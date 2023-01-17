В Украине за время полномасштабной войны число погибших гражданских лиц превысило семь тысяч, говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом сообщает портал "Радио Свобода".
В докладе подчеркнуто, что речь идет только о задокументированных и подтвержденных случаях гибели мирных жителей. На самом деле погибших может быть в разы больше — за счет населенных пунктов, где шли самые интенсивные бои (в частности, Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Бахмут), и откуда до сих пор крайне сложно получить информацию.
Без учета этих обстоятельств, с 24 февраля прошлого года и до 16 января года нынешнего в Украине, по данным ООН, погиб 7031 мирный житель, в том числе 433 ребенка. Ранения получили 11327 гражданских лиц, из них 827 — дети. Отмечается, что подавляющее большинство смертей, свыше 90 процентов, зафиксированы на территориях, которые контролируются властями Украины.
- Накануне в Днепре в результате российского ракетного удара по жилому дому погибли не менее 40 человек, в их числе трое детей. Жертв при этом может быть больше: свыше двадцати жителей дома числятся пропавшими без вести.
- Всего за время войны в Украине зафиксированы десятки случаев массовой гибели мирных жителей. Так, в марте прошлого года после освобождения украинской армией населенных пунктов Буча и Ирпень были найдены тела свыше семисот погибших гражданских лиц. В том же месяце в результате бомбардировки российской авиацией Мариупольского драматического театра погибли, по данным украинских властей, около 300 человек. 50 мирных жителей лишились жизни в апреле в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, 48 — в июле после обстрела жилого многоэтажного дома в городе Часов Яр, в том же месяце в результате ракетного удара по Виннице погибли 27 человек. В августе, в День независимости Украины, Россия нанесла ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, убив 25 гражданских лиц. В октябре во время одного из самых массированных ракетных обстрелов российскими войсками территории Украины погибли свыше 30 мирных жителей.