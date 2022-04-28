Опрос: немцы не готовы к большим жертвам ради эмбарго на энергоносители из России

44 процента немцев не готовы к финансовым жертвам ради введения эмбарго на поставки энергоносителей из России. 42 процента готовы на них, но лишь в случае, если они не обойдутся для них дороже 40 евро в месяц.

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Многие немцы согласны лишь на незначительные финансовые жертвы, чтобы помочь Украине в войне с Россией путем ужесточения санкций против РФ. 44 процента респондентов вообще не готовы к жертвам ради введения эмбарго на поставки энергоносителей из России, а 49 процентов - готовы, но лишь в незначительном объеме, следует из обнародованных в четверг, 28 апреля, результатов опроса, проведенного социологическом институтом Civey по заказу издания Der Spiegel.

Среди сторонников эмбарго 42 процента готовы поступиться лишь суммой, не превышающей 500 евро в год (41,6 евро в месяц). 13 процентов не согласны ни какие жертвы, 4 процента готовы ежегодно поступаться суммой в объеме 750 евро, 15 процентов - до одной тысячи евро и 13 процентов - более одной тысячи евро.

На что готовы сторонники эмбарго

Как следует из результатов опроса, 70 процентов сторонников энергетического эмбарго согласны на ограничение скорости на автобанах до 100 километров в час, 68 процентов согласны реже принимать ванну и чаще мыться в душе, 76 процентов - меньше топить и 42 процента - реже ездить на автомобиле и чаще на велосипеде.

При этом лишь меньшинство немцев готово на изменение своих привычек в долгосрочной перспективе. Лишь 10 процентов опрошенных готовы полностью отказаться от личного автомобиля, а 17 процентов - пересесть на менее крупный автомобиль.

Ежедневный холодный душ, очевидно, тоже не является приемлемой альтернативой для большинства немцев. Лишь 10 процентов опрошенных готовы принимать холодный душ в зимний период.