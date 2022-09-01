ООН опубликовала доклад о нарушениях в Синьцзяне

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) представило давно ожидавшийся доклад о нарушениях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. В документе подробно описан целый ряд нарушений прав уйгуров и других мусульманских меньшинств в регионе, однако не упоминается геноцид, — обвинение, которое озвучивали США и другие страны, передает в четверг, 1 сентября, агентство AFP.

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"Масштабы произвольных и дискриминационных задержаний представителей уйгурских и других преимущественно мусульманских групп… могут представлять собой международные преступления, в частности против человечности", — отмечается в отчете.

"Я говорила, что опубликую доклад до истечения моего мандата, и я это сделала", — отметила Бачелет. По ее словам, "политизация рядом государств серьезных вопросов, связанных с правами человека, не помогла" улучшить ситуацию.

"Принудительное лечение и неблагоприятные условия содержания под стражей"



"В СУАР были совершены серьезные нарушения прав человека в контексте применения правительством стратегии борьбы с терроризмом и экстремизмом", — отметили составители. В докладе выражена обеспокоенность по поводу обращения с лицами, содержащимися в так называемых "Центрах профессионального образования и подготовки".

"Утверждения о случаях пыток или жестокого обращения, включая принудительное лечение и неблагоприятные условия содержания под стражей, заслуживают доверия, как и утверждения об отдельных случаях сексуального и гендерного насилия", — говорится далее в отчете.

Число содержавшихся в спеццентрах, по крайней мере в период с 2017 по 2019 годы, "было очень значительным и составляло существенную часть уйгурского и других преимущественно мусульманских меньшинств", указали эксперты. Специалисты также обвинили Китай в практике принудительной стерилизации женщин в указанном районе.

Ряд неправительственных организаций, в том числе Human Rights Watch (HRW) и Amnesty International, уже заявил, что доклад должен послужить отправной точкой для дальнейших действий в отношении Пекина.

Постпредство Китая при ООН осудило отчет



Постоянное представительство Китая при ООН в Женеве осудило доклад и решительно выступило против его публикации. Китайские дипломаты заявили о кампании "дезинформации и лжи, сфабрикованной антикитайскими силами" и вмешательстве во внутренние дела КНР.

Комиссар, посетившая в мае Пекин, подверглась критике со стороны правозащитных организаций, в частности HRW, а также ряда западных стран, включая США, за излишнюю мягкость и наивность при выстраивании взаимодействия с председателем КНР Си Цзиньпином. HRW оценила визит весной этого года как катастрофический.

Вскоре после этого Мишель Бачелет заявила, что не будет баллотироваться на второй срок, сославшись на личные причины, но пообещала до ухода обнародовать отчет по СУАР.

Бачелет вступила в должность руководителя УВКПЧ в 2018 году. До этого комиссар до этого занимала пост президента Чили. На подготовку отчета ушел почти год на фоне резкого противодействия со стороны Китая.