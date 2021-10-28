ООН: Инструкторы ЧВК Вагнера из России запугивают жителей ЦАР

Российские инструкторы частной военной компании (ЧВК) Вагнера причастны к насильственному преследованию и запугиванию мирных жителей Центрально-Африканской Республики, а также журналистов, сотрудников гуманитарных организаций и представителей меньшинств в этом государстве. С таким заявлением Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выступило в среду, 27 октября, выразив крайнюю обеспокоенность ситуацией.

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Инструкторы ЧВК из РФ тесно сотрудничают с местной полицией и военнослужащими ЦАР и, среди прочего, участвуют в задержаниях, указали в ООН. Их жертвы часто лишены правосудия и не осмеливаются подавать официальные жалобы, что способствует атмосфере безнаказанности, отметили в организации.

Многие группы бойцов, в том числе ЧВК Вагнера, замешаны в системных и грубых нарушениях прав человека в ЦАР, включая произвольные задержания, пытки и внесудебные казни, сообщали эксперты ООН весной.

ООН призвала власти ЦАР разорвать отношения со всеми ЧВК

В организацию неоднократно поступали сообщения о причастности "вагнеровцев" к сексуальному насилию как над женщинами, так и мужчинами во многих регионах страны. Точное число пострадавших неизвестно, поскольку многие из них боятся обращаться в суд, опасаясь мести, подчеркивается в заявлении. ООН призвала правительство ЦАР "прекратить любые отношения с частным военным персоналом, особенно с группой Вагнера", и выполнять международные обязательства по привлечению нарушителей прав человека к ответственности.

В начале октября власти ЦАР признали, что в ходе наступления на повстанцев права человека нарушали как правительственные войска, так и российские "военные советники".

ЧВК Вагнера является наиболее известной частной военной компанией из РФ. Российские власти отрицают свою причастность к этому вооруженному формированию. По сведениям СМИ, бойцы ЧВК присутствуют в ряде стран Африки и Ближнего Востока.