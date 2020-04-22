Опрос: большинство американцев поддерживают антивирусный локдаун

72 процента опрошенных социологами взрослых респондентов в США заявили, что люди должны оставаться дома "до тех пор, пока врачи и органы здравоохранения не скажут, что выходить безопасно".

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Несмотря на проходящие в различных американских штатах акции противников карантинных мероприятий, требующих немедленно отменить их в целях спасения экономики, большинство жителей США поддерживают локдаун. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 15 - 21 апреля информационным агентством Reuters и международной исследовательской группой Ipsos Group. 72 процента взрослых респондентов заявили, что люди должны оставаться дома "до тех пор, пока врачи и органы здравоохранения не скажут, что выходить безопасно". Такой позиции придерживаются 88 процентов сторонников Демократической партии и 55 процентов "республиканцев".

Одновременно результаты опроса показали, что среди сторонников Республиканской партии растет число противников локдауна в пользу перезапуска экономики. Таковых оказалось 45%. Ранее этот показатель равнялся 24% - согласно результату опроса, проведенного 30-31 марта.

Уровень одобрения действий Трампа снижается

Кроме того, опрос показал снижение среди американцев уровня одобрения действий президента Дональда Трампа в борьбе с распространением коронавируса. Если общий уровень популярности главы государства остается фактически неизменным в течение последнего года, то его реакцию на кризис, вызванный коронавирусной инфекцией сегодня одобряют 44% респондентов, что на восемь процентных пунктов меньше, чем на прошлой неделе. В сравнении с прошлым месяцем падение составило 13 процентных пунктов. Более половины опрошенных (52%) не согласны с действиями Дональда Трампа по преодолению коронавирусной инфекции.

По данным сайта Worldometers, отслеживающего развитие пандемии Covid-19, с момента начала эпидемии в США выявлено свыше 819 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От последствий вызываемого ею легочного заболевания скончались уже более 45 тысяч человек.