Опрос: Более шести из десяти британцев жалеют о "Брекзите"

Более шести из каждых десяти британцев оценивают "Брекзит" негативно или хуже, чем ожидалось. Более четверти (26 процентов) полагают, что "Брекзит" прошел хуже, чем ожидалось, и еще 35 процентов лишь утвердились в своих первоначальных предположениях о том, что выход Великобритании из состава ЕС приведет к негативным результатам, следует из обнародованных в воскресенье, 26 декабря, результатов опроса, проведенного социологическим институтом Opinium по заказу еженедельника Observer.

Лишь 14 процентов респондентов сказали, что "Брекзит" прошел лучше, чем ожидалось. Observer также отмечает, что 42 процента британцев, которые на референдуме голосовали за выход их страны из ЕС, теперь разочарованы результатами.

"Мы видим, что весьма значительное меньшинство сторонников "Брекзита" теперь говорит, что все скверно или как минимум хуже, чем ожидалось", - констатировал сотрудник института Opinium Адам Драммонд.

A year on from the end of the transition period, 49% of voters disapprove of how the government has handled Brexit, compared to 27% who approve.

26% say Brexit has gone worse than they expected, compared to 14% who think it has gone better. 44% say it's gone as expected. pic.twitter.com/lyUFVkbP4j