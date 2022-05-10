ООН: война в Украине оказала катастрофическое влияние на Сирию

"Гуманитарная ситуация в Сирии катастрофическая", — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Война в Украине, которая уже привела к повышению цен и дефициту продовольствия, оказала ужасное влияние на людей в Сирии и страны региона.

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По словам Гранди, международные разногласия по поводу Украины могут стать еще одним препятствием для урегулирования сирийского конфликта, который так и не решен, несмотря на болезненный и долгий процесс.

Главная проблема заключается в том, что гостеприимность соседей Сирии иссякает — из-за пандемии и других факторов, — а сирийские беженцы не могут просто взять и исчезнуть.

Филиппо Гранди призвал лидеров стран не использовать беженцев в политических целях.

По его словам, при приеме украинских беженцев Европа была беспрецедентно сплоченной, решительной и щедрой.

"Но, к сожалению, то, что мы видим, когда политики разжигают тенденцию к дискриминации, говоря, что украинцы — настоящие беженцы, а другие — нет, это неприемлемо, это расизм и дискриминация", — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев.