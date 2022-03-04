ОНЛАЙН. Зеленский жестко прошелся по НАТО, Грета Тунберг поддержала Украину, Роскомнадзор заблокировал Twitter

Война в Украине продолжается больше недели. Боевые действия по-прежнему идут в различных регионах страны. Delfi собирает свежую информацию в текстовом онлайне.

Война в Украине: 4 марта

На сегодня всё! Спасибо, что были с нами. Вернемся уже в 5:00 по латвийскому времени.

Борис Джонсон записал обращение частично на украинском языке. Потом перешел на английский.

Грета Тунберг поддержала Украину.

Главные цитаты из нового обращения Зеленского"Мы выдержали девять дней тьмы, девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали. Стратегически все понятно: украинцы едины от Ужгорода до Харькова, от Киева до Херсона. Украинцы гоняют врага под Киевом, бьют за Ахтырку, наказывают за Гостомель, отомстят за Херсон, наш Херсон, украинский Херсон, который сегодня пытались унизить. Но не вышло"."Оккупанты думали, что могут отключить украинцам телевидение, отключить нашу связь, отобрать продукты питания, могут отключить электроэнергию. Они думали, что это заставит украинцев подчиниться. Но даже если вы лишите нас кислорода, мы водхнем полной грудьюЮ чтобы сказать: прочь с нашей земли!""Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит. Растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один. Все разведки стран НАТО прекрасно знают планы врага. Они подтвердили, что Россия хочет продолжить наступление"."НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной. Мы считаем, что страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО. Это самогипноз тех, кто слаб, не уверен внутренне... Все люди, которые погибнут с этого дня, погибнут также из-за вас. Из-за вашей слабости, разобщенности".

Зеленский записал видео из своего Офиса, опровергая слухи об отъезде из Киева. На заднем фоне — Ермак.

Интернет-провайдер Cogent отключит РоссиюОдин из крупнейших в мире интернет-провайдеров, вашингтонская компания Cogent, прекратит сотрудничество с российскими клиентами.Cogent — международный магистральный оператор связи. По некоторым оценкам, он отвечает за четверть всего интернет-трафика в мире. Среди его российских клиентов - крупнейший провайдер "Ростелеком". По данным "Коммерсанта", с компанией также работают "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK.В "Ростелекоме" агентству ТАСС сказали, что вся инфраструктура компании пока работает нормально.

Видео из Сум. Опубликовал губернатор. Люди собирают талую воду. Централизованного водоснабжения нет из-за обстрелов.

Телеграм-каналы сообщают, что Донецк и Горловка под мощными обстрелами.

Новое обращение Зеленского. Зеленский жестко наехал на НАТО: "Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной!". "Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас", — заявил Зеленский странам НАТО. Напомним, страны НАТО не хотят вводить бесполетную зону, чтоб не вступать в боестолкновение с Россией.

Louis Vuitton закрывает с воскресенья 124 магазина в России, сообщает Reuters.

США как и НАТО считают, что не стоит вводить "бесполетную зону" над Украиной. Об этом заявил госсекретарь Блинкен.

Полиция уделит повышенное внимание авто с подозрительными знакамиДля предотвращения возможных провокаций Государственная полиция будет уделять повышенное внимание автомобилям с различными подозрительными надписями, в том числе с буквами Z, V, а также другими буквами типа О, Х и А. Также будут фиксировался автомобили с символикой и флагами ДНР (Донецкая Народная Республика), ЛНР (Луганской Народной Республики) и СССР.Об этом Государственная полиция сообщила в своем аккаунте на Facebook.Водителей таких автомобилей будут останавливать и проверять.Государственная полиция призывает жителей не участвовать в провокациях. Также правоохранительные органы просят сообщать в полицию о замечанных автомобилях или других объектах, на которых знаки или символы, поддерживающие агрессию Кремля. Об этом необходимо необходимо немедленно информировать полицию по телефону 110!

Роскомнадзор заблокировал TwitterНа сайте ведомства появилось сообщение, что доступ к сайту одной из самых популярных соцсетей России и мира ограничивается по решению Генпрокуратуры, принятому 24 февраля 2022 года — то есть в день вторжения России в Украину.

Минобороны: техника российской армии, наблюдаемая под Псковом, движется в сторону УкраиныТехника российской армии, наблюдаемая под Псковом, движется в сторону Украины, сообщает Министерство обороны Латвии.Сегодня в соцсетях распространилась информация о том, что под Псковом наблюдается большая колонна российской армии. Псков расположен примерно в 50 километрах от эстонско-латвийской границы."Имеющаяся в нашем распоряжении информация показывает, что наблюдаемая под Псковом техника российской армии представляет собой механизированную колонну подразделения, дислоцированного в Ленинградской области, которая движется на юго-восток — в сторону Украины. Прямая военная угроза Латвии на данный момент отсутствует, — говорится в сообщении Министерства обороны в социальных сетях.

Глава МИД Украины заявил, что НАТО, в отличие от ЕС, ничего не может решить для Украины, и "расплатится за эту слабость". При этом он добавил, что есть страны, которые готовы защищать украинское небо.

Видео воздушного боя. Говорят, что снято в Киеве.

Николаевский губернатор говорит, что россияне отступили из города.

Еще одно заявление с Запада о нежелании вмешиваться в войну в Украине. "НАТО не может вмешаться в эту войну, потому что никому не нужна вытекающая из этого опасность безграничной эскалации ситуации во всей Европе. Относительно этого мы с нашими партнерами едины во мнении. Мы должны сохранять хладнокровие", — заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Впрочем, это не отменяет того, что Запад будет поддерживать Украину поставками вооружений и финансами без официального участия своих солдат.

Сервис Booking.com больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри России, поиск зарубежных отелей из России по-прежнему доступен.

В Великобританим собирают по 55 миллионов фунтов в день на гуманитарную помощь украинцам.Британский комитет по чрезвычайным ситуациям (общественная организация, которая оказывает оперативную помощь пострадавшим людям) объявил, что собирает по 55 млн фунтов в день на помощь гражданам Украины в трудной ситуации.Среди жертвователей — королева Великобритании Елизавета Вторая, принц Чарльз и другие члены королевской семьи. 20 млн фунтов выделило правительство Британии.

В России начали блокировать Twitter. Эту информацию подтверждает и Роскомнадзор. Напомним, сегодня уже была заблокирована соцсеть Facebook.

Бои в Буче, снятые с квадрокоптера.

Местные власти: российские военные заняли город ТростянецГлава Сумской администрации Дмитрий Живицкий в своем телеграм канале сообщи, что город Тростянец перешел под контроль российских военных.По словам Живицкого, военные помимо прочего взяли под контроль подстанцию скорой помощи:"Они не разрешают медикам выезжать на вызовы, только к детям в экстренных случаях. Медиков предупредили, что расстреляют, если выедут самостоятельно. Скорую из других населенных пунктов не пускают. Местное население не имеет возможности купить продукты и другие товары. Все магазины разграблены, в городе постоянно проводят обыски и работают снайперы. Также нет возможности попасть в город, чтобы помочь населению".Минобороны России не комментировало это заявление, но в целом отмечает, что проводит операцию с соблюдением всех норм гуманитарного права. Москва обвиняет Киев в блокировке "гуманитарных коридоров" для вывода мирного населения.

Во время боев снаряд попал в Ирпень в жилищный комплекс Лемонграсс.

В Киев прибыла новая крупная партия противотанковых гранатомётов NLAW.

Администрация США обдумывает введение запрета на импорт нефти из РФ, сообщили западные агентства со ссылкой на представителя Белого дома.

Заявление Meta (Facebook) о блокировке в РоссииСкоро миллионы обычных россиян обнаружат, что их отрезали от проверенной информации, лишили их ежедевной возможности общаться с семьей и друзьями и заставили молчать. Мы продолжим делать все, чтобы восстановить наши сервисы, чтобы они остались доступными для людей, которые смогут безопасно выражать свои мысли и организовывать свои действия.Заявление подписал президент компании Meta Ник Клегг.

Путин подписал закон об уголовном наказании за "фейки" об армииТеперь за публикацию информации о том, что официальные власти России посчитают "фейком" может грозить до 15 лет тюрьмы.

В Одессе уничтожили неразорвавшиеся элементы кассетных бомбОдесские спасатели из службы по борьбе с чрезвычайными ситуациями Украины завявили, что нашли оставшиеся после российского авиаудара элементы противотанковых кассетных бомб.Кассетные элементы уничтожены взрывотехниками."Специалисты ликвидировали последствия авиаудара. Они изъяли 253 противотанковых кассетных элемента ПТАБ-1М, а также две авиабомбы ОСАБ-250 и ОСАБ-500, которые не сдетонировали. Вчера, 3 марта, враг дважды атаковал село Беленькое", — говорится в заявлении ведомства.Минобороны России отрицает использование негуманитарных методов ведения боевых действий и настаивает, что все удары наносятся только по военной инфраструктуре.

Суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова, сообщила Ирина Венедиктова. "Официально информирую вас о том, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения, как подозреваемому", — написала Венедиктова. Служба безопасности Украины подозревает Михалкова в посягательстве на территориальную целостность страны из-за его высказываний в поддержку войны. По словам Венедиктовой, уже запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.

По данным Пентагона, колонна российских войск протяженностью в несколько десятков километров все еще стоит примерно в 25 км к северу от Киева. Ее движение было замедлено украинскими атаками и взрывом одного из мостов.

Ринкевич: НАТО должно перейти к комплексной защите на восточном фланге НАТО должно перейти от сдерживания к полномасштабной защите на восточном фланге, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на внеочередной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе в пятницу.Во время встречи министр подчеркнул, что российское военное вторжение в Украину требует немедленной активизации работы Североатлантического союза по краткосрочным и долгосрочным мерам защиты и сдерживания, особенно на восточном фланге НАТО.Ринкевич выразил мнение, что российское военное вторжение в Украину, осуществленное при поддержке Беларуси, ухудшило ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря. Поэтому необходимо предпринимать шаги для повышения безопасности восточного фланга НАТО, уделяя особое внимание укреплению потенциала противовоздушной и противоракетной обороны в регионе.Министр обратил внимание на необходимость дальнейшего увеличения бюджета НАТО. Он подчеркнул, что Латвия уже выразила решимость увеличить оборонный бюджет до 2,5% от ВВП.

