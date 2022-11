ООН в письме Маску выразила опасения по соблюдению прав человека в Twitter

Глава комитета ООН по правам человека Фолькер Тюрк направил открытое письмо новому владельцу Twitter Илону Маску, в котором говорится, что права человека должны занимать центральное место в управлении платформой.

По мнению Тюрка, увольнение всей команды, отвечавшей в соцсети за соблюдение прав человека, с которого Маск начал владение Twitter, не предвещает ничего хорошего.

Такая публичная критика со сороны ООН является крайне необычной практикой. Как правило, в случае возникновения вопросов к той или иной компании, организация обращается к ней напрямую без огласки, а при серьезных противоречиях привлекает правительство страны, где компания зарегистрирована.

Хотя Маск обещает, что при нем модерация контента соцсети продолжится, есть опасения, что Twitter больше не будет с прежней скрупулезностью блокировать твиты, разжигающие ненависть.

Фолькер Тюрк также предостерег новое руководство от распространения дезинформации и подчеркнул важность защиты конфиденциальности пользователей.

Такое мнение сложилось у правозащитников и американских властей в связи с тем, что ранее Маск говорил о намерении разблокировать аккаунт Дональда Трампа и неоднократно говорил о своем понимании свободы слова.

По последним данным, после покупки Twitter Inc Илоном Маском из компании уволена уже половина из примерно 8000 сотрудников из разных департаментов.

"Twitter - часть глобальной революции, которая изменила способы нашей коммуникации, - говорится в открытом письме Верховного комиссара ООН по правам человека. - Но меня беспокоит ситуация в общем публичном цифровом прострнстве, и роль Twitter в этом".

По словам Тюрка, Twitter, как и все другие компании, должен осознавать, какой вред его платформа потенциально способна нанести, и сделать все для предотвращения этого.

"Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", - обратился Тюрк к Илону Маску.

Пятничные увольнения завершили хаотичную неделю в Twitter Inc, породившую множество домыслов о будущем соцсети.

Также в пятницу сам Маск опубликовал пост, в котором признал, что платформа испытывает масштабное падение доходов из-за давления, которое разные активисты оказывают на рекламодателей. В том же твите он назвал это давлением на свободу слова.

Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов в октябре. По его словам, он сделал это с целью "помочь человечеству", то есть организовать беспристрастную площадку для цивилизованных дискуссий, где могли бы обмениваться мнениями люди с противоположными взглядами.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists.

Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America.