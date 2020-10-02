Опрос: Навальный стал более известным, его деятельность начали больше одобрять (и не одобрять тоже)

Доля россиян, одобряющих деятельность Алексея Навального, за семь лет выросла с шести до 20%, а об отравлении политика слышали 77% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Левада-центром".

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Масштабное исследование об отношении россиян к Навальному и его отравлению проводилось 25-30 сентября по всероссийской репрезентативной выборке, опрошено было 1605 человек в возрасте от 18 лет.

Согласно результатам опроса, с мая 2013 года число тех, кто одобряет деятельность Навального, увеличилось с шести до 20%, а доля тех, кто деятельность оппозиционера не одобряет — с 35 до 50%.

В то же время выросла и узнаваемость политика: если в мае 2013 года тех, кто заявил, что не знает Навального, было 59%, то в сентябре 2020-го так ответили только 18% опрошенных.

Издание "Открытые медиа" уточняет, что выше всего уровень одобрения Навального у россиян 18-24 лет — среди молодежи его популярность достигает 30%.

Лучше к политику относятся люди с высшим образованием, жители Москвы и крупных городов, а хуже — люди от 55 лет и старше (13%), малообразованные и живущие в небольших (до 100 тысяч населения) городах. Однако и антирейтинг политика выше всего в Москве (64%), пишет издание.

Как свидетельствуют данные опроса, больше всего в Навальном людям нравится то, что он "говорит правду, вскрывает наболевшие вопросы" (6%), "говорит правильные и умные вещи" (5%), "борется с властью" (5%), а также "борется с коррупцией" и "выводит воров на чистую воду" (4%).

54% опрошенных не нашли у Навального положительных качеств, а 19% затруднились ответить на этот вопрос.

На вопрос "Чем вам Навальный не нравится?" 6% респондентов заявили, что он "шпион" и "засланец", который "живет на средства Запада", 5% — что он "популист", "пустослов" и "много говорит". Еще 4% опрошенных не нравится, что Навальный "дерзкий, скандальный, хитрый", "сеет смуту, беспорядки, хаос" и "призывает к свержению власти".

По сравнению с февралем 2017 года, россияне стали больше уважать Навального и сочувствовать ему, свидетельствуют данные опроса. Так, доля первых выросла с 3 до 10%, а вторых — с 4 до 8%. В то же время доля тех, кто относится к политику нейтрально, снизилась с 35 до 31%, а тех, кто не может сказать о нем ничего хорошего — с 23 до 14%.

Верю — не верю

Об отравлении Навального, как выяснил "Левада-центр", так или иначе знают 77% россиян, но внимательно следят за развитием событий только 18% граждан.

Сочувствие и сопереживание по этому поводу испытал 21% респондентов, недоумение — 19%, у 9% опрошенных это известие вызвало возмущение и гнев. Однако большинство опрошенных — 45% — не испытали никаких особых чувств.

В то, что Навальный был намеренно отравлен, в той или иной степени верят 33% россиян, а не верят 55%.

Среди тех, кто верит в умышленное отравление, большинство — 47% — затруднились предположить, кто может за этим стоять. 30% считают, что к покушению причастны власти, 8% думают, что это фигуранты расследований Навального и столько же уверены, что виновны западные спецслужбы. Еще 6% заявили, что это могли быть конкуренты и завистники.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего экипаж экстренно приземлился в аэропорту Омска, и политика доставили в местную больницу скорой помощи №1.

Власти Германии, куда позже был транспортирован Навальный, пришли к выводу, что он был отравлен веществом группы "Новичок". По их данным, наличие в анализах политика следов этого нервно-паралитического вещества подтвердили три независимые лаборатории.

Российская сторона настаивает, что в анализах, которые брали у Навального в омской больнице, следов каких-либо отравляющих веществ найдено не было, и оснований для расследования случившегося с ним нет.

1 октября в немецком журнале Der Spiegel вышло интервью, в котором Навальный, в частности, выразил уверенность в том, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин. Представитель Кремля Дмитрий Песков после этого заявил, что больше не будет комментировать ситуацию с Навальным.