Пентагон: Россия не мешает доставке оружия в Украину из западных странПредставитель американского оборонного ведомства отмечает, что США продолжают оказывать украинским силам информационную поддержку, но их войска не вмешиваются в конфликт."Я хотел бы напомнить, что у нас нет самолетов в украинском воздушном пространстве. У нас нет солдат на украинской земле. Поэтому мы делаем все, что можем, чтобы своевременно обеспечивать украинцев полезными разведданными", — заявили в Пентагоне.Представитель ведомства отметил, что 14 стран-союзниц США уже фактически доставили в Украину материальную помощь — для их министерств обороны это было "настоящим бюрократическим подвигом".

Урсула фон дер Ляйен: ЕС готов к новым санкциям против РоссииЕвропейский союз готов вводить новые санкции против России, если Владимир Путин не остановит войну в Украине. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Чтобы было предельно ясным, мы готовы ввести дополнительные санкции, если Путин не прекратит развязанную им войну и не обратит процесс вспять", — заявила глава Еврокомиссии совместно с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава Госдепа США: война может быть долгойРуководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что у его ведомства нет представления о том когда закончится война в Украине."К сожалению, и это ужасно, но, вероятно, скоро это не закончится. Те усилия, которые мы делаем вместе, должны продолжаться. Они должны развиваться. Мы должны действовать, как сказал президент [Байден], вместе со множеством стран мира, которые понимают отвратительность того, что сделал Владимир Путин.Мы должны продолжать усилия, пока это не закончится. Пока не кончится война, пока не выйдут российские войска и украинцы не получат независимость, суверенитет, не восстановят территориальную целостность", — заявил глава Госдепа.

ЕС изучает возможности отключения от SWIFT новых банков РФ, заявил Боррель.

Митинг а поддержку Украины в Тбилиси.

В России блокируется FacebookВ Роскомнадзоре заявили, что 4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории Российской Федерации.В сообщении ведомства говорится: "С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства РИА "Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру".

В Белграде большой митинг в поддержку РоссииКак сообщает журналист Сербской службы Би-би-си Слободан Маричич, в центре города собрались несколько тысяч человек. Они скандировали "Россия, Путин, Сербия!", а также демонстрировали плакаты с буквой Z — она есть на части российской техники и уже стала символом этой войны.

Путин провел переговоры с канцлером Германии ШольцемВладимир Путин провел сегодня переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, а министр обороны России Сергей Шойгу поговорил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.Оба представителя России заявили в ответ на высказанную обеспкоенность положением мирных жителей, что российская армия им не угрожает, не обстреливает гражданские объекты и полностью соблюдает требования международного гуманитарного права. Путин вновь говорил об "украинских неонацистах" и о том, что Запад восемь лет не замечал, как Киев устраивал "геноцид" непризнанным "народным республикам".Мирные жители Киева, Харькова и Харьковской области ранее рассказывали Би-би-си, что пострадали от обстрелов своих домов.

Мэр города Рубежное Луганской области перестал выходить на связь Чтобы службы города продолжили работать нормально, власти региона назначили нового руководителя города. "Назначил Романа Власенко - главу Северодонецкой РГА - руководить Рубежным", — написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Судьба мэра уточняется. https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/133672092505516&show_text=true&width=500

Le Monde: разведки США и Британии уже к октябрю поняли, что Путин задумал войнуВлиятельная французская газета Le Monde пишет со ссылкой на французские дипломатические источники, что разведки США и Великобритании уже осенью знали о приготовлениях России к вторжению в Украину и начали делиться этой информацией со своими союзниками, такими как Германия, Франция и Италия. Но союзники, по данным газеты, хотя и не сомневались в реальности военных приготовлений, интерпретировали их не как подготовку к настоящей войне, а как блеф и попытку Путина добиться уступок от Запада.Напомним, в западной прессе первые сообщения о подготовке к вторжению в Украину, основанные на источниках в разведках, появились в начале ноября. Однако консультации разведок крупнейших западных стран начались уже в октябре, правда, по словам французского источника, "англосаксы" не сразу рассказали об источниках своей информации.При этом уже к декабрю директор национальной разведки США Эврил Хейнс уверенно говорила союзникам, что Путин принял окончательное решение напасть на Украину, а его заявления об обратном призваны лишь обмануть и выиграть время, пишет Le Monde. Разведки стран континентальной Европы какое-то время сомневались в этом. Различия в оценке ситуации привели к тому, что США и Великобритании начали усиленно тренировать украинскую армию и наращивать поставки ей вооружений, а Германия, Франция и Италия до начала войны этого не делали.

Мэр Харькова Терехов о ситуации в городе. Кстати, опровергает слух, что ему россияне дали 72 часа на сдачу города.

Стрельба в районе Южного. Это между Одессой и Николаевом.

В Энергодаре до сих пор нет отопления. Трубопровод поврежден во время боев.

"Новая газета" удаляет все материалы о военной операции в Украине"Новая газета" заявила, что удаляет с сайта и соцсетей все свои материалы рассказывающие о военной операции России в Украине, мотивируя данное решение угрозой "военной цензуры".

"Нас бомбили три дня подряд"Рассказывает семья, которая сейчас находится в Харьковской областиС Би-би-си связалась семья, которая сейчас находится в Изюме, на северо-востоке Украины. Вот их рассказ (своих имен собеседеники просили не указывать, опасаясь за свою безопасность):"Мы абсолютно в ловушке. Нас бомбили три дня подряд. В российских новостях пишут, что Изюм - это военно-стратегический пункт. Может быть, так было 100 лет назад. Там был один оружейный завод, который закрыли еще 30 лет назад. Теперь они стреляют по многоквартирным домам, по домам, по школам".Собеседники Би-би-си рассказали, что отказались эвакуироваться , опасаясь мародеров. Сейчас они говорят, что уже физически не могут уехать — дороги простреливаются.

СНБО проводит заседание. По итогам ожидается заявление Зеленского.

США не зафиксировали радиоактивных утечек на Запорожской АЭССША не зафиксировали каких-либо радиоактивных утечек на Запорожской АЭС, обстрелянной ночью, заявили в Пентагоне.В пятницу ночью по зданиям и блокам Запорожской АЭС в Энергодаре российскими войсками был открыт непрерывный огонь, в результате чего на атомной электростанции начался пожар.По сообщениям украинских служб, обстрелы вызвали пожар на третьем, четвертом и пятом этажах административного учебно-тренировочного корпуса.Представитель Минобороны США сказал, что пожары на атомной станции потушены.Кроме того, чиновник заявил, что у США нет причин сомневаться в том, что Запорожскую АЭС в Украине теперь контролирует Россия.Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года.

Куда пропала соль из магазинов? Торговцы заверяют, что дефицита не ожидается"Соль — это, наверное, новая гречка!", — говорят люди в соцсетях, не обнаружив в ближайшем магазине ни одной пачки соли. Delfi уже писал, что не только в Риге, но и других местах Латвии с полок магазинов исчезают соль и некоторые другие товары. С чем это связано и есть ли повод для беспокойства?

Видео сбитого под Макаровом (Киевская область) российского самолета Су-25.

Би-би-си временно прекращает работу в РоссииВ ответ на принятый российскими властями новый закон об освещении новостей в России, генеральный директор Би-би-си Tим Дэйви заявил:"Этот закон делает уголовно наказуемым сам процесс независимой журналистики. Это не оставляет нам другого выбора, кроме как временно приостановить работу в Российской Федерации всех журналистов Би-би-си Ньюз и вспомогательного персонала, пока мы оцениваем все последствия этого неприглядного события"."Русская служба Би-би-си Ньюз продолжит работу за пределами России. Безопасность наших сотрудников имеет первостепенное значение, и мы не готовы подвергать их риску уголовного преследования только за то, что они выполняют свою работу.Я хотел бы воздать должное всем им за их смелость, решительность и профессионализм. Мы по-прежнему стремимся предоставлять точную и независимую информацию аудитории по всему миру, в том числе миллионам россиян, которые пользуются нашими новостными службами. Наши журналисты в Украине и по всему миру будут продолжать освещение [российского] вторжения в Украину", — добавил Дейви.

В СВР России уверены, что западные разведки помогают УкраинеВ сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ говорится, что спецслужбы Великобритании, Канады и других стран НАТО поддерживают контакты со Службой безопасности Украины и передают ей разведданные о планах и передвижениях российских военных.В СВР назвали Польшу "логитистическим хабом", через который в Украину попадают оружие и добровольцы из стран Запада (СВР называет их "боевиками")."Вместе с американцами функционирование польского "логистического хаба" также обеспечивают представители разведорганов Великобритании, Канады и ряда других стран НАТО. Они поддерживают прямые контакты с представителями СБУ и минобороны Украины", — говорится в заявлении.

Зеленский поговорил с главой МВФ.Поблагодарил за срочную помощь, которую уже дает МВФ и сказал, что "Фонд должен взять на себя лидерство в финансировании восстановления после завершения российской агрессии".

Роскомнадзор взялся за TikTok и обвинил соцсеть в дискриминации российских СМИ. В частности, регулятор поинтересовался, почему "ТикТок" блокирует видеосюжеты РИА "Новости".

В Николаеве сообщают, что отбили аэропорт Кульбакино, но россияне готовятся перейти в контратаку.

Вот полная версия Кремля по поводу переговоров Путина и Шольца. Путин настаивает на роли "неонацистов" в войне. Заявления об обстрелах Киева и крупных говордов называет "грубыми пропагандистскими фальшивками" Россия настаивает на демилитаризации и "денацификации" Украины, ее нейтральном статусе и требует от Украины признать российский статус Крыма и независимость "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей. Также Путин сказал Шольцу, что "задачи спецоперации обязательно будут реализованы".

