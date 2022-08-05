ООН: Северная Корея готовится к первому с 2017 года ядерному испытанию

По данным ООН, Северная Корея готовится провести первое с 2017 года испытание ядерного оружия. В последние месяцы были замечены строительные работы на подземном испытательном полигоне на севере страны. Об этом сообщает в пятницу, 5 августа, агентство dpa со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Работы на ядерном полигоне "Пунгери" прокладывают путь для проведения дополнительных ядерных испытаний в целях разработки ядерного оружия", — говорится в докладе. Как отмечает ООН, спутниковые снимки этого места свидетельствуют, что КНДР ремонтирует сеть туннелей в "Пунгери", а также восстанавливает сооружения, которые были снесены в 2018 году во время переговоров с США.

Наблюдатели уже на протяжении нескольких месяцев выражают обеспокоенность, что Северная Корея после многочисленных ракетных испытаний может провести первое за пять лет испытание ядерного оружия. В июне Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также зафиксировало активность на полигоне "Пунгери", где КНДР провела шесть ядерных испытаний с 2006 по 2017 годы.