ООН: Число беженцев в мире впервые превысило 100 млн человек

Число людей, вынужденных покидать свои дома, растет из года в год. Эта "ужасная тенденция" продолжится, если мировое сообщество не найдет способ разрешения конфликтов, предупредил глава УВКБ ООН.

Война в Украине впервые привела к тому, что число людей, вынужденных покинуть дома, во всем мире превысило 100 млн, следует из опубликованного в четверг, 16 июня, доклада Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН, UNHCR). Во всемирной организации опасаются, что война может стать причиной голода, что повлечет за собой дальнейшее увеличение количества беженцев.

Согласно оценкам ООН, к концу 2021 года число людей, бежавших от войн, насилия, преследований и нарушений прав человека, достигло 89,3 млн. Это на 8 процентов больше, чем годом ранее, и более чем вдвое превышает цифры десятилетней давности. С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля до 14 млн украинцев покинули родные места, бежав в более безопасные районы своей страны или за границу, в результате чего армия беженцев количество беженцев по всему миру достигло самого высокого уровня за время ведения статистики.

At the end of 2021, 89.3 million people were #ForcedToFlee.

Today, that number is more than 100 million.

That is more than 1% of humanity. 🌎

Find out more in our #GlobalTrends report: https://t.co/s7d6agjeIy #WithRefugees pic.twitter.com/vlZbAktRFK