ООН: половина работников в мире может остаться без средств к существованию из-за Covid-19

Международная организация труда ООН предупредила, что около половины всех работников в мире могут остаться без средств к существованию из-за пандемии коронавируса. Это более 1,5 млрд человек.

По утверждению МОТ, в наиболее сложном положении находятся люди без стабильных контрактов — многие из них работают в розничной торговле, на производствах и в пищевой промышленности.

Уже около двух миллиардов человек, работающих на неформальных условиях, потеряли часть зарплаты — в среднем на 60%. Это произошло в первый же месяц после того, как пандемия перекинулась на их регион.

"Для миллионов работников отсутствие дохода означает — ни еды, ни безопасности, ни будущего. Миллионы предприятий по всему миру едва дышат", — сказал Генеральный директор МОТ Гай Райдер.

"У них нет сбережений или доступа к кредитам… Если мы не поможем им сейчас, они просто погибнут", — добавил он.

Руководство ЕС решает, как возобновить перемещение людей на территории союза, а также за его пределами. На туризм приходится около 10% европейской экономики, и чтобы поддержать эту индустрию, министры стран ЕС предложили организовать коридоры между странами-участниками.

Франция в мае планирует ослабить ограничения на путешествия. Люди смогут перемещаться на расстояния до 100 км, при условии, что они будут ездить в медицинских масках. В связи с этим в среду местным жителям раздали полмиллиона масок на железнодорожных станциях вокруг Парижа.

В Германии, где также рекомендуют носить медицинские маски, предупреждение о нежелательности выезда в другие страны продлили до 14 июня. Как и многие другие члены ЕС, Германия закрыла некоторые сухопутные границы и вывезла около 240 тыс. своих граждан из других стран.

Также Германия ослабила карантинные ограничения в отношении польских рабочих, вынужденных ездить между двумя странами, но Польша не спешит снимать свои собственные меры, и приезжающие обязаны две недели находиться на карантине. Это даже стало причиной протестов в некоторых приграничных городах страны.

Польша заявила, что с 4 мая откроет гостиницы и торговые центры, но пока не обозначила дату открытия границ.

Тем временем судьба летних отпусков многих европейцев остается неопределенной. Франция заявила, что пляжи в этой стране останутся закрытыми по меньшей мере до июня, а премьер-министр Испании заявил, что пляжи могут снова заработать в конце июня.

В США коронавирусом заразились уже больше миллиона человек, а число умерших примерно сравнялось с боевыми потерями среди американцев во время войны во Вьетнаме.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в стране с начала пандемии заразились более 1 млн 13 тыс. человек и умерли более 58 тысяч.

На фоне продолжающегося роста числа заразившихся выяснилось, что вице-президент США Майк Пенс посетил клинку Майо в штате Миннесота, не надев медицинскую маску, хотя правила страны предписывают ее ношение.

Судя по появившимся фото, он был единственным человеком в делегации без маски. Клиника написала в "Твиттере", что Пенсу сообщили о необходимости ношения медицинской маски. Твит затем был удален.

Тем временем Дональд Трамп предписал американским мясокомбинатам не прекращать работу, чтобы жители страны могли бесперебойно получать продовольствие. Он воспользовался законом 1950-х годов, принятым во время Корейской войны, приравняв мясокомбинаты к оборонным предприятиям. Закон дает главе государства особые полномочия, призванные обезопасить цепочку поставок продовольственных товаров.

Ранее некоторые заводы по переработке и производству мяса были вынуждены закрыться, после того как 30 тыс. их работников заразились коронавирусом, 20 из них умерли. Из-за этого в США резко выросли цены на мясо, и возникла угроза его дефицита.

Палата представителей США не соберется на следующей неделе из-за протеста конгрессменов, которые считают, что возвращаться к работе еще слишком рано. В понедельник конгрессменов призвали снова собраться на заседание, однако затем лидер демократического большинства Стени Хойер сообщил, что после консультации с медиками от этого плана откажутся.

При этом Сенат — верхняя палата американского парламента, которую контролируют республиканцы, — по-прежнему намерен возобновить работу 4 мая.

Из-за проверки более 800 военных моряков на коронавирус был отложен выход в море из Портсмута нового британского авианосца "Королева Елизавета", который проходит испытания. Ожидалось, что он будет в боевой готовности в 2020 году.

Руководство Королевского военно-морского флота Великобритании примет решение о продолжении испытаний в море после получения результатов анализов. Ранее вспышки заражения коронавирусом произошли на нескольких боевых кораблях США и Франции.

Ирландия намерена продлить карантин, несмотря на призывы смягчить ограничения для помощи экономике. Премьер-министр страны Лео Варадкар заявил, что с 5 мая ослаблять карантин нельзя, поскольку число новых заражений коронавирусом и смертей по-прежнему остается высоким, а нагрузка на отделения интенсивной терапии не спадает.

Премьер пообещал до конца недели обсудить с правительством стратегию открытия страны.

В понедельник появились фотографии, на которых Варадкар в медицинской форме и маске помогал проводить тестирование на коронавирус в своем округе. До ухода в политику он был врачом и после начала пандемии вызвался помогать медикам раз в неделю.

On the front line — Taoiseach @LeoVaradkar at Morgans Place site in Blachardstown where he he help with #Covid19 testing of residents. This sends out a really positive message 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/neqoZ817dZ