ООН: за двое суток Украину покинули более 50 тысяч человек

Более 50 тысяч человек покинули Украину менее чем за двое суток с начала российской военной операции. Об этом сообщил в Twitter верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, пишет портал телеканала "Дождь".

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По его словам, большинство украинских беженцев выехали в Польшу и Молдову, многие продолжают двигаться к границам этих стран. Гранди поблагодарил государства, которые открыли свои границы для беженцев.

24 февраля Россия начала военную операцию в Украине. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило о "разрушительных гуманитарных последствиях" этого шага для мирного населения, а также призвало соседние с Украиной страны держать границы открытыми.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС подготовил план по приему беженцев из Украины. О готовности принять украинцев также сообщили США.