Оппозиционного дьякона Андрея Кураева лишили сана

Суд Московской городской епархии лишил сана протодиакона Андрея Кураева, сообщается на сайте епархии.

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Причиной этого формально стала сделанная в апреле запись в блоге Кураева, где он оскорбительно отозвался об умершем от коронавируса настоятеле Богоявленского собора Москвы протоиерее Александре Агейкине.

Агейкин умер 21 апреля. Прежде чем заболеть, он успел высказаться о том, что верующим бояться коронавируса не стоит, и даже эпидемия Черной смерти была остановлена молитвой.

Кураев в записи, сделанной в той же день, назвал Агейкина "недопротопресвитером" и тупым карьеристом, сделавшим "карьеру в сфере вип-сервиса", и написал, что покойный "внес свой вклад в эпидемию бесстрашия".

Патриарх Кирилл счел это высказывание оскорбительным и отстранил Кураева от богослужений до решения суда.

"В связи с публичным оскорблением Вами памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской Православной Церкви, а также учитывая Ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя, Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний", — написал он в решении.

Суд установил в действиях Кураева признаки "хулы на Церковь". В решении также говорится о признаках "клеветнической деятельности" протодиакона, в частности, в его обвинениях в адрес РПЦ в "организации раскола".

Андрей Кураев — богослов, миссионер и автор учебника по Основам православной культуры, некоторое время использовавшегося в российских школах. При патриархе Алексии II занимал церковные должности и имел награды. Последнее время он известен своей критикой РПЦ и патриарха Кирилла в частности. Его публичные высказывания неоднократно шли вразрез с официальной позицией руководства церкви. Их постоянно цитировали СМИ, что сделало Кураева одним из самых упоминаемых в СМИ священнослужителей.

В 2013-2014 году Кураев начал у себя в блоге серию публикаций о епископах-геях и "голубом лобби" в РПЦ, после чего был уволен из Московской духовной академии (МДА) за "эпатажные высказывания". Критиковал присоединение Крыма к России и действующую российскую власть после событий 2014 года.