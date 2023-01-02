Опрос: подавляющее число русских Литвы отрицательно относятся к России

83% проживающего в Литве русского населения отрицательно оценивают Россию, следует из опроса, проведенного Baltic Research по заказу LRT. Что интересно, наиболее положительно из жителей Литвы к России относятся поляки, и они же хуже всего относятся к Украине.

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Респондентов просили высказать свое мнение о 9 зарубежных странах: Украине, России, Беларуси, Польше, Германии, Франции, Великобритании, США и Китае. Выяснилось, что лучше всего жители оценивают соседнюю Польшу, а хуже — Россию.

24% жителей оценивают Польшу очень положительно, а 66% скорее положительно. 16% респондентов указали, что очень положительно оценивают Германию, 66% оценивают ее скорее положительно. Опрос также показал, что на третьем месте две страны — Украина (27% очень положительно, 54% скорее положительно) и Великобритания (22% очень положительно и 59% скорее положительно). Далее идет Франция (ее очень положительно оценивают 14%, а скорее положительно — 67% респондентов) и США (соответственно 27% и 54%).

9 из 10 человек придерживаются неблагоприятного мнения о России, в то время как каждый десятый (6%) оценивает страну положительно (2% очень положительно, а 4% — скорее положительно). Все группы населения имеют одинаково неблагоприятное мнение о России, даже русское население, проживающее в Литве (11% оценивают положительно и 83% отрицательно). Наименее негативно оценивают Россию респонденты польской национальности (23% положительно, 55% отрицательно и 22% не имеют мнения).

Следует отметить, что русские жители Литвы имеют более положительное мнение об Украине (69% положительное и 21% отрицательное), чем поляки (45% и 35%). По данным опроса, молодые люди до 30 лет, живущие в небольших городах, молодежь, получающая образование, и работающие в государственном секторе имеют несколько более благоприятное мнение об Украине, чем другие, в то время как живущие в крупных городах, работающие, а также люди российского и польского происхождения имеют скорее отрицательное мнение о стране.

7 ноября-2 декабря 2022 года. В опросе участвовали 1015 респондентов старше 18 лет. Погрешность результатов опроса — 3,1%.

Подобный опрос проводился также в феврале 2022 года. Тогда Польшу положительно оценивали 88% участников опроса, а Германию — 81%. Украину в начале 2022 года положительно оценивали 80% респондентов, Великобританию — 78%, Францию — 83% и США — 71%. По тогдашним данным, хуже всего жители Литвы оценивали Россию (64% очень плохо, 26% скорее плохо), Беларусь (соответственно 32% и 43%) и Китай (13% и 44%). По сравнению с тогдашним опросом, оценка России ухудшилась (в феврале ее плохо оценивали 83%), а оценка Китая улучшилась на 7% (64% оценивали плохо).