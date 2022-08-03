ОПЕК+ договорилась незначительно нарастить добычу нефти

Входящие в ОПЕК+ страны договорились в сентябре увеличить нефтедобычу на 100 тысяч баррелей в сутки.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Страны-производители нефти, входящие в организацию ОПЕК+, договорились с сентября увеличить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщает со ссылкой на источник агентство Reuters в среду, 3 августа.

По словам собеседников агентства Bloomberg, входящие в ОПЕК+ страны разделят увеличение пропорционально между собой. Reuters называет увеличение добычи "крошечным" ростом, соответствующим менее 0,007% мирового спроса, и "оскорблением" президенту США Джо Байдену, который во время поездки в Саудовскую Аравию в прошлом месяце пытался убедить лидера ОПЕК в необходимости нарастить производство. При этом соглашение может дать "небольшую передышку потребителям, страдающим от инфляционного давления высоких цен на нефть", пишет Bloomberg.

"Мы всегда говорили, что предпочтительный ценовой коридор — 60-80 долларов за баррель. Сегодня цена составляет 100 долларов. Поэтому, возможно, нам придется увеличить добычу, чтобы избежать перегрева", — заявил журналистам министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в преддверии решения ОПЕК+.

ОПЕК увеличивает добычу после коронавируса

В июне страны договорились увеличить в июле и августе квоту нефтедобычи на 648 000 баррелей в день, чтобы компенсировать эффект от пониженного спроса на нефть во время пандемии коронавируса. Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в ОПЕК, изначально не хотела идти на этот шаг, но в итоге Эр-Рияд согласился, чтобы избежать дефицита на рынке в ситуации, когда ряд стран из-за войны в Украине отказались покупать нефть у России, писала Financial Times.

В группу ОПЕК+ входят 13 членов Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), а также 10 государств-партнеров, в том числе Россия.