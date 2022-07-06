ООН о войне в Украине: Международное право нарушают обе стороны

Как Россия, так и Украина, по данным ООН, нарушают в ходе идущей между ними войны права человека и международное гуманитарное право. И ВС РФ, и ВСУ размещают военные объекты вблизи гражданских зданий и используют мирных жителей в качестве "живого щита", заявила во вторник, 5 июля, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая в Женеве.

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К другим нарушениям, по ее словам, относятся пытки и жестокое обращение с военнопленными, притом что виновные в этих деяниях не привлекаются к ответственности. Изнасилования и другие случаи сексуального насилия были зафиксированы и на территориях, контролируемых Россией, и в областях, контролируемых Украиной, продолжила Бачелет.

По данным ООН, "существуют серьезные опасения, что наступления, которые ведут российские военные, не совместимы с международным гуманитарным правом". Вероятно, то же относится и к украинским вооруженным силам на востоке страны, хотя и "в значительно меньшей степени", резюмировала Бачелет.

"Во имя каждой жертвы этой бессмысленной войны: убийства, пытки, произвольные задержания должны прекратиться", — призвала она.

Убийства вне рамок боевых действий



В ООН сохраняются опасения, что армия РФ совершала незаконные убийства, в том числе внесудебные казни. Как отметила Бачелет, "растущие доказательства дают разумные основания полагать, что российские вооруженные силы совершили серьезные нарушения" в этом отношении. Ее ведомство ищет подтверждения более 300 заявлений об убийствах, совершенных российскими военнослужащими вне рамок боевых действий, сообщила Верховный комиссар ООН по правам человека.

В то же время Бачелет выразила озабоченность тем, что аресты более 1000 подозреваемых в коллаборационизме, проведенные украинской спецслужбой СБУ и украинской полицией, "возможно, не были осуществлены в соответствии с международными обязательствами в области прав человека". Кроме того, в ее офисе задокументировали 12 случаев насильственного исчезновения людей, к которым могли быть причастны украинские правоохранительные органы.

Гибель мирных жителей



По данным Управления ООН по правам человека в Женеве, к 3 июля в ходе войны России против Украины погибли или получили ранения более 10 000 мирных жителей — в основном, в результате применения взрывчатых веществ в жилых районах. Из 4889 погибших гражданских лиц 335 — дети. При этом, по оценке Бачелет, реальные цифры в этой области могут быть гораздо выше.