В Киеве опять завыли сирены.

Путин сегодня в разговоре с Шольцем заявил ему то же, что и вчера Макрону — цели "спецоперации" в Украине "будут реализованы". Также он выразил надежду на "разумную позицию Киева" в ходе планируемого третьего раунда переговоров, который состоится 5 или 6 марта.

Пентагон установил "горячую линию" для связи с МосквойМинобоорны США установило линию связи с Министерством обороны России для того, чтобы снизить риск опасных недоразумений, заявил представитель Пентагона газете оборонного ведомства США "Stars and stripes" (в России неким аналогом этого издания является газета "Красная звезда") .Главная задача линии — "предотвратить просчеты, военные инциденты и эскалацию", — пояснил чиновник ведомства на условиях анонимности.

Турция не будет закрывать небо для самолетов из России Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что воздушное пространство Турции должно оставаться открытым для самолетов России и прочих стран. "Важно не только для Турции, но и для стран, которые вводят эти санкции, и их граждан, чтобы воздушное пространство было открыто... как в стратегическом, так и в гуманитарном плане", - приводит проправительственная газета "Ени Шафак" ("Новая заря") слова Чавушоглу. После закрытия европейского воздушного пространства для российских самолетов, Турция стала одной из стран, через которую можно попасть в Россию. Ранее сообщалось, что власти Турции не планируют присоединяться к санкциям в отношении России.

На фоне сообщений о боях вокруг украинских АЭС в Европе скупают таблетки от радиацииСтраны Восточной Европы крайне серьезно отнеслись к сообщениям о захвате российскими военными Чернобыльской АЭС. Как и к распоряжению президента Путина о переводе на особый режим несения службы российских сил защиты, к которым относится, в том числе, и стратегический ядерный арсенал страны.

"Мимо": Зеленский о сообщениях об обломке ракеты в его резиденцииВо двор летней резиденции президента Украины в Конча-Заспе "упал, вероятно, обломок ракеты", сообщил пресс-секретарь Владимира Зеленского."Мимо", — цитирует он Зеленского.https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/4999669070100635&show_text=true&width=500

Заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук заявил, что украинская экономика сократилась вдвое из-за войны. Об этом он сказал в интервью Bloomberg в четверг."Мы пытаемся держать нашу финансовую систему под контролем, но наши предварительные подсчеты свидетельствуют, что наш суточный ВВП составляет лишь половину нормального, который был в мирных условиях", — сказал Николайчук.

В Польше уже более 700 тыс беженцевЧисло прибывших в Польшу с Украины беженцев превысило 700 тысяч, сообщает польская погранохрана.

Где президент Украины Зеленский?Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский покинул Украину.Советник Зеленского Подоляк отказался отвечать на вопрос о местонахождении президента Украины.Верховная Рада Украины заявила, что Зеленский продолжает оставаться в Киеве.

331 мирный житель убит в ходе войны в Украине, 675 ранены, заявило Управление ООН по правам человека, добавив, что реальные потери, вероятно, намного выше.

Граница Украины с Польшей. На выезд по прежнему очень много людей и машин. Многие идут пешком, с детьми и колясками.

Visa временно отменяет транзакционные комиссии в УкраинеВ пресс-службе компании объясняют это поддержкой украинского бизнеса."Visa отменит внутренние транзакционные комиссии и приостановит действие межбанковской комиссии для внутренних транзакций в торговых точках в течение марта 2022 года", — говорится в заявлении компании.

Что происходит в Николаеве? Сегодня РФ вошла в город. По данным "Страны", россияне дошли до центра города к мосту через Южный Буг.Но позже в ходе боев с ВСУ отступили на окраину со стороны Херсона.

Во двор президентской дачи в Конче-Заспе упал обломок ракеты.Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Минобороны РФ провело очередной брифинг по ситуации в УкраинеВ ведомстве утверждают, что украинские националисты готовят в Харькове провокацию с участием западных журналистов. По словам Минобороны РФ, в частном секторе Харькова "между домами размещены реактивные системы залпового огня". "Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать дома, установки приведены в готовность к обстрелу российских сил, расположенных вне город. Цель провокации — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова, всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам", - говорится в заявлении ведомства.

Всемирный банк: "Война в Украине — это катастрофа для всего мира" Война в Украине — это катастрофа для всего мира, которая сократит глобальный экономический рост, заявил Би-би-си президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.Малпасс заявил, что экономические последствия войны распространяются за пределы Украины, и рост мировых цен на энергоносители, в частности, больше всего ударит по бедным — как и растущая инфляция.https://www.delfi.lv/article.php?id=54121484

Новые данные о погибших в ЧерниговеПо уточненной информации из больниц Чернигова, вчера, 3 марта, в результате бомбардировки в Чернигове погибли 47 человек: 38 мужчин и 9 женщин. Спасено 18 человек, сообщают в черниговской областной администрации.По данным Украины, люди погибли из-за налета российской авиации. Россия утверждает, что ведет обстрелы только военных объектов.https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/268960328749760&show_text=true&width=500

Путин сказал Шольцу о планах третьего раунда переговоров на выходныхОб этом заявили в правительстве Германии. В делегации Украины подтвердили, что третий раунд может пройти 5 или 6 марта.

ООН: В Украине убит 331 мирный житель, 675 раненыУправление ООН по правам человека заявило, что по их данным во время военного вторжения России в Украину убит 331 мирный житель, еще 675 человек ранены.ООН не называет обстоятельства гибели мирных жителей.Россия утверждает, что ведет обстрелы только военных объектов, однако от обстрелов также страдают жилые дома в разных городах Украины.На вчерашних переговорах Россия и Украина договорились о созданиии гуманитарных коридоров для эвакуции мирного населения.

НАТО: Россия применяет кассетные бомбы в Украине"Мы видели применение Россией в Украине кассетных бомб и другого оружия, которое нарушает международное право", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Кассетная бомба - это собой снаряд, который сбрасывается с воздуха или запускается с земли. Он разрывается в воздухе, выпуская десятки, а иногда и сотни более мелких бомб, способных покрыть территорию размером в несколько футбольных полей.Это означает, что все, кто находится на этой территории, включая мирных жителей, рискуют погибнуть или получить травмы. Иногда такие бомбы не взрываются сразу, что позволяет им убивать или калечить людей спустя долгое время после окончания конфликта.Россия заявляет, что использует только "высокоточное вооружение".Международная конвенция, запрещающая применение кассетных бомб, вступила в силу 1 августа 2010 года. Россия, Украина, США, Китай и ряд других стран не подписали ее.

ЕС усилит санкции против РоссииОб этом заявили министры иностранных дел сегодня на встрече в Брюсселе.

Посольство России в Риге будет расположено на улице Независимости УкраиныКусок улицы Антонияс, где сейчас находится российское посольство, будет переименован. О переименовании договорилась коалиция Рижской думы.https://www.delfi.lv/article.php?id=54121182

Жители Николаева сообщают о взрывахКак пишет "Политика страны", в городе идут бои.

В Донецкой области под обстрел попал поселок МангушОб этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. Среди гражданских лиц есть жертвы, их количество уточняется. Спасательные работы пока не начинают, поскольку обстрелы продолжаются.

Бывший канцлер Австрии выходит из совета директоров LukoilБывший канцлер Австрии Вольфганг Шюссель покидает состав совета директоров российской нефтяной компании Lukoil. Об этом со ссылкой на Шюсселя сообщает немецкое издание Kleine Zeitung.Шюссель выходит из компании из-за войны в Украине. По словам бывшего канцлера, он также был одним из авторов заявления Lukoil, которое компания опубликовала вчера. "Мы выступаем за скорейшее прекращение вооруженного конфликта и всецело поддерживаем его разрешение путем переговорного процесса, дипломатическими средствами", — говорилось в нем.

Представители Украины на переговорах с РФ Арахамия и Подоляк находятся во ЛьвовеКак сообщает ТАСС, Украина и Россия договорились вести переговоры в закрытом режиме, чтобы "хоть как-то двигаться", заявил Подоляк. По его словам, украинской стороне четко понятны позиции России на переговорах, поэтому работать комфортно.Позиции Украины на переговорах с Россией поддерживаются партнерами Киева, сообщил Подоляк. Он добвавил, что позиция РФ на переговорах жесткая, как и позиция Украины, поэтому переговоры будут идти тяжело, но они будут идти.

В МАГАТЭ опровергли обвинения РФ в адрес Украины о якобы разработке ядерного оружияГлава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил об отсутствии какой-либо объективной информации, подтверждающей обвинения России в адрес Украины о якобы попытках разработать ядерное оружие.

НАТО не собирается закрывать небо над Украиной, в стране не будет военных альянса.

В украинских Telegram-каналах опубликовали списки пленных российских солдатЗамминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что пленные будут выдаваться их матерям. Забирать пленного нужно будет в Киеве.

Совет ООН по правам человека проголосовал за проведение расследования "в связи с агрессией России против Украины"За проголосовали 32 страны, против — две, еще 13 стран воздержались от голосования. Против голосовали Россия и Эритрея.

В России заявили, что Зеленский покинул УкраинуОб этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, Зеленский находится в Польше."Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он — в Польше", заявил Володин.

На станции "Лисичанск" люди ждут эвакуационного поездаЛисичанск находится в Луганской области, недалеко от Северодонецка. Видео со станции опубликовал глава военно-гражданской администрации Луганской области Сергей Гайдай.

В связи с ликвидацией "Эха Москвы" будут удалены все корпоратвные аккаунты соцсетей и отключен сайт.

В Европе массово скупают таблетки "от радиации"В странах Восточной Европы очень серьезно восприняли захват российскими военными Чернобыльской АЭС и слова президента Путина о переводе на особый режим несения службы российских сил защиты, к которым относится и стратегический ядерный арсенал страны.Как сообщает Рейтер, жители Чехии, Болгарии и Польши начали массово скупать в аптеках йодид калия и другие препараты с высоким содержанием йода, которые используются для профилактики лучевой болезни в случае радиационного заражения.Радиоактивный изотоп йод-131 является одним из самых опасных продуктов распада ядерного топлива, поскольку имеет свойство накапливаться в щитовидной железе. Чтобы этого не произошло, при утечке радиации людям, находящимся в зоне поражения, рекомендуется принять ударную дозу обычного йода (стабильного изотопа йод-127).По данным Рейтер, в Болгарии за последнюю неделю было продано столько же препаратов йода, сколько обычно продают за целый год. В Польше число продающих его аптек за тот же срок выросло в два с лишним раза.Жителям Бельгии йодид калия уже несколько лет выдается бесплатно, на всякий случай. Как сообщают местные СМИ, только в понедельник в аптеках страны жителям выдали более 30 тысяч пачек препарата.Резкий рост спроса на йод отмечается и во Франции.

Кремль не поддержал предложение Зеленского о переговорах с ПутинымПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского о прямых переговорах лидеров двух стран.Песков выразил удовлетворение переговорами в существующем формате, через делегации Москвы и Киева, встречающиеся в Беларуси.Однако он подчеркнул, что пока не идет речи о подписании документов по их итогам.В четверг Зеленский обратился к Путину с призывом уйти с украинской земли - или сесть за стол переговоров напрямую с ним.А глава Чечни Рамзан Кадыров в тот же день призвал Путина отказаться от любых переговоров и бросать армию на штурм Киева и Харькова.

Гид Michelin приостанавливает свою деятельность в РоссииКрупнейший гастрономический гид Michelin объявил о прекращении сотрудничества с российскими ресторанами. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на французское издание Figaro."Также приостановлены публикации, касающиеся московских ресторанов, в наших социальных сетях, на нашем сайте и в нашем приложении", — передает Figaro.Первый гид Michelin в России был запущен в октябре 2021 года.

В России пояснили, для чего был принят закон о фейкахКак сообщает ТАСС, закон об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ порожден общественным запросом и соответствует потребностям сегодняшнего дня, при этом важно избежать злоупотреблений при его применении, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Подоляк: Шольц ведет переговоры с Путиным"Прямо сейчас Шольц проводит переговоры с российским президентом касательно гуманитарных коридоров. С украинской стороны за этот вопрос отвечают Ирина Верещук и Сергей Трусов", - написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1499715915046338567?ref_src=twsrc%5Etfw

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что у России нет недобрых намерений в отношении соседей, и призвал всех задуматься о нормализации отношений

НАТО будут обсуждать внедрение запрещенной для полетов зоны над Украиной. Переговоры по этому поводу начнутся уже сегодня, 4 марта, сообщает издание Onet. pl со ссылкой на заявление министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса:"Министр иностранных дел Испании заявил, что НАТО будет обсуждать возможное введение запрещенной для полетов зоны над Украиной. Обсуждение должно состояться в пятницу во время саммита военного Альянса под руководством США"

Российские силовые ведомства продолжают предупреждать сограждан о недопустимости выходить на несогласованные акции. Утром это сделали СК и прокуратура Москвы, днем в четверг - Генпрокуратура России и ГУ МВД Москвы и Петербурга, сообщает Интерфакс. Участие в массовых беспорядках наказывается сроком до 8 лет тюрьмы, организация - до 15.

Путин в разговоре с Лукашенко повторил (https://t.me/stranaua/28544) сказанный вчера Макрону тезис о том, что задачи "военной спецоперации" будут "выполнены в полном объеме".В Кремле сообщили, что Лукашенко в свою очередь, "выразил поддержку российским действиям".

Куда и что можно жертвовать и как помогать Украине? Государственные ответственные учреждения и неправительственные организации (НПО) приглашают латвийских граждан и частные компании делать пожертвования для Украины координировано, преимущественно через благотворительную организацию ziedot.lv. Военную технику и экипировку призывают жертвовать через Министерство обороны (МО).Более подробно ЗДЕСЬ.

Шольц в очередной раз заявил, что Германия не является стороной конфликта в Украине и не станет ею.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси опроверг обвинения Росси в адрес Украины о якобы попытках украинцев разработать ядерное оружие."Этот вопрос для нас очень ясен; у нас нет никакой информации, которая ставила бы под сомнение выполнение Украиной обязательств по нераспространению".

В Германии сообщили о случаях, когда правые экстремисты отправляются в Украину для участия в боевых действиях.По словам официального представителя МВД Германии, один из способов не дать экстремистам покинуть страну — отобрать у них паспорта, и в настоящее время сотрудники службы безопасности работают над этим.Однако немецкое законодательство не позволяет запрещать гражданам Украины возвращаться в Украину для участия в защите своей страны, сказал он.

Улица в Харькове сегодня.

МИнобороны РФ впервые в этой войне показало удар с беспилотникаВ пятницу минобороны России опубликовало запись, на которой, как утверждается, виден момент уничтожения ударным беспилотником "Иноходец" командного пункта батальона ВСУ "Айдар" на территории Донецкой области.Независимых подтверждений у этого заявления на данный момент нет.Это первое видео удара с беспилотника, опубликованное ВС РФ в этой войне.Украинский генштаб опубликовал уже несколько записей ударов по российской технике, сделанных с турецких ударных БПЛА "Байрактар ТБ2".

Служба госбезопасности Латвии зафиксировала призывы присоединиться к Российской армии В ведомстве напомнили, что в Латвии предусмотрена уголовная ответственность за посягательство на территориальную целостность или политическую независимость государства при участии в вооруженном конфликте за пределами территории Латвийской Республики.В поле зрения Службы госбезопасности также попали лица, выражающие поддержку военной агрессии России против Украины и ее народа. Ведомство благодарит граждан, которые предоставили службе информацию о таких случаях.Ответственность также предусмотрена за такие действия, как оправдание и прославление военных преступлений и преступлений против человечности, призывы к геноциду или агрессивной войне, действия, направленные на возбуждение национальной или межнациональной розни, а также призывы оспорить национальную независимость, суверенитет или территориальную целостность Латвийской Республики.Если вы заметили в интернете записи, комментарии или видео, содержащие признаки упомянутых выше преступлений, просьба писать на электронный адрес Службы госбезопасности: info@vdd.gov.lv.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» удалена из глобальной системы электронного бронирования билетов.

Назвали населенные пункты и районы, требующие гуманитарных коридоровНаселенные пункты в районах боевых действий, требующие создания гуманитарных коридоров, расположены в таких областях:- Сумской (направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Ахтырка),- Черниговской (восточная и северная части Черниговщины),- Харьковской (вся область, кроме юго-восточной части),- Киевской (Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка),- Николаевской (Баштанское, Снигиревское, Березнеговатское направления),- Запорожской (Токмакское, Бердянское, Великобелозерское направления),- Херсонской (Чаплинка, Каланчак, Геническое и Новокаховское направления),- Луганской и Донецкой областях (Волновахский, Мариупольский районы).

Воздушная тревога в Киеве

ТАСС сообщает, что ошиблись, и Nord Stream 2 AG не подавала на банкротство, но разорвала контракты с сотрудниками

Путин призвал соседей России задуматься о нормализации отношений Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что у России нет недобрых намерений в отношении соседей, и призвал всех задуматься о нормализации отношений, пишет Интерфакс. "Антон Андреевич (Алиханов - губернатор Калининградской области - ИФ), вы сказали о сопредельных государствах, хочу подчеркнуть еще раз, у нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы тоже посоветовал не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше", - сказал Путин на церемонии поднятия государственного флага на пароме "Маршал Рокоссовский", в которой принимал участие посредством видеоконференции. Он продолжил: "Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. И все наши действия, если они возникают, они возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия, действия в отношении Российской Федерации". "Я думаю, все должны задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения", - сказал президент РФ.

Вот ситуация в Энергодаре. Прямо около городской администрации.

ЕС приостанавливает программы приграничного сотрудничества с Россией и Беларусью.

Верховная Рада выступает за введение в Украину миротворческих сил Кроме того, парламент призывает открыть "зеленые коридоры" для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей, поставки гуманитарной помощи пострадавшим и гражданским

Бои идут под Киевом, Харьков и Чернигов под обстрелом: советник главы офиса президента УкраиныСитуация в Украине остается под контролем, однако российские войска пополнили резервы и тыловые запасы и начали наступление на отдельных направлениях, заявил в пятницу советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.По его словам, самых больших успехов российские силы достигли в Энергодаре, установив частичный контроль над Запорожской АЭС, но все попытки продвинуться в сторону Николаева были отбиты.На северо-западе Киева идут бои с применением авиации и артиллерии, и украинские войска останавливают противника, сказал Арестович.Он также рассказал о тяжелых ударах по Харькову, Ахтырка и Чернигову.Мариуполь, по словам политика, частично в осаде, однако полного окружения нет.Непосредственной опасности для Одессы сейчас нет, добавил он.

Глобальные чипмейкеры могут столкнуться с новыми сложностями из-за войны на территории Украины, а именно с дефицитом благородных газов, используемых при производстве микрочипов.Об этом пишет Financial Times.По данным аналитиков, Украина обеспечивает примерно половину мирового спроса на неон, и нехватка этого сырья может подорвать наметившееся восстановление полупроводниковой отрасли.

Украинцы сообщают, что в Херсоне и в области не работает мобильная связь.

Оператор Северного потока-2, Nord Steam 2 AG подала на банкротство.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Зеленским по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщили в кабмине Германии.

Госдума приняла в первом чтении закон о допуске прокуратуры к персональным данным россиян не только в рамках надзора, но также для сбора статистики и выполнения других функций.

Илон Маск обещает адаптировать свой бесплатный интернет Starlink для Украины. "Обновляем программное обеспечение для снижения пикового потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя. Включен мобильный роуминг, поэтому антенна может поддерживать сигнал во время движения транспортного средства», - сообщил Маск", - написал он в Твиттер.

Экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель выходит из совета директоров «Лукойла».

Михаил Подоляк призвал Запад начать «нести ответственность» и закрыть небо в Украине.

