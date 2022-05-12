ООН: с начала войны в Украине погиб по крайней мере 3541 мирный житель

В Украине с начала российского вторжения погиб по меньшей мере 3541 мирный житель, еще 3785 получили ранения. Об этом со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека пишет Новая газета. Европа.

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Среди убитых — 1300 мужчин, 844 женщины, 77 девочек и 93 мальчика. Пол еще 1158 погибших взрослых и 69 детей установить не удалось.

В Донецкой и Луганской областях погибли не менее 1897 человек, еще 1949 получили ранения. На территории, которую контролируют самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР», погибли 116 мирных жителей, 476 были ранены. На территориях этих областей, подконтрольных властям Украины, погиб 1781 гражданский, еще 1473 человека были ранены.

В других регионах Украины, по данным ООН, были убиты 1644 человека, еще 1836 получили ранения.