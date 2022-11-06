ООН в письме Маску выразила опасения по соблюдению прав человека в Twitter

Глава комитета ООН по правам человека Фолькер Тюрк направил открытое письмо новому владельцу Twitter Илону Маску, в котором говорится, что права человека должны занимать центральное место в управлении платформой.

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По мнению Тюрка, увольнение всей команды, отвечавшей в соцсети за соблюдение прав человека, с которого Маск начал владение Twitter, не предвещает ничего хорошего.

Такая публичная критика со сороны ООН является крайне необычной практикой. Как правило, в случае возникновения вопросов к той или иной компании, организация обращается к ней напрямую без огласки, а при серьезных противоречиях привлекает правительство страны, где компания зарегистрирована.

Хотя Маск обещает, что при нем модерация контента соцсети продолжится, есть опасения, что Twitter больше не будет с прежней скрупулезностью блокировать твиты, разжигающие ненависть.

Фолькер Тюрк также предостерег новое руководство от распространения дезинформации и подчеркнул важность защиты конфиденциальности пользователей.

Такое мнение сложилось у правозащитников и американских властей в связи с тем, что ранее Маск говорил о намерении разблокировать аккаунт Дональда Трампа и неоднократно говорил о своем понимании свободы слова.

По последним данным, после покупки Twitter Inc Илоном Маском из компании уволена уже половина из примерно 8000 сотрудников из разных департаментов.

"Twitter - часть глобальной революции, которая изменила способы нашей коммуникации, - говорится в открытом письме Верховного комиссара ООН по правам человека. - Но меня беспокоит ситуация в общем публичном цифровом прострнстве, и роль Twitter в этом".

По словам Тюрка, Twitter, как и все другие компании, должен осознавать, какой вред его платформа потенциально способна нанести, и сделать все для предотвращения этого.

"Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством", - обратился Тюрк к Илону Маску.

Пятничные увольнения завершили хаотичную неделю в Twitter Inc, породившую множество домыслов о будущем соцсети.

Также в пятницу сам Маск опубликовал пост, в котором признал, что платформа испытывает масштабное падение доходов из-за давления, которое разные активисты оказывают на рекламодателей. В том же твите он назвал это давлением на свободу слова.

Илон Маск купил Twitter за 44 млрд долларов в октябре. По его словам, он сделал это с целью "помочь человечеству", то есть организовать беспристрастную площадку для цивилизованных дискуссий, где могли бы обмениваться мнениями люди с противоположными взглядами.

Twitter has had a massive drop in revenue, due to activist groups pressuring advertisers, even though nothing has changed with content moderation and we did everything we could to appease the activists. Extremely messed up! They’re trying to destroy free speech in America. — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022

Платная галочка

Одним из первых изменений, о которых объявил Маск, стало введение платы за голубую галочку, свидетельствующую о подлинности аккаунта.

Такими галочками в Twitter отмечены профили известных людей (политиков, спортсменов, бизнесменов, блогеров, журналистов и тд), а также менее известных, но с определенным числов подписчиков.

Сначала сообщалось, что ежемесячная плата за верификацию составит 20 долларов, что вызвало волну возмущения среди пользователей. В настоящий момент речь идет о 8 долларах.

Ранее Илон Маск называл рзделение аккаунтов на обычные и с синими галочками системой "лордов и крестьян".

Теперь приобретать галочки смогут все желающие, и, по мнению нового руководства, это поможет соцсети бороться с ботами.

Для готовых платить в мобильном приложении платформы вскоре появится возможность подписаться на версию Twitter Blue, которая, по словам Маска, будет предоставлять обладателям синей галочки ряд привелегий, как, например, меньший объем рекламы.