Оперный певец отказался от звания лауреата премии имени Лукашенко

Солист Большого театра Беларуси Илья Сильчуков объявил, что в знак протеста против насилия над протестующими отказался от звания лауреата президентской премии.

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"В свете всего произошедшего, я отказываюсь носить звание трижды лауреата гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодежи. Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев", — написал он в Facebook.

Также певец процитировал Библию: "Не будь побежден злом, но побеждай зло добром… (Римлянам, 12:21)" и приложил запись своего исполнения неофициального гимна Белоруссии "Магутны Божа", которая считается неофициальным гимном Белоруссии.

Сильчуков становился лауреатом гранд-премий Специального фонда президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи в 2008, 2009, 2010 годах. Он также получил медаль Франциска Скорины и является лауреатом многочисленных международных премий.

12 августа дирижер Владимир Спиваков объявил, что отказывается от ордена Франциска Скорины, который получил от Лукашенко.