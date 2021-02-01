Оппозиция в ФРГ требует ужесточить курс против Путина
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Свободного демократа Александера Ламбсдорфа возмутило подавление в России акций в поддержку Алексея Навального. "Зеленые" вновь призвали похоронить "Северный поток — 2".

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Оппозиция в ФРГ призвала правительство страны ужесточить курс в отношении России из-за подавления Кремлем демонстраций в поддержку известного оппозиционера Алексея Навального. "Останавливаются линии метрополитена, оцепляются городские кварталы, закрываются вокзалы, в ход пускаются тысячи полицейских — чрезмерно нервная реакция российского руководства на протесты в поддержку Навального показывает, что президент Путин опасается за свою власть", — цитирует агентство Reuters слова зампредседателя фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александера Ламбсдорфа из интервью газете Rheinische Post, обнародованного в понедельник, 1 февраля.

По словам Ламбсдорфа, Германия и европейские партнеры должны настоятельно добиваться освобождения Алексея Навального. "Одновременно федеральное правительство должно стремиться к тому, чтобы в преддверии выборов члены всех демократических партий в России могли, наконец, вновь организоваться и работать без страха за собственную жизнь и безопасность", — указал зампред фракции СвДП.

Со своей стороны заместитель председателя фракции "Союз-90/"Зеленые" в бундестаге Агнешка Бруггер потребовала последствий для германо-российского проекта строительства нового газопровода "Северный поток — 2". "Северный поток — 2" — это не только удар по защите климата и оскорбление для наших европейских партнеров, но и проект, который с учетом прав человека и наших интересов в сфере безопасности, уже давно следовало остановить", — заявила Бруггер.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Германия Северный поток ФРГ
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