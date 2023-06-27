ООН: с начала вторжения российские военные совершили более 70 внесудебных казней мирных жителей

За 15 месяцев полномасштабной войны в Украине военные из РФ совершили на оккупированных территориях по меньшей мере 77 внесудебных казней мирных жителей, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

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В докладе проанализирован период с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2023 года. По словам руководительницы Миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер, за этот промежуток времени произошли 77 казней мирных жителей, "которые были произвольно задержаны Российской Федерацией". Все эти случаи задокументированы.

Как пишут авторы доклада, казнены были 72 мужчины и пять женщин, еще как минимум один мирный житель умер "в результате пыток, негуманных условий содержания и/или отказа в необходимой медицинской помощи". Всего по данным ООН российские военные "произвольно задержали" более 860 человек.

В документе указано, что украинская сторона в ходе полномасштабной войны тоже нарушала международное право, произвольно задерживая мирных жителей, но в существенно меньших количествах. Случаев внесудебных казней, осуществленных представителями властей Украины, зафиксировано не было.

Ранее в ежегодном докладе ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш обвинил российских военных в убийстве 136 детей в Украине. Всего была зафиксирована гибель 477 несовершеннолетних, но не во всех случаях удалось доказать причастность той или иной стороны конфликта. Сообщалось, что 80 детей умерли из-за действий украинской стороны.