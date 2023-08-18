Опрос: Большинство немцев — против поставок Taurus Украине
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Более половины жителей ФРГ — 52 процента — выступают против поставок Украине немецких крылатых ракет Taurus, это следует из обнародованных в пятницу, 18 августа, результатов опросов Deutschlandtrend и Morgenmagazin, которые были проведены медиакомпанией ARD.

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Согласно этим результатам, лишь 36 процентов немцев согласны с тем, чтобы поставлять ракеты Taurus Киеву, еще у 12 процентов респондентов нет твердого мнения в данном вопросе. Особенно велика доля противников поставки Украине ракет Taurus — в восточных федеральных землях (70 процентов), тогда как в западных землях 47 процентов выступают против, а 40 процентов — за.

Сторонники "зеленых" — самые активные сторонники поставки Taurus


Что касается политических симпатий, то больше всего противников поставки Киеву ракет Taurus — 76 процентов — среди электората правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Зато среди сторонников "зеленых" и свободных демократов преобладают те, кто высказываются в пользу таких поставок (соответственно 68 и 56 процентов).

Украина уже давно добивается от правительства ФРГ поставки крылатых ракет. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в конце минувшей неделе сдержанно высказался по этому поводу, подчеркнув, что его правительство, как и прежде, будет тщательно изучать вопрос перед принятием каждого конкретного решения о том, какой вклад может внести Германия.

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