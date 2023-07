ООН: Ситуация с правами человека в Беларуси "катастрофическая"

Ситуация с правами человека в Беларуси, по оценке ООН, "катастрофическая" и только ухудшается. Режим белорусского правителя Александра Лукашенко целенаправленно борется с последними несогласными в гражданском обществе, заявила Анаис Марен, специальный докладчик ООН по Беларуси, во вторник, 4 июля, представляя свой новый доклад на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Ситуация остается катастрофической. К сожалению, она продолжает ухудшаться", — сказала Марен. По ее словам, вносимые в белорусское законодательство поправки привели к резкому росту политически мотивированных преследований и приговоров. "Отсутствие ответственности за нарушения прав человека порождает атмосферу страха среди жертв и их семей", — отметила французский эксперт.

