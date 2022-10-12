Оператор нефтепровода "Дружба" сообщил об утечке на одной из его веток

Заявление об утечке на трубопроводе, соединяющем Россию и Европу, опубликовал на своем сайте польский оператор PERN. По данным компании, проблему обнаружили накануне, поврежденную линию оперативно отключили.
"Поздно вечером во вторник системы автоматизации PERN обнаружили утечку в трубопроводе "Дружба" на одной из двух ниток западного участка трубопровода — примерно в 70 километрах от Плоцка", — говорится в пресс-релизе (цитата по "Новой газете. Европа").
Причины утечки пока что не установлены. По оценке главы энергетической инфраструктуры Польши Матеуша Бергера, повреждение, скорей всего, было случайностью, а не саботажем или диверсией.
Нитку трубопровода, на которой произошел инцидент, немедленно отключили, вторая линия работает в обычном режиме. Также штатно действуют "другие элементы инфраструктуры PERN, в том числе Поморский участок, по которому сырая нефть танкерами транспортируется в Польшу, а затем и в Германию".
PERN уведомил об утечке российскую "Транснефть". "Пока прием нефти с их стороны идет. Значит, у них есть емкости, в которые они принимают", — рассказал "Коммерсанту" вице-президент компании Сергей Андронов.
Нефтепровод "Дружба" проходит от Поволжья до территории Беларуси, где разделяется на две ветки: северная идет через Польшу, Германию, Латвию и Литву, южная — через Украину в Чехию, Словакию и Венгрию.
В конце сентября сначала на двух нитках газопровода "Северный поток", а затем на одной из ниток "Северного потока — 2" были зафиксированы утечки газа в исключительной экономической зоне Дании. Сейсмологи зафиксировали в этом районе сильные подводные взрывы, это подтвердила полиция Швеции. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что газопроводы были повреждены намеренно, а президент РФ Владимир Путин обвинил в произошедшем "англосаксов".