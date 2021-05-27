Оппозиционер Цепкало обещает за арест Лукашенко 11 млн евро
Foto: AP/Scanpix/LETA

Белорусский предприниматель и оппозиционер Валерий Цепкало озвучил в четверг, 27 мая, идею новой гражданской инициативы — "Все или ничего". Организаторы планируют собрать сумму в 11 млн евро, которые будут выплачены в качестве вознаграждения представителям силовых структур или гражданского общества, которые "осуществят задержание и арест преступника №1" — правителя Беларуси Александра Лукашенко. О своей идее бывший претендент на пост президента Беларуси рассказал на своем канале в YouTube.

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Выплата вознаграждения за арест, отметил Цепкало, гарантирована европейским законодательством. Необходимые средства предлагается собрать с помощью краудфандинга. Цепкало пояснил, что перечислить деньги на вознаграждение за арест Лукашенко может любой желающий. Собранные средства останутся на счетах жертвователей, их спишут только после того, как цель будет достигнута.

"Я очень надеюсь, что в этот раз у нас получится. Я абсолютно убежден, что и внутри системы существует огромное количество порядочных, принципиальных людей, для которых служение народу, служение закону является не пустым звуком", — сказал Цепкало.

Основателя минского Парка высоких технологий, предприниматель Валерий Цепкало собирался участвовать в президентских выборах в Беларуси в 2020 году, однако ЦИК республики отказал ему в регистрации. После начала доследственной проверки в отношении его бизнесмен покинул страну. Его жена Вероника Цепкало участвовала в избирательной кампании Светланы Тихановской. Сейчас она вместе с мужем находится за пределами Беларуси, где в отношении Цепкало возбуждено уголовное дело о даче взятки.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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