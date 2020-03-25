ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом в беднейших странах. "Генеральный секретарь Антониу Гутерриш объявил, что ООН приступает к реализации глобального плана по гуманитарному реагированию на сумму в 2 млрд долларов, чтобы спонсировать борьбу против пневмонии COVID-19 в наиболее бедных странах", - говорится в сообщении, выложенном в микроблоге ООН в Twitter в среду, 25 марта.

В своем видеообращении Гутерриш призвал правительства разных стран поддержать этот план в полном объеме. "Мы должны прийти на помощь миллионам и миллионам людей, которые способны защитить себя меньше всего. Если на осуществление этого плана будут направлены надлежащие средства, то это позволит спасти большое число людей", - сказал генсек ООН.

"Мир силен лишь настолько, насколько сильна наша самая слабая система здравоохранения. Если мы не предпримем решительных действий сейчас, то, боюсь, вирус закрепится в самых незащищенных странах, и весь мир останется уязвимым, пока вирус будет продолжать циркулировать по планете, невзирая на границы", - указал Антониу Гутерриш.

ООН надеется на Германию

Со своей стороны координатор ООН по чрезвычайной помощи Марк Лоукок заявил, что ООН возлагает большие надежды на помощь со стороны Германии. "Я уже на этой неделе буду разговаривать с профильными министерствами в Берлине", - сказал он в интервью информационному агентству dpa.

По словам Лоукока, помощь беднейшим странам в борьбе с коронавирусом окупится. "Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности. Правительства бросят собственных граждан на произвол судьбы, если они бросят бедных", - пояснил он. Лоукок выразил опасение, что распространение коронавируса погрузит в пучину хаоса целые регионы. "Пандемии могут сделать жизнь опасной в целых регионах, и люди обратятся в бегство, потому что они в панике. Предотвратить такую проблему - в общих интересах", - подчеркнул Лоукок.

По словам координатора ООН, Германия всегда была надежным партнером. "Германия - одна из лидеров в сфере гуманитарной помощи", - констатировал он. В 2019 году Германия выделила на гуманитарные проекты ООН 2,2 млрд долларов. Большинство этих средств пошло на проекты в Сирии, Ливане и Ираке. В 2016 году объем гумпомощи, выделяемой Германией, резко вырос - с 1,1 до 3,3 млрд долларов, однако с тех пор неуклонно сокращался.