ООН изменила официальное написание названия Турции
Foto: AP/Scanpix/LETA

Анкара просила ООН и другие международные организации изменить написание названия Турции на Türkiye.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Организация Объединенных Наций одобрила просьбу Анкары изменить написание названия Турции на иностранных языках с Turkey на Türkiye. Об этом сообщило в среду, 1 июня, агентство Anadolu со ссылкой на Стефана Дюжаррика — пресс-секретаря генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По словам Дюжаррика, Гутерриш получил официальное уведомление от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и изменения вступили в силу с момента получения этого послания.

Новое написание будет использоваться в международной переписке, официальных документах всемирной организации, при маркировке экспортной продукции. Нововведение касается, в частности, английского, немецкого и французского языков.

Избежать "нелестных коннотаций"

Изменения последовали за указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана в декабре 2021 года. Написание Türkiye "наилучшим образом представляет и выражает культуру, цивилизацию и ценности турецкой нации", отметило агентство Anadolu.

Общество радио и телевидения Турции TRT в публикации от декабря указывало на "нелестные коннотации", связанные с английским словом turkey, которое, в частности, имеет значение "индейка".

Ранее, 18 мая, Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО и первоначальное рассмотрение заявок двух стран.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой