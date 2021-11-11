ООН: число беженцев в мире достигло 84 млн человек
Foto: AFP/Scanpix

С конца 2020 по июнь 2021 года общемировое число беженцев возросло с 82,4 до 84 млн, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Это связано с войнами, насилием и последствиями изменений климата.

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По оценкам ООН, с конца 2020 по июнь 2021 года общемировое число беженцев возросло с 82,4 до 84 млн. Из них 51 млн вынужденных переселенцев переместились в пределах своей страны. Наибольший рост числа перемещенных лиц ООН зафиксировала в Республике Конго и в Эфиопии, а также в Афганистане, где к власти в августе пришли талибы, и в Мьянме.

"Международному сообществу не удается предотвратить насилие, преследования и нарушения прав человека, которые заставляют людей покидать свои дома", — констатировал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Кроме того, по его словам, последствия климатических изменений усугубляют и без того тяжелое положение во многих районах временного проживания беженцев.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев ежегодно констатирует в своих отчетах, что их число во всем мире продолжает расти. Еще летом 2020 года оно не достигало 80 млн человек. Тогда в ООН насчитали 79,5 млн вынужденных переселенцев.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Афганистан ООН
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