Запорожская обладминистрация заявляет, что в Мелитополе начали вещать российские телеканалы.

Новая конституция Беларуси вступит в силу через 11 дней. Лукашенко подписал измененияПрезидент Беларуси Александр Лукашенко подписал решение референдума по внесению изменений в конституцию республики. Об этом пишет ТАСС.По словам Лукашенко, обновленная конституция Беларуси вступит в силу, во вторник, 15 марта.Среди изменений в Конституции есть пункт о том, что Беларусь не допускает военную агрессию со своей территории против других государств.Кроме того, среди изменений там прописано то, что:- Лукашенко сможет избраться еще на два президентских срока;- Беларусь отменяет положения о нейтралитете и безъядерном статусе;- Президента страны нельзя привлекать к ответственности за преступления, совершенные на посту.

Российская авиакомпания S7 отменила все международные рейсы Российская авиакомпания S7 отменила все рейсы по международным направлениям. Об этом сообщила пресс-служба в своем телеграм-канале. Там заверили, что туристам помогут вернуться домой авиакомпании-партнеры.

"Роскомнадзор" закрыл доступ к сайту Русской службы BBC NewsРоссийские власти закрыли доступ к сайтам Би-би-си - в том числе bbcrussian.com и bbcnews.com. Блокировка доступа к сайтам Би-би-си - это очередной шаг в кампании российских властей против редакционно независимых СМИ.

Первая ракетка мира Даниил Медведев убрал из описания своего Instagram российский флаг, который располагался после слов "профессиональный теннисист".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил что белорусские войска не заходили в Украину и заходить не собираются.

Один из крупнейших банков РФ, ВТБ - принял решение повысить ставки по ипотеке до 23% годовых

У Государственной пожарно-спасательной службы Латвии есть инструкция, как действовать, если произошла утечка радиации или опасных химических веществ. При необходимости это поможет позаботиться о своей безопасности и безопасности близких.

Власти Великобритании планируют размещать беженцев из Украины в конфискованных особняках российских олигархов, - The Times.

Гендиректор МАГАТЭ заявил о готовности поехать в Чернобыль, чтобы проконтролировать ситуацию с АЭС на Украине.

"Станция работает стабильно": глава Запорожской администрацииПожар на Запорожской атомной электростанции локализован, сейчас она работает стабильно, сообщил глава Запорожской областной администрации Александр Старух.Он подтвердил, что АЭС находится под контролем российских войск.По словам Старуха, россияне хотят отключить в Украине электроэнергирю.

Госдума России в третьем и заключительном чтении приняла законопроект, предусматривающий наказание за "ложную" информацию о российских военных в Украине.Что он предусматривает:- за заведомо ложные фейки – штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или до 3 лет колонии;- за заведомо ложные фейки (от должностных лиц, организованной группы, с искусственно созданными доказательствами или по мотивам ненависти или вражды) – штраф от 3 до 5 миллионов рублей или от 5 до 10 лет тюрьмы;- за заведомо ложные фейки, которые повлекли тяжкие последствия, – от 10 до 15 лет лишения свободы;- за призывы не использовать российские войска для защиты интересов России (если нарушитель уже привлекался) – штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии;- за призывы, которые повлекли тяжкие последствия, – штраф от 300 тысяч до миллиона рублей или до 5 лет тюремного заключения;- за призывы к санкциям против России (если нарушитель уже привлекался) – штраф до 500 тысяч рублей или до 3 лет лишения свободы.

Системы безопасности Запорожской АЭС не затронуты, выброса радиации не последовало, — заявил гендиректор МАГАТЭ

Российские военные окружили телевизионную башню Мелитополя. Она под их контролем, - сообщает городской совет Мелитополя.

Минобороны РФ обвинило Украину в провокации на Запорожской АЭС В минобороны утверждают, что «украинские диверсанты» якобы предприняли попытку «чудовищной провокации» у Запорожской АЭС, пытались спровоцировать огонь по ней. «Ответным огнем из стрелкового оружия их огневые точки были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание», — заявили в ведомстве.

Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно содействовать созданию гуманитарных коридоров, о чем Украина и Россия договорились во время второго раунда переговоров.

Основную часть выступления Зеленский посвятил ночной ситуации на Запорожской АЭС. «Народ Украины, мы пережили ночь, которая могла остановить историю - историю Украины, историю Европы. Российские войска атаковали Запорожскую АЭС, самую большую в Европе. Она одна могла быть как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой по станции - это террор невиданного уровня. В Украине 15 атомных блоков, а у военных РФ полностью отбита память про Чернобыль, про эту мировую трагедию. Русские люди, я хочу обратиться к вам. Как это вообще возможно? Мы вместе в 86-м году боролись с последствиями катастрофы. Всю ночь я был на связи с партнерами, с лидерами других государств. Я чувствовал, что лидеры шокированы. Необходимо немедленное ужесточение санкций против государства ядерного террориста. Необходимо немедленное закрытие неба над Украиной. Только это может гарантировать, что Россия не будет бить ракетами и авиабомбами по атомным объектам», - заявил Зеленский.

Французский дом моды Hermes прекращает продажи на территории России, его московские бутики закроются в ближайшие дни. Также о прекращении своих продаж на территории РФ объявила австрийская компания Swarovski, специализирующаяся на производстве россыпных кристаллов, украшений, кристаллических фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней.

В Энергодаре только что прозвучал сильный взрыв.

На Светлану Тихановскую в Беларуси завели уголовное дело за «призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности».

Panasonic прекращает торговые операции с Россией.

НАТО не является стороной конфликта в Украине и не стремится к войне с Россией, заявил Столтенберг

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская и российская делегации договорились о гуманитарной помощи городам, которые попали в окружение.

В Чернигове в результате бомбардировки российской авиацией погибли 47 человек. Среди погибших - 38 мужчин и 9 женщин."По уточненной информации медицинских учреждений, вчера, 3 марта, в результате бомбардировки российской авиацией на территории Чернигова погибли 47 человек – 38 мужчин и 9 женщин. Спасены 18 человек", - говорится в сообщении ОГА

В Минобороны РФ подтвердили, что Запорожская АЭС контролируется российскими войсками

На Запорожской АЭС работает один реактор, попадание снаряда приведет к ядерной катастрофе На захваченной Запорожской АЭС продолжает работать один энергоблок, персонал был допущен к работе, но все шесть реакторов содержат ядерное топливо и в случае попадания снаряда произойдет катастрофа, сообщил исполняющий обязанности президента предприятия "Энергоатом" Петр Котин в эфире украинских телеканалов. "Колонна вражеской техники подошла на центральную площадь перед административным зданием атомной станции, начала обстрел территории АЭС, научно-тренировочного центра и административного здания с целью повредить проходную и войти на территорию атомной станции. Прицельные обстрелы продолжались до 04:30 утра, было попадание в учебно-тренировочный центр, в одно из его зданий. Также было зафиксировано попадание в первый энергоблок и так называемую грязную эстакаду ЗАЭС. В 04:30 было сломлено сопротивление защитников атомной станции и захватчики зашли на территорию АЭС, взяли под контроль персонал и руководство АЭС. На сегодняшний день связи нет, руководство работает под дулами автоматов захватчика, персона был утром допущен к исполнению обязанностей". Котин уточнил, что прямой связи с АЭС у "Энергоатома" нет, он получает информацию от своих источников на станции. "Какую угрозу несет то, что есть? 6 реакторов. Есть топливо в каждом из них, полная загрузка. Три реакторных бассейна также имеют отработанное ядерное топливо. Также на станции есть отделенная ядерная установка – сухое хранилище отработанного ядерного топлива, в котором сейчас уже 150 контейнеров с отработанным ядерным топливом. Попадание туда любого снаряда приведет к ядерной катастрофе. Это основная опасность. Поэтому когда только начались обстрелы, мы начали переводить энергоблоки в безопасное состояние: два энергоблока были отключены от энергосистемы и начали охлаждение двух других энергоблоков, чтобы привести их в самое безопасное состояние относительно ядерного топлива, которое в них завозимо", - пояснил он. Котин добавил, что энергосистеме тяжело работать после отключения двух энергоблоков, но она справилась – и "она готова к отключению последнего энергоблока на ЗАЭС". Система будет сбалансирована усилиями "Укрэнерго", отметил он. Решать, как дальше будет работать последний (четвертый) энергоблок, можно будет лишь после понимания гарантий безопасности, сказал руководитель "Энергоатома".

Российский офис издания the Village закрывается. Редакция в безопасности и работает из Варшавы. Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-издания.

По предварительным данным ГСЧС, после удара по школе в Житомире жертв и пострадавших нет. Не исключено, что целились по зданию обладминистрации - она находится примерно в 150 метрах. Недалеко и здание горсовета.

Фото после пожара в учебно-тренировочном комплексе Запорожской АЭС.

В Мариуполе сохраняется тяжелая ситуация"Нет мобильной связи, электричества, воды, тепла. Городской совет подвозит воду людям автоцистернами. В случае установления режима тишины первая задача — возобновить поставки электричества", — сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.Сегодня утром Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что находящийся на берегу Азовского моря Мариуполь окружен российскими войсками.

Российское интернет-издание Znak.com объявило о своем закрытии "Мы, редакция интернет-издания Znak.com, объявляем о закрытии. Мы приостанавливаем свою работу в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России", — сообщается телеграм-канале Znak.com.

Первые полосы британских изданий посвящены тому, что Владимир Путин "не откажется от своих планов по Украине"

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тиль Линдеманн отменяет концерты в Москве и Новосибирске.

Корпорации AMD и Intel приостановили все поставки в Россию и Беларусь.

Компания Swarovski объявила, что приостанавливает продажи на территории РФ.

Сегодня около девяти утра российские войска в очередной раз обстреляли Житомир - в разных районах города был слышен взрыв.Об этом пишет "Суспильне". Корреспонденты издания, которые живут в центре города, сообщили, что после взрыва задрожали окна.Городской голова Сергей Сухомлин в прямом эфире в Facebook сообщил об обстреле ракетой, она попала в здание школы №25."По жертвам и пострадавшим чуть позже, фактически половина школы разрушена, идут спасательные работы", - сказал он.

