ООН: эвакуация с территории "Азовстали" 101 мирного жителя прошла успешно
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В ООН сообщили, что эвакуация мирных жителей, находившихся на территории "Азовстали" в Мариуполе, прошла успешно.

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"Я подтверждаю, что 101 мирный житель был успешно эвакуирован с территории сталелитейного завода "Азовсталь" в Мариуполе и других районов в рамках операции по безопасному проходу, координируемой ООН и Международным комитетом Красного креста", — говорится в заявлении координатора ООН в Украине Оснат Лубрани на сайте организации.

По ее словам, 101 человек, среди которых женщины, мужчины, дети и пожилые люди, "смогли покинуть туннели под заводом "Азовсталь" и спустя два месяца увидеть дневной свет".

Еще 58 человек присоединились к колонне в Мангуше — поселке на окраине Мариуполя. Во вторник 127 человек успешно добрались до Запорожья, где им оказывается медицинская и психологическая помощь.

"Некоторые эвакуированные решили не ехать с колонной в сторону Запорожья", — уточнила она.

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