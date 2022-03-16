ООН: с начала боевых действий в Украине погиб 691 мирный житель, среди них 48 детей

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что с начала боевых действий в Украине погиб 691 мирный житель, среди которых — 48 детей, также 1143 человека получили ранения. Об этом со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций сообщает "Новая газета".

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ООН привела следующие данные:

691 погибший: 135 мужчин, 99 женщин, 7 девочек и 11 мальчиков, а также 30 детей и 409 взрослых, пол которых пока не удалось установить;

1143 раненых: 105 мужчин, 73 женщины, 15 девочек и 4 мальчика, а также 43 ребенка и 903 взрослых, пол которых пока не удалось установить.

В Донецкой и Луганской областях погибли 173 человека, 578 получили ранения, заявили в ООН. По данным организации, на территории, контролируемой украинским правительством, погибли 134 человека, 448 получили ранения, в то время как на территории, контролируемой "ЛДНР", погибли 39 человек, 130 раненых.

"Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", — заявили в ООН.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что реальные цифры потерь "значительно выше", поскольку многие сообщения по-прежнему требуют дополнительного подтверждения. Это касается городов и сел, где продолжаются боевые действия: по данным ООН, это относится к Изюму (Харьковская область), Мариуполю и Волновахе (Донецкая область).