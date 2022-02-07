ООН: Северная Корея оплачивает ракетную программу ворованной криптовалютой

Согласно обнародованному отчету ООН, Северная Корея в период с 2020 по середину 2021 года с помощью кибератак похитила криптовалюту на десятки миллионов долларов и пустила эти средства на свою ракетную программу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам следователей, такого рода кибератаки служат важным источником доходов для ядерной и ракетной программы Пхеньяна.

Результаты расследования еще в пятницу были переданы в комиссию ООН, занимающуюся санкциями в отношении КНДР.

Северокорейские хакеры взломали по крайней мере три биржи криптовалюты в Северной Америке, Европе и Азии.

В отчете ООН имеется ссылка на опубликованное в январе расследование, проведенное компанией Chainalysis, занимающейся вопросами кибербезопасности. Авторы этого расследования пришли к выводу, что в прошлом году северокорейские хакеры (за которыми, без сомнения, стоит государство) только за прошлый год могли наворовать цифровых активов на 400 млн долларов.

Еще в 2019 году в своем отчете ООН отмечала, что с помощью кибератак Северная Корея могла скопить до двух млрд долларов на свою программу по разработке оружия массового поражения.

Хотя Совет безопасности ООН запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты, Пхеньян, как сказано в отчете ООН, продолжает развивать свою военную ядерную программу. Он также продолжает поиск необходиых для этой программы материалов и технологий за рубежом, в том числе посредством кибератак и проведения совместных научных исследований.

Более того, как говорят наблюдающие за действием санкций чиновники ООН, Пхеньян в последнее время значительно ускорил ракетные испытания.

Не далее как в пятницу США сообщили, что КНДР только в январе осуществила 9 ракетных испытаний.

"КНДР продемонстрировала новые возможности по быстрому разворачиванию, мобильности (включая на море) и повышенной жизнеспособности своих ракетных сил", — заявили представители ООН, занимающиеся вопросами санкций в отношении северокорейского режима.

В пятницу же Китай и Россия отказались подписать заявление, осуждающее участившиеся запуски ракет северокорейской стороной.

США, в свою очередь, объявили в воскресенье, что их специальный посланник в Северной Корее в конце недели встретится с представителями Южной Кореи и Японии, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

В отчете ООН содержится также информация о том, что гуманитарная ситуация в Северной Корее продолжает ухудшаться. Авторы отчета полагают, что виной тому может быть решение Пхеньяна закрыть границы в связи с пандемией.

В документе ООН также говорится, что из-за практически полного отсутствия информации из этой страны очень трудно понять, в какой степени в лишениях северных корейцев виноваты именно санкции.