Оппозиция критикует повышение зарплат руководства Талсинской думы до 2500 - 3700 евро

Заработная плата руководства Талсинской краевой думы повышена на 50-450%, а вопрос о повышении зарплат рядовых сотрудников самоуправления будет рассматриваться только в следующем году, сообщил агентству LETA депутат Талсинской думы, председатель правления партии "Мы - для Талси и края" Эдгар Зелдерис.

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Вчера зарплаты председателя думы Сандры Петерсоне (Национальное объединение), заместителей Алдиса Пинкенса ("Новое Единство") и Андиса Астратова ("За развитие Талсинского края") были увеличены более чем на 50% - зарплата председателя с 2420 евро до 3732 евро, что на 54% больше, а заместителей - с 2140 евро до 3281 евро, что на 53% больше.

Зелдерис сообщил, что больше всего выросли зарплаты руководителей комитетов - с 453,25 евро до 2499,20 евро, то есть на 451%. Зарплаты депутатов увеличены с 441 евро до 661,50 евро, что на 50% больше. Влияние повышения зарплат на бюджет края составит 151 000 евро в год.

"Депутаты партии "Мы - для Талси и края" выступили категорически против столь значительного повышения заработной платы, однако на заседании думы большинство депутатов приняли решение существенно повысить зарплату председателю и ее заместителям, самим себе и руководителям комитетов", - подчеркнул Зелдерис.

Он отметил, что на вопрос о том, будет ли и на сколько повышена заработная плата остальным сотрудникам самоуправления, ответа не последовало. Вопрос планируется рассматривать в следующем году.

Депутаты оппозиции заявляют, что в то время, когда представителям определенных секторов уже давно запрещено работать по своей основной профессии из-за ограничений в связи с Covid-19, такая практика неприемлема.