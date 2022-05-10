ООН насчитала в Украине более 8 миллионов внутренних переселенцев
Foto: F64

За последние две недели число внутренне перемещенных лиц в результате войны в Украине выросло более чем на 300 тысяч. По оценкам Международной организации по миграции, их число уже превысило 8 миллионов.

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По оценкам ООН в результате войны, развязанной Россией в Украине, внутренними переселенцами стали уже более восьми миллионов украинских жителей. Об этом во вторник, 10 мая, сообщила Международная организация по миграции (IOM), приведя данные по состоянию на 3 мая.

По данным этой организации ООН, в связи с масштабным гуманитарным кризисом в стране 44 процента внутренне перемещенных лиц допускают, что им вновь придется поменять место пребывания.

По состоянию на 17 апреля IOM оценивала число внутренне перемещенных лиц в Украине, которые покинули свои дома, но не уезжали за пределы страны, в 7,7 миллиона человек.

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