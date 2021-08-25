ООН призывает Варшаву принять беженцев с белорусской границы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) призвало Польшу принять несколько десятков беженцев, которые вот уже две недели пребывают на белорусско-польской границе. "Мы призываем польские власти обеспечить этим людям доступ к немедленной медицинской помощи, правовым консультациям и психологической поддержке", — заявила во вторник, 24 августа, представительница UNHCR в Польше Кристин Гуайе.

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По ее словам, согласно Женевской конвенции, которую подписала и Польша, беженцев нельзя наказывать за то, что они выбрали способ нелегального пересечения границы.

Около 30 беженцев из стран Ближнего Востока, стремившихся перейти белорусско-польскую границу, организовали вблизи польской деревни Уснаш-Гурны импровизированный лагерь, окруженный белорусскими и польскими военнослужащими. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, заявил, что принять этих людей будет означать поддаться давлению белорусского правителя Александра Лукашенко. По словам Моравецкого, группа беженцев находится на территории Беларуси и, если кто-либо из них хочет подать заявление на получение убежища, то должен делать это в Минске.

Кроме того, Польша объявила о планах по строительству стены высотой в 2,5 метра на границе с Беларусью. Эта стена должна, помимо прочего, не допустить повторения литовского миграционного кризиса, когда в течение нескольких недель с территории Беларуси в Литву каждый день прибывали десятки беженцев.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Александр Лукашенко Беженцы Беларусь ООН Польша
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