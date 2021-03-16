Опрос: 27% россиян вообще не волнует политика. Это максимум с начала 90-х

27% россиян утверждают, что их совершенно не интересует политика. Это максимальный уровень с октября 1990 года. Тогда политикой не интересовались всего 12% населения страны, сообщает "Левада-Центр", проводящий такие опросы.

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Одинаково равнодушны к политике в России все категории населения: в возрасте от 18 до 24 лет не интересуются политикой 28%, от 25 до 39 лет — 26%, от 40 до 54 лет — 29%, от 65 лет и старше — 27%. Почти половина (45%) респондентов указывают, что внимательно следят за политикой, но не собираются принимать активное участие в политической жизни. Лишь 3% принимают участие в деятельности или поддержке политических сил.

В "очень большой" и "большой" степени политика волнует только 10% молодых людей (от 18 до 24 лет), наибольший интерес политика вызывает у пенсионеров (65 лет и старше) — 14%. "Иными словами, ровно половина населения России пребывают вне политики", — говорят в "Левада-Центре".

По данным исследования, число тех, кто считает, что "может влиять на принятие решений в стране и в регионе", было минимальным в 2013-2014 годы (на спаде протестов 2011-2013 годов) и в 2016 году после "крымской мобилизации" и экономического кризиса 2015 года. Доля таких мнений стала расти с ухудшением экономической ситуации и недовольства пенсионной реформой. К началу 2021 года процент таких респондентов достиг максимума — 24%.

75% респондентов полагают, что они не в состоянии влиять на власть. Несколько лучшей представляется ситуация на местах, где живут опрошенные: здесь 34% считают, что "могут влиять на принятие решений в своем районе или городе" (8% — в какой-то мере, 26% — определенно), 65% — уверены, что они лишены таких возможностей.

В ситуации ухудшения социально-экономического положения основной массы населения заметно растут консервативные настроения и иллюзии государственного патернализма, говорят аналитики. По их мнению, люди хотят заботы государства о них. Так, в ответе на вопрос об отношениях между государством и гражданами 68% россиян считают, что государство должно заботиться о своих гражданах и обеспечивать им достойный образ жизни, и это самый высокий показатель с 2006 года. Доля россиян, предпочитающих такую модель взаимодействия с государством, значительно выросла за последние несколько лет: в 2015 году так считали 49% респондентов, в 2020 году — уже 60%, в 2021 — 68%.

Одновременно с этим сокращалась доля тех, кто считает, что государство должно устанавливать общие "правила игры" и следить за их соблюдением. В 2015 году так считали 41%, в 2021 — лишь 24%.

Стабильно небольшое число респондентов считает, что государство должно минимизировать вмешательство в жизнь граждан — 6% в 2021 году.

Опрос проведен 18 — 24 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.