ООН призвала Россию и Украину расследовать издевательства над военнопленными

В ООН призвали власти России и Украины расследовать случаи предполагаемых издевательств над военнопленными. "Мы видели видео с обеих сторон - как украинских военнопленных, которые были захвачены российской стороной, так и российских военнопленных, которые были захвачены украинской стороной", - заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на брифинге в понедельник, 28 марта. Фрагменты ее выступления опубликовал американский телеканал CNN.

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ООН проводит верификацию обнародованных видеоматериалов, указала Богнер. По ее словам, видео вызывают "сильную озабоченность". "Мы призываем власти с обеих сторон провести полное расследование", - добавила она. Любое издевательство необходимо немедленно прекратить, подчеркнула представительница ООН, напомнив Украине и России об их обязательствах по международному гуманитарному праву. В организации надеются, что виновные будут привлечены к ответственности.

Днем ранее в интернете появился видеоролик, на котором предположительно украинские военные стреляют по коленям вероятным пленным россиянам. Место и дата съемки видео неизвестны. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в тот же день заявил, что официальный Киев "относится к этому серьезно" и проведет немедленное расследование.