Porsche остановила поставки автомобилей в Россию.

Последствия удара по городу Житомир, который находится к западу от Киева

Фрегат ВМС ВС Украины "Гетман Сагайдачный" был затоплен с целью, чтобы враг не мог им воспользоватьсяОб этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook. "Командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат "Гетман Сагайдачный" не достался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и всей команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный, мощный.. Главное сейчас – устоять", - написал министр.Фрегат ВМС ВС Украины "Гетман Сагайдачный" находился в процессе глубокой модернизации. Собрать его и восстановить боеспособность в короткие сроки было невозможно. Соответственно, из-за угрозы захвата противником было принято решение о его затоплении.Экипаж корабля продолжает свою службу и выполняет задачи по защите Украины от Российской Федерации.

Совет Федерации уже сегодня рассмотрит законопроект о наказании за фейки про вооруженные силы, — Володин

Госдума РФ единогласно приняла закон об уголовной ответственности за распространение фейков о российской армииГосдума единогласно приняла закон об уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии.В соответствии с этим законом за распространение недостоверных сведений о действиях вооруженных сил России в Украине виновным грозит до 3 лет колонии.Если же "фейк" распространен в составе организованной группы или сопровождался подделкой доказательств, максимальный срок наказания вырастает до 10 лет колонии.Если же распространение недостоверной информации повлекло тяжкие последствия, виновным будет грозить уже до 15 лет колонии.

Крупнейшая инвесткомпания отказалась от инвестиций в российские ценные бумагиBlackRock Inc. прекратила инвестиции в российские ценные бумаги из-за развязанной РФ войны против Украины.Об этом говорится в сообщении компании, передает "Интерфакс-Украина". Решение касается и индексных фондов, поэтому провайдеров индексов просят убрать акции РФ из их состава.Сейчас российские бумаги составляют менее 0,01% клиентских активов BlackRock, у которого, по данным Bloomberg, на конец 2021 года было под управлением более 10 трлн долларов.Другой крупный игрок глобального рынка управления активами, Fidelity International, также объявил в четверг о прекращении всех инвестиций в РФ "в обозримом будущем".

Cенатор США Линдси Грэм в прямом эфире телеканала Fox призвал ликвидировать президента России Владимира Путина. "Кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу", - сказал сенатор. Он также понадеялся, что у российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг", имея в виду немецкого офицера, чья бомба не смогла убить Адольфа Гитлера в 1944 году.

Госдума единогласно приняла во втором и третьем чтениях поправки о наказании до 15 лет колонии "за фейки о российской армии". Документ может вступить в силу завтра.

Генштаб ВСУ рассказал о потерях вооруженных сил РФ после вторжения в Украину по состоянию на пятницу, 4 марта:• Самолеты — 33 (информация уточняется)• Вертолеты — 37 (информация уточняется)• Танки — 251• Броневики — 939• Артиллерийские системы — 105• Средства ПВО — 18• Реактивные системы залпового огня — 50• Автоцистерны — 60• Автотехника — 404• Корабли (катера) — 2• Личный состав — примерно 9166 человекhttps://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/264440332535719&show_text=true&width=500

Глава торговой палаты США в Украине Хандер призвал американские компании прекратить все операции в РФ"Американские компании должны прекратить наживаться в государстве-изгое, которое убивает невинных женщин и детей и атакует атомную электростанцию в Европе 21 века", — написал Хандер в своем Twitterhttps://twitter.com/AndyHunder/status/1499614629798068224?ref_src=twsrc%5Etfw

Петиция к НАТО о закрытии неба над Украиной собрала миллион голосовПетиция-обращение к Североатлантическому альянсу о закрытии воздушного пространства над Украиной собрала более 1 миллиона голосов. "Мы, люди по всему миру, просим страны-члены НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной и ввести в Украину миротворческие войска НАТО, оказать военную помощь Киеву и поддержать украинский народ, как это было сделано, например, в Израиле".С начала войны небо над Украиной закрыто для гражданской авиации. Но российские военные самолеты продолжают атаковать украинские города с воздуха и наносят ракетно-бомбовые удары по гражданскому населению.Закрытие неба означает, что небо патрулируется военной авиацией и охраняется системами ПВО. Когда небо закрыто, все военные самолеты, которые залетают в закрытую зону, – сбиваются.Люди, подписавшие петицию, просят НАТО закрыть небо над Украиной. Если бы НАТО закрыло небо, то именно его военные силы должны были бы патрулировать небо и сбивать самолеты, нарушающие запрет.НАТО не торопится это делать, потому что это может означать вовлечение НАТО в войну с Россией.

Российский "Первый канал" показал сюжет из аэродрома в Гостомеле (Киевская область). В кадр попала и уничтоженная "Мрия" - самый большой самолёт в мире

Жители пытаются покинуть Одессу. Большая толпа людей собралась на городском вокзале

Крупнейший разработчик ПО для строительства и машиностроения Autodesk из-за агрессии также прекращает работу в РФ.

The Times сообщает, что за последнюю неделю на президента Украины Владимира Зеленского было как минимум три попытки покушения.На убийство украинского президента были отправлены две разные группировки - наемники прокремлевской группировки Вагнера и чеченский спецназ. Каждый раз покушения срывались благодаря сотрудникам российского ФСБ, выступающим против войны с Украиной, пишет издание.Наемники "Вагнера" в Киеве понесли потери во время своих попыток и были обеспокоены тем, насколько точно украинцы предвидели их действия. Источник, близкий к группе, сказал, информированность службы безопасности Зеленского стала для них "жуткой". Также в субботу на окраине Киева было предотвращено покушение группой чеченских наёмников, которые были ликвидированы.

Мэр города Буча, который находится под Киевом к северо-западу от столицы, прокомментировал ситуацию после тяжёлой ночи.

Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской ФедерацииЭнергоблоки Запорожской АЭС сохраняют целостность, изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано.Как сообщили в Госатомрегулирования Украины, сейчас площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами РФ."Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность, имеются повреждения обстройки реакторного отделения энергоблока № 1, которые не влияют на безопасность энергоблока. Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в работоспособном состоянии. Изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано", - говорится в сообщении.Специалисты Госатомрегулирования и ГНТЦ ЯРБ поддерживают связь с руководством Запорожской АЭС.Состояние энергоблоков:Энергоблок № 1: планово-предупредительный ремонт.Энергоблоки №№ 2, 3: отключены от сети и проводится расхолаживание ядерных установок.Энергоблок № 4: в работе, электрическая мощность 690 МВт.Энергоблоки № 5, 6: проводится расхолаживание ядерных установок."Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации", - говорится в сообщении.Ночью в пятницу, 4 марта, российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. По состоянию на 6:20 украинские пожарные пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных нет.

МИД Польши призвал своих граждан покинуть территорию Беларуси и РоссииОб этом говорится на сайте польского внешнеполитического ведомства. "Рекомендуем гражданам Польши, пребывающим на территории Республики Беларусь, покинуть её территорию имеющимися коммерческими и частными средствами", — заявили в пресс-службе.В ведомстве подчеркнули, что в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью эвакуация граждан Польши из Беларуси может оказаться невозможной.

Роскомнадзор ограничил доступ к "Медузе", "Радио Свобода" и Русской службе Би-би-сиРоскомнадзор ограничил для российских интернет-пользователей доступ к сайтам "Медузы" и "Радио свобода", Русской службы Би-би-си, а также к нескольким украинским ресурсам.В настоящий момент речь не обязательно идет о полной блокировке. Доступ может быть ограничен к определенным страницам домена или отдельным материалам.В большинстве случаев мера принята по запросу Генпрокуратуры РФ и на основании статьи 15,3 закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации".

Власти Чехии из-за наплыва беженцев из Украины ввели в стране режим ЧС. Он продлится 30 дней с возможностью дальнейшего продолжения.

Окружение Мариуполя, блокирование Харькова с юга и возвращение Гостомеля. Главное из военной сводки Генштаба Вооруженных сил Украины на это утро:- российские войска уже есть на Волыни, до двух батальонных групп у села Кухари- наступающая со стороны Полесья группировка РФ пытается продвигаться по линии Фастов-Обухов, в сторону Украинки. То есть зайти к югу от Киева.- на западе от Киева россиян удалось остановить в районе Макарова (выходит с севера на Житомирскую трассу). Также "оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель".Это важный момент, учитывая, что Гостомель РФ удерживала довольно долго. То есть аэродром Украине удалось отбить.- на восток от Киева РФ пытается наступать по линии Зазимье-Березань - то есть, от Броваров до трассы на Борисполь.- противник блокирует Харьков с юга и захватил город Балаклею- идет наступление в сторону Новомосковска. Вчера штаб сообщал, что по той же трассе идет движение в сторону Краснограда, который гораздо севернее. То есть враг прошел южнее, в сторону Днепра.- Генштаб признал "тактический успех" противника на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях. Впервые официально заявлено, что Мариуполь окружен.- на юге основное направление российской атаки - город Вознесенск на севере от Николаева. С него открывается трасса на Одессу. Для взятия Вознесенска РФ перебросила под Николаев дополнительные десантно-штурмовые группы. "Оккупанты были остановлены на Николаевском направлении, но имели частичный успех на направлении Вознесенска", - сообщили в Генштабе.- противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затоки и Черноморска (бывший Ильичевск).

