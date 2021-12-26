Опрос: Более шести из десяти британцев жалеют о "Брекзите"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Более шести из каждых десяти британцев оценивают "Брекзит" негативно или хуже, чем ожидалось. Более четверти (26 процентов) полагают, что "Брекзит" прошел хуже, чем ожидалось, и еще 35 процентов лишь утвердились в своих первоначальных предположениях о том, что выход Великобритании из состава ЕС приведет к негативным результатам, следует из обнародованных в воскресенье, 26 декабря, результатов опроса, проведенного социологическим институтом Opinium по заказу еженедельника Observer.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Лишь 14 процентов респондентов сказали, что "Брекзит" прошел лучше, чем ожидалось. Observer также отмечает, что 42 процента британцев, которые на референдуме голосовали за выход их страны из ЕС, теперь разочарованы результатами.

"Мы видим, что весьма значительное меньшинство сторонников "Брекзита" теперь говорит, что все скверно или как минимум хуже, чем ожидалось", - констатировал сотрудник института Opinium Адам Драммонд.

Негативные последствия "Брекзита"

Великобритания около года тому назад окончательно покинула ЕС и Таможенный союз. Формально "Брекзит" произошел 31 января 2020 года, однако до конца 2020 года еще действовал переходный период преимущественно с прежними правилами. Лишь к Рождеству Лондон и Брюссель смогли, наконец, подписать торговое соглашение.

В последние месяцы некоторые негативные последствия "Брекзита" стали очевидными: полки супермаркетов стали менее заполненными, а на заправочных станциях временами не было топлива из-за нехватки водителей грузовиков. До "Брекзита" эти водители часто приезжали на заработки из Восточной Европы, но с прекращением действия в Британии положения о свободном выборе места работы на территории Евросоюза это стало невозможным.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии (1) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei