ООН: с начала войны в Украине погибли 1982 мирных жителя
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

С начала вторжения России в Украину в стране погибли 1982 мирных жителя, сообщает управление верховного комиссара ООН по правам человека. Еще 2651 мирный житель получил ранения, говорится в отчете.

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В управлении также отметили, что фактическое число погибших и раненых может быть значительно выше, "поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения".

Согласно сообщению, это касается Мариуполя в Донецкой области, Изюма в Харьковской области, Попасной в Луганской области и Бородянки в Киевской области.

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BBC News Русская служба:

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