Жертвами полномасштабного российского вторжения в Украину с 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года стали 8006 гражданских, еще 13287 получили ранения. Об этом говорится в новом докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

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Среди погибших мирных жителей Украины — 487 детей, еще 954 несовершеннолетних получили ранения. Больше всего гражданских лиц, по данным ООН, погибло в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской и Черниговской областях Украины. Почти половина всех зафиксированных смертей пришлась на март 2022 года.

"Реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц является значительно большим, поскольку многие сообщения о предполагаемых случаях гибели или ранения гражданских лиц из некоторых мест все еще ожидают подтверждения. К таким населенным пунктам относятся Мариуполь (Донецкая область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область)", — отмечают составители доклада.

Более 90% смертей и ранения мирных жителей были связаны с "применением оружия взрывного действия с большой зоной поражения", причем 84% случаев зафиксированы на территориях, которые на тот момент находились под контролем властей Украины. Непосредственными жертвами массированных российских ударов по критической инфраструктуре страны, которые начались в середине октября 2022 года, стали по меньшей мере 116 гражданских лиц, еще не менее 393 получили ранения.

В докладе подчеркивается, что УВКПЧ получило информацию о гибели 30 и ранении 130 мирных жителей на территории России, однако эти случаи, по словам экспертов ООН "все еще нуждаются в верификации" из-за отсутствия "подтверждающей информации". Аналогичный комментарий УВКПЧ дало и по аннексированному Крыму, откуда пришли сообщения о гибели 6 и ранении 15 гражданских лиц.

По данным мониторинговой группы ООН, работавшей на юго-востоке Украины с 2014 года, жертвами конфликта в 2021 году стали 18 мирных жителей, в 2020 году — 26 человек.