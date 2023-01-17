В Украине за время полномасштабной войны число погибших гражданских лиц превысило семь тысяч, говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом сообщает портал "Радио Свобода".

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В докладе подчеркнуто, что речь идет только о задокументированных и подтвержденных случаях гибели мирных жителей. На самом деле погибших может быть в разы больше — за счет населенных пунктов, где шли самые интенсивные бои (в частности, Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Бахмут), и откуда до сих пор крайне сложно получить информацию.

Без учета этих обстоятельств, с 24 февраля прошлого года и до 16 января года нынешнего в Украине, по данным ООН, погиб 7031 мирный житель, в том числе 433 ребенка. Ранения получили 11327 гражданских лиц, из них 827 — дети. Отмечается, что подавляющее большинство смертей, свыше 90 процентов, зафиксированы на территориях, которые контролируются властями Украины.