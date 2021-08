ООН призывает Варшаву принять беженцев с белорусской границы

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) призвало Польшу принять несколько десятков беженцев, которые вот уже две недели пребывают на белорусско-польской границе. "Мы призываем польские власти обеспечить этим людям доступ к немедленной медицинской помощи, правовым консультациям и психологической поддержке", — заявила во вторник, 24 августа, представительница UNHCR в Польше Кристин Гуайе.

По ее словам, согласно Женевской конвенции, которую подписала и Польша, беженцев нельзя наказывать за то, что они выбрали способ нелегального пересечения границы.

"While we acknowledge the challenges posed by recent arrivals to Poland, we call on the Polish authorities to provide access to territory, immediate medical assistance, legal advice, and psychosocial support to these people"