Девятый день войны: российские военные стремятся окружить Киев и ослабить сопротивлениеОсновные усилия Вооруженных сил РФ, осуществляющих нападение на Украину, сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах, сообщается в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины о ситуации к 06:00 пятницы, 4 марта. "В ходе выполнения этой задачи группировки ВС РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и начали подготовку опрокидывания дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок ВС РФ введены в операцию.На Волынском направлении ВС РФ силами двух батальонных тактических групп (БТГр) перешли в оборонные действия в районах населенных пунктов Полесское и Кухари. Не исключается, что ВС РФ будут совершать вооруженные провокации на границе с целью втягивания вооруженных сил Беларуси в войну против Украины.На Полесском направлении группировка военнослужащих РФ, состоящая из воинских частей Восточного военного округа, силами до пятнадцати БТГр проводит наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород Фастов, Обухов, сосредоточение усилий на направлении Бышев, Украинка. В борьбе за рубежи в районе населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов ВС РФ частично утратили наступательный потенциал. Основные силы ВС РФ блокированы и остановлены в районе Макарова. Войска РФ отошли от Бучи и аэродрома Гостомель.На Северском направлении группировка войск Центрального военного округа силами до четырнадцати БТГр, а также 14 армейского округа Северного флота проводит наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье; Березань, Вишенки, сосредотачивая усилия на направлениях Киева. Одновременно ВС ЗР проводят перегруппировку с целью продолжить наступление в направлении Броваров.На Слобожанском направлении группировка войск Западного военного округа силами до шестнадцати БТГр проводит наступательную операцию, сосредотачивая усилия на направлении Новомосковска. Блокирует Харьков с севера. Захватила Балаклей. ВС РФ не добились успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зенькива.На Донецком направлении группировки ВС РФ силами 1 и 2 армейских корпусов усилены семью БТГр из состава 8 армии продолжают наступательные действия для развития тактического успеха на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышли в населенный пункт Новоалександровка. Имея значительное преимущество в технике, ВС РФ оцепили Мариуполь.В Луганском направлении ВС РФ ведут боевые действия в направлении н.п. Старобельск.На Таврическом направлении ВС РФ силами до пятнадцати БТГр сосредоточили усилия на направлении Николаев – Вознесенск. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов в составе в БТГр продолжают наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь. Отмечен ввод в операцию десантно-штурмовых подразделений ВС РФ в направлении Николаева.ВС РФ были остановлены на Николаевском направлении, но имели частичный успех на направлении Вознесенска.Отмечено перемещение большого количества автомобильной техники с временно оккупированной территории Крыма, в которой россияне осуществляют перевозку преступников из мест исполнения наказаний для организации беспорядков в Николаевской области.В Черном море морская группировка ВС РФ выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС. Одновременно россияне продолжают подготовку к высадке морского десанта в районах Залива, Черноморска. Прикрытие групп производит отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье отмечено привлечение бомбардировщиков Су-24М и зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрытие обеспечивали истребители Су-30СМ".https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/264313929215026&show_text=true&width=500

На Запорожской атомной электростанции оборудование и энергоблоки сохраняют целостность, бои прекратились."Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность, имеющиеся повреждения обустройства реакторного отделения энергоблока №1 не влияют на безопасность энергоблока", - сообщает Госатомрегулирование Украины. "Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в трудоспособном состоянии. Изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано. Основное оборудование и энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность", - отмечает ведомство.Мэр Энергодара Дмитрий Орлов в эфире телеканала "Рада" отметил, что "ни в городе, ни на станции" бои не идут, а после трех часов ночи обстрелы прекратились.

Южная Корея добилась исключения из санкций США против РФВзамен страна введёт собственные меры экспортного контроля такого же уровня, заявило министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

МАГАТЭ приводит свой Центр по инцидентам и аварийным ситуациям в состояние круглосуточной готовности из-за серьезной ситуации на Запорожской АЭС в Украине. В пятницу ночью после обстрела на ЗАЭС возник пожар. Центр по инцидентам и аварийным ситуациям (ЦИАС) – глобальный координационный центр по вопросам обеспечения международной аварийной готовности, взаимодействия и реагирования в случае ядерных или радиационных инцидентов и аварийных ситуаций, независимо от того, произошли ли они в результате аварии, халатности или злоумышленных действий. Это глобальный центр, позволяющий осуществлять координацию вопросов обеспечения аварийной готовности и содействия осуществлению мер реагирования на международном уровне.https://twitter.com/iaeaorg/status/1499582507653681186?ref_src=twsrc%5Etfw

Заблокированное вчера в России СМИ Meduza публикует обновленный стоп-лист компаний, прекративших работу в РФТовары- ASOS — не обрабатывают заказы клиентов- Apple Store — закрытие онлайн-магазина- Burberry — прекращение доставки онлайн-магазина- Dell — приостановка продаж устройств- Diageo (Smirnoff, Guinness и др.) — остановка поставок- iHerb — остановка работы- IKEA — остановка работы- Farfetch — прекращение доставки- HP — приостановка продаж устройств- H&M (COS, Monk и др.) — приостановка продаж- LEGO — прекращение поставок- Mango — приостановка продаж- Mytheresa — прекращение доставки- Nike — закрытие онлайн-магазина- Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson и др.) — остановка поставок- Plzensky Prazdroj, Staropramen, Budejovicky Budvar — остановка поставокДосуг- BBCOne — отзыв лицензии на телепродукцию- Cannes Festival — отказ принимать делегацию- MEGOGO — прекращение работы- Netflix — остановка работы над российскими проектами- Paramount — отмена выхода фильмов в прокат - Sony — отмена выхода фильмов в прокат - Spotify — закрытие офиса- Warner Bros — отмена выхода фильмов в прокат - Walt Disney Company — отмена выхода фильмов в прокат Сервисы- Ableton — приостановка продаж- Cinema 4D — отмена лицензий- Jooble — прекращение работы- Nintendo eShop — не проходит оплата с рублевых карт- Paysera — прекращение работы- PlayStation Store — не проходит оплата с рублевых карт- Steam — не проходит оплата с рублевых карт- Twitter — запрет на регистрацию аккаунтовАвтомобили и самолеты- Airbus — приостановка продаж и технического обслуживания- BMW — закрытие заводов и отмена поставок- Boeing — приостановка продаж и технического обслуживания- Ford — остановка бизнеса- General Motors (Chevrolet, Nexia, Cadillac, Escalade) — приостановка экспорта- Harley Davidson — прекращение поставок- Honda — прекращение поставок- Hyundai — остановка производства- Jaguar Land Rover — прекращение поставок- Mazda — прекращение поставок- Mercedes-Benz — остановка производства и поставок- Porsche — прекращение поставок- Renault — остановка производства- Scania — остановка бизнеса- Toyota (в том числе Lexus) — остановка производства и поставок- Volkswagen (Audi, Bentley, Ducati, Lamborghini, Skoda, Volkswagen)— прекращение поставок- Volvo Cars — остановка бизнесаПлатежные системы- American Express — остановка работы- Apple Pay — заблокирован в банках, попавших под санкции- Google Pay — заблокирован в банках, попавших под санкции- MasterCard — запрет на выпуск новых карт банкам, попавшим под санкции- PayPal — запрет на регистрацию новых пользователей- Samsung pay — заблокирован в банках, попавших под санкции- SWIFT — 12 марта отключит попавшие под европейские санкции банки- Visa — запрет на выпуск новых карт банкам, попавшим под санкции- Western Union — прекращение работы с банками, попавшими под санкции

Утром в пятницу пожар в одном из зданий Запорожской АЭС был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, сообщает ГСЧС Украины.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325786002922629&show_text=true&width=500

Мэр Энергодара: бои у запорожской АЭС прекратилисьКак сообщалось ранее, пожарные получили доступ к Запорожской АЭС, где в административном здании возник пожар, вызванный артобстрелом.Мэр горда Энергодара, где находится АЭС, сообщил, что бои в районе АЭС прекратились.До этого АЭС в течение нескольких часов подвергалась обстрелу.По сообщениям украинских служб, обстрелы вызвали пожар на третьем, четвертом и пятом этажах административного учебно-тренировочного корпуса.К утру спасатели ГСЧС Украины остановили распространение огня. Как сообщается, к семи утра пожар был локализован.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил ядерную опасность на Запорожской АЭС и объяснил, в чем суть. "Есть попадание в первый блок. Но кроме шести блоков есть хранилище отработанного ядерного топлива. Это около 150 контейнеров. Если эти варвары стреляют дальше по станции – попадание в эти контейнеры будет означать ядерную катастрофу. Это может произойти в каждый час или минуту", - заявил он.

Airbnb приостанавливает деятельность в России и Беларуси, заявил глава компании.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд: "Санкции закончатся, если Россия закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны, а также ее право на существование".

Свежая карта о нападении России на Украине от Института изучения войны (США)Американский Институт изучения войны опубликовал свежую карту боевых действий в Украине.

Жителей Энергодара не станут прямо сейчас эвакуировать из-за ситуации на Запорожской АЭС, которая ночью подверглась обстрелам, сообщил глава областной администрации Александр Старух.

Пожар в учебно-тренировочном корпусе (60х40 м) Запорожской АЭС локализован на площади 2 тыс. кв. метров — ГСЧСhttps://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325769692924260&show_text=true&width=500

США активируют Группу аварийной ядерной поддержкиСША приведут в готовность Группу аварийной ядерной поддержки (NEST). Такое решение приняла министр энергетики США Дженифер Гранхолм после экстренного разговора со своим украинским коллегой."Российская военная операция в непосредственной близости от реактора – полное безрассудство, и это надо прекратить, - сказала она, добавив, что реакторы станции защищены прочными конструкциями, и останавливаются в безопасном режиме.

После проведения разведки в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар установлено, что происходит горение помещений на третьем, четвертом и пятом этажах. Предварительно жертв и пострадавших нет - ГСЧС https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325764886258074&show_text=true&width=500

В тушении пожара на Запорожской АЭС задействованы 40 человек и 10 единиц техники, сообщает МЧС Украины.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325758242925405&show_text=true&width=500

Джонсон: "Безрассудные действия Путина угрожают Европе"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что безрассудные действия Владимира Путина представляют прямую угрозу для всей Европы.Это заявление было сделано в свете ночного инцидента на Запорожской атомной электростанции, где в результате обстрелов начался пожар.Правительство Великобритании назвало ситуацию чрезвычайно тревожной.Президент Украины Владимир Зеленский и Борис Джонсон провели экстренный телефонный разговор, и согласились в том, что главный приоритет сейчас – заставить российскую сторону немедленно прекратить боевые действия в зоне АЭС.Ранее Лондон инициировал созыв экстренного заседания Совбеза ООН, и теперь, говорят на Даунинг-стрит, ситуация в Запорожье станет выйдет на первый план в повестке.

