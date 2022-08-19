ООН расследует гибель заключенных колонии в Еленовке

Организация Объединенных Наций проведет расследование взрыва в колонии в Еленовке, в результате которого в конце июля погибли десятки находившихся там украинских военнопленных. Миссией будет руководить бразильский генерал Карлуш душ Сантуш Крус, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Мы продолжим работу над тем, чтобы получить необходимые гарантии безопасного доступа к объекту и всем другим местам", — пообещал Гутерриш в четверг, 18 августа, во Львове.

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В этом западноукраинском городе состоялась трехсторонняя встреча главы ООН с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По ее завершении Антониу Гутерриш назвал соглашение об экспорте зерна "лишь началом" положительной тенденции. "Людям необходим мир", — подчеркнул он, напомнив о большом числе погибших, масштабных разрушениях и серьезных нарушениях прав человека в ходе развязанной Россией войны против Украины. Гуттериш призвал положить конец этой войне дипломатическим путем.

Зеленский призвал ООН гарантировать сохранность и демилитаризацию ЗАЭС

На встрече с Антониу Гутерришем стороны "договорились о продолжении координации по реализации зерновой инициативы", а также обсудили проблему принудительной депортации украинцев в РФ и освобождение украинских военнопленных и медиков. "Украина готова и в дальнейшем быть гарантом глобальной продовольственной безопасности", — заверил Зеленский.

Одной из главных тем диалога была ситуация на захваченной российскими войсками Запорожской АЭС и продолжающихся обстрелов станции. "Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от русских войск", — заявил украинский президент.

Турция поможет в восстановлении Украины

По итогам переговоров Зеленского с Эрдоганом был подписан меморандум об участии Турции в послевоенном восстановлении Украины, сообщается на сайте президента Украины. Первым проектом может стать строительство моста в селе Романовка Киевской области, который соединял Бучу и Ирпень со столицей и был разрушен в первые дни войны. "Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры. Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности Запорожского и Кременчугского мостов, и зарекомендовал себя как надежный партнер. Поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления", — заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В свою очередь украинский президент в Telegram назвал визит Эрдогана в Украину "весомым месседжем поддержки со стороны столь мощной страны". Кроме того, стороны обсудили "возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны оккупантов, масштабное воровство Россией зерна на временно оккупированной территории Украины", а также вопросы оборонного взаимодействия, указал далее Зеленский.

Эрдоган заявил об угрозе "нового Чернобыля"



В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган заявил об угрозе новой ядерной катастрофы в Украине. "Мы не хотим увидеть новый Чернобыль", — подчеркнул он. Турецкий президент также отметил, что верит в возможность урегулирования конфликта "за столом переговоров".

В день встречи Зеленского, Гутерриша и Эрдогана во Львове проходила акция протеста, участники которой призвали спасти захваченных Россией украинских военнопленных и признать РФ государством-террористом. Они заявили о бездействии ООН и других международных организаций в проблеме освобождения защитников мариупольского завода "Азовсталь", находящихся в плену в самопровозглашенной "ДНР".

Удар по Еленовке, ситуация на ЗАЭС и "зерновой коридор" из Украины

Взрыв в одном из бараков колонии в Еленовке произошел утром 29 июля. По российским данным, погибли не менее 53 украинских пленных. Российская сторона обвиняет Украину в нанесении удара системами HIMARS по зданию, где содержались пленные. Киев категорически отрицает это. Военные эксперты сходятся во мнении, что россияне там применили термобарические боеприпасы. Красный Крест заявил, что не давал гарантии безопасности украинским пленным по выходу из "Азовстали".

С конца июля ЗАЭС, являющаяся крупнейшей атомной электростанцией в Европе и захваченная РФ в начале марта, подвергается регулярным обстрелам, в СМИ также появлялась информация о ее минировании войсками РФ. МАГАТЭ предупреждает о риске ядерной катастрофы. Несколько дней назад глава международного агентства Рафаэль Гросси на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН потребовал немедленно допустить экспертов МАГАТЭ на электростанцию. Глава украинской госкомпании "Энергоатом" Петр Котин заявил DW, что украинская сторонане контролирует в полном объеме ядерную и радиационную безопасность ЗАЭС.

Соглашение об экспорте украинского зерна морским путем из трех украинских портов было подписано в конце июля в Стамбуле между РФ, Украиной, Турцией и ООН. Тем самым предполагается решить проблему экспорта нескольких миллионов тонн украинского зерна, которое было заблокировано в морских портах с начала войны. Спустя менее суток после подписания соглашения Россия нанесла ракетный удар по морскому порту Одессы. "Зерновой коридор" начал работу в начале августа.