявил, что уже сегодня Евросоюз согласует новый пакет санкций против России.

Зеленский сказал, что деблокада Мариуполя военным путем сейчас крайне сложна. "Военная деоккупация Мариуполя сейчас очень сложна. И наши ребятам там это прекрасно знают", — заявил президент. По его словам, есть договорённости с Эрдоганом, что из города могут вывезти убитых и раненных украинских военных — по суше до Бердянска, а оттуда морем. Как сказал Зеленский, сейчас ждут ответа по этому предложению от Путина.

Зеленский предположил, что встречи с Путиным не будетВстречи с Путиным может не быть, однако даже после трагедии в Буче необходимо продолжать переговоры с Москвой, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое вышло в эфир во вторник в рамках всеукраинского телемарафона."Просто сказать — давайте ни про что сегодня не будем говорить – позиция самая легкая. Самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию", — цитируют украинского президента СМИ.

РКН требует от "Википедии" удалить информацию из статей о войнеРегулятор требует удалить из онлайн-энциклопедию информацию из пяти статей о войне в Украине.Сообщество русскоязычной "Википедии" сообщило, что регулятор требует удалить информацию, но какую именно — не указывает.В РКН же обвиняют "Википедию" в том, что она "целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией"."Википедия стала новой линией постоянных информационных атак на россиян", — заявили в Роскомнадзоре.Регулятор предупреждает, что "Википедии" может грозить штраф до 4 млн рублей. Он уже требовал от энциклопедии удаления информации 1 марта, "Википедия" требования РКН не выполнила.

Зеленский сказал, что о "денацификации" и о "демилитаризации" украинская делегация вести переговоры с Россией не будет. "Фразу про демилитаризацию Украины мы забыли, еще когда мне предлагали уехать из Киева. Мы им сказали, что про демилитаризацию и денацификацию забудьте, мы про это даже говорить не будем. Денацификацию мы можем сами от вас потребовать, а демилитаризация — мы не воспринимаем эту историю".

Зеленский в эфире телемарафона рассказал, что в его понимании означает победа: - Не потерять суверенитет; - Не потерять сотни тысяч людей; - "Крым — это украинская территория. Может быть лишь отсрочка вопроса возвращения полуострова"; - "Донбасс — наша территория. ОРДЛО для Украины очень важны"; - Возвращение России на позиции по состоянию на 23 февраля.

В Евросоюзе рассматривают установление дополнительного тарифа на импорт российских нефти и газа в качестве альтернативы эмбарго.Такой дополнительный сбор подтолкнет государства-члены ЕС сокращать импорт энергоресурсов из РФ, сообщает The Wall Street Journal."Один из рассматриваемых вариантов, по словам дипломатов, — поэтапное введение санкций в отношении нефти и угля. Другим является тариф на импорт российской нефти и угля, который достаточно значителен, чтобы побудить государства-члены быстро сократить их использование", — сообщает издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах.К слову, по данным российских СМИ, крупнейшие угольные компании РФ и так фактически прекратили экспорт угля в ЕС с конца февраля из-за введенных санкций против их владельцев.

Зеленский в эфире телемарафона сказал, что Украину не возьмут в НАТО. "Если завтра нам предложат вступить в НАТО — будем вступать. Но этого не будет, к сожалению. И не случилось, к сожалению. Поэтому мы будем строить гарантии безопасности для нас, которые могут защитить жизнь", — говорит Зеленский.

Запорожская военно-гражданская администрация сообщает, что в Мелитополе мужчинам посылают фейковые повестки от так называемой "народной милиции". Кроме того, россияне пробуют подключать в городе российский интернет. Также сообщается, что в городе Пологи россияне захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Медицинскому персоналу и пациентам запретили возвращаться в заведение. В помещении больницы остались раненые российские военные.

Зеленский: Российская армия может снова атаковать Украину, даже если будет подписано мирное соглашениеОб этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами."Мы понимаем, что даже если мы с вами подпишем самое мощное соглашение, мы понимаем, что через два года Россия может вернуться. Просто понимаем это, и если мы с вами принимаем это, то соответствующим образом и действуем", — заявил Зеленский.По его словам, украинская делегация передавала российской стороне, что Украина не верит российским гарантиям и продолжит строить такое государство, которое будет в силах защитить себя сама.

В Москве прошла акция "Буча-Москва", сообщают российские сайты. Во время перформанса активист лежал в разных местах в центре российской столицы на земле с завязанными за спиной руками. Именно в таком положении в Буче нашли убитых людей.

Зеленский заявил, что переговоры с Россией после инцидента в Бучи будет вести сложно, но другого выбора нет. "Все мы будем воспринимать даже возможность переговоров, а не их содержание, как вызов. Прежде всего свой, внутренний. Потом, когда берешь себя в руки, понимаешь, что нет другого выбора. Тогда будет другой вызов. Вызов внтутри страны, потому что все понимают, что тому что они сделали - прощения нет. Так как мы коммуницируем публично, и не хотим врать. Каждая такая трагедия, каждая така Буча, будет бить по рукам в вопросах тех или иных переговоров. Нужно все равно искать возможности насчет таких шагов", — сказал он. По его словам, просто сказать "давайте не будем ни о чем говорить" — это самая легкая позиция. "Самое сложное — говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию", — говорит он. Также он допустил, что встречи между ним и Путиным не будет.

Новые санкции против России могут быть приняты уже завтра, сообщил госсекретарь при МИД Франции.

ВСУ: российские войска начинают перегруппировку, чтобы сосредоточиться на Донбассе Что сообщило Минобороны Украины в своей утренней сводке: Россия осуществляет перегруппировку войск и сосредоточивает усилия для начала наступления на восток Украины. Цель — установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей; Российская армия продолжает блокировать Харьков — ведутся артиллерийские обстрелы и идет уничтожение инфраструктуры города; Также российская армия пытается возобновить наступление в сторону Славянска и взять под полный контроль Мариуполь; Кроме того, сообщается, что российская войска обстреляли Николаев кассетными боеприпасами — запрещенными Женевской конвенцией. Также украинское военное ведомство отчиталось о потерях российской стороны. ВСУ сообщает, что за 41 день войны погибли и были ранены 18,5 тысячи российских солдат. В условиях войны невозможно оперативно проверить официальные заявления сторон. https://twitter.com/DefenceU/status/1511226358663421955?ref_src=twsrc%5Etfw

В связи с обстрелами железной дороги у Краматорска, поезда Укрзализныци возобновят движение после стабилизации на участке. Об этом говорится в сообщении УЗ. Пассажирам, ожидающим эвакуации из Краматорска, рекомендуем находиться в безопасном месте и следить за официальными сообщениями. Там сообщают, что поезд 45/46 находится по станции Лозовая. Информация о возможности дальнейшего движения будет обновляться. Поезд 142/141 Львов-Лозовая меняет маршрут, он будет двигаться на Полтаву без заезда в Харьков.

Мэр Бучи Анатолий Федорук призвал депутатский корпус и сотрудников коммунальных предприятий возвратиться в Бучу. Он призвал специалистов помогать с восстановлением жизненно важной инфраструктуры в Буче и селах, а также призвал руководство местной больницы запустить медучреждение. "Если же война заставила вас уехать за границу, прошу помогать Буче дистанционно. Здесь не хватает рук и ресурса. Участие каждого важно", — сказал он.

"Америка ни в коем случае не хочет посылать американских солдат сражаться с русскими в Украине", — заявил помощник американского президента Джейк Салливан. По его словам, США сосредоточится на других способах поддержки Украины.

В Луганской области 5 апреля сохраняется тяжелая ситуация. В Попасной и Рубежном продолжаются уличные бои, сообщает губернатор Луганской области Сергей Гайдай. "Ситуация тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои. В Рубежном погибших хоронят во дворах", — написал Гайдай в Telegram-канале.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил об авиаударах по железной дороге. "После ночных авиаударов было повреждено железнодорожное полотно. Занимаемся. По срокам пока непонятно", — заявил Гончаренко.

В школах России начали вести уроки по теме "Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику" — школьникам 5-11 классов рассказывают про рост доли российской продукции в отдельных отраслях и просят дать оценку потерь стран от санкций. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на методические рекомендации о проведении урока, Минпросвещения, учителей на местах и данные сайтов школ в Самарской, Московской и Орловской областях. Спецзанятия войдут в курс по обществознанию, начнутся они с цитаты президента Владимира Путина о том, что "на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление". Примерами санкций послужат блокировка активов госкорпораций и банков и части резервов Центробанка и уход зарубежных компаний из России.

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, вероятно, ограничит лизинг самолетов, а также импорт и экспорт авиатоплива, изделий из стали и предметов роскоши, сообщает со ссылкой на осведомленные источники CNBC. Сообщается, что санкции все еще находятся в стадии разработки и могут измениться по мере продолжения переговоров в ближайшие дни и в преддверии встречи послов ЕС в среду. Один из чиновников ЕС рассказал журналистам, что "очевидно, не хватает большого компонента", имея в виду отсутствие мер в отношении российского энергетического сектора. При этом отмечается, что ЕС по-прежнему разделен по вопросу о том, следует ли распространять антироссийские санкции на импорт энергоносителей.

Российские подразделения, которые были выведены с севера Украины, вероятнее всего, не смогут быть сразу передислоцированы для операций на востоке Украины. Им потребуется значительное переоснащение, сообщает разведка Великобритании. "Украинские силы отбили ключевой участок на севере Украины, лишив Россию возможности обеспечить свои цели и вынудив российские силы отступить из районов вокруг Чернигова и к северу от Киева", — говорится в отчете разведки, опубликованном в Twitter британского Минобороны. Разведка Британии предполагает, что вялотекущие бои, вероятно, продолжатся в некоторых частях вновь отвоеванных регионов (вероятно имеется в виду Черниговская и Сумская области), но значительно утихнут на этой неделе по мере вывода оставшихся российских войск.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал произошедшее в Буче "провокацией, подготовленной властями Украины и их западными спонсорами". Он повторил аргументы российской стороны, что видео и фото тел убитых на улицах Бучи появились спустя несколько дней после того, как российские войска покинули этот район. На записях, появившихся сразу после ухода российских военных, уверяет Россия, тел погибших нет.Газета The New York Times за несколько часов до выступления Небензи опубликовала спутниковые снимки Бучу, проанализировав которые можно прийти к выводу, что тела на улицах находились еще тогда, когда город контролировали российские военные.Имеется также множество показаний свидетелей — местных жителей, которые рассказывают о расстрелах, которые проводили российские военнослужащие в Буче.

Эксперты: следующей целью российских войск может стать Славянск По данным американского Института исследования войны, Россия готовит наступление на город Славянск на востоке Украины в попытке соединиться со своими частями в Донбасе. "Наступление российских войск из Изюма на Слапвянск скорее всего станет очередным поворотным моментом войны в Украине", — считают аналитики Института. При этом взятие Славянска должно считаться минимальной задачей. Если им это не удастся, то усилия по захвату Донецкой и Луганской областей тоже скорее всего будут напрасными. Причем уже сейчас видно, что продвижения там практически не наблюдается. "Усилия российской армии по набору резервистов и попытка бросить серьезно потрепанные части с северо-восточного направления в наступление на востоке Украины едва ли увеличат шансы на успех" — говорится в докладе института.

Бывший командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк предположил, что главная цель для РФ в Украине - город Днепр. "Что будет дальше: русские к северу и к югу от Днепра. Следующей ключевой целью станет Днепр. Если они смогут дойти до Днепра, они отрежут украинские силы, которые сдерживают сепаратистов на Донбассе. И это следующая русская задача, это сделать охват этих сил — отрезать их, уничтожить. Это значительная часть украинской армии", - заявил отставной генерал в эфире CNN.

В ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой министр иностранных дел Китая Ван И вновь призвал решить конфликт на Украине путем переговоров. Это был первый телефонный разговор на столь высоком уровне с начала марта, когда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил Китай использовать свое влияние на Москву, чтобы остановить российское вторжение. “Войны рано или поздно кончаются. Главное – как пережить боль и установить в Европе сбалансированный, эффективный и стабильный механизм безопасности”,- заявил своему собеседнику Ван И.

Страны Балтии могут закрыть границу с Россией, заявил в интервью Diena министр обороны Латвии Артис Пабрикс. По его словам, это должно быть совместное решение: "Я не вижу возможности, чтобы это могла сделать одна из стран. Но все вместе - это вопрос, который точно можно обсуждать".

Оперативная сводка Генштаба Украины на 6 часов утра. Коротко: Российская армия перегруппирует войска и концентрирует усилия на подготовке наступательной операции на востоке Украины. Цель - установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. Харьков по-прежнему блокирован Харьков, продолжаются артиллерийские обстрелы жилых кварталов и инфраструктуры. На Донецком и Луганском направлениях основные усилия сосредоточены на взятии под контроль районов Попасны и Рубижного, установлении полного контроля над Мариуполем. Артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю продолжаются. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/288073300172422&show_text=true&width=500

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе ночного обращения к украинскому народу заявил, что в интересах Киева провести открытое расследование убийства мирных жителей в Буче. По его словам, украинские следователи сделают все возможное, чтобы установить виновных в трагедии. "Мы уже делаем все возможное, чтобы как можно скорее установить всех российских военных, причастных к этим преступлениям, - сказал он. - Это будет совместная работа с Европейским союзом и международными институтами, в частности, с Международным уголовным судом". Россия продолжает отрицать причастность к убийствам мирных жителей в Украине.

Вашингтон уже на этой неделе объявит новые санкции в отношении России на фоне сообщений об убийстве мирных жителей российскими военными в Буче, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Как полагает Салливан, планы России сконцентрировать внимание на востоке Украины говорят о том, что в ближайшее время она может переместить в район Донбаса десятки тысяч военнослужащих. В связи с этим Салливан сказал, что США готовы предоставить Украине дополнительные вооружения, включая системы советских времен, которые имеются у бывших партнеров СССР по Варшавскому договору. “Наша администрация работает буквально круглосуточно, чтобы выполнить основные требования Украины по предоставлению помощи в сфере безопасности”, - подчеркнул советник американского президента.

Судя по сообщениям украинских СМИ, ночь на вторник, 5 апреля, прошла без масштабных боевых действий.

В Рубежном российские войска ударили по цистерне с азотной кислотой. Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Людей просят закрыть окна.

Зеленский выступает на заседании Совбеза ООН Владимир Зеленский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, обвинил российские войска в убийствах и изнасилованиях мирных граждан во время войны в Украине. В числе прочего он заявил, что ООН не смогла обеспечить безопасности в мире, поскольку Россия пользуется своим правом вето в Совбезе как оружием. Он предложил созвать международную конференцию в Киеве, чтобы определить, как дальше поддерживать мир во всем мире.