Онлайн-карта радиационного фона. Похоже, утечки радиации на ЗАЭС действительно нет

Сейчас, в полшестого утра 4 марта, обстрелов на Запорожской АЭС нет. Об этом сказал в эфире украинских телеканалов мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечает, что мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества."Это война на уничтожение, уничтожение человечества и нашей планеты. Ядерная и радиационная безопасность врага не беспокоит. Человеческие жизни украинцев, европейцев и собственных граждан ему безразличны", - подчеркнул он.Министр добавил, что Украина также требует не только профессиональной оценки происходящих событий, но и реального вмешательства, принятия самых жестких мер, в том числе со стороны НАТО и стран-обладателей ядерного оружия.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=491024662649499&id=100052259093871&show_text=true&width=500

Обстрелы и пожар на Запорожской АЭС. Главное к этому часу:📍 Около 16:30 "вражеская колонна бронированной техники прорвалась к городу, пошли сразу на Запорожскую атомную станцию, крупнейшую атомную электростанцию в Европе", сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Позже на станции начались бои, по словам Орлова есть тяжело раненые. В ночь на 4 марта российская артиллерия обстреляла ЗАЭС из артиллерии. ЗАЭС обеспечивает около 25% выработки электроэнергии в Украине.📍 Пожар возник на территории учебно-тренировочного блока, был отключен 3-й энергоблок, работает 4-й из шести. К 5 утра (мск) пожар от обстрела не удалось ликвидировать. По данным украинских властей, пожарных не подпускали к очагу возгорания российские военные. Радиационное состояние в пределах нормы.📍 Около 3:00 по местному времени на запорожскую атомную электростанцию пропустили пожарных, об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Однако позже в украинском МЧС сообщили, что доступа к огню снова нет.📍 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае взрыва масштаб катастрофы будет в 10 раз больше, чем вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.📍 Президент Украины выступил с экстренным обращением к жителям и властям европейских стран. Он призвал их проснуться и остановить российских военных. Также Зеленский заявил, что связался с лидерами европейских стран. 📍 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что созовет экстреннее заседание СБ ООН в ближайшие часы. Также Зеленский обсудил ситуацию с Байденом.📍 Международное агентство по атомной энергии: по данным украинских властей, пожар на площадке Запорожской атомной электростанции не затронул основное оборудование, персонал станции принимает все необходимые смягчающие меры.📍 И.о. гендиректора АЭС Игорь Мурашов сообщил, что реакторы в опасности. "Ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена. Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не пустили. Есть огромные риски. На станции — боевые действия. Реакторы в опасности".

Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией войны на Украине, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявляет, что на Запорожской атомной электростанции есть раненые. Как передает УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона."Вчера вечером, где-то около 16.30, вражеская колонна бронированной техники прорвалась к городу, пошли сразу на атомную станцию и начали стрелять почти вплотную к зданиям и сооружениям атомной станции. Произошел пожар. Есть раненые... Информации о количестве раненых у меня нет. Об их состоянии: есть также тяжелые раненые. Вывезти их в больницу нет возможности", - подчеркнул Орлов.Он подчеркнул, что оккупанты не дают пожарным погасить пожар. "Ситуация очень критическая", - подчеркнул мэр.

На Запорожскую АЭС допустили пожарныхПрезидент Украины Владимир Зеленский записал обращение в связи с ночным пожаром на Запорожской АЭС, в котором назвал произошедшее "ядерным террором".Президент Украины напомнил, какая трагедия случилась в мире, когда в Чернобыле взорвался один энергоблок, а на Запорожской АЭС их шесть.Зеленский сказал, что уже связался со своими западными партнерами в виду чрезвычайной ситуации.Тем временем глава областной администрации Запорожья Александр Старух сообщил, что безопасность на атомной электростанции восстановлена."Пропустили пожарных", - коротко написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Во время авиабомбардировки 3 марта россияне уничтожили Ахтырскую ТЭЦ (Сумская область), из-за этого нужно срочно вывезти людей из города."Разбомблено полностью машинное отделение. В городе нет отопления, электроэнергии. Мы пытаемся решить вопрос, как срочно вывезти людей из города, потому что через сутки многоквартирные дома превратятся в холодную каменную ловушку без воды, света и электроэнергии", - напсиал руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

Оперативная информация об атаке российских войск на Запорожскую АЭС по состоянию на 4:00В результате обстрелов по территории АЭС продолжает гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены третий, четвертый и пятый этажи пятиэтажного здания.Российские военнослужащие не дают возможности для подразделений ГСЧС Украины приступить к ликвидации последствий пожара.В городе Энергодар на Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести.Противопожарное состояние АЭС в нормеhttps://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/325736319594264&show_text=true&width=500

Белый дом официально сообщил, что президент США Джо Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также после этого разговора Байден поговорил с администратором Национального управления ядерной безопасности и замминистра ядерной безопасности, чтобы получить информацию о ситуации на Запорожской АЭС.

Последствия аварии на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС могут привести к мировой катастрофе."На Чернобыльской АЭС мы видели последствия аварии только на одном энергоблоке. Здесь их 6. И это может быть не просто катастрофа на всю Европу, это может быть мировая катастрофа. Мы должны сделать все, чтобы остановить такие действия, потому что последствия могут быть непредсказуемыми и может пострадать весь мир",- сказал и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец на телеканале "Рада".

Ситуация остается крайне сложной. Руководство и коллектив Запорожской АЭС прикладывают максимум усилий, чтобы мирный атом оставался мирным, сообщил глава Запорожской областной госадминистрации Александр Старух.

Британский премьер Борис Джонсон в разговоре с Зеленским заявил, что созовет экстренное заседание СБ ООН в ближайшие часы из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС, — Даунинг-стрит

В МАГАТЭ сообщают, что пожар на Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование. Персонал станции принимает все необходимые смягчающие меры.https://twitter.com/iaeaorg/status/1499571709774422017?ref_src=twsrc%5Etfw

Министр энергетики Украины попросил у коллеги из США не допустить ядерной катастрофы и закрыть зону полетов над Украиной

И. о. гендиректора Запорожской АЭС Игорь Мурашов: ядерная безопасность на Запорожской АЭС нарушена. Мы делаем все возможное, но пожар идет, пожарных не допустили. На станции боевые действия. Реакторы в опасности.

Следователи Гаагского трибунала выехали на УкраинуГруппа следователей Международного трибунала в Гааге (ICC) выехала на Украину для расследования по коллективному международному иску против России, которую обвиняют в возможных военных преступлениях.Отвечая на вопросы журналистов в четверг, главный прокурор гаагского трибунала Карим Хан дал понять, что действия российской стороны подпадают под юрисдикцию ICC."Любая сторона, которая напрямую целит в гражданское население и гражданские объекты, совершает преступление, определенное Римским статутом Международного уголовного суда и международными гуманитарными законами", - сказал Хан.

В результате обстрела возник пожар на Запорожской АЭСМэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что по зданиям и блокам находящейся рядом Запорожской АЭС в пятницу ночью велся непрерывный обстрел, в результате чего на крупнейшей в Европе атомной электростанция начался пожар.

Пресс-секретарь Запорожской АЭС Андрей Туз прокомментировал ситуацию:"Разбомбили всё что можно, в том числе и блоки и всё остальное. Сейчас информацию уточняют, сложно всё сказать. К станции выехала белая машина, представители российских военных. Мигает фарами. Сейчас определяется, будут ли к ним выходить на переговоры, или что как дальше действовать".

Главное из обращения Владимира Зеленского по Запорожской АЭС- российские танки "расстреливают ядерные блоки"- Европа должна проснуться и спасти мир от ядерной катастрофы- Зеленский уже звонил по этому поводу Байдену, Шольцу и главе Евросовета Мишелюhttps://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/335142331975971&show_text=true&width=500

На Запорожской АЭС горят помещения учебного и лабораторно-бытового корпусов"Руководством станции было принято решение включить защиту. К счастью, админкорпус поврежден, но не загорелся. Коллектив станции принимает все меры для локализации проблемы", - сообщил глава Запорожской ОГА

Это продолжение нашего он-лайна. Архив за предыдущие дни - здесьhttps://www.delfi.lv/article.php?id=54101428

Представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз в эфире "Украина-24" заявил, что угрозы распространения радиации не зафиксировано, сообщает ТАСС.В ГСЧС Украины подтвердили, что угрозы утечки радиации нет.

Пожар на Запорожской АЭС: пожарные не могут начать тушение из-за обстреловПресс-секретарь Запорожской АЭС сообщает, что пожарные расчеты не могут подъехать к станции и начать тушить пожар из-за непрекращающихся обстрелов со стороны российских позиций.По данным агентства УНИАН, первый энергоблок, на котором возник пожар, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо вывезти из него не успели.

В пресс-службе Запорожской АЭС заявили, что в результате обстрела станции "есть попадание в первый энергоблок".Он находился на ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели.

Факт обстрела Запорожской АЭС подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если он взорвется, то будет в 10 раз больше Чернобыля! Россияне должны НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности!", - Кулеба.https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1499543775240196099?ref_src=twsrc%5Etfw

Видео обстрелов административных блоков Запорожской АЭС.

Сотрудники Запорожской АЭС: по атомной электростанции ведется огоньОдин из сотрудников Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что российские войска ведут огонь по АЭС.Соответствующее обращение опубликовано в телеграмм-канале ЗАЭС."Внимание! Техника Российской Федерации ведет огонь по Запорожской АЭС. Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы. Требуем прекратить огонь из тяжелой техники по Запорожской АЭС!" - подчеркнул он.Агентство УНИАН сообщает, что на АЭС начался пожар.

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