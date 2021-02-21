Оппозиция Армении заявила, что начинает массовые протесты нон-стоп, пока Пашинян не уйдет

Оппозиция Армении объявила о начале непрекращающихся акций протеста до тех пор, пока премьер-министр республики Никол Пашинян не уйдет в отставку, передает "Интерфакс".

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"С этого момента начинаем массовые акции протеста нон-стоп. Сейчас разделяемся на четыре направления по центру города и продолжаем акции неповиновения. Город должен быть парализован. Пока в нашей стране есть Никол (премьер-министр Никол Пашинян), стабильности и спокойствия не будет", — сказал координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян на митинге оппозиции на площади Свободы в Ереване.

Он отметил, что цель "Армения без Никола" будет достигнута путем скоординированных действий оппозиции. Участники митинга, разделившись по четырем направлениям, шествием направились в различные районы центра Еревана и перекрыли несколько улиц.

У здания Оперного театра в центре Еревана, где демонстранты перекрыли движение по центральному проспекту Маштоца, произошла драка между сторонниками и противниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как рассказал председатель общественной организации "Гражданское сознание" Нарек Самсонян, "подосланные властями люди попытались спровоцировать ситуацию, в результате чего произошла драка".

"Кроме того, автомобиль без номерных знаков въехал в толпу", — отметил он. Но все обошлось без травм и пострадавших.

Полиция предупредила активистов по громкоговорителю о противозаконности этих действий, однако не разгоняет протестующих. На митинг, по оценкам организаторов, пришли несколько десятков тысяч человек. Но полиция оценила число участников в 10 тысяч человек, пишет "Кавказский узел".

Оппозиционный лидер, член комитета "Карабах" Вазген Манукян заявил, что "Армения стоит перед катастрофой". "Чтобы выйти из этого положения, нужно избавиться от действующих властей", сказал он.

Пашиняна призвали уйти в отставку президент Армении, а также католикос всех армян Гарегин Второй. 9 февраля акцию протеста с требованием об отставке правительства страны провели активисты "Дашнакцутюн", десятки протестующих были задержаны. Впрочем, протесты против Никола Пашиняна не стали общенародными, и у оппозиции нет четкой повестки и стратегии, утверждают политологи.

В частности, Вазген Манукян раскритиковал мирное соглашение, заключенное после боевых действий с участием армии Азербайджана. Однако он признал, что отказаться от соглашения невозможно, поскольку это приведет к возобновлению войны.

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, в свою очередь, заявил на митинге о "катастрофической ситуации в экономике страны". По его словам, во всех отраслях в период правления Никола Пашиняна зафиксирован спад, и нельзя допустить усугубления кризиса.

Оппозиция Армении требует отставки Никола Пашиняна после принятия в ноябре 2020 года трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, по условиям которого под контроль Азербайджана перешли несколько районов в регионе, которые ранее удерживали армянские вооруженные